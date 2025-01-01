Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для электронного мерчендайзинга - Самые популярные приложения - Перу

Электронный мерчендайзинг, также известный как электронная коммерция или цифровой мерчендайзинг, включает в себя выбор оптимальных продуктов или услуг и их стратегическое представление с соответствующим контентом для увеличения продаж. Подобно тому, как обычные магазины стратегически позиционируют товары, программное обеспечение для электронного мерчендайзинга предназначено для эффективной демонстрации продуктов на веб-сайтах с целью привлечь потенциальных покупателей и стимулировать повторные покупки. Эффективный электронный мерчандайзинг повышает вовлеченность клиентов, снижает количество отказов от сайта и способствует повышению качества конверсий. Черпая вдохновение из традиционного продуктового маркетинга и мерчендайзинга, электронный мерчандайзинг использует аналитику из различных точек взаимодействия, чтобы предложить персонализированный опыт, что в конечном итоге способствует вовлечению, продажам и удовлетворенности клиентов. Как правило, программное обеспечение для электронного мерчандайзинга легко интегрируется с платформами электронной коммерции, системами управления веб-контентом, управлением запасами, точками продаж (POS) и системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).