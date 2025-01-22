Программное обеспечение для электронного обучения - Самые популярные приложения - Россия

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Поставщики контента для электронного обучения обслуживают предприятия и профессионалов, предлагая готовые библиотеки контента, доступные через облако. Эти библиотеки включают курсы, уроки, видео и книги по различным предметам, таким как деловые навыки, менеджмент, лидерство, ИТ, обучение соблюдению требований по охране окружающей среды и безопасности (EHS) и многое другое. Среди этих провайдеров распространены модели подписки, предоставляющие определенному количеству пользователей доступ к курируемому контенту. Кроме того, некоторые поставщики электронного обучения взимают плату за сертификаты об окончании или предлагают доступ на уровне предприятия к курсам и расширенным функциям электронного обучения. Некоторые поставщики также предоставляют программное обеспечение или интеграции системы управления обучением (LMS), предназначенные для дополнения их библиотек контента. Эти решения и интеграции LMS помогают компаниям и учебным отделам контролировать и оптимизировать прогресс электронного обучения своих сотрудников. Кроме того, обучающие компании могут легко интегрировать контент-решения электронного обучения со своим существующим программным обеспечением системы управления обучением.
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LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, ведущая платформа онлайн-обучения, помогает организациям повысить вовлеченность учащихся и развить навыки, необходимые им сегодня и завтра. Благодаря более чем 16 000 курсов, которые преподают настоящие эксперты с сайта Lynda.com, и более 50 новых курсов, добавляемых каждую неделю, библиотека всегда в курсе самых востребованных деловых, технических и творческих материалов. Опираясь на мнения более 600 миллионов участников LinkedIn, LinkedIn Learning также предоставляет персонализированные рекомендации, которые позволяют учащимся получить доступ к наиболее актуальным ресурсам онлайн-обучения. Для получения дополнительной информации посетите http://learning.linkedin.com.
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эффектами за считанные секунды. Вам больше не нужна команда дизайнеров и программистов, чтобы мгновенно произвести впечатление с помощью ярких визуальных коммуникаций. Используйте интерактивные и анимированные эффекты, чтобы легко распределять информацию по слоям, которые зрители смогут исследовать и открывать. Оставьте устаревшее программное обеспечение для создания контента, ошеломите и вовлеките свою аудиторию с помощью Genially. Wow-эффект всего в нескольких кликах. Выбирайте из более чем 1100 шаблонов или начните с нуля. Присоединяйтесь к сообществу миллионов пользователей по всему миру, в которое входят бизнесмены, преподаватели, маркетологи, дизайнеры и такие компании, как Hulu, Danone, Michelin и Heineken. Будущее коммуникаций ждет вас.
DataCamp
datacamp.com
Что такое DataCamp для бизнеса? DataCamp — это идеальная платформа для изучения данных и искусственного интеллекта, совместной работы с использованием данных и набора готовых к работе талантов. DataCamp for Business предоставляет всей вашей организации жизненно важные данные и навыки искусственного интеллекта, независимо от вашей отправной точки. Поддерживайте команды численностью от 2 до 10 тысяч человек, используя самые востребованные в мире технологии и навыки. Помогите своей команде обрести уверенность и навыки посредством активного обучения с помощью более чем 460 курсов по данным и искусственному интеллекту для всех уровней. Создайте индивидуальную Академию данных, отвечающую конкретным потребностям вашей компании. Повысьте производительность, рентабельность инвестиций и принятие решений на основе данных. Ведущая в мире учебная программа по данным и искусственному интеллекту. Предоставьте своей команде возможность развивать навыки работы с данными и искусственным интеллектом, используя самую глубокую в отрасли учебную программу, включая Python, SQL, R, генеративный искусственный интеллект, ChatGPT, Power BI, Tableau, Data Literacy