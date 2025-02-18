Программное обеспечение для электронного обучения - Самые популярные приложения - Тёркс и Кайкос

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Поставщики контента для электронного обучения обслуживают предприятия и профессионалов, предлагая готовые библиотеки контента, доступные через облако. Эти библиотеки включают курсы, уроки, видео и книги по различным предметам, таким как деловые навыки, менеджмент, лидерство, ИТ, обучение соблюдению требований по охране окружающей среды и безопасности (EHS) и многое другое. Среди этих провайдеров распространены модели подписки, предоставляющие определенному количеству пользователей доступ к курируемому контенту. Кроме того, некоторые поставщики электронного обучения взимают плату за сертификаты об окончании или предлагают доступ на уровне предприятия к курсам и расширенным функциям электронного обучения. Некоторые поставщики также предоставляют программное обеспечение или интеграции системы управления обучением (LMS), предназначенные для дополнения их библиотек контента. Эти решения и интеграции LMS помогают компаниям и учебным отделам контролировать и оптимизировать прогресс электронного обучения своих сотрудников. Кроме того, обучающие компании могут легко интегрировать контент-решения электронного обучения со своим существующим программным обеспечением системы управления обучением.
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Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — это LMS, которую наиболее быстрорастущие компании мира используют для создания программ обучения и развития, которые нравятся сотрудникам и партнерам и которые способствуют повышению прибыли.
getAbstract
getabstract.com
Знайте лучше. Делай лучше. Чему можно научиться за 15 минут? Предоставляя легкий доступ к обобщенным экспертным знаниям, getAbstract помогает организациям и частным лицам по всему миру эффективно использовать знания.
Nolej
nolej.io
NOLEJ — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая способствует децентрализованному обучению посредством создания интерактивных учебных программ и глобального графика знаний. Инструмент предназначен для обслуживания образовательных учреждений, от классов K12 до высшего образования, путем преобразования малоиспользуемых учебных материалов в увлекательный и интерактивный контент. Этот инструмент позволяет разработчикам учебных материалов и учителям использовать существующие ресурсы, такие как учебники, видеоконтент и другие онлайн-медиаресурсы, превращая их в интерактивный учебный процесс. Некоторые возможности интерактивного контента включают создание расширенных интерактивных видеороликов, карточек, созданных для каждой основной концепции, глоссариев, основанных на ключевых понятиях и соответствующих словах в контенте, а также различных интерактивных игр, таких как кроссворды и игры «Найди слова». Сгенерированный материал можно использовать как отдельный контент или экспортировать для интеграции с существующими системами управления обучением (LMS), платформами обучения (LXP) или хранилищами записей обучения (LRS) с поддержкой форматов SCORM, xAPI и H5P. Эта платформа представляет собой решение для преподавателей и преподавателей, позволяющее сэкономить время на создании интересного контента, используя при этом недостаточно используемые ресурсы.
Uxcel
uxcel.com
Менеджеры по дизайну слишком разбросаны. От вас ожидают, что вы составите карту навыков своей команды, определите учебные материалы с дюжины платформ, но обнаружите, что вам не хватает понимания того, как обучение влияет на рост личности, команды и бизнеса. Что, если бы у вас был инструмент, содержащий четкие, точные и геймифицированные учебные материалы, которые напрямую влияют на навыки и результаты вашей команды? И, кроме того, раскрывает уникальные навыки, сильные стороны и области для совершенствования всей вашей команды? Разве это не было бы здорово? Встречайте Uxcel — единственный способ повысить уровень вашей команды дизайнеров с помощью автоматизированного картирования навыков, подкрепленного сотнями четких, точных и игровых учебных материалов, созданных дизайнерами. Что вы можете сделать с Uxcel? - Создайте график навыков вашей команды менее чем за 20 минут: получите общий обзор навыков вашей команды по 65 дизайнерским навыкам, сгруппированным в 6 основных категорий. - Сравните свою команду с представителями отрасли: сравните свою команду с более чем 230 тысячами дизайнеров Uxcel, независимо от должностей, регионов и многолетнего опыта. - Наблюдайте за ростом навыков вашей команды с течением времени: наблюдайте за влиянием обучения, оценок и задач проектирования, а также за тем, как они улучшали вашу команду месяц за месяцем. - Ускорьте рост и обучение: определите области для улучшения и предоставьте им учебные материалы, адаптированные к их уровню навыков. - Создайте индивидуальный путь обучения: назначьте конкретные курсы, уроки, оценки и задачи, чтобы превратить их слабости в сильные стороны. - Улучшите их производительность одним щелчком мыши: узнайте лучшие навыки вашего дизайнера и привлекайте его к нужным проектам в нужное время, чтобы максимизировать результат их дизайна. Чем мы отличаемся? - Мы интерактивны и геймифицированы: сотни часов интерактивных геймифицированных курсов, уроков, оценок и реальных задач. - Мы не теряем ваше время: учитесь в удобном для вас темпе. На то, на что у вас ушло 3 месяца, с Uxcel уходит день. - Доступно для всех и везде: формируйте здоровые привычки к обучению на любом устройстве и платформе.
