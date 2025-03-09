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Электронный мерчендайзинг, также известный как электронная коммерция или цифровой мерчендайзинг, включает в себя выбор оптимальных продуктов или услуг и их стратегическое представление с соответствующим контентом для увеличения продаж. Подобно тому, как обычные магазины стратегически позиционируют товары, программное обеспечение для электронного мерчендайзинга предназначено для эффективной демонстрации продуктов на веб-сайтах с целью привлечь потенциальных покупателей и стимулировать повторные покупки. Эффективный электронный мерчандайзинг повышает вовлеченность клиентов, снижает количество отказов от сайта и способствует повышению качества конверсий. Черпая вдохновение из традиционного продуктового маркетинга и мерчендайзинга, электронный мерчандайзинг использует аналитику из различных точек взаимодействия, чтобы предложить персонализированный опыт, что в конечном итоге способствует вовлечению, продажам и удовлетворенности клиентов. Как правило, программное обеспечение для электронного мерчандайзинга легко интегрируется с платформами электронной коммерции, системами управления веб-контентом, управлением запасами, точками продаж (POS) и системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).
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edrone
edrone.me
Edrone - этоCRM для электронной коммерции, предлагает автоматизацию маркетинга и анализ поведения клиентов для улучшения взаимодействия и стратегий продаж.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire предоставляет ритейлерам интеллектуальные решения по оптимизации пути клиента на основе данных, которые направляют онлайн-покупателей через воронку покупок и удерживают их в экосистеме. Используя информацию о клиентах, Salesfire дает компаниям возможность повысить вовлеченность на местах, персонализировать пользовательский опыт и стимулировать рост доходов. Salesfire использует возможности искусственного интеллекта для выявления большего количества покупателей, улучшения ретаргетинга и преобразования данных о посетителях в продажи — от сбора собственных данных до расширенной аналитики.
MakerSights
makersights.com
MakerSights — единственное рабочее пространство для управления ассортиментом, которое позволяет розничным брендам применять ориентированный на потребителя подход к продуктовой стратегии и создавать больше продуктов, которые нравятся людям, и меньше тех, которые им не нравятся. Рабочее пространство MakerSights объединяет межфункциональные команды, от дизайна и продукта до мерчандайзинга и потребительского анализа, для тестирования идей и продуктов, находящихся в разработке, с целевыми потребителями в любом масштабе. Используя интерактивную, специализированную аналитику и информационные панели для розничной торговли, команды могут быстро анализировать данные о потребителях, мгновенно обмениваться информацией с заинтересованными сторонами и принимать решения на основе данных, которые приводят к созданию эффективных и высокопроизводительных ассортиментов.
Prefixbox
prefixbox.com
Решения Prefixbox AI Search, AI Navigation, AI Recommend и Insights & Experimentation улучшают качество покупок, повышая коэффициент конверсии и доход. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 использует новейшие технологии поиска для понимания значения. Объединив вектор, большие языковые модели (LLM) и технологию GPT, он может извлечь смысл общего предложения и вернуть релевантные результаты продукта. Модули «Сопутствующие товары», «Похожие ключевые слова» и «Похожие категории» Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 повышают вовлеченность и помогают покупателям уточнить цель поиска всего одним щелчком мыши. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 вдохновляет покупателей изучать ваш каталог с соответствующими рекомендациями, которые повышают среднюю стоимость заказа. Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 может оптимизировать ваше решение с помощью подробных показателей, частых A/B-тестов и поддержки специалистов по персонализированному поиску.
