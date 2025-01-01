Образовательное программное обеспечение ERP - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение ERP ERP ERP (Планирование ресурсов предприятия) - это комплексное решение, предназначенное для оптимизации и интеграции различных административных и академических функций образовательных учреждений. Это программное обеспечение облегчает эффективное управление такими процессами, как прием, зачисление студентов, отслеживание посещаемости, оценка, управление курсом и финансовое управление.
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Skool
skool.com
Skool - платформа для создания и управления онлайн-курсами и сообществами, объединяющая обучение и взаимодействие в одном месте.
Teachmint
teachmint.com
Teachmint — это платформа для управления школами, предлагающая инструменты для учителей и администраторов для оптимизации образовательного процесса.
Workday
workday.com
Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool — это система управления данными студентов для школ K-12, позволяющая отслеживать успеваемость, посещаемость и взаимодействие с родителями.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard - платформа для управления образовательными учреждениями, автоматизирующая школьные операции и усовершенствующая взаимодействие между школами и родителями.
Frontline Education
frontlineeducation.com
Приложение для управления школами: рекрутинг, отслеживание времени, управление отсутствием, профессиональное развитие и специальное образование.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia - это приложение для управления детскими садами, которое упрощает администрирование, отслеживание посещаемости и коммуникацию между родителями и персоналом.
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar - это платформа для управления образовательными процессами в вузах, обеспечивающая создание курсов, автоматизацию рабочих процессов и безопасный доступ к информации.
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud - это CRM для некоммерческих организаций, предлагающий инструменты для сбора средств, управления событиями и грантами.
Skolaro
skolaro.com
Skolaro - это система управления школой, оптимизирующая административные процессы, включая управление студентами, посещаемостью и взаимодействием с родителями.
EdPrime
edprime.co
EdPrime — это универсальное программное обеспечение для управления учебными заведениям, охватывающее все функции от администрационных до образовательных процессов.
Fekara
fekara.com
Fekara — это бесплатное облачное программное обеспечение для управления школой, охватывающее прием, посещаемость, экзамены и выдачу табелей.
TUIO
tuiopay.com
TUIO - система управления оплатой обучения для образовательных учреждений, автоматизирующая процесс выставления счетов, регистрации и финансовой отчетности.
NEOGOV
neogov.com
NEOGOV — это система управления талантами для государственного сектора, автоматизирующая процессы найма, обучения и управления производительностью сотрудников.
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal - ERP-программное обеспечение для управления учебными заведениями, включая функции учета, посещаемости и сборов для эффективного администрирования.
Edunext
edunext.co
Edunext - платформа для управления образовательными процессами с инструментами для интеграции и удобным интерфейсом, приспособленная к различным образовательным условиям.
APL nextED
aplnexted.com
APL nextED — это комплексное решение для управления данными преподавателей, включая как постоянных, так и непостоянных сотрудников.
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