Gnowbe
gnowbe.com
Создавайте интерактивные групповые процессы микрообучения за считанные минуты! Отмеченный наградами авторский инструмент Gnowbe позволяет создателям разрабатывать, облегчать и анализировать совместный учебный опыт, что идеально подходит для обучения и адаптации. Ключевые функции включают в себя: - Микрообучение - Социальное обучение - Push-уведомления и уведомления по электронной почте - Автономный доступ - Мобильный дизайн - Доступность на любом устройстве - Подробные данные и аналитика - Геймификация - Сертификация - Персонализация - Развертывание сеансов по расписанию - Интеграция с более чем 200 платформами Gnowbe разработан на основе передовых исследований и науки об обучении, что позволяет невероятно легко создавать увлекательные и эффективные тренинги, которые переходят от пассивного потребления контента к рефлексивному применению. Благодаря удобному интерфейсу настольных и мобильных устройств и поддержке более 100 языков Gnowbe расширяет возможности авторов и поддерживает учащихся в любое время и в любом месте. Авторы чаще всего создают: - Опыт адаптации для удаленных команд - Оборудование для обеспечения безопасности, здоровья и хорошего самочувствия - Подготовка к сертификации - Новый опыт обучения (смешанный, онлайн) - Цифровые рабочие тетради - Курсы электронного обучения - Программы коучинга и обратной связи - Сценарии продаж и продуктов - Команда взаимодействие, развлечения и игры — ежедневные программы формирования привычек
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy — это ведущая платформа развития навыков для быстрорастущих команд. Мы обеспечиваем постоянную практику, подкрепление и профессиональное обучение, чтобы помочь торговым представителям достичь максимальной производительности. Бизнес был запущен в октябре 2019 года и уже имеет более 200 клиентов, включая Outreach, G2, Klaviyo и Verbit. В состав преподавателей уже входят более 50 мировых экспертов, в том числе Марк Роберж, бывший директор по маркетингу Hubspot, Элисса Финк, бывший директор по маркетингу Tableau, Грег Холмс, бывший директор по маркетингу Zoom, и сэр Клайв Вудворд, бывший спортивный директор олимпийской сборной Великобритании.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — это платформа обучения и вовлечения сотрудников на базе искусственного интеллекта поколения, которая помогает компаниям адаптироваться, повышать квалификацию и удерживать сотрудников с помощью интерактивных модулей обучения, курсов мягких навыков на основе EQ и опросов вовлеченности. Платформа может снизить затраты на обучение в расчете на одного сотрудника и повысить показатели завершения курсов, помогая предприятиям создавать масштабные персонализированные программы обучения с использованием генеративного искусственного интеллекта.
