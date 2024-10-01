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Программное обеспечение для электронного обучения - Самые популярные приложения - Маврикий
Поставщики контента для электронного обучения обслуживают предприятия и профессионалов, предлагая готовые библиотеки контента, доступные через облако. Эти библиотеки включают курсы, уроки, видео и книги по различным предметам, таким как деловые навыки, менеджмент, лидерство, ИТ, обучение соблюдению требований по охране окружающей среды и безопасности (EHS) и многое другое. Среди этих провайдеров распространены модели подписки, предоставляющие определенному количеству пользователей доступ к курируемому контенту. Кроме того, некоторые поставщики электронного обучения взимают плату за сертификаты об окончании или предлагают доступ на уровне предприятия к курсам и расширенным функциям электронного обучения. Некоторые поставщики также предоставляют программное обеспечение или интеграции системы управления обучением (LMS), предназначенные для дополнения их библиотек контента. Эти решения и интеграции LMS помогают компаниям и учебным отделам контролировать и оптимизировать прогресс электронного обучения своих сотрудников. Кроме того, обучающие компании могут легко интегрировать контент-решения электронного обучения со своим существующим программным обеспечением системы управления обучением.
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Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в сегодняшних быстро меняющихся условиях труда, предлагая свежий обучающий контент по запросу через мощный рынок контента. Наша миссия — помочь сотрудникам делать все, что им предстоит сделать дальше — будь то следующий проект, навык,...
Simplilearn
simplilearn.com
более 2 миллионов учащихся из более чем 150 стран; 1500 живых занятий каждый месяц, 85% учащихся сообщают о карьерных преимуществах. Simplilearn сегодня является онлайн-курсом №1 в мире для обучения цифровым навыкам. От ориентированных на ролевые курсы обучения и программ, партнерских университетов...
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, ведущая платформа онлайн-обучения, помогает организациям повысить вовлеченность учащихся и развить навыки, необходимые им сегодня и завтра. Благодаря более чем 16 000 курсов, которые преподают настоящие эксперты с сайта Lynda.com, и более 50 новых курсов, добавляемых каждую неделю...
Scribd
scribd.com
Scribd — американская служба подписки на электронные книги и аудиокниги, включающая один миллион наименований. Scribd размещает 60 миллионов документов на своей открытой издательской платформе. Основанная в 2007 году Трипом Адлером, Джаредом Фридманом и Тихоном Бернстамом, со штаб-квартирой в Сан-Фр...
DataCamp
datacamp.com
Что такое DataCamp для бизнеса? DataCamp — это идеальная платформа для изучения данных и искусственного интеллекта, совместной работы с использованием данных и набора готовых к работе талантов. DataCamp for Business предоставляет всей вашей организации жизненно важные данные и навыки искусственного ...
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly отслеживает и фильтрует тенденции и достижения в области технологий, делясь мнениями экспертов-практиков через учебную платформу O’Reilly. Таким образом, вы получаете ответы, необходимые для решения сложных задач — от строки кода до изучения нового инструмента или технологии.
Perlego
perlego.com
С онлайн-библиотекой академических ресурсов и инструментов Perlego, которой доверяют студенты по всему миру.
Udacity
udacity.com
Udacity, входящая в состав Accenture, является лидером рынка в области трансформации талантов, меняя жизни, бизнес и страны путем создания готовых к работе цифровых талантов. Устраните дефицит талантов в таких цифровых технологиях, как искусственный интеллект, обработка данных, машинное обучение, об...
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...
Pluralsight
pluralsight.com
Что такое плюралсайт? По мере развития вашей отрасли и бизнес-модели вам необходимо решение для обучения, которое поможет вам внедрять ключевые инновации вовремя и в рамках бюджета. С помощью нашей платформы вы можете оценить технические возможности ваших команд, согласовать обучение с ключевыми биз...
