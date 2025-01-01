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Образовательное программное обеспечение ERP
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Образовательное программное обеспечение ERP - Самые популярные приложения

Программное обеспечение ERP ERP ERP (Планирование ресурсов предприятия) - это комплексное решение, предназначенное для оптимизации и интеграции различных административных и академических функций образовательных учреждений. Это программное обеспечение облегчает эффективное управление такими процессами, как прием, зачисление студентов, отслеживание посещаемости, оценка, управление курсом и финансовое управление.

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Skool

Skool

skool.com

Skool - платформа для создания и управления онлайн-курсами и сообществами, объединяющая обучение и взаимодействие в одном месте.

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint — это платформа для управления школами, предлагающая инструменты для учителей и администраторов для оптимизации образовательного процесса.

Workday

Workday

workday.com

Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool — это система управления данными студентов для школ K-12, позволяющая отслеживать успеваемость, посещаемость и взаимодействие с родителями.

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassboard - платформа для управления образовательными учреждениями, автоматизирующая школьные операции и усовершенствующая взаимодействие между школами и родителями.

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

Приложение для управления школами: рекрутинг, отслеживание времени, управление отсутствием, профессиональное развитие и специальное образование.

Kinderpedia

Kinderpedia

kinderpedia.co

Kinderpedia - это приложение для управления детскими садами, которое упрощает администрирование, отслеживание посещаемости и коммуникацию между родителями и персоналом.

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

Jenzabar - это платформа для управления образовательными процессами в вузах, обеспечивающая создание курсов, автоматизацию рабочих процессов и безопасный доступ к информации.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud - это CRM для некоммерческих организаций, предлагающий инструменты для сбора средств, управления событиями и грантами.

Skolaro

Skolaro

skolaro.com

Skolaro - это система управления школой, оптимизирующая административные процессы, включая управление студентами, посещаемостью и взаимодействием с родителями.

EdPrime

EdPrime

edprime.co

EdPrime — это универсальное программное обеспечение для управления учебными заведениям, охватывающее все функции от администрационных до образовательных процессов.

Fekara

Fekara

fekara.com

Fekara — это бесплатное облачное программное обеспечение для управления школой, охватывающее прием, посещаемость, экзамены и выдачу табелей.

TUIO

TUIO

tuiopay.com

TUIO - система управления оплатой обучения для образовательных учреждений, автоматизирующая процесс выставления счетов, регистрации и финансовой отчетности.

NEOGOV

NEOGOV

neogov.com

NEOGOV — это система управления талантами для государственного сектора, автоматизирующая процессы найма, обучения и управления производительностью сотрудников.

Edumarshal

Edumarshal

edumarshal.com

Edumarshal - ERP-программное обеспечение для управления учебными заведениями, включая функции учета, посещаемости и сборов для эффективного администрирования.

Edunext

Edunext

edunext.co

Edunext - платформа для управления образовательными процессами с инструментами для интеграции и удобным интерфейсом, приспособленная к различным образовательным условиям.

APL nextED

APL nextED

aplnexted.com

APL nextED — это комплексное решение для управления данными преподавателей, включая как постоянных, так и непостоянных сотрудников.

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