CXL
cxl.com
Глубокое специализированное маркетинговое обучение CXL превращает специалистов по маркетингу в лидеров маркетинга. Получите доступ к более чем 150 курсам по развитию тактических навыков, которые преподают
Disco
disco.co
Раскройте потенциал своего учебного сообщества с помощью Disco. Оптимизируйте регистрацию участников, используйте помощь искусственного интеллекта и получайте полезную информацию с помощью отмеченной наградами платформы Disco. Disco была названа одной из самых инновационных компаний в сфере образования (2023 г.) и стартапом года в сфере образовательных технологий по версии EdTech Breakthrough Awards.
Passion.io
passion.io
Помогаем тренерам и экспертам превратить свои знания в прибыльные мобильные приложения. Создайте бизнес из своего кармана, код не требуется.
Scaler
scaler.com
Развивайте свои навыки программирования с помощью нашего индивидуального наставничества со стороны экспертов MAANG из Scaler Academy. Мы также предлагаем пробные собеседования и специальные курсы, которые помогут вам взять на себя ответственность за свою карьеру.
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace.ai от DPhi автоматизирует оценку навыков на рабочем месте, чтобы помочь быстрорастущим компаниям нанимать первоклассных опытных и свежих инженеров с высшим образованием и специалистов по обработке данных. Возможности платформы включают задачи кодирования и искусственного интеллекта, автоматизированную оценку проектов, MCQ и многое другое. Все это подкреплено мощным механизмом прокторинга, который предотвращает мошенничество при удаленном найме. Skillspace.ai упрощает найм сотрудников Backend, Frontend, AI, Cloud и подобных должностей.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve помогает компаниям, занимающимся производством, цепочками поставок и здравоохранением, ускорить путь к совершенствованию рабочей силы и операционной деятельности, отказываясь от бумажных рабочих инструкций, СОП и контрольных списков и обеспечивая улучшения в области устойчивого развития, производительности, качества и безопасности. Сюда входят наши инструменты управления документами с помощью Tablet eSign, быстрого обучения на основе видео и инструментов смешанного обучения. В дополнение к этому Nvolve Marketplace предоставляет вам доступ к широкому спектру партнерских решений, которые уже интегрированы с Nvolve и готовы к использованию. Ваш путь к подключенной рабочей силе начинается с обучения и развития, но повышает ценность всего вашего бизнеса. Подключенная рабочая сила меняет способ управления фабриками и цепочкой поставок по многим функциям и работает лучше всего, когда она включена в более широкую программу повышения квалификации персонала и операционной деятельности, позволяющую вам сделать все правильно. Первый раз и каждый раз! Nvolve предназначена для: • Обучение и развитие • ESG и устойчивое развитие • Качество и эксплуатационные расходы • Здоровье и безопасность • Техническое обслуживание и эксплуатация • Человеческие ресурсы Платформа Nvolve, доступная на 12 различных языках, аккредитована по стандарту ISO 27001:2017 и подтверждена GAMP5 в соответствии с применение европейских правил EMA и FDA США, регулирующих проверку компьютерных систем.
EasyLlama
easyllama.com
С помощью учебных курсов, вдохновленных тем, как современные учащиеся потребляют контент, EasyLlama меняет статус-кво. Наши отраслевые, лучшие в своем классе, интерактивные и увлекательные курсы персонализированы с учетом особенностей вашей компании, делают их интересными для ваших сотрудников и помогают создать гостеприимную среду, свободную от притеснений и дискриминации.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly — это отмеченная наградами торговая площадка L&D, которая предоставляет сотрудникам доступ к профессионально подобранному контенту от более чем 200 лучших поставщиков обучающего контента (включая курсы, книги, тренеров, подписки на электронное обучение и многое другое). Это дает сотрудникам возможность самостоятельно управлять своим процессом обучения так, чтобы это соответствовало их предпочтениям в обучении и служебным требованиям. Работодатели платят только за потребляемый контент, а не подписывают сотрудников на общекорпоративный контент, который не используется. С помощью Learnerbly лидеры обучения обычно видят более высокую рентабельность инвестиций при уровне вовлеченности в отрасли 3X+ (40–60% в месяц), что доказано сотнями клиентов, включая таких, как Flutter, Ocado, King.com и HelloFresh.