и многое другое. С помощью нашей команды экспертов легко адаптировать существующие программы обучения или создать новые. От программирования с первого дня до применения знаний в реальных жизненных ситуациях и улучшения рабочих процессов с помощью генеративного искусственного интеллекта — практический подход к обучению DataCamp позволяет повысить квалификацию в 6 раз быстрее, чем традиционное обучение. DataCamp Workspace, ваша встроенная в браузер IDE. Workspace — это современная встроенная в браузер IDE DataCamp, которая ускоряет ваш путь к анализу данных. Благодаря встроенному помощнику искусственного интеллекта и полностью облачной работе ваша команда может мгновенно улучшить свои аналитические возможности. Сертификация DataCamp: получите сертификаты, которые подтвердят навыки работы с данными вашей команды по мере их развития, возьмут на себя большую ответственность и повысят прибыль вашей организации. Эта программа признана Forbes программой сертификации данных №1. Измерьте эффективность обучения сотрудников. Визуализируйте развитие навыков в масштабах всей организации благодаря гибкой интеграции данных обучения в существующие инструменты отчетности. Легко отслеживайте влияние ваших инвестиций и уровень вовлеченности в бизнесе. Постоянное экспертное руководство: наша команда по работе с клиентами предлагает ресурсы и ценную информацию по всем вопросам: от лучших практик до интеграции SSO и LMS. Мы поможем вам создать индивидуальное решение для обучения для вашей организации. Присоединяйтесь к более чем 12 миллионам учащихся, более чем 2500 компаниям и 80% компаний из списка Fortune 1000, которые сотрудничают с DataCamp для повышения квалификации своих команд.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — это ведущая платформа визуальных коммуникаций, которая позволяет каждому за считанные минуты создавать профессионально выглядящие и привлекательные видеоролики и презентации без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка Fortune 500, используют Powtoon для привлечения своей аудитории — будь то корпоративное обучение, обучение и развитие, управление персоналом, внутренние коммуникации, маркетинг, продажи и многое другое. Основанная в 2012 году компания Powtoon имеет офисы в Лондоне, Сан-Франциско, Тель-Авиве, Украине и на Филиппинах. С помощью Powtoon вы можете легко создавать свои собственные бесплатные (или платные) живые и анимированные HD-видео студийного качества, устраняя при этом высокие затраты на найм команды по производству видео. Powtoon предлагает огромную библиотеку профессионально разработанных шаблонов, сцен, персонажей, реквизита, видео, саундтреков и многого другого. Загрузите свои собственные медиафайлы, видео, GIF-файлы, изображения, озвучку и все, что вам нужно, чтобы ваша аудитория заинтересовалась, подключилась и начала действовать.
Perlego
perlego.com
С онлайн-библиотекой академических ресурсов и инструментов Perlego, которой доверяют студенты по всему миру.
Scribd
scribd.com
Scribd — американская служба подписки на электронные книги и аудиокниги, включающая один миллион наименований. Scribd размещает 60 миллионов документов на своей открытой издательской платформе. Основанная в 2007 году Трипом Адлером, Джаредом Фридманом и Тихоном Бернстамом, со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, компания поддерживается Khosla Ventures, Y Combinator, Charles River Ventures и Redpoint. Венчуры. Служба подписки на электронные книги Scribd доступна на смартфонах и планшетах Android и iOS, а также на Kindle Fire, Nook и персональных компьютерах. Подписчики могут получить доступ к неограниченному количеству книг в месяц от 1000 издателей, включая Bloomsbury, Harlequin, HarperCollins, Houghton Mifflin Harcourt, Lonely Planet, Macmillan, Perseus Book Group, Simon & Schuster, Wiley и Workman. Scribd имеет 80 миллионов пользователей, и его рекомендовали как «Netflix для книг».
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly отслеживает и фильтрует тенденции и достижения в области технологий, делясь мнениями экспертов-практиков через учебную платформу O’Reilly. Таким образом, вы получаете ответы, необходимые для решения сложных задач — от строки кода до изучения нового инструмента или технологии.