Toolio
toolio.com
Toolio — это облачная платформа мерчендайзинга, которая автоматизирует критически важные рабочие процессы, предоставляет аналитическую информацию в режиме реального времени и обеспечивает удаленное сотрудничество. Мы даем возможность ритейлерам экономить время и принимать более быстрые решения по мерчендайзингу на основе данных, которые приводят к оптимизации запасов, повышению прибыльности и росту доходов. Платформа мерчендайзинга Toolio включает четыре основных модуля: планирование товаров, планирование ассортимента, планирование товаров и распределение. Эти модули можно использовать отдельно, но вместе они более эффективны и могут быть настроены в соответствии с вашими уникальными процессами планирования. -Планирование товаров: оптимизирует создание и поддержание прогнозов продаж и планов запасов за счет объединения сезонных тенденций и комплексных данных в режиме реального времени. -Планирование ассортимента: объединяет историческую информацию о производительности, анализ атрибутов и визуальные таблицы, чтобы помочь ритейлерам решить, какие продукты, которые следует производить и сколько продавать по каждому каналу. -Планирование товаров: помогает розничным продавцам поддерживать оптимальные уровни запасов, чтобы избежать дефицита запасов и улучшить денежный поток за счет интеллектуального прогнозирования спроса и автоматического управления пополнением запасов. -Распределение: вы полностью контролируете ситуацию. инвентаря с интеллектуальным анализом для автоматической оценки потребностей в пополнении и т. д. Toolio — это глобальная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке и офисами в Стамбуле, созданная бывшей командой предпринимателей-новичков из Walmart и поддерживаемая ведущими венчурными капиталистами и руководителями швейной промышленности.
Potions
get-potions.com
Potions — единственный игрок на рынке, способный персонализировать путешествие онлайн-покупателя, не полагаясь на файлы cookie. Его уникальная технология представляет собой перспективное решение в свете приближающегося прекращения использования сторонних файлов cookie, позволяющее веб-сайтам увеличить свои доходы на 12–25 % за счет повышения коэффициента конверсии и средней стоимости заказа. За последние три года более 60 продавцов электронной коммерции, в том числе такие лидеры отрасли, как Wonderbox, Jacadi, Le Slip Français и Alltricks, выбрали Potions в качестве предпочтительного решения.
Findify
findify.io
Findify - платформа для поиска и персонализации в электронной коммерции, использующая обработку естественного языка и алгоритмы для улучшения покупок и взаимодействия с клиентами.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity является одним из ведущих поставщиков интеллектуальной персонализации электронной коммерции и предоставляет идеальное решение для бизнеса, будь то B2C или B2B, для увеличения онлайн-доходов, средней стоимости заказа, коэффициента онлайн-конверсии, а также для создания базы данных лояльных клиентов. PureClarity позволяет вам предоставлять вашим клиентам высоко персонализированный и актуальный опыт онлайн-покупок с помощью широкого спектра интеллектуальных функций персонализации электронной коммерции, превращая ваших онлайн-посетителей в лояльных клиентов. Программное обеспечение совместимо со всеми платформами электронной коммерции и предлагает плагины/расширения для Magento 1x и 2x, Shopify, BigCommerce, X-Cart, WooCommerce и Kooomo. PureClarity эффективно работает с любыми объемами данных и приступает к работе с первого дня. Предприятия обычно быстро начинают видеть положительные результаты. Возможности PureClarity включают в себя: Персонализированный контент — позволяет вам вести релевантный и увлекательный диалог 1-2-1. Показывайте целевой контент и рекламные баннеры, которые актуальны для каждого вашего онлайн-посетителя. Превратите их в постоянных и лояльных клиентов, показывая акции, предложения и изображения, которые им интересны. Интеллектуальные рекомендации, которые знают, чего хотят ваши клиенты, еще до того, как они это сделают. Показывая клиентам нужный продукт в нужное время на их пути к покупке, вы можете увеличить онлайн-конверсию и доход. Позвольте искусственному интеллекту PureClarity продавать и перекрестно продавать продукты в режиме реального времени на протяжении всего пути клиента, чтобы максимизировать ваши онлайн-продажи. Персонализация в поиске: переводите клиентов из поиска прямо к оформлению заказа. Вы можете облегчить клиентам поиск именно того, что они ищут, отображая персонализированные рекомендации по продуктам и контент в режиме реального времени во время поиска на вашем веб-сайте и на страницах результатов поиска. Персонализация в электронной почте, которая вернет ваших клиентов в вашу воронку продаж. Привлекайте клиентов обратно на свой веб-сайт, добавляя продукты, адаптированные к их опыту на сайте. Убедите своих клиентов купить, купить еще раз или снова посетить брошенную корзину. Почему бы не добавить стимул, чтобы действительно заинтересовать их. Всплывающие окна, которые привлекут внимание ваших клиентов! Создавайте персонализированные всплывающие окна и всплывающие окна для захвата электронной почты, чтобы привлечь внимание и повысить коэффициент онлайн-конверсии. Информация и аналитика, которые понимают ценность и потенциальную покупательную способность каждого из ваших клиентов. Вы можете получить полное представление о поведении ваших посетителей, сегментах клиентов и эффективности кампании, а также узнать, как максимизировать потенциал вашего веб-сайта для дальнейшего увеличения дохода.
