Программное обеспечение для электронного мерчендайзинга - Самые популярные приложения

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Электронный мерчендайзинг, также известный как электронная коммерция или цифровой мерчендайзинг, включает в себя выбор оптимальных продуктов или услуг и их стратегическое представление с соответствующим контентом для увеличения продаж. Подобно тому, как обычные магазины стратегически позиционируют товары, программное обеспечение для электронного мерчендайзинга предназначено для эффективной демонстрации продуктов на веб-сайтах с целью привлечь потенциальных покупателей и стимулировать повторные покупки. Эффективный электронный мерчандайзинг повышает вовлеченность клиентов, снижает количество отказов от сайта и способствует повышению качества конверсий. Черпая вдохновение из традиционного продуктового маркетинга и мерчендайзинга, электронный мерчандайзинг использует аналитику из различных точек взаимодействия, чтобы предложить персонализированный опыт, что в конечном итоге способствует вовлечению, продажам и удовлетворенности клиентов. Как правило, программное обеспечение для электронного мерчандайзинга легко интегрируется с платформами электронной коммерции, системами управления веб-контентом, управлением запасами, точками продаж (POS) и системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Algolia
algolia.com
Algolia — платформа для поиска и обнаружения на основе ИИ, обрабатывающая миллиарды запросов и помогающая компаниям улучшать пользовательский опыт.
Coveo
coveo.com
Coveo — облачная платформа, улучшающая цифровые взаимодействия с помощью поиска, аналитики и ИИ для персонализированной информации и рекомендаций.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore - это платформа для розничного маркетинга, которая помогает создавать автоматизированные кампании на основе данных для увеличения дохода.
Syte
syte.ai
Syte - платформа для поиска продуктов в eCommerce, использующая визуальный ИИ для оптимизации поиска, персонализации и автоматической маркировки товаров.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — платформа ИИ для автоматизации и персонализации операций электронной коммерции, улучшающая взаимодействие с клиентами и управление контентом.
Adobe Commerce
business.adobe.com
Adobe Commerce - платформа электронной коммерции для управления B2B и B2C операциями с персонализированным пользовательским опытом и поддержкой интеграции AI.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — платформа, обеспечивающая персонализированные клиентские путешествия в электронной коммерции через инструменты поиска, контента и автоматизации.
Avataar
avataar.ai
Avataar – платформа для генерации видео с использованием AI, упрощает создание контента и обеспечивает интеграцию с бизнес-системами.
Findify
findify.io
Findify - платформа для поиска и персонализации в электронной коммерции, использующая обработку естественного языка и алгоритмы для улучшения покупок и взаимодействия с клиентами.
Productsup
productsup.com
Productsup — это платформа для управления продуктами, позволяющая брендам и розничным продавцам оптимизировать контент и улучшить интеграцию через различные каналы.
edrone
edrone.me
Edrone - этоCRM для электронной коммерции, предлагает автоматизацию маркетинга и анализ поведения клиентов для улучшения взаимодействия и стратегий продаж.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring - это система для поиска и мерчендайзинга в интернет-магазинах, которая улучшает обнаружение продуктов и персонализирует покупки.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity – приложение для интеллектуальной персонализации интернет-магазинов, повышающее доход и конверсию с помощью персонализированного контента и рекомендаций.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch - это платформа для персонализированного поиска и рекомендаций, использующая ИИ для улучшения взаимодействия пользователей и увеличения продаж в электронной торговле.
commonsku
commonsku.com
Commonsku — это программное обеспечение для дистрибьюторов и поставщиков рекламных продуктов, объединяющее CRM, управление заказами и eCommerce в одной платформе.
Klevu
klevu.com
Klevu — платформа для поиска и обнаружения продуктов в электронной коммерции, использующая ИИ и NLP для улучшения релевантных результатов и повышения конверсии.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire - приложение для оптимизации пользовательского пути и повышения конверсии на веб-сайте, предлагающее анализ данных и персонализацию контента.
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox — это приложение для улучшения поиска и навигации в интернет-магазинах, предлагающее персонализированные рекомендации и анализ данных для повышения конверсии.
Toolio
toolio.com
Toolio - облачная платформа для мерчендайзинга, автоматизирующая рабочие процессы и позволяющая ритейлерам принимать обоснованные решения по управлению запасами.
Loop54
loop54.com
Loop54 — платформа для персонализированного поиска и навигации по сайтам электронной коммерции на основе ИИ, повышающая конверсии и удовлетворенность клиентов.
Relewise
relewise.com
Relewise — это платформа персонализации, которая анализирует поведение пользователей и предлагает индивидуальные рекомендации, улучшая опыт покупок в электронной коммерции.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter предлагает решения на основе машинного обучения для персонализации контента на веб-сайтах и мобильных приложениях в реальном времени.
Nosto
nosto.com
Nosto — платформа для управления опытом покупок, которая помогает брендам персонализировать онлайн-продажи и оптимизировать конверсии с использованием данных в реальном времени.
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io - платформа персонализации для электронной коммерции, предлагающая рекомендации по продуктам, сегментацию аудитории и автоматизацию маркетинга.
MakerSights
makersights.com
MakerSights — это платформа для управления ассортиментом, направленная на оптимизацию разработки продуктов с учётом потребительских предпочтений и анализа данных.
Potions
get-potions.com
Potions - приложение для персонализации онлайн-покупок без использования cookies, повышающее доходы интернет-магазинов за счет роста конверсии.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle.ai генерирует данные о товарах для электронной коммерции, улучшая поиск и рекомендации на сайтах брендов и ритейлеров.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — это платформа для поиска и обнаружения продуктов, улучшающая опыт электронной коммерции с помощью AI, аналитики и персонализированных инструментов.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance предлагает инструменты для персонализации взаимодействия с клиентами и рекомендаций, используя анализ данных для улучшения маркетинга и удовлетворенности.
BEYABLE
beyable.com
BEYABLE — платформа SaaS для ритейлеров, оптимизирующая доход на основании существующего трафика с помощью AI и персонализированного контента.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Приложение Raptor Services предоставляет платформу для персонализации и управления данными клиентов, позволяя брендам анализировать поведение пользователей и делать рекомендации.
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