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace.ai от DPhi автоматизирует оценку навыков на рабочем месте, чтобы помочь быстрорастущим компаниям нанимать первоклассных опытных и свежих инженеров с высшим образованием и специалистов по обработке данных. Возможности платформы включают задачи кодирования и искусственного интеллекта, автоматизированную оценку проектов, MCQ и многое другое. Все это подкреплено мощным механизмом прокторинга, который предотвращает мошенничество при удаленном найме. Skillspace.ai упрощает найм сотрудников Backend, Frontend, AI, Cloud и подобных должностей.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в сегодняшних быстро меняющихся условиях труда, предлагая свежий обучающий контент по запросу через мощный рынок контента. Наша миссия — помочь сотрудникам делать все, что им предстоит сделать дальше — будь то следующий проект, навык, который нужно изучить, или роль, которую нужно освоить. Мы делаем это, составляя коллекцию из более чем 15 000 курсов Udemy с самым высоким рейтингом (все еще лишь часть процента от полной коллекции курсов Udemy). Наш контент охватывает множество ключевых деловых и технических тем, от разработки и ИТ до лидерства, маркетинга, управления проектами, дизайна и управления стрессом. Udemy Business стремится предоставить аутентичный опыт обучения всем сотрудникам во всем мире и размещает востребованные темы на 10 языках, которые преподают эксперты в данной области на их родном языке (помимо традиционного подхода к дублированию контента и субтитрам к видео). Помимо тщательно подобранной коллекции контента, организации также могут размещать и распространять на Udemy свой собственный контент.
Simplilearn
simplilearn.com
более 2 миллионов учащихся из более чем 150 стран; 1500 живых занятий каждый месяц, 85% учащихся сообщают о карьерных преимуществах. Simplilearn сегодня является онлайн-курсом №1 в мире для обучения цифровым навыкам. От ориентированных на ролевые курсы обучения и программ, партнерских университетов, до бесплатных курсов для начинающих — обучение мирового уровня и карьерный успех находятся всего в одном клике!
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
Изучение ИТ не обязательно означает скучные лекции, бешеный темп учебных курсов или много времени вдали от работы или семьи. С CBT Nuggets вы можете тренироваться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, где угодно, на различных устройствах, не выходя из офисного кресла или дивана в гостиной. Наша команда преподавателей мирового уровня — это отраслевые эксперты, которым нравится обучать людей информационным технологиям. Их обучение информативно, актуально и увлекательно, а поскольку большинство видеороликов длятся 10 минут или меньше, информацию легче запомнить. Выбирайте из библиотеки обучения, состоящей из тысяч видеороликов о востребованных технологиях от широко используемых и уважаемых поставщиков, таких как Microsoft, Cisco и AWS. Получите сертификат. Поддерживайте свои навыки в актуальном состоянии. Изучите новую технологию. Иметь рабочий ресурс. CBT Nuggets может помочь вам достичь ваших целей.
Udacity
udacity.com
Udacity, входящая в состав Accenture, является лидером рынка в области трансформации талантов, меняя жизни, бизнес и страны путем создания готовых к работе цифровых талантов. Устраните дефицит талантов в таких цифровых технологиях, как искусственный интеллект, обработка данных, машинное обучение, облачные технологии, кибербезопасность и т. д. Создавайте готовых к работе специалистов, чтобы ускорить реализацию наиболее важных инициатив и открыть доступ к инновациям, которые способствуют росту. Узнайте больше, посетив udacity.com/enterprise/overview.
Pluralsight
pluralsight.com
Что такое плюралсайт? По мере развития вашей отрасли и бизнес-модели вам необходимо решение для обучения, которое поможет вам внедрять ключевые инновации вовремя и в рамках бюджета. С помощью нашей платформы вы можете оценить технические возможности ваших команд, согласовать обучение с ключевыми бизнес-целями и устранить пробелы в навыках в таких важных областях, как искусственный интеллект, облачные технологии, дизайн, безопасность, мобильные устройства и данные. Как мы это делаем? Предприятия могут оценить технические возможности своих команд посредством оценки навыков и анализа, согласовать обучение с ключевыми целями с помощью индивидуальных планов и устранить пробелы в навыках в таких важных областях, как облачные технологии, мобильные устройства, безопасность, дизайн и данные, с помощью большой библиотеки курсов по запросу. от крупнейшей сети технологических экспертов в мире.