Adobe Commerce
business.adobe.com
Adobe Commerce - платформа электронной коммерции для управления B2B и B2C операциями с персонализированным пользовательским опытом и поддержкой интеграции AI.
Productsup
productsup.com
Productsup — это платформа для управления продуктами, позволяющая брендам и розничным продавцам оптимизировать контент и улучшить интеграцию через различные каналы.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерирует данные о продуктах электронной коммерции, которые позволяют брендам, розничным торговцам и торговым площадкам предоставлять исключительный опыт поиска продуктов. Благодаря богатым и подробным характеристикам Pixyle компании улучшают свои поисковые системы и системы рекомендаций, помогая покупателям находить именно то, что они ищут. Такие компании, как ESPRIT, Otrium, Depop и Shoptrue, повышают конверсию и лояльность с помощью решений Pixyle по маркировке продуктов на базе искусственного интеллекта, генерации текста, модерации изображений и рекомендациям.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — платформа ИИ для автоматизации и персонализации операций электронной коммерции, улучшающая взаимодействие с клиентами и управление контентом.
Avataar
avataar.ai
Avataar – платформа для генерации видео с использованием AI, упрощает создание контента и обеспечивает интеграцию с бизнес-системами.
Loop54
loop54.com
Поиск и персонализация сайтов электронной коммерции Loop54s основаны на запатентованном искусственном интеллекте. Loop54 AI персонализирует поиск по сайту и навигацию по категориям, поэтому каждый посетитель получает релевантные результаты. В то время как большинству инструментов персонализации требуются месяцы сбора данных, Loop54 использует небольшие наборы данных для выполнения работы тысяч правил. Позволяет автоматически и быстро персонализировать пользовательский опыт. Поиск по сайту Превратите окно поиска в полезного помощника по продажам – без навязчивого зависания. - Предиктивная персонализация - Автозаполнение - Изучение новых слов - Проверка орфографии - Автоматическое ранжирование и сортировка - Поиск по контенту - Динамическое фасетирование - Похожие результаты Наш поиск увеличивает AOV и коэффициент конверсии в среднем на 30%. Некоторые клиенты, с которыми мы работаем, — это Not On The High Street, Webhallen, Office Depot и другие.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch — это платформа персонализированного поиска и рекомендаций, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает успех бизнеса любого размера во всех отраслях. Наша цель — предоставить брендам инновационные инструменты для обеспечения точного и релевантного поиска, позволяющего пользователям находить результаты, соответствующие их потребностям, в контексте, независимо от устройства, платформы или языка. После более чем 800 внедрений Hawksearch используется для обеспечения привлекательного и персонализированного поиска с помощью наших инновационных функций, которые позволяют маркетологам, мерчендайзерам и разработчикам достигать своих целей. Передовые методы машинного обучения и автоматизации Hawksearch позволяют выполнять весь реактивный и ежедневный мониторинг, позволяя вашей команде сосредоточиться на решении общей картины. Наш анализатор конверсий создан для того, чтобы понимать ключевые слова вашего клиента и преобразовывать их во фразы, содержащиеся в ваших данных. Благодаря встроенным семействам и библиотекам метрик вам больше не нужно иметь сотни синонимов для работы с единицами измерения и другими метриками.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — это решение для поиска и обнаружения продуктов, подходящее для любой платформы электронной коммерции. Магия Luigi's Box начинается с подробных аналитических панелей, предоставляющих всю необходимую информацию о работе элементов поиска и навигации на вашем сайте. Узнайте больше о производительности вашей платформы и обеспечьте наилучшие результаты благодаря поиску, рекомендациям и листингу продуктов на базе искусственного интеллекта. Предоставьте вашим посетителям лучшие инструменты для максимально эффективного знакомства с вашими продуктами. Luigi's Box — это программное обеспечение, которое вам и вашим клиентам понравится использовать.