Scaler
scaler.com
Развивайте свои навыки программирования с помощью нашего индивидуального наставничества со стороны экспертов MAANG из Scaler Academy. Мы также предлагаем пробные собеседования и специальные курсы, которые помогут вам взять на себя ответственность за свою карьеру.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — это ведущая платформа визуальных коммуникаций, которая позволяет каждому за считанные минуты создавать профессионально выглядящие и привлекательные видеоролики и презентации без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка ...
edureka
edureka.co
Мы — живая и интерактивная платформа электронного обучения, миссия которой — сделать обучение доступным для всех. Мы предлагаем курсы под руководством инструктора, а также круглосуточную поддержку по требованию для достижения самых высоких показателей завершения курсов в отрасли! Наши реальные проек...
Skillsoft
skillsoft.com
О Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) предоставляет преобразующий опыт обучения, который побуждает организации и людей расти вместе. Компания сотрудничает с корпоративными организациями и обслуживает глобальное сообщество учащихся, готовя сегодняшних сотрудников к экономике завтрашнего дня. Благодаря S...
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
Изучение ИТ не обязательно означает скучные лекции, бешеный темп учебных курсов или много времени вдали от работы или семьи. С CBT Nuggets вы можете тренироваться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, где угодно, на различных устройствах, не выходя из офисного кресла или дивана в гостиной. Наша команда ...
getAbstract
getabstract.com
Знайте лучше. Делай лучше. Чему можно научиться за 15 минут? Предоставляя легкий доступ к обобщенным экспертным знаниям, getAbstract помогает организациям и частным лицам по всему миру эффективно использовать знания.
Uxcel
uxcel.com
Менеджеры по дизайну слишком разбросаны. От вас ожидают, что вы составите карту навыков своей команды, определите учебные материалы с дюжины платформ, но обнаружите, что вам не хватает понимания того, как обучение влияет на рост личности, команды и бизнеса. Что, если бы у вас был инструмент, содержа...
Docebo
docebo.com
Docebo — это самая мощная в мире платформа обучения, интуитивно понятная для администраторов, интересная для учащихся и преобразующая бизнес. Ключевые отличия включают в себя: - Возможность предоставления гиперперсонализированного опыта обучения различным аудиториям, включая сотрудников, клиентов и ...
Gnowbe
gnowbe.com
Создавайте интерактивные групповые процессы микрообучения за считанные минуты! Отмеченный наградами авторский инструмент Gnowbe позволяет создателям разрабатывать, облегчать и анализировать совместный учебный опыт, что идеально подходит для обучения и адаптации. Ключевые функции включают в себя: - М...
Passion.io
passion.io
Помогаем тренерам и экспертам превратить свои знания в прибыльные мобильные приложения. Создайте бизнес из своего кармана, код не требуется.
Nolej
nolej.io
NOLEJ — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая способствует децентрализованному обучению посредством создания интерактивных учебных программ и глобального графика знаний. Инструмент предназначен для обслуживания образовательных учреждений, от классов K12 до высшего образования, пут...
Vue School
vueschool.io
Изучите Vue.js и современные передовые интерфейсные технологии от членов основной команды и отраслевых экспертов с помощью наших премиальных учебных пособий и видеокурсов.
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace.ai от DPhi автоматизирует оценку навыков на рабочем месте, чтобы помочь быстрорастущим компаниям нанимать первоклассных опытных и свежих инженеров с высшим образованием и специалистов по обработке данных. Возможности платформы включают задачи кодирования и искусственного интеллекта, автом...
Ethena
goethena.com
Универсальная платформа обучения Ethena «все в одном» поможет вам проверить все ваши флажки и создать лучшее рабочее место. Наш продукт предоставляет вам каталог курсов, которые действительно понравятся сотрудникам, систему управления обучением, которая автоматизирует их проведение, а также инструме...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — это платформа обучения и вовлечения сотрудников на базе искусственного интеллекта поколения, которая помогает компаниям адаптироваться, повышать квалификацию и удерживать сотрудников с помощью интерактивных модулей обучения, курсов мягких навыков на основе EQ и опросов вовлеченнос...