GoodHabitz
goodhabitz.com
С GoodHabitz вы помогаете своим сотрудникам развивать навыки, необходимые им в будущем. Благодаря нашей инновационной самооценке они получат уникальное представление о своих возможностях для роста, а наши ведущие в мире учебные курсы помогут им стать лучшей версией себя. Все наши методы обучения соответствуют важнейшим компетенциям, необходимым сотрудникам для достижения успеха как сегодня, так и завтра.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins — это геймифицированная платформа электронного обучения в стиле TikTok, которую любят тысячи команд в более чем 80 странах. Мы помогаем сотрудникам за считанные минуты развивать востребованные твердые, мягкие и жизненные навыки с помощью микрообучения на базе искусственного интеллекта, персонализированного с учетом роли, функций и стремлений каждого пользователя. Обширная библиотека микрокурсов, насчитывающая более 15 000, охватывает ключевые темы отрасли и более 200 жестких, мягких и жизненных навыков, позволяющих создать разностороннюю рабочую силу со всеми необходимыми талантами и опытом. Наши небольшие уроки тщательно курируются и преподаются более чем 150 экспертами отрасли, профессорами, университетами и ведущими компаниями. Изучите ключевые навыки в таких школах, как Лондонская школа бизнеса, Ahrefs, Gong, Terminus и сотен других. Доступно на множестве языков и стилей обучения. Мы обеспечиваем в 6 раз больше вовлеченности, чем традиционные платформы электронного обучения. Для получения дополнительной информации посетите: www.5mins.ai.
OneRange
onerange.co
OneRange открывает новую эру программного обеспечения для профессионального развития, призванного устранить препятствия на пути непрерывного обучения. Наша инновационная платформа позволяет пользователям легко исследовать, получать доступ и контролировать усилия по повышению квалификации через обширный рынок тщательно подобранных ресурсов. Мы выполняем свою миссию путем: ● Создания удобного пользовательского опыта, используя данные и передовые технологии. ● Предоставляя индивидуальный контент премиум-класса каждому пользователю, независимо от поставщиков. ● Предоставляя предприятиям возможность разрабатывать стратегии, контролировать и совершенствовать развитие навыков с помощью комплексной аналитики. Мы возглавляем революцию в сфере повышения квалификации. путем согласования корпоративных целей, индивидуальных стремлений и предложений поставщиков обучения. Сосредоточив внимание на использовании и автоматизации рабочих процессов, мы оптимизируем инвестиции в обучение, экономя время и деньги наших клиентов.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly — это отмеченная наградами торговая площадка L&D, которая предоставляет сотрудникам доступ к профессионально подобранному контенту от более чем 200 лучших поставщиков обучающего контента (включая курсы, книги, тренеров, подписки на электронное обучение и многое другое). Это дает сотрудникам возможность самостоятельно управлять своим процессом обучения так, чтобы это соответствовало их предпочтениям в обучении и служебным требованиям. Работодатели платят только за потребляемый контент, а не подписывают сотрудников на общекорпоративный контент, который не используется. С помощью Learnerbly лидеры обучения обычно видят более высокую рентабельность инвестиций при уровне вовлеченности в отрасли 3X+ (40–60% в месяц), что доказано сотнями клиентов, включая таких, как Flutter, Ocado, King.com и HelloFresh.
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent — самая популярная в мире платформа электронного обучения, посвященная найму и управлению талантами. Наш ведущий в отрасли контент позволяет организациям не только находить и нанимать лучших кандидатов, но и способствовать развитию культуры вовлеченности сотрудников, одновременно отстаивая многообразие, справедливость и инклюзивность.
BizLibrary
bizlibrary.com
В BizLibrary мы стремимся повысить квалификацию сотрудников, создать лучшие места для работы и внести свой вклад в построение более сострадательного и компетентного будущего. Мы каждый день стремимся к достижению этих целей, поддерживая потребности организаций в обучении и развитии с помощью наших инновационных платформ, лучшего в своем классе контента и непревзойденной стратегической поддержки. Благодаря L&D на базе BizLibrary сотрудники получают навыки, необходимые для работы сегодня, и готовы решать новые задачи завтра.
