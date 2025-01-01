✨ WebCatalog Desktop ✨

Превратите сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop — универсального инструмента для управления приложениями и учетными записями. Переключайтесь между несколькими аккаунтами, организуйте приложения по рабочему процессу и получайте доступ к тщательно отобранному каталогу приложений для Mac и Windows.