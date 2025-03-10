Программное обеспечение для электронного мерчендайзинга - Самые популярные приложения

BEYABLE

beyable.com

BEYABLE — это SaaS-платформа, которая помогает ритейлерам и брендам находить цифровые решения для увеличения конверсии, прибыли и удобства пользователей, концентрируясь на существующем трафике веб-сайтов. Благодаря искусственному интеллекту и нашему автоматизированному анализу пути клиента наши клиенты персонализируют содержимое своего сайта. Мы используем их текущий трафик, чтобы оптимизировать их доходы без необходимости использования ИТ. Вам нужны простые в реализации решения. Вот почему BEYABLE — это набор независимых модулей, все из которых используют один легкий тег (асинхронный). Платите за то, что вам нужно, и тогда, когда вам это нужно. Веб-сайты, использующие полный пакет BEYABLE, обычно получают увеличение дохода до 35% и среднюю рентабельность инвестиций в 10 раз.