GoodHabitz
goodhabitz.com
С GoodHabitz вы помогаете своим сотрудникам развивать навыки, необходимые им в будущем. Благодаря нашей инновационной самооценке они получат уникальное представление о своих возможностях для роста, а наши ведущие в мире учебные курсы помогут им стать лучшей версией себя. Все наши методы обучения соответствуют важнейшим компетенциям, необходимым сотрудникам для достижения успеха как сегодня, так и завтра.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins — это геймифицированная платформа электронного обучения в стиле TikTok, которую любят тысячи команд в более чем 80 странах. Мы помогаем сотрудникам за считанные минуты развивать востребованные твердые, мягкие и жизненные навыки с помощью микрообучения на базе искусственного интеллекта, персонализированного с учетом роли, функций и стремлений каждого пользователя. Обширная библиотека микрокурсов, насчитывающая более 15 000, охватывает ключевые темы отрасли и более 200 жестких, мягких и жизненных навыков, позволяющих создать разностороннюю рабочую силу со всеми необходимыми талантами и опытом. Наши небольшие уроки тщательно курируются и преподаются более чем 150 экспертами отрасли, профессорами, университетами и ведущими компаниями. Изучите ключевые навыки в таких школах, как Лондонская школа бизнеса, Ahrefs, Gong, Terminus и сотен других. Доступно на множестве языков и стилей обучения. Мы обеспечиваем в 6 раз больше вовлеченности, чем традиционные платформы электронного обучения. Для получения дополнительной информации посетите: www.5mins.ai.
OneRange
onerange.co
OneRange открывает новую эру программного обеспечения для профессионального развития, призванного устранить препятствия на пути непрерывного обучения. Наша инновационная платформа позволяет пользователям легко исследовать, получать доступ и контролировать усилия по повышению квалификации через обширный рынок тщательно подобранных ресурсов. Мы выполняем свою миссию путем: ● Создания удобного пользовательского опыта, используя данные и передовые технологии. ● Предоставляя индивидуальный контент премиум-класса каждому пользователю, независимо от поставщиков. ● Предоставляя предприятиям возможность разрабатывать стратегии, контролировать и совершенствовать развитие навыков с помощью комплексной аналитики. Мы возглавляем революцию в сфере повышения квалификации. путем согласования корпоративных целей, индивидуальных стремлений и предложений поставщиков обучения. Сосредоточив внимание на использовании и автоматизации рабочих процессов, мы оптимизируем инвестиции в обучение, экономя время и деньги наших клиентов.
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent — самая популярная в мире платформа электронного обучения, посвященная найму и управлению талантами. Наш ведущий в отрасли контент позволяет организациям не только находить и нанимать лучших кандидатов, но и способствовать развитию культуры вовлеченности сотрудников, одновременно отстаивая многообразие, справедливость и инклюзивность.
Vue School
vueschool.io
Изучите Vue.js и современные передовые интерфейсные технологии от членов основной команды и отраслевых экспертов с помощью наших премиальных учебных пособий и видеокурсов.
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly отслеживает и фильтрует тенденции и достижения в области технологий, делясь мнениями экспертов-практиков через учебную платформу O’Reilly. Таким образом, вы получаете ответы, необходимые для решения сложных задач — от строки кода до изучения нового инструмента или технологии.
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
Изучение ИТ не обязательно означает скучные лекции, бешеный темп учебных курсов или много времени вдали от работы или семьи. С CBT Nuggets вы можете тренироваться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, где угодно, на различных устройствах, не выходя из офисного кресла или дивана в гостиной. Наша команда преподавателей мирового уровня — это отраслевые эксперты, которым нравится обучать людей информационным технологиям. Их обучение информативно, актуально и увлекательно, а поскольку большинство видеороликов длятся 10 минут или меньше, информацию легче запомнить. Выбирайте из библиотеки обучения, состоящей из тысяч видеороликов о востребованных технологиях от широко используемых и уважаемых поставщиков, таких как Microsoft, Cisco и AWS. Получите сертификат. Поддерживайте свои навыки в актуальном состоянии. Изучите новую технологию. Иметь рабочий ресурс. CBT Nuggets может помочь вам достичь ваших целей.