Algolia
algolia.com
Algolia — платформа для поиска и обнаружения на основе ИИ, обрабатывающая миллиарды запросов и помогающая компаниям улучшать пользовательский опыт.
commonsku
commonsku.com
commonsku — это программное обеспечение, специально разработанное для индустрии рекламной продукции. Это платформа CRM, управления заказами и электронной коммерции, объединенная в один сложный центр. Благодаря программному обеспечению, интуитивно объединяющему дистрибьюторов и поставщиков, commonsku станет глотком свежего воздуха для вашей команды.
Relewise
relewise.com
Давайте реализуем ваш потенциал персонализации. В Relewise мы предоставляем нашим клиентам конкурентное преимущество настоящей персонализации, чтобы они могли предоставлять уникальный пользовательский опыт. Мы хотим, чтобы ваш бизнес реализовал свой потенциал персонализации, и мы хотим помочь вам во всем. Персонализированные результаты с невероятной скоростью Мы предлагаем платформу персонализации с выдающимися возможностями предоставления персонализированных результатов поиска и рекомендаций. Основываясь на поведении пользователей в реальном времени, наша платформа адаптируется к уникальным интересам и действиям пользователя и обеспечивает превосходные результаты с невероятной скоростью. Результатом является фантастический пользовательский опыт, а предприятия электронной коммерции получают выгоду от чрезвычайной адаптивности платформы, гибкой интеграции, сверхбыстрого механизма и автоматизированного обучения. Выполняйте поиск по продуктам, вариантам, категориям и контенту, представляйте персонализированные рекомендации по продуктам, персонализируйте порядок сортировки при просмотре категорий и триггерах, например. для автоматизации маркетинга. Relewise поддерживает миллионы продуктов и вариантов, при этом все данные сохраняются, а данные анализируются и используются в режиме реального времени с нулевой задержкой. Все работает гладко как в B2C, так и в B2B. Кроме того, Relewise полностью поддерживает B2B благодаря целевым функциям, таким как поддержка персонализации ассортимента для конкретных клиентов, сегментация клиентов и многопользовательские учетные записи клиентов (и корзины). Никакой болтовни, много откровенных разговоров и никогда не скучно. Мы верим, что хорошие отношения – это все, и что хороший диалог – это то, с чего они начинаются. Вот почему наша продукция меняется вместе с потребностями наших клиентов и почему мы очень серьезно относимся к обеспечению высочайшего качества продукции HOW и превосходного обслуживания. Доверие — наша самая сильная валюта, и мы обещаем говорить с вами честно и без рекламных предложений. Мы также обещаем сохранять интерес — нами движет нескончаемое желание исследовать и разрабатывать что-то лучшее, чем то, что есть.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance — мировой лидер в области персонализации опыта, стимулирования цифрового роста и лояльности к брендам для более чем 200 крупнейших мировых брендов и ритейлеров B2C и B2B. Компания использует передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы преодолеть разрыв в опыте между маркетингом и коммерцией, чтобы помочь лидерам цифрового маркетинга создавать незабываемые впечатления, которые обращаются к людям — в масштабе, в реальном времени и на протяжении всего жизненного цикла клиента.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter помогает компаниям получать выгоду от рекомендаций, основанных на машинном обучении, в режиме реального времени, встроенных в их цифровые ресурсы (Интернет, мобильные устройства, электронная почта, push-уведомления и т. д.). Наша технология сравнима с тем, что ведущие веб-ресурсы (Youtube, Amazon и т. д.) создали для своих разделов, таких как «Рекомендуется вам» или «Вам может понравиться».
