Программное обеспечение для электронного обучения - Самые популярные приложения - Словения

Uxcel

uxcel.com

Менеджеры по дизайну слишком разбросаны. От вас ожидают, что вы составите карту навыков своей команды, определите учебные материалы с дюжины платформ, но обнаружите, что вам не хватает понимания того, как обучение влияет на рост личности, команды и бизнеса. Что, если бы у вас был инструмент, содержащий четкие, точные и геймифицированные учебные материалы, которые напрямую влияют на навыки и результаты вашей команды? И, кроме того, раскрывает уникальные навыки, сильные стороны и области для совершенствования всей вашей команды? Разве это не было бы здорово? Встречайте Uxcel — единственный способ повысить уровень вашей команды дизайнеров с помощью автоматизированного картирования навыков, подкрепленного сотнями четких, точных и игровых учебных материалов, созданных дизайнерами. Что вы можете сделать с Uxcel? - Создайте график навыков вашей команды менее чем за 20 минут: получите общий обзор навыков вашей команды по 65 дизайнерским навыкам, сгруппированным в 6 основных категорий. - Сравните свою команду с представителями отрасли: сравните свою команду с более чем 230 тысячами дизайнеров Uxcel, независимо от должностей, регионов и многолетнего опыта. - Наблюдайте за ростом навыков вашей команды с течением времени: наблюдайте за влиянием обучения, оценок и задач проектирования, а также за тем, как они улучшали вашу команду месяц за месяцем. - Ускорьте рост и обучение: определите области для улучшения и предоставьте им учебные материалы, адаптированные к их уровню навыков. - Создайте индивидуальный путь обучения: назначьте конкретные курсы, уроки, оценки и задачи, чтобы превратить их слабости в сильные стороны. - Улучшите их производительность одним щелчком мыши: узнайте лучшие навыки вашего дизайнера и привлекайте его к нужным проектам в нужное время, чтобы максимизировать результат их дизайна. Чем мы отличаемся? - Мы интерактивны и геймифицированы: сотни часов интерактивных геймифицированных курсов, уроков, оценок и реальных задач. - Мы не теряем ваше время: учитесь в удобном для вас темпе. На то, на что у вас ушло 3 месяца, с Uxcel уходит день. - Доступно для всех и везде: формируйте здоровые привычки к обучению на любом устройстве и платформе.