EasyLlama
easyllama.com
С помощью учебных курсов, вдохновленных тем, как современные учащиеся потребляют контент, EasyLlama меняет статус-кво. Наши отраслевые, лучшие в своем классе, интерактивные и увлекательные курсы персонализированы с учетом особенностей вашей компании, делают их интересными для ваших сотрудников и помогают создать гостеприимную среду, свободную от притеснений и дискриминации.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve помогает компаниям, занимающимся производством, цепочками поставок и здравоохранением, ускорить путь к совершенствованию рабочей силы и операционной деятельности, отказываясь от бумажных рабочих инструкций, СОП и контрольных списков и обеспечивая улучшения в области устойчивого развития, производительности, качества и безопасности. Сюда входят наши инструменты управления документами с помощью Tablet eSign, быстрого обучения на основе видео и инструментов смешанного обучения. В дополнение к этому Nvolve Marketplace предоставляет вам доступ к широкому спектру партнерских решений, которые уже интегрированы с Nvolve и готовы к использованию. Ваш путь к подключенной рабочей силе начинается с обучения и развития, но повышает ценность всего вашего бизнеса. Подключенная рабочая сила меняет способ управления фабриками и цепочкой поставок по многим функциям и работает лучше всего, когда она включена в более широкую программу повышения квалификации персонала и операционной деятельности, позволяющую вам сделать все правильно. Первый раз и каждый раз! Nvolve предназначена для: • Обучение и развитие • ESG и устойчивое развитие • Качество и эксплуатационные расходы • Здоровье и безопасность • Техническое обслуживание и эксплуатация • Человеческие ресурсы Платформа Nvolve, доступная на 12 различных языках, аккредитована по стандарту ISO 27001:2017 и подтверждена GAMP5 в соответствии с применение европейских правил EMA и FDA США, регулирующих проверку компьютерных систем.
Vue School
vueschool.io
Изучите Vue.js и современные передовые интерфейсные технологии от членов основной команды и отраслевых экспертов с помощью наших премиальных учебных пособий и видеокурсов.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — это LMS, которую наиболее быстрорастущие компании мира используют для создания программ обучения и развития, которые нравятся сотрудникам и партнерам и которые способствуют повышению прибыли.
Passion.io
passion.io
Помогаем тренерам и экспертам превратить свои знания в прибыльные мобильные приложения. Создайте бизнес из своего кармана, код не требуется.
Disco
disco.co
Раскройте потенциал своего учебного сообщества с помощью Disco. Оптимизируйте регистрацию участников, используйте помощь искусственного интеллекта и получайте полезную информацию с помощью отмеченной наградами платформы Disco. Disco была названа одной из самых инновационных компаний в сфере образования (2023 г.) и стартапом года в сфере образовательных технологий по версии EdTech Breakthrough Awards.
CXL
cxl.com
Глубокое специализированное маркетинговое обучение CXL превращает специалистов по маркетингу в лидеров маркетинга. Получите доступ к более чем 150 курсам по развитию тактических навыков, которые преподают
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — это платформа обучения и вовлечения сотрудников на базе искусственного интеллекта поколения, которая помогает компаниям адаптироваться, повышать квалификацию и удерживать сотрудников с помощью интерактивных модулей обучения, курсов мягких навыков на основе EQ и опросов вовлеченности. Платформа может снизить затраты на обучение в расчете на одного сотрудника и повысить показатели завершения курсов, помогая предприятиям создавать масштабные персонализированные программы обучения с использованием генеративного искусственного интеллекта.
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy — это ведущая платформа развития навыков для быстрорастущих команд. Мы обеспечиваем постоянную практику, подкрепление и профессиональное обучение, чтобы помочь торговым представителям достичь максимальной производительности. Бизнес был запущен в октябре 2019 года и уже имеет более 200 клиентов, включая Outreach, G2, Klaviyo и Verbit. В состав преподавателей уже входят более 50 мировых экспертов, в том числе Марк Роберж, бывший директор по маркетингу Hubspot, Элисса Финк, бывший директор по маркетингу Tableau, Грег Холмс, бывший директор по маркетингу Zoom, и сэр Клайв Вудворд, бывший спортивный директор олимпийской сборной Великобритании.
