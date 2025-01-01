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Инструменты электронной коммерции
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Инструменты электронной коммерции - Самые популярные приложения

Инструменты электронной коммерции необходимы для повышения функциональности веб-сайтов электронной коммерции. Эти инструменты предлагают ряд функций, включая интеграцию с ERP-системами, автоматизацию бухгалтерских задач, сбор данных о клиентах и ​​восстановление брошенных корзин покупок. Независимо от того, есть ли у компании уже созданная платформа электронной коммерции или она хочет сконцентрироваться на конкретных аспектах, таких как обслуживание клиентов, инструменты электронной коммерции пригодятся для оптимизации процессов и повышения производительности. Они играют решающую роль в совершенствовании маркетинговой тактики, повышении коэффициента конверсии клиентов, масштабировании для удовлетворения растущего спроса и роста компании, а также в привлечении постоянных клиентов. Развертывая инструменты электронной коммерции, компании могут улучшить операции, коммуникации и стратегии конверсии на своих существующих платформах электронной коммерции.

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AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip - приложение для отслеживания отправлений с поддержкой более 600 перевозчиков и интеграцией с платформами электронной коммерции.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio — это платформа обслуживания клиентов, предлагающая чат, чат-ботов и инструменты поддержки для улучшения взаимодействия с клиентами.

Debutify

Debutify

debutify.com

Debutify - это решение для повышения эффективности интернет-магазинов, предлагающее настраиваемую тему с инструментами для оптимизации конверсий и поддержки.

Kalodata

Kalodata

kalodata.com

Kalodata - инструмент аналитики данных для TikTok Shop, обеспечивающий информацию о трендовых продуктах, влиятельных лицах и рынке для улучшения продаж.

Elfsight

Elfsight

elfsight.com

Elfsight - платформа для интеграции виджетов и AI-чат-ботов на веб-сайты, позволяющая улучшать взаимодействие с клиентами без навыков программирования.

Shoopy

Shoopy

shoopy.in

Shoopy – это платформа электронной коммерции с широким ассортиментом товаров и удобным интерфейсом для онлайн покупок.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv — приложение для управления запасами и выполнением заказов, интегрированное с платформами электронной коммерции, оптимизирующее процессы для продавцов.

OpenWidget

OpenWidget

openwidget.com

OpenWidget — это бесплатный плагин для создания виджетов на сайте, который улучшает взаимодействие с клиентами и упрощает их путь к покупке.

Spoki

Spoki

spoki.it

Spoki - это платформа для интеграции WhatsApp в бизнес-коммуникацию, оптимизируя взаимодействие с клиентами и маркетинговые стратегии.

LegitScript

LegitScript

legitscript.com

LegitScript оценивает риск торговцев, предотвращает штрафы и защищает репутацию, используя данные, технологии и экспертизу для анализа неблагонадежных коммерческих операций.

GOVX

GOVX

govx.com

Приложение GOVX позволяет верифицировать право на скидки для военнослужащих и государственных служащих, обеспечивая доступ к эксклюзивным предложениям от доверенных брендов.

VOC.ai

VOC.ai

voc.ai

VOC.ai - это платформа по обслуживанию клиентов, использующая ИИ для анализа отзывов и потребностей клиентов, оптимизации бизнес-процессов и улучшения продуктов.

Memberful

Memberful

memberful.com

Memberful — платформа для управления членством, позволяющая создателям монетизировать контент и предлагать его только для участников.

Amz Online Arbitrage

Amz Online Arbitrage

amzonlinearbitrage.com

Amz Online Arbitrage помогает продавцам Amazon находить выгодные продукты для перепродажи, анализируя цены на различных онлайн-рынках.

Replyco

Replyco

replyco.com

Replyco - платформа для управления общением с клиентами, объединяющая сообщения из различных каналов в одном месте и позволяющая автоматизировать ответы.

Hosting123

Hosting123

hosting123.net

Hosting123 — это приложение для управления хостингом, предлагающее централизованный мониторинг и управление ресурсами сервера с интуитивным интерфейсом.

Reusely

Reusely

reusely.com

Reusely позволяет быстро внедрить виджет для обратных выкупов на ваш сайт, синхронизировать цены с оптовиками и автоматически обновлять цены.