DataCamp
datacamp.com
Что такое DataCamp для бизнеса? DataCamp — это идеальная платформа для изучения данных и искусственного интеллекта, совместной работы с использованием данных и набора готовых к работе талантов. DataCamp for Business предоставляет всей вашей организации жизненно важные данные и навыки искусственного интеллекта, независимо от вашей отправной точки. Поддерживайте команды численностью от 2 до 10 тысяч человек, используя самые востребованные в мире технологии и навыки. Помогите своей команде обрести уверенность и навыки посредством активного обучения с помощью более чем 460 курсов по данным и искусственному интеллекту для всех уровней. Создайте индивидуальную Академию данных, отвечающую конкретным потребностям вашей компании. Повысьте производительность, рентабельность инвестиций и принятие решений на основе данных. Ведущая в мире учебная программа по данным и искусственному интеллекту. Предоставьте своей команде возможность развивать навыки работы с данными и искусственным интеллектом, используя самую глубокую в отрасли учебную программу, включая Python, SQL, R, генеративный искусственный интеллект, ChatGPT, Power BI, Tableau, Data Literacy и многое другое. С помощью нашей команды экспертов легко адаптировать существующие программы обучения или создать новые. От программирования с первого дня до применения знаний в реальных жизненных ситуациях и улучшения рабочих процессов с помощью генеративного искусственного интеллекта — практический подход к обучению DataCamp позволяет повысить квалификацию в 6 раз быстрее, чем традиционное обучение. DataCamp Workspace, ваша встроенная в браузер IDE. Workspace — это современная встроенная в браузер IDE DataCamp, которая ускоряет ваш путь к анализу данных. Благодаря встроенному помощнику искусственного интеллекта и полностью облачной работе ваша команда может мгновенно улучшить свои аналитические возможности. Сертификация DataCamp: получите сертификаты, которые подтвердят навыки работы с данными вашей команды по мере их развития, возьмут на себя большую ответственность и повысят прибыль вашей организации. Эта программа признана Forbes программой сертификации данных №1. Измерьте эффективность обучения сотрудников. Визуализируйте развитие навыков в масштабах всей организации благодаря гибкой интеграции данных обучения в существующие инструменты отчетности. Легко отслеживайте влияние ваших инвестиций и уровень вовлеченности в бизнесе. Постоянное экспертное руководство: наша команда по работе с клиентами предлагает ресурсы и ценную информацию по всем вопросам: от лучших практик до интеграции SSO и LMS. Мы поможем вам создать индивидуальное решение для обучения для вашей организации. Присоединяйтесь к более чем 12 миллионам учащихся, более чем 2500 компаниям и 80% компаний из списка Fortune 1000, которые сотрудничают с DataCamp для повышения квалификации своих команд.
Docebo
docebo.com
Docebo - самая мощная учебная платформа в мире, предназначенная для того, чтобы быть интуитивно понятной для администраторов, занимающихся учащимися и преобразующей для бизнеса. Ключевые дифференциаторы включают в себя: - Возможность предоставления гиперлисонного опыта обучения для нескольких аудиторий, включая сотрудников, клиентов и партнеров. Все эти впечатления могут быть уникально фирменными и централизованно управляемыми с одной платформы. - самые передовые возможности ИИ отрасли. Клиенты могут автоматизировать ручные задачи, такие как регистрация, переводы и категоризация контента. Благодаря генеративному ИИ, созданному для обучения, клиенты могут создавать эффективные материалы курса всего за несколько кликов. - Власть к масштабированию с вашей организацией по мере расширения новой и более крупной учебной аудитории, географии, языков и многого другого. - Мобильное приложение и интеграция со всеми основными программными программными обеспечениями, включая команды Salesforce и Microsoft.