Gnowbe
gnowbe.com
Создавайте интерактивные групповые процессы микрообучения за считанные минуты! Отмеченный наградами авторский инструмент Gnowbe позволяет создателям разрабатывать, облегчать и анализировать совместный учебный опыт, что идеально подходит для обучения и адаптации. Ключевые функции включают в себя: - Микрообучение - Социальное обучение - Push-уведомления и уведомления по электронной почте - Автономный доступ - Мобильный дизайн - Доступность на любом устройстве - Подробные данные и аналитика - Геймификация - Сертификация - Персонализация - Развертывание сеансов по расписанию - Интеграция с более чем 200 платформами Gnowbe разработан на основе передовых исследований и науки об обучении, что позволяет невероятно легко создавать увлекательные и эффективные тренинги, которые переходят от пассивного потребления контента к рефлексивному применению. Благодаря удобному интерфейсу настольных и мобильных устройств и поддержке более 100 языков Gnowbe расширяет возможности авторов и поддерживает учащихся в любое время и в любом месте. Авторы чаще всего создают: - Опыт адаптации для удаленных команд - Оборудование для обеспечения безопасности, здоровья и хорошего самочувствия - Подготовка к сертификации - Новый опыт обучения (смешанный, онлайн) - Цифровые рабочие тетради - Курсы электронного обучения - Программы коучинга и обратной связи - Сценарии продаж и продуктов - Команда взаимодействие, развлечения и игры — ежедневные программы формирования привычек
Uxcel
uxcel.com
Менеджеры по дизайну слишком разбросаны. От вас ожидают, что вы составите карту навыков своей команды, определите учебные материалы с дюжины платформ, но обнаружите, что вам не хватает понимания того, как обучение влияет на рост личности, команды и бизнеса. Что, если бы у вас был инструмент, содержащий четкие, точные и геймифицированные учебные материалы, которые напрямую влияют на навыки и результаты вашей команды? И, кроме того, раскрывает уникальные навыки, сильные стороны и области для совершенствования всей вашей команды? Разве это не было бы здорово? Встречайте Uxcel — единственный способ повысить уровень вашей команды дизайнеров с помощью автоматизированного картирования навыков, подкрепленного сотнями четких, точных и игровых учебных материалов, созданных дизайнерами. Что вы можете сделать с Uxcel? - Создайте график навыков вашей команды менее чем за 20 минут: получите общий обзор навыков вашей команды по 65 дизайнерским навыкам, сгруппированным в 6 основных категорий. - Сравните свою команду с представителями отрасли: сравните свою команду с более чем 230 тысячами дизайнеров Uxcel, независимо от должностей, регионов и многолетнего опыта. - Наблюдайте за ростом навыков вашей команды с течением времени: наблюдайте за влиянием обучения, оценок и задач проектирования, а также за тем, как они улучшали вашу команду месяц за месяцем. - Ускорьте рост и обучение: определите области для улучшения и предоставьте им учебные материалы, адаптированные к их уровню навыков. - Создайте индивидуальный путь обучения: назначьте конкретные курсы, уроки, оценки и задачи, чтобы превратить их слабости в сильные стороны. - Улучшите их производительность одним щелчком мыши: узнайте лучшие навыки вашего дизайнера и привлекайте его к нужным проектам в нужное время, чтобы максимизировать результат их дизайна. Чем мы отличаемся? - Мы интерактивны и геймифицированы: сотни часов интерактивных геймифицированных курсов, уроков, оценок и реальных задач. - Мы не теряем ваше время: учитесь в удобном для вас темпе. На то, на что у вас ушло 3 месяца, с Uxcel уходит день. - Доступно для всех и везде: формируйте здоровые привычки к обучению на любом устройстве и платформе.