OpenSesame
opensesame.com
Мы помогаем развивать самую продуктивную и уважаемую рабочую силу в мире. Имея самый полный каталог курсов электронного обучения от ведущих мировых издателей, мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе пути: от поиска курсов, сопоставления их с вашими основными компетенциями, синхронизации их с ваше...
BizLibrary
bizlibrary.com
В BizLibrary мы стремимся повысить квалификацию сотрудников, создать лучшие места для работы и внести свой вклад в построение более сострадательного и компетентного будущего. Мы каждый день стремимся к достижению этих целей, поддерживая потребности организаций в обучении и развитии с помощью наших и...
Go1
go1.com
Go1 — глобальный агрегатор контента с самой разнообразной в мире библиотекой курсов развития и тренингов для профессионалов. Благодаря одной подписке руководители L&D могут доставлять нужный контент нужному сотруднику в нужное время с помощью инструментов обнаружения и курирования на базе искусствен...
5Mins AI
5mins.ai
5Mins — это геймифицированная платформа электронного обучения в стиле TikTok, которую любят тысячи команд в более чем 80 странах. Мы помогаем сотрудникам за считанные минуты развивать востребованные твердые, мягкие и жизненные навыки с помощью микрообучения на базе искусственного интеллекта, персона...
GoodHabitz
goodhabitz.com
С GoodHabitz вы помогаете своим сотрудникам развивать навыки, необходимые им в будущем. Благодаря нашей инновационной самооценке они получат уникальное представление о своих возможностях для роста, а наши ведущие в мире учебные курсы помогут им стать лучшей версией себя. Все наши методы обучения соо...
Disco
disco.co
Раскройте потенциал своего учебного сообщества с помощью Disco. Оптимизируйте регистрацию участников, используйте помощь искусственного интеллекта и получайте полезную информацию с помощью отмеченной наградами платформы Disco. Disco была названа одной из самых инновационных компаний в сфере образова...
EasyLlama
easyllama.com
С помощью учебных курсов, вдохновленных тем, как современные учащиеся потребляют контент, EasyLlama меняет статус-кво. Наши отраслевые, лучшие в своем классе, интерактивные и увлекательные курсы персонализированы с учетом особенностей вашей компании, делают их интересными для ваших сотрудников и пом...
CXL
cxl.com
Глубокое специализированное маркетинговое обучение CXL превращает специалистов по маркетингу в лидеров маркетинга. Получите доступ к более чем 150 курсам по развитию тактических навыков, которые преподают
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent — самая популярная в мире платформа электронного обучения, посвященная найму и управлению талантами. Наш ведущий в отрасли контент позволяет организациям не только находить и нанимать лучших кандидатов, но и способствовать развитию культуры вовлеченности сотрудников, одновременно отстаи...
OneRange
onerange.co
OneRange открывает новую эру программного обеспечения для профессионального развития, призванного устранить препятствия на пути непрерывного обучения. Наша инновационная платформа позволяет пользователям легко исследовать, получать доступ и контролировать усилия по повышению квалификации через обшир...
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly — это отмеченная наградами торговая площадка L&D, которая предоставляет сотрудникам доступ к профессионально подобранному контенту от более чем 200 лучших поставщиков обучающего контента (включая курсы, книги, тренеров, подписки на электронное обучение и многое другое). Это дает сотрудник...
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve помогает компаниям, занимающимся производством, цепочками поставок и здравоохранением, ускорить путь к совершенствованию рабочей силы и операционной деятельности, отказываясь от бумажных рабочих инструкций, СОП и контрольных списков и обеспечивая улучшения в области устойчивого развития, прои...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — это LMS, которую наиболее быстрорастущие компании мира используют для создания программ обучения и развития, которые нравятся сотрудникам и партнерам и которые способствуют повышению прибыли.
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy — это ведущая платформа развития навыков для быстрорастущих команд. Мы обеспечиваем постоянную практику, подкрепление и профессиональное обучение, чтобы помочь торговым представителям достичь максимальной производительности. Бизнес был запущен в октябре 2019 года и уже имеет бол...