Программное обеспечение для электронного мерчендайзинга - Самые популярные приложения - Таджикистан

Loop54

loop54.com

Поиск и персонализация сайтов электронной коммерции Loop54s основаны на запатентованном искусственном интеллекте. Loop54 AI персонализирует поиск по сайту и навигацию по категориям, поэтому каждый посетитель получает релевантные результаты. В то время как большинству инструментов персонализации требуются месяцы сбора данных, Loop54 использует небольшие наборы данных для выполнения работы тысяч правил. Позволяет автоматически и быстро персонализировать пользовательский опыт. Поиск по сайту Превратите окно поиска в полезного помощника по продажам – без навязчивого зависания. - Предиктивная персонализация - Автозаполнение - Изучение новых слов - Проверка орфографии - Автоматическое ранжирование и сортировка - Поиск по контенту - Динамическое фасетирование - Похожие результаты Наш поиск увеличивает AOV и коэффициент конверсии в среднем на 30%. Некоторые клиенты, с которыми мы работаем, — это Not On The High Street, Webhallen, Office Depot и другие.