Nolej
nolej.io
NOLEJ — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая способствует децентрализованному обучению посредством создания интерактивных учебных программ и глобального графика знаний. Инструмент предназначен для обслуживания образовательных учреждений, от классов K12 до высшего образования, путем преобразования малоиспользуемых учебных материалов в увлекательный и интерактивный контент. Этот инструмент позволяет разработчикам учебных материалов и учителям использовать существующие ресурсы, такие как учебники, видеоконтент и другие онлайн-медиаресурсы, превращая их в интерактивный учебный процесс. Некоторые возможности интерактивного контента включают создание расширенных интерактивных видеороликов, карточек, созданных для каждой основной концепции, глоссариев, основанных на ключевых понятиях и соответствующих словах в контенте, а также различных интерактивных игр, таких как кроссворды и игры «Найди слова». Сгенерированный материал можно использовать как отдельный контент или экспортировать для интеграции с существующими системами управления обучением (LMS), платформами обучения (LXP) или хранилищами записей обучения (LRS) с поддержкой форматов SCORM, xAPI и H5P. Эта платформа представляет собой решение для преподавателей и преподавателей, позволяющее сэкономить время на создании интересного контента, используя при этом недостаточно используемые ресурсы.
getAbstract
getabstract.com
Знайте лучше. Делай лучше. Чему можно научиться за 15 минут? Предоставляя легкий доступ к обобщенным экспертным знаниям, getAbstract помогает организациям и частным лицам по всему миру эффективно использовать знания.
Scaler
scaler.com
Развивайте свои навыки программирования с помощью нашего индивидуального наставничества со стороны экспертов MAANG из Scaler Academy. Мы также предлагаем пробные собеседования и специальные курсы, которые помогут вам взять на себя ответственность за свою карьеру.
Skillsoft
skillsoft.com
О Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) предоставляет преобразующий опыт обучения, который побуждает организации и людей расти вместе. Компания сотрудничает с корпоративными организациями и обслуживает глобальное сообщество учащихся, готовя сегодняшних сотрудников к экономике завтрашнего дня. Благодаря Skillsoft клиенты получают доступ к смешанным, мультимодальным процессам обучения, которые не просто развивают навыки, но и создают более способную, адаптивную и заинтересованную рабочую силу. Благодаря портфолио лучшего в своем классе контента, платформе, которая персонализирована и привязана к потребностям клиентов, технологиям мирового класса и широкой экосистеме партнеров, Skillsoft обеспечивает непрерывный рост и производительность сотрудников и их организаций, преодолевая критические пробелы в навыках и раскрытие человеческого потенциала. Узнайте больше на сайте www.skillsoft.com.
OpenSesame
opensesame.com
Мы помогаем развивать самую продуктивную и уважаемую рабочую силу в мире. Имея самый полный каталог курсов электронного обучения от ведущих мировых издателей, мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе пути: от поиска курсов, сопоставления их с вашими основными компетенциями, синхронизации их с вашей LMS до увеличения использования и улучшения ваших программ L&D. . OpenSesame не только предоставит вам гибкие возможности приобретения нескольких вариантов, но и позволит вам легко использовать и администрировать свои электронные курсы. Наш тщательно составленный каталог включает в себя тысячи курсов, посвященных деловым навыкам, соблюдению нормативных требований, безопасности, технологиям, сертификации и отраслевым темам. Некоторые ключевые темы включают в себя: Деловые навыки - Коммуникация - Менеджмент - Лидерство - Управление проектами - Соблюдение требований в сфере обслуживания клиентов - Соответствие кадровым требованиям - На рабочем месте и сексуальные домогательства - Конфиденциальность - HIPAA - Лидерство и управление GDPR - Коучинг - Вдохновляющее лидерство - Миссия, видение и Установление ценностей - Делегирование - Соблюдение требований в области управления изменениями - Соблюдение требований в области управления персоналом - На рабочем месте и сексуальные домогательства - Конфиденциальность - HIPAA - GDPR Разнообразие, справедливость и инклюзивность - Создание разнообразных команд - Межкультурная компетентность - Инклюзивное лидерство - Неосознанная предвзятость - Уважение безопасности - Безопасность на рабочем месте - OSHA - Экологическая безопасность - Опасные материалы - Технология средств индивидуальной защиты (СИЗ) - Программное обеспечение - Программирование - Информационная безопасность - Машинное обучение - Анализ данных Здоровье - Управление стрессом - Личное развитие - Корпоративное здоровье - Психическое здоровье - Сертификаты осознанности и медитации - CompTIA® - Microsoft ® - PMI® - Agile - Шесть Сигм
Go1
go1.com
Go1 — глобальный агрегатор контента с самой разнообразной в мире библиотекой курсов развития и тренингов для профессионалов. Благодаря одной подписке руководители L&D могут доставлять нужный контент нужному сотруднику в нужное время с помощью инструментов обнаружения и курирования на базе искусственного интеллекта от более чем 250 ведущих отраслевых поставщиков контента. Наша интеграция с более чем 70 ведущими учебными платформами и приложениями для рабочих мест позволит вашим командам воспользоваться преимуществами Go1 через существующие решения.
