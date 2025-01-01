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ERP-пакеты для образования
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ERP-пакеты для образования - Самые популярные приложения

Пакеты ERP для образования (Планирование ресурсов предприятия) включают интегрированные модули, предназначенные для управления операционными аспектами школ, колледжей и университетов K-12. Подобно ERP-системам в бизнесе, эти пакеты объединяют различные функции «бэк-офиса» образовательного учреждения, включая финансы, человеческие ресурсы и управление оплатой. В школах K-12 пакеты Education ERP обычно используются сотрудниками районных офисов для контроля ресурсов всего округа, а также административным персоналом в отдельных школах. В колледжах и университетах сотрудники различных отделов, таких как финансы, человеческие ресурсы, финансовая помощь и академическое консультирование, часто используют различные компоненты ERP-системы. Интегрируя эти функции в единую платформу, пакеты ERP для образования оптимизируют ежедневные операции, устраняют разрозненность данных и улучшают взаимодействие между отделами. Кроме того, функции автоматизации этих систем сокращают ручную рабочую нагрузку при выполнении рутинных задач, таких как получение данных из систем нескольких подразделений.

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Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint — это платформа для управления школами, предлагающая инструменты для учителей и администраторов для оптимизации образовательного процесса.

Workday

Workday

workday.com

Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassboard - платформа для управления образовательными учреждениями, автоматизирующая школьные операции и усовершенствующая взаимодействие между школами и родителями.

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

Jenzabar - это платформа для управления образовательными процессами в вузах, обеспечивающая создание курсов, автоматизацию рабочих процессов и безопасный доступ к информации.

Skolaro

Skolaro

skolaro.com

Skolaro - это система управления школой, оптимизирующая административные процессы, включая управление студентами, посещаемостью и взаимодействием с родителями.

EdPrime

EdPrime

edprime.co

EdPrime — это универсальное программное обеспечение для управления учебными заведениям, охватывающее все функции от администрационных до образовательных процессов.

Fekara

Fekara

fekara.com

Fekara — это бесплатное облачное программное обеспечение для управления школой, охватывающее прием, посещаемость, экзамены и выдачу табелей.

Edumarshal

Edumarshal

edumarshal.com

Edumarshal - ERP-программное обеспечение для управления учебными заведениями, включая функции учета, посещаемости и сборов для эффективного администрирования.

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