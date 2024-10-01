Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для электронного обучения - Самые популярные приложения - Великобритания

Поставщики контента для электронного обучения обслуживают предприятия и профессионалов, предлагая готовые библиотеки контента, доступные через облако. Эти библиотеки включают курсы, уроки, видео и книги по различным предметам, таким как деловые навыки, менеджмент, лидерство, ИТ, обучение соблюдению требований по охране окружающей среды и безопасности (EHS) и многое другое. Среди этих провайдеров распространены модели подписки, предоставляющие определенному количеству пользователей доступ к курируемому контенту. Кроме того, некоторые поставщики электронного обучения взимают плату за сертификаты об окончании или предлагают доступ на уровне предприятия к курсам и расширенным функциям электронного обучения. Некоторые поставщики также предоставляют программное обеспечение или интеграции системы управления обучением (LMS), предназначенные для дополнения их библиотек контента. Эти решения и интеграции LMS помогают компаниям и учебным отделам контролировать и оптимизировать прогресс электронного обучения своих сотрудников. Кроме того, обучающие компании могут легко интегрировать контент-решения электронного обучения со своим существующим программным обеспечением системы управления обучением.