Магазин приложений для веб-приложений Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

Поиск

✨ WebCatalog Desktop ✨ Превратите сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop — универсального инструмента для управления приложениями и учетными записями. Переключайтесь между несколькими аккаунтами, организуйте приложения по рабочему процессу и получайте доступ к тщательно отобранному каталогу приложений для Mac и Windows. Скачать WebCatalog Desktop Узнать больше

Самые популярные Недавно добавленные Образовательное программное обеспечение для управления персоналом - Самые популярные приложения

Программное обеспечение Education HR разработано специально для отделов кадров в образовательных учреждениях и помогает им управлять и автоматизировать важные задачи, связанные с сотрудниками, такие как ведение учета, учет рабочего времени и посещаемости, а также обработка расчета заработной платы. Несмотря на то, что решения Education HR имеют сходство с общим программным обеспечением для управления персоналом, они предлагают уникальные функции, адаптированные к конкретным потребностям школ, колледжей и университетов. Эти инструменты позволяют образовательным учреждениям эффективно контролировать деятельность организаций с сотнями или тысячами сотрудников. Они оптимизируют различные процессы на протяжении всего жизненного цикла сотрудников, улучшая набор и адаптацию, упрощая управление посещаемостью и автоматизируя расчет заработной платы. Некоторое программное обеспечение также включает в себя возможности управления оценкой учителей и деятельностью по профессиональному развитию. Программное обеспечение Education HR позволяет администраторам отдела кадров контролировать управление сотрудниками на институциональном уровне, в то время как отдельные преподаватели и сотрудники могут использовать его для повседневных задач, таких как запрос отпуска или представление табелей учета рабочего времени для расчета заработной платы.