edureka
edureka.co
Мы — живая и интерактивная платформа электронного обучения, миссия которой — сделать обучение доступным для всех. Мы предлагаем курсы под руководством инструктора, а также круглосуточную поддержку по требованию для достижения самых высоких показателей завершения курсов в отрасли! Наши реальные проекты, круглосуточная поддержка и персональные менеджеры по обучению гарантируют достижение ваших целей обучения! В Интернете существует бесчисленное множество торговых площадок онлайн-образования. И есть мы. Мы не самые большие. Мы не самые дешевые. Но мы самые быстрорастущие. У нас самый высокий процент завершения курсов в отрасли. И причина в том, что мы не сдаемся. Когда студент соглашается пройти курс, мы берем на себя обязательства перед студентом. Мы не собираемся приукрашивать — мы сделаем вас целостным, что бы ни случилось. Возможно, вы не особо задумывались о том, на что подписываетесь, но мы считаем, что вы подписываетесь на полезные и полные знания. И все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы воплотить эту веру в реальность. Мы невероятно преданы нашим студентам. Будь то постоянные напоминания, неустанные мастера или круглосуточная онлайн-поддержка – мы абсолютно позаботимся о том, чтобы у вас не осталось оправданий, чтобы не пройти курс.
Ethena
goethena.com
Универсальная платформа обучения Ethena «все в одном» поможет вам проверить все ваши флажки и создать лучшее рабочее место. Наш продукт предоставляет вам каталог курсов, которые действительно понравятся сотрудникам, систему управления обучением, которая автоматизирует их проведение, а также инструменты взаимодействия с сотрудниками, которые помогут вашей команде в сложных ситуациях. Этене доверяют команды Zendesk, Pinterest, Notion, BetterUp и других. Нас поддерживают Felicis, GSV, Homebrew, Village Global и другие ведущие инвесторы, а в нашу консультативную команду входят эксперты по управлению персоналом и юридическим вопросам, такие как Фрэнсис Фрей и Леонард Шен.
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эффектами за считанные секунды. Вам больше не нужна команда дизайнеров и программистов, чтобы мгновенно произвести впечатление с помощью ярких визуальных коммуникаций. Используйте интерактивные и анимированные эффекты, чтобы легко распределять информацию по слоям, которые зрители смогут исследовать и открывать. Оставьте устаревшее программное обеспечение для создания контента, ошеломите и вовлеките свою аудиторию с помощью Genially. Wow-эффект всего в нескольких кликах. Выбирайте из более чем 1100 шаблонов или начните с нуля. Присоединяйтесь к сообществу миллионов пользователей по всему миру, в которое входят бизнесмены, преподаватели, маркетологи, дизайнеры и такие компании, как Hulu, Danone, Michelin и Heineken. Будущее коммуникаций ждет вас.
Go1
go1.com
Go1 — глобальный агрегатор контента с самой разнообразной в мире библиотекой курсов развития и тренингов для профессионалов. Благодаря одной подписке руководители L&D могут доставлять нужный контент нужному сотруднику в нужное время с помощью инструментов обнаружения и курирования на базе искусственного интеллекта от более чем 250 ведущих отраслевых поставщиков контента. Наша интеграция с более чем 70 ведущими учебными платформами и приложениями для рабочих мест позволит вашим командам воспользоваться преимуществами Go1 через существующие решения.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, ведущая платформа онлайн-обучения, помогает организациям повысить вовлеченность учащихся и развить навыки, необходимые им сегодня и завтра. Благодаря более чем 16 000 курсов, которые преподают настоящие эксперты с сайта Lynda.com, и более 50 новых курсов, добавляемых каждую неделю, библиотека всегда в курсе самых востребованных деловых, технических и творческих материалов. Опираясь на мнения более 600 миллионов участников LinkedIn, LinkedIn Learning также предоставляет персонализированные рекомендации, которые позволяют учащимся получить доступ к наиболее актуальным ресурсам онлайн-обучения. Для получения дополнительной информации посетите http://learning.linkedin.com.