Ethena
goethena.com
Универсальная платформа обучения Ethena «все в одном» поможет вам проверить все ваши флажки и создать лучшее рабочее место. Наш продукт предоставляет вам каталог курсов, которые действительно понравятся сотрудникам, систему управления обучением, которая автоматизирует их проведение, а также инструменты взаимодействия с сотрудниками, которые помогут вашей команде в сложных ситуациях. Этене доверяют команды Zendesk, Pinterest, Notion, BetterUp и других. Нас поддерживают Felicis, GSV, Homebrew, Village Global и другие ведущие инвесторы, а в нашу консультативную команду входят эксперты по управлению персоналом и юридическим вопросам, такие как Фрэнсис Фрей и Леонард Шен.
edureka
edureka.co
Мы — живая и интерактивная платформа электронного обучения, миссия которой — сделать обучение доступным для всех. Мы предлагаем курсы под руководством инструктора, а также круглосуточную поддержку по требованию для достижения самых высоких показателей завершения курсов в отрасли! Наши реальные проекты, круглосуточная поддержка и персональные менеджеры по обучению гарантируют достижение ваших целей обучения! В Интернете существует бесчисленное множество торговых площадок онлайн-образования. И есть мы. Мы не самые большие. Мы не самые дешевые. Но мы самые быстрорастущие. У нас самый высокий процент завершения курсов в отрасли. И причина в том, что мы не сдаемся. Когда студент соглашается пройти курс, мы берем на себя обязательства перед студентом. Мы не собираемся приукрашивать — мы сделаем вас целостным, что бы ни случилось. Возможно, вы не особо задумывались о том, на что подписываетесь, но мы считаем, что вы подписываетесь на полезные и полные знания. И все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы воплотить эту веру в реальность. Мы невероятно преданы нашим студентам. Будь то постоянные напоминания, неустанные мастера или круглосуточная онлайн-поддержка – мы абсолютно позаботимся о том, чтобы у вас не осталось оправданий, чтобы не пройти курс.
Docebo
docebo.com
Docebo — это самая мощная в мире платформа обучения, интуитивно понятная для администраторов, интересная для учащихся и преобразующая бизнес. Ключевые отличия включают в себя: - Возможность предоставления гиперперсонализированного опыта обучения различным аудиториям, включая сотрудников, клиентов и партнеров. Все эти возможности могут иметь уникальный бренд и централизованно управляться с единой платформы. - Самые передовые в отрасли возможности искусственного интеллекта. Клиенты могут автоматизировать ручные задачи, такие как регистрация, переводы и категоризация контента. Благодаря генеративному искусственному интеллекту, созданному для обучения, клиенты могут создавать эффективные учебные материалы всего за несколько кликов. - Возможность масштабирования вместе с вашей организацией по мере расширения охвата новых и более крупных аудиторий, географических, языковых и т. д. - Мобильное приложение и интеграция со всем основным программным обеспечением, включая Salesforce и Microsoft Teams.
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