BEYABLE
beyable.com
BEYABLE — это SaaS-платформа, которая помогает ритейлерам и брендам находить цифровые решения для увеличения конверсии, прибыли и удобства пользователей, концентрируясь на существующем трафике веб-сайтов. Благодаря искусственному интеллекту и нашему автоматизированному анализу пути клиента наши клиенты персонализируют содержимое своего сайта. Мы используем их текущий трафик, чтобы оптимизировать их доходы без необходимости использования ИТ. Вам нужны простые в реализации решения. Вот почему BEYABLE — это набор независимых модулей, все из которых используют один легкий тег (асинхронный). Платите за то, что вам нужно, и тогда, когда вам это нужно. Веб-сайты, использующие полный пакет BEYABLE, обычно получают увеличение дохода до 35% и среднюю рентабельность инвестиций в 10 раз.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services — ведущий на рынке поставщик платформ для персонализации и обработки данных клиентов. Наши решения позволяют брендам распознавать поведение пользователей по разным каналам, предлагать персонализированные рекомендации и активировать данные по всем каналам с нашей платформы данных клиентов. Сотни амбициозных брендов уже используют Raptor для повышения коэффициента конверсии, повышения эффективности рабочих процессов и улучшения пользовательского опыта. Для получения дополнительной информации посетите https://www.raptorservices.com/.
Nosto
nosto.com
Опыт интеллектуальной коммерции Nosto — это интеллектуальная платформа Commerce Experience Platform (CXP), которая предоставляет брендам и ритейлерам интуитивно понятные инструменты для увеличения онлайн-доходов посредством комплексного управления коммерцией. С помощью experience.AI Nosto помогает брендам обогащать и активировать данные о клиентах, продуктах и контенте в режиме реального времени посредством персонализации, обнаружения продуктов и пользовательского контента, чтобы обеспечить высокоэффективный коммерческий опыт в масштабе.
Klevu
klevu.com
Klevu AI Ecommerce Search & Discovery совместим с безголовым интерфейсом и включает в себя поиск по сайту на основе искусственного интеллекта, интеллектуальный мерчандайзинг по категориям, интеллектуальные рекомендации и механизм персонализации, все из которых основаны на намерениях покупателей в режиме реального времени. Klevu помог продавцам: увеличить конверсию из поиска в 6 раз, увеличить AOV через поиск на 6 % и увеличить конверсию электронной торговли на всем сайте на 15 %. Платформа поиска и обнаружения Klevu AI включает в себя: Klevu AI Поиск по сайту электронной коммерции. Богатое автозаполнение и релевантные результаты поиска. Поиск по мере ввода. Обработка естественного языка (NLP). Самообучающаяся панель поиска на месте на основе искусственного интеллекта. , стоп-слова и флексии Автоматическое пополнение каталога товаров Тенденции поиска и персонализация в режиме реального времени Визуальный мерчендайзинг результатов поиска Поиск Продвижение товаров на основе ключевых слов ----------------------- --------- Klevu AI Электронная коммерция Мерчендайзинг Баланс ИИ и стратегический контроль Автоматический и визуальный мерчандайзинг страниц коллекций Динамические фильтры и оптимизированные для SEO макеты страниц коллекций Заранее планируйте кампании и добавляйте рекламные баннеры Перетаскивание визуального мерчандайзинга Продукты Pin Hero чтобы всегда оставаться на вершине коллекций. Планируйте ограниченные по времени кампании для визуальных баннеров и продвижения продуктов. Экономьте время с помощью простого копирования правил для всех категорий или выбранных категорий ------------------ -------------- Персонализированные рекомендации по продуктам Сверхрелевантные рекомендации по продуктам с использованием искусственного интеллекта на основе поиска. Самообучение при каждом клике, поисковом запросе и покупке. Выбирайте различные типы рекомендаций, включая трендовые, новые, высоко- рекомендации по самым популярным продуктам (на основе кликов, просмотров и поиска). Поощряйте дополнительные продажи и перекрестные продажи на домашней странице, странице коллекции, странице сведений о продукте и корзине. Механизм персонализации. Отображение наиболее актуальных продуктов в наилучшее время. Простая активация «из коробки», полностью настраиваемая с помощью Klevu API. Персонализация всех страниц веб-сайта, включая домашнюю страницу, страницы