OpenSesame
opensesame.com
Мы помогаем развивать самую продуктивную и уважаемую рабочую силу в мире. Имея самый полный каталог курсов электронного обучения от ведущих мировых издателей, мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе пути: от поиска курсов, сопоставления их с вашими основными компетенциями, синхронизации их с вашей LMS до увеличения использования и улучшения ваших программ L&D. . OpenSesame не только предоставит вам гибкие возможности приобретения нескольких вариантов, но и позволит вам легко использовать и администрировать свои электронные курсы. Наш тщательно составленный каталог включает в себя тысячи курсов, посвященных деловым навыкам, соблюдению нормативных требований, безопасности, технологиям, сертификации и отраслевым темам. Некоторые ключевые темы включают в себя: Деловые навыки - Коммуникация - Менеджмент - Лидерство - Управление проектами - Соблюдение требований в сфере обслуживания клиентов - Соответствие кадровым требованиям - На рабочем месте и сексуальные домогательства - Конфиденциальность - HIPAA - Лидерство и управление GDPR - Коучинг - Вдохновляющее лидерство - Миссия, видение и Установление ценностей - Делегирование - Соблюдение требований в области управления изменениями - Соблюдение требований в области управления персоналом - На рабочем месте и сексуальные домогательства - Конфиденциальность - HIPAA - GDPR Разнообразие, справедливость и инклюзивность - Создание разнообразных команд - Межкультурная компетентность - Инклюзивное лидерство - Неосознанная предвзятость - Уважение безопасности - Безопасность на рабочем месте - OSHA - Экологическая безопасность - Опасные материалы - Технология средств индивидуальной защиты (СИЗ) - Программное обеспечение - Программирование - Информационная безопасность - Машинное обучение - Анализ данных Здоровье - Управление стрессом - Личное развитие - Корпоративное здоровье - Психическое здоровье - Сертификаты осознанности и медитации - CompTIA® - Microsoft ® - PMI® - Agile - Шесть Сигм
BizLibrary
bizlibrary.com
В BizLibrary мы стремимся повысить квалификацию сотрудников, создать лучшие места для работы и внести свой вклад в построение более сострадательного и компетентного будущего. Мы каждый день стремимся к достижению этих целей, поддерживая потребности организаций в обучении и развитии с помощью наших инновационных платформ, лучшего в своем классе контента и непревзойденной стратегической поддержки. Благодаря L&D на базе BizLibrary сотрудники получают навыки, необходимые для работы сегодня, и готовы решать новые задачи завтра.
Perlego
perlego.com
С онлайн-библиотекой академических ресурсов и инструментов Perlego, которой доверяют студенты по всему миру.
Pluralsight
pluralsight.com
Что такое плюралсайт? По мере развития вашей отрасли и бизнес-модели вам необходимо решение для обучения, которое поможет вам внедрять ключевые инновации вовремя и в рамках бюджета. С помощью нашей платформы вы можете оценить технические возможности ваших команд, согласовать обучение с ключевыми бизнес-целями и устранить пробелы в навыках в таких важных областях, как искусственный интеллект, облачные технологии, дизайн, безопасность, мобильные устройства и данные. Как мы это делаем? Предприятия могут оценить технические возможности своих команд посредством оценки навыков и анализа, согласовать обучение с ключевыми целями с помощью индивидуальных планов и устранить пробелы в навыках в таких важных областях, как облачные технологии, мобильные устройства, безопасность, дизайн и данные, с помощью большой библиотеки курсов по запросу. от крупнейшей сети технологических экспертов в мире.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon-это ведущая платформа для визуальной коммуникации, которая позволяет кому-либо создавать профессионально выглядящие и привлекательные видео и презентации за считанные минуты, без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка Fortune 500, используют Powtoon, чтобы привлечь свою аудиторию - будь то для корпоративного обучения и L & D, HR, внутренних компаний, маркетинга, продаж и многого другого. Основанная в 2012 году, в Powtoon есть офисы в Лондоне, Сан -Франциско, Тель -Авиве, Украине и на Филиппинах. С помощью Powtoon вы можете легко создать свои собственные бесплатные (или платные) студийные HD Live и анимационные видеоролики-ликвидируя высокую стоимость найма команды по производству видео. Powtoon предлагает огромную библиотеку профессионально разработанных шаблонов, сцен, персонажей, реквизита, видео, саундтреков и многого другого. Загрузите свои собственные медиа, видео, гифки, изображения, озвучки и все, что вам нужно, чтобы заставить вашу аудиторию заботиться, подключиться и действовать.
