Программное обеспечение для доступа к заработанной заработной плате - Самые популярные приложения - Тёркс и Кайкос

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Программное обеспечение для доступа к заработанной заработной плате позволяет сотрудникам получить доступ к части своей заработанной заработной платы до следующего запланированного дня зарплаты. Это программное обеспечение помогает сотрудникам отслеживать доступные средства и снимать деньги по мере необходимости, при этом аванс вычитается из их предстоящей зарплаты. Работодатели предлагают доступ к заработанной заработной плате в качестве финансового пособия, особенно для предприятий с почасовой оплатой труда. Для сотрудников, нуждающихся в немедленных средствах, доступ к заработанной заработной плате может предотвратить комиссию за овердрафт или необходимость получения кредита до зарплаты и задолженности по кредитной карте. Этот вариант может привести к большей финансовой стабильности сотрудников, что принесет пользу бизнесу за счет снижения стресса, повышения производительности и увеличения удержания сотрудников.
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DailyPay
dailypay.com
Оплата по требованию, которой вы можете доверять. Представляем Friday от DailyPay™ Предоплаченная карта и приложение Friday® — это наше последнее предложение, которое дает сотрудникам мгновенный и бесплатный доступ к заработанной зарплате. Присоединяйтесь к ведущим компаниям отрасли, которые доверяют DailyPay, чтобы помочь сотрудникам контролировать свои финансы.
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon — это платформа расширения финансовых возможностей для малого и среднего бизнеса. С ZayZoon день зарплаты наконец-то наступает одним нажатием кнопки. Это бесплатно для работодателей и занимает всего 30 минут. Однако сотрудники могут использовать ZayZoon для получения оплаты в любое время. Платформа также предлагает образовательные ресурсы и инструменты, которые помогут работникам разорвать цикл от зарплаты к зарплате. И это работает. 89% сотрудников, использующих ZayZoon, сообщают о меньшем финансовом стрессе, а работодатели, предлагающие ZayZoon, могут похвастаться снижением текучести кадров на 29%.
Instant Financial
instant.co
Компания Instant Financial, пионер в области гибких решений по оплате труда сотрудников, предоставляет предприятиям решения для финансового благополучия, позволяя сотрудникам контролировать свои финансы и получать оплату так, как они хотят, когда они хотят и где они хотят. Instant — это единый поставщик заработной платы сотрудников, который предлагает доступ к заработанной заработной плате, цифровые советы сотрудникам и электронные платежные карты, помогая организациям повысить уровень своих предложений по льготам для сотрудников. Работодатели, предлагающие бесплатные и гибкие варианты оплаты труда сотрудников, выделяют свой бизнес среди конкурентов, привлекают лучших специалистов и создают преданную своему делу, полную энтузиазма команду – и они получают преимущества, которые повышают прибыль: • на 30 % больше претендентов на работу; • на 25 % меньше. прогулы • Снижение текучести кадров на 20 %. Узнайте больше на сайте Instant.co.
Branch app
branchapp.com
Отделение помогает предприятиям ускорить выплаты, расширяя возможности работающих американцев. Предприятия обращаются к Branch в поисках более экономичного и быстрого способа оплаты труда работников и снижения затрат на бумажные чеки и платежные карты. Работники и независимые подрядчики, зарегистрировавшиеся в Branch, могут получить банковский счет с нулевой комиссией, бесплатный мгновенный доступ к заработанной заработной плате и инструменты автоматического составления бюджета, которые помогут им управлять своим денежным потоком между зарплатами. Филиал сотрудничает с некоторыми из ведущих национальных технологий расчета заработной платы и рабочей силы для поддержки работодателей в розничной торговле, ресторанном бизнесе, логистике, производстве и здравоохранении.
Earnin
earnin.com
Нанимайте, удерживайте и повышайте производительность сотрудников с помощью преимущества Earnin. Earnin — это платформа финансового благополучия, специально разработанная, чтобы помочь сотрудникам избежать долгов, оплатить счета, откладывать деньги на будущее и снизить финансовый стресс, предоставляя доступ к заработной плате во время работы. Наш основной продукт Cashout поддерживает сотрудников более чем 50 000 компаний по всей территории США, и мы предоставили доступ к доходам на сумму более 10 миллиардов долларов. Наша миссия — помочь сотрудникам жить лучше в финансовой жизни. Технология Earnin уникальна, поскольку является единственным поставщиком, которому не требуется интеграция. Это означает простое развертывание за считанные дни. Вероятно, мы уже помогаем некоторым из ваших сотрудников — свяжитесь с нами, чтобы узнать, как это сделать. Дополнительные функции: - Защита баланса: сотрудники получают уведомление, если их банковский баланс падает ниже определенной суммы, чтобы помочь им избежать комиссии за овердрафт. - Составление бюджета: мы автоматически учитываем периодические расходы, чтобы помочь сотрудникам видеть предстоящие счета и составлять бюджет на их основе. - Совет себе: это уникальный продукт для сбережений, где сотрудники могут легко создавать индивидуальные накопительные банки, чтобы откладывать деньги на непредвиденные расходы, отпуск, образование и т. д. .
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