Malomo

Malomo

gomalomo.com

Malomo — платформа для отслеживания заказов и управления взаимодействием с клиентами в электронной коммерции, повышающая удовлетворенность и лояльность.

Syncware

Syncware

syncware.com

Syncware - приложение для автоматизации синхронизации заказов, отгрузок и запасов для брендов потребительских товаров.

biznessmaker

biznessmaker

biznessmaker.com

Biznessmaker — это универсальное решение для бизнеса, включая продажи цифровых товаров, управление подписками, выставление счетов, бронирование и CRM.

Fusionmetrics

Fusionmetrics

fusionmetrics.io

Fusionmetrics — приложение для аналитики подписок и конверсий в Shopify, обеспечивающее отслеживание установок и доходов с помощью Google Analytics.

Content Status

Content Status

contentstatus.com

Приложение Content Status предоставляет брендам и розничным продавцам автоматизированный доступ к статусу и качеству их контента на страницах продуктов.

Richpanel

Richpanel

richpanel.com

Richpanel - платформа для обслуживания клиентов, предлагающая портал самообслуживания, многоканальный хелпдеск и аналитику для оптимизации работы команды поддержки.

Checkout Champ

Checkout Champ

checkoutchamp.com

Checkout Champ — система управления подписками и платежами, позволяющая создать эффективный процесс оформления заказа и увеличить продажи.

Recapture

Recapture

recapture.io

Приложение для автоматического восстановления брошенных корзин, SMS и email-маркетинга, а также всплывающих окон с аналитикой.

Brandboom

Brandboom

brandboom.com

Brandboom - цифровая платформа для управления оптовыми продажами и покупками, предлагающая инструменты для каталогизации, заказа и взаимодействия между брендами и ритейлерами.

Blutag

Blutag

blu.ai

Blutag — SaaS решение для создания голосовых приложений для розничных компаний без программирования, улучшая взаимодействие с клиентами.

Chosify

Chosify

chosify.com

Chosify - приложение для улучшения покупательского опыта в интернет-магазинах, помогает пользователям выбирать среди схожих товаров с помощью рекомендаций.

Aframark

Aframark

aframark.com

Aframark — облачная платформа для сбора и отображения вопросов и ответов о товарах на сайтах в реальном времени, улучшая опыт покупателей и продаж.

LiveRecover

LiveRecover

liverecover.com

LiveRecover помогает интернет-магазинам на Shopify восстанавливать заброшенные корзины с помощью SMS-сообщений, отправляемых людьми для более персонализированного общения.

Namogoo

Namogoo

namogoo.com

Namogoo — платформа, которая помогает компаниям улучшить клиентский опыт, предотвращая несанкционированную рекламу и оптимизируя взаимодействие с пользователями.

Shipup

Shipup

shipup.co

Shipup - платформа для оптимизации доставки и управления опытом клиентов после покупки в онлайн-бизнесе с функциями отслеживания и автоматизации.

Payplug

Payplug

payplug.com

Payplug — это платежное решение для бизнеса, позволяющее обрабатывать платежи безопасно и эффективно с поддержкой различных способов оплаты.

ShipAid

ShipAid

shipaid.com

ShipAid - приложение для управления доставкой, предоставляющее гарантии на посылки и упрощающее процесс обработки претензий и отслеживания.

EasyChannel

EasyChannel

easychannel.com

EasyChannel - это платформа для управления многоканальными продажами, интегрирующая каналы продаж, управление продуктами и клиентским сервисом.

Noibu

Noibu

noibu.com

Noibu - это инструмент для мониторинга ошибок на сайтах электронной коммерции, помогающий выявлять и устранять проблемы, влияющие на доход.

TrueOps

TrueOps

trueops.com

TrueOps помогает вернуть деньги от Amazon FBA с низкой комиссией и дружелюбными условиями, используя технологии для быстрого получения возмещений.

LitExtension

LitExtension

litextension.com

LitExtension - сервис миграции данных для электронной коммерции, поддерживающий более 140 платформ. Обеспечивает автоматический перенос продуктов, заказов и клиентов.

8fig

8fig

8fig.co

Приложение 8fig предлагает финансовые решения для электронной коммерции, позволяя предприятиям управлять ресурсами и