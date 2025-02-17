Программное обеспечение для доступа к заработанной заработной плате - Самые популярные приложения - Эсватини

Earnin

earnin.com

Нанимайте, удерживайте и повышайте производительность сотрудников с помощью преимущества Earnin. Earnin — это платформа финансового благополучия, специально разработанная, чтобы помочь сотрудникам избежать долгов, оплатить счета, откладывать деньги на будущее и снизить финансовый стресс, предоставляя доступ к заработной плате во время работы. Наш основной продукт Cashout поддерживает сотрудников более чем 50 000 компаний по всей территории США, и мы предоставили доступ к доходам на сумму более 10 миллиардов долларов. Наша миссия — помочь сотрудникам жить лучше в финансовой жизни. Технология Earnin уникальна, поскольку является единственным поставщиком, которому не требуется интеграция. Это означает простое развертывание за считанные дни. Вероятно, мы уже помогаем некоторым из ваших сотрудников — свяжитесь с нами, чтобы узнать, как это сделать. Дополнительные функции: - Защита баланса: сотрудники получают уведомление, если их банковский баланс падает ниже определенной суммы, чтобы помочь им избежать комиссии за овердрафт. - Составление бюджета: мы автоматически учитываем периодические расходы, чтобы помочь сотрудникам видеть предстоящие счета и составлять бюджет на их основе. - Совет себе: это уникальный продукт для сбережений, где сотрудники могут легко создавать индивидуальные накопительные банки, чтобы откладывать деньги на непредвиденные расходы, отпуск, образование и т. д. .