Scribd
scribd.com
Scribd — американская служба подписки на электронные книги и аудиокниги, включающая один миллион наименований. Scribd размещает 60 миллионов документов на своей открытой издательской платформе. Основанная в 2007 году Трипом Адлером, Джаредом Фридманом и Тихоном Бернстамом, со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, компания поддерживается Khosla Ventures, Y Combinator, Charles River Ventures и Redpoint. Венчуры. Служба подписки на электронные книги Scribd доступна на смартфонах и планшетах Android и iOS, а также на Kindle Fire, Nook и персональных компьютерах. Подписчики могут получить доступ к неограниченному количеству книг в месяц от 1000 издателей, включая Bloomsbury, Harlequin, HarperCollins, Houghton Mifflin Harcourt, Lonely Planet, Macmillan, Perseus Book Group, Simon & Schuster, Wiley и Workman. Scribd имеет 80 миллионов пользователей, и его рекомендовали как «Netflix для книг».
Simplilearn
simplilearn.com
более 2 миллионов учащихся из более чем 150 стран; 1500 живых занятий каждый месяц, 85% учащихся сообщают о карьерных преимуществах. Simplilearn сегодня является онлайн-курсом №1 в мире для обучения цифровым навыкам. От ориентированных на ролевые курсы обучения и программ, партнерских университетов, до бесплатных курсов для начинающих — обучение мирового уровня и карьерный успех находятся всего в одном клике!
Skillsoft
skillsoft.com
О Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) предоставляет преобразующий опыт обучения, который побуждает организации и людей расти вместе. Компания сотрудничает с корпоративными организациями и обслуживает глобальное сообщество учащихся, готовя сегодняшних сотрудников к экономике завтрашнего дня. Благодаря Skillsoft клиенты получают доступ к смешанным, мультимодальным процессам обучения, которые не просто развивают навыки, но и создают более способную, адаптивную и заинтересованную рабочую силу. Благодаря портфолио лучшего в своем классе контента, платформе, которая персонализирована и привязана к потребностям клиентов, технологиям мирового класса и широкой экосистеме партнеров, Skillsoft обеспечивает непрерывный рост и производительность сотрудников и их организаций, преодолевая критические пробелы в навыках и раскрытие человеческого потенциала. Узнайте больше на сайте www.skillsoft.com.
Udacity
udacity.com
Udacity, входящая в состав Accenture, является лидером рынка в области трансформации талантов, меняя жизни, бизнес и страны путем создания готовых к работе цифровых талантов. Устраните дефицит талантов в таких цифровых технологиях, как искусственный интеллект, обработка данных, машинное обучение, облачные технологии, кибербезопасность и т. д. Создавайте готовых к работе специалистов, чтобы ускорить реализацию наиболее важных инициатив и открыть доступ к инновациям, которые способствуют росту. Узнайте больше, посетив udacity.com/enterprise/overview.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в сегодняшних быстро меняющихся условиях труда, предлагая свежий обучающий контент по запросу через мощный рынок контента. Наша миссия — помочь сотрудникам делать все, что им предстоит сделать дальше — будь то следующий проект, навык, который нужно изучить, или роль, которую нужно освоить. Мы делаем это, составляя коллекцию из более чем 15 000 курсов Udemy с самым высоким рейтингом (все еще лишь часть процента от полной коллекции курсов Udemy). Наш контент охватывает множество ключевых деловых и технических тем, от разработки и ИТ до лидерства, маркетинга, управления проектами, дизайна и управления стрессом. Udemy Business стремится предоставить аутентичный опыт обучения всем сотрудникам во всем мире и размещает востребованные темы на 10 языках, которые преподают эксперты в данной области на их родном языке (помимо традиционного подхода к дублированию контента и субтитрам к видео). Помимо тщательно подобранной коллекции контента, организации также могут размещать и распространять на Udemy свой собственный контент.
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