списков, страницы сведений о продуктах и страницы оформления заказа. Персонализация с небольшой историей взаимодействия, используя обучение у других. -------------------------------- Почему стоит выбрать Клеву? Простота в использовании и быстрая окупаемость Программное обеспечение Klevu ориентировано на API и совместимо с безголовым интерфейсом. При поиске используется обработка естественного языка. Искусственный интеллект и машинное обучение по всему продукту. Поддержка 24/7. Поиск, не зависящий от языка, специально разработанный для международного магазина ----- --------------------------- Klevu помогает людям найти продукты, которые они хотят купить. Благодаря технологии обнаружения на основе искусственного интеллекта и НЛП Klevu позволяет продавцам предоставлять сверхрелевантный персонализированный опыт, основанный на намерениях покупателей в режиме реального времени. Технология обнаружения Klevu сочетает в себе автоматизацию искусственного интеллекта и стратегический контроль, быстро и легко устанавливается и совместима со всеми платформами электронной коммерции. Klevu управляет тысячами предприятий электронной коммерции по всему миру и имеет офисы в Великобритании, США, Швеции, Финляндии, Австралии и Индии.
Syte
syte.ai
Syte - платформа для поиска продуктов в eCommerce, использующая визуальный ИИ для оптимизации поиска, персонализации и автоматической маркировки товаров.
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io — это универсальная платформа для персонализации электронной коммерции, которая повышает производительность и прибыльность вашего интернет-магазина, экономя ваше время и способствуя росту вашего бизнеса. Используя передовой в отрасли искусственный интеллект для обеспечения гиперрелевантности на протяжении всего пути к клиенту, мы автоматизируем более высокие коэффициенты конверсии, размеры корзин и стоимость заказов. В Clerk мы стремимся предоставить нашим клиентам все инструменты, необходимые для максимально эффективного использования нашей платформы персонализации электронной коммерции. Мы помогаем нашим клиентам увеличивать продажи с помощью динамических рекомендаций по продуктам, персонализированных электронных писем, эффективного поиска по сайту и сегментации аудитории: и все это с помощью нашего решения без файлов cookie. Мы здесь, чтобы дать нашим клиентам по всему миру возможность предоставлять своим пользователям персонализированный опыт покупок. На нашем сайте можно найти подробную информацию о наших товарах и услугах, включая регулярные обновления продукции. Мы понимаем, насколько важно информировать вас о последних изменениях и функциях продукта, чтобы вы всегда могли оставаться в курсе. Чтобы лучше понять доступные решения и то, какую пользу они могут принести вашей организации, мы также приводим пользовательские примеры различных продуктов. Наши тематические исследования показывают, как другие компании увеличили свои продажи с помощью технологии Clerk на основе искусственного интеллекта. В дополнение к нашим ресурсам мы предоставляем специальную помощь через наш веб-сайт, предоставляя вам быстрый доступ к нашей группе профессиональных технических экспертов. Наша команда стремится предоставить вам лучшие советы и помощь, чтобы вы могли максимально эффективно использовать нашу платформу. Мы уверены, что наши решения по настройке на основе искусственного интеллекта помогут вам в достижении ваших профессиональных целей, поэтому позвольте нам помочь вам развивать ваш бизнес и достигать ваших бизнес-целей.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring - это система для поиска и мерчендайзинга в интернет-магазинах, которая улучшает обнаружение продуктов и персонализирует покупки.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Coveo
coveo.com
Coveo — облачная платформа, улучшающая цифровые взаимодействия с помощью поиска, аналитики и ИИ для персонализированной информации и рекомендаций.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore - это платформа для розничного маркетинга, которая помогает создавать автоматизированные кампании на основе данных для увеличения дохода.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — платформа, обеспечивающая персонализированные клиентские путешествия в электронной коммерции через инструменты поиска, контента и автоматизации.
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