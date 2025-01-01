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Программное обеспечение для электронного мерчендайзинга
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Программное обеспечение для электронного мерчендайзинга - Самые популярные приложения

Электронный мерчендайзинг, также известный как электронная коммерция или цифровой мерчендайзинг, включает в себя выбор оптимальных продуктов или услуг и их стратегическое представление с соответствующим контентом для увеличения продаж. Подобно тому, как обычные магазины стратегически позиционируют товары, программное обеспечение для электронного мерчендайзинга предназначено для эффективной демонстрации продуктов на веб-сайтах с целью привлечь потенциальных покупателей и стимулировать повторные покупки. Эффективный электронный мерчандайзинг повышает вовлеченность клиентов, снижает количество отказов от сайта и способствует повышению качества конверсий. Черпая вдохновение из традиционного продуктового маркетинга и мерчендайзинга, электронный мерчандайзинг использует аналитику из различных точек взаимодействия, чтобы предложить персонализированный опыт, что в конечном итоге способствует вовлечению, продажам и удовлетворенности клиентов. Как правило, программное обеспечение для электронного мерчандайзинга легко интегрируется с платформами электронной коммерции, системами управления веб-контентом, управлением запасами, точками продаж (POS) и системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia — платформа для поиска и обнаружения на основе ИИ, обрабатывающая миллиарды запросов и помогающая компаниям улучшать пользовательский опыт.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo — облачная платформа, улучшающая цифровые взаимодействия с помощью поиска, аналитики и ИИ для персонализированной информации и рекомендаций.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore - это платформа для розничного маркетинга, которая помогает создавать автоматизированные кампании на основе данных для увеличения дохода.

Syte

Syte

syte.ai

Syte - платформа для поиска продуктов в eCommerce, использующая визуальный ИИ для оптимизации поиска, персонализации и автоматической маркировки товаров.

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai — платформа ИИ для автоматизации и персонализации операций электронной коммерции, улучшающая взаимодействие с клиентами и управление контентом.

Adobe Commerce

Adobe Commerce

business.adobe.com

Adobe Commerce - платформа электронной коммерции для управления B2B и B2C операциями с персонализированным пользовательским опытом и поддержкой интеграции AI.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach — платформа, обеспечивающая персонализированные клиентские путешествия в электронной коммерции через инструменты поиска, контента и автоматизации.

Avataar

Avataar

avataar.ai

Avataar – платформа для генерации видео с использованием AI, упрощает создание контента и обеспечивает интеграцию с бизнес-системами.

Findify

Findify

findify.io

Findify - платформа для поиска и персонализации в электронной коммерции, использующая обработку естественного языка и алгоритмы для улучшения покупок и взаимодействия с клиентами.

Productsup

Productsup

productsup.com

Productsup — это платформа для управления продуктами, позволяющая брендам и розничным продавцам оптимизировать контент и улучшить интеграцию через различные каналы.

edrone

edrone

edrone.me

Edrone - этоCRM для электронной коммерции, предлагает автоматизацию маркетинга и анализ поведения клиентов для улучшения взаимодействия и стратегий продаж.

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

Searchspring - это система для поиска и мерчендайзинга в интернет-магазинах, которая улучшает обнаружение продуктов и персонализирует покупки.

PureClarity

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity – приложение для интеллектуальной персонализации интернет-магазинов, повышающее доход и конверсию с помощью персонализированного контента и рекомендаций.

Hawksearch

Hawksearch

hawksearch.com

Hawksearch - это платформа для персонализированного поиска и рекомендаций, использующая ИИ для улучшения взаимодействия пользователей и увеличения продаж в электронной торговле.

commonsku

commonsku

commonsku.com

Commonsku — это программное обеспечение для дистрибьюторов и поставщиков рекламных продуктов, объединяющее CRM, управление заказами и eCommerce в одной платформе.

Klevu

Klevu

klevu.com

Klevu — платформа для поиска и обнаружения продуктов в электронной коммерции, использующая ИИ и NLP для улучшения релевантных результатов и повышения конверсии.

Salesfire

Salesfire

salesfire.co.uk

Salesfire - приложение для оптимизации пользовательского пути и повышения конверсии на веб-сайте, предлагающее анализ данных и персонализацию контента.

Prefixbox

Prefixbox

prefixbox.com

Prefixbox — это приложение для улучшения поиска и навигации в интернет-магазинах, предлагающее персонализированные рекомендации и анализ данных для повышения конверсии.

Toolio

Toolio

toolio.com

Toolio - облачная платформа для мерчендайзинга, автоматизирующая рабочие процессы и позволяющая ритейлерам принимать обоснованные решения по управлению запасами.

Loop54

Loop54

loop54.com

Loop54 — платформа для персонализированного поиска и навигации по сайтам электронной коммерции на основе ИИ, повышающая конверсии и удовлетворенность клиентов.

Relewise

Relewise

relewise.com

Relewise — это платформа персонализации, которая анализирует поведение пользователей и предлагает индивидуальные рекомендации, улучшая опыт покупок в электронной коммерции.

LiftIgniter

LiftIgniter

liftigniter.com

LiftIgniter предлагает решения на основе машинного обучения для персонализации контента на веб-сайтах и мобильных приложениях в реальном времени.

Nosto

Nosto

nosto.com

Nosto — платформа для управления опытом покупок, которая помогает брендам персонализировать онлайн-продажи и оптимизировать конверсии с использованием данных в реальном времени.

Clerk.io

Clerk.io

clerk.io

Clerk.io - платформа персонализации для электронной коммерции, предлагающая рекомендации по продуктам, сегментацию аудитории и автоматизацию маркетинга.

MakerSights

MakerSights

makersights.com

MakerSights — это платформа для управления ассортиментом, направленная на оптимизацию разработки продуктов с учётом потребительских предпочтений и анализа данных.

Potions

Potions

get-potions.com

Potions - приложение для персонализации онлайн-покупок без использования cookies, повышающее доходы интернет-магазинов за счет роста конверсии.

Pixyle.ai

Pixyle.ai

pixyle.ai

Pixyle.ai генерирует данные о товарах для электронной коммерции, улучшая поиск и рекомендации на сайтах брендов и ритейлеров.

Luigi's Box

Luigi's Box

luigisbox.com

Luigi's Box — это платформа для поиска и обнаружения продуктов, улучшающая опыт электронной коммерции с помощью AI, аналитики и персонализированных инструментов.

RichRelevance

RichRelevance

richrelevance.com

RichRelevance предлагает инструменты для персонализации взаимодействия с клиентами и рекомендаций, используя анализ данных для улучшения маркетинга и удовлетворенности.

BEYABLE

BEYABLE

beyable.com

BEYABLE — платформа SaaS для ритейлеров, оптимизирующая доход на основании существующего трафика с помощью AI и персонализированного контента.

Raptor Services

Raptor Services

auth.raptorsmartadvisor.com

Приложение Raptor Services предоставляет платформу для персонализации и управления данными клиентов, позволяя брендам анализировать поведение пользователей и делать рекомендации.

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Программное обеспечение для электронного мерчендайзинга - Самые популярные приложения - WebCatalog