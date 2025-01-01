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Программное обеспечение для доступа к заработанной заработной плате
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Программное обеспечение для доступа к заработанной заработной плате - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для доступа к заработанной заработной плате позволяет сотрудникам получить доступ к части своей заработанной заработной платы до следующего запланированного дня зарплаты. Это программное обеспечение помогает сотрудникам отслеживать доступные средства и снимать деньги по мере необходимости, при этом аванс вычитается из их предстоящей зарплаты. Работодатели предлагают доступ к заработанной заработной плате в качестве финансового пособия, особенно для предприятий с почасовой оплатой труда. Для сотрудников, нуждающихся в немедленных средствах, доступ к заработанной заработной плате может предотвратить комиссию за овердрафт или необходимость получения кредита до зарплаты и задолженности по кредитной карте. Этот вариант может привести к большей финансовой стабильности сотрудников, что принесет пользу бизнесу за счет снижения стресса, повышения производительности и увеличения удержания сотрудников.

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DailyPay

DailyPay

dailypay.com

DailyPay - приложение, позволяющее сотрудникам мгновенно получать заработную плату с помощью предоплаченной карты и управлять своими финансами.

Instant Financial

Instant Financial

instant.co

Instant Financial — приложение для доступа к заработной плате по требованию, позволяющее сотрудникам получать деньги предварительно и отслеживать свои расходы.

Branch app

Branch app

branchapp.com

Приложение Branch помогает предприятиям ускорять выплаты, предлагая пользователям бесплатные банковские счета, доступ к заработной плате и инструменты для управления финансами.

Earnin

Earnin

earnin.com

Earnin - приложение, позволяющее работникам получать доступ к заработной плате во время работы, избегая долгов и финансового стресса.

ZayZoom

ZayZoom

zayzoon.com

ZayZoom – платформа для управления финансами, позволяющая сотрудникам получать доступ к заработной плате до payday и предлагающая ресурсы для финансового образования.

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Программное обеспечение для доступа к заработанной заработной плате - Самые популярные приложения - WebCatalog