Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop — универсального инструмента для управления приложениями и учетными записями. Переключайтесь между несколькими аккаунтами, организуйте приложения по рабочему процессу и получайте доступ к тщательно отобранному каталогу приложений для Mac и Windows.
Пакеты ERP для образования (Планирование ресурсов предприятия) включают интегрированные модули, предназначенные для управления операционными аспектами школ, колледжей и университетов K-12. Подобно ERP-системам в бизнесе, эти пакеты объединяют различные функции «бэк-офиса» образовательного учреждения, включая финансы, человеческие ресурсы и управление оплатой. В школах K-12 пакеты Education ERP обычно используются сотрудниками районных офисов для контроля ресурсов всего округа, а также административным персоналом в отдельных школах. В колледжах и университетах сотрудники различных отделов, таких как финансы, человеческие ресурсы, финансовая помощь и академическое консультирование, часто используют различные компоненты ERP-системы. Интегрируя эти функции в единую платформу, пакеты ERP для образования оптимизируют ежедневные операции, устраняют разрозненность данных и улучшают взаимодействие между отделами. Кроме того, функции автоматизации этих систем сокращают ручную рабочую нагрузку при выполнении рутинных задач, таких как получение данных из систем нескольких подразделений.
Отправить новое приложение
Teachmint
teachmint.com
Teachmint — это платформа для управления школами, предлагающая инструменты для учителей и администраторов для оптимизации образовательного процесса.
Workday
workday.com
Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard - платформа для управления образовательными учреждениями, автоматизирующая школьные операции и усовершенствующая взаимодействие между школами и родителями.
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar - это платформа для управления образовательными процессами в вузах, обеспечивающая создание курсов, автоматизацию рабочих процессов и безопасный доступ к информации.
Skolaro
skolaro.com
Skolaro - это система управления школой, оптимизирующая административные процессы, включая управление студентами, посещаемостью и взаимодействием с родителями.
EdPrime
edprime.co
EdPrime — это универсальное программное обеспечение для управления учебными заведениям, охватывающее все функции от администрационных до образовательных процессов.
Fekara
fekara.com
Fekara — это бесплатное облачное программное обеспечение для управления школой, охватывающее прием, посещаемость, экзамены и выдачу табелей.
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal - ERP-программное обеспечение для управления учебными заведениями, включая функции учета, посещаемости и сборов для эффективного администрирования.
© 2025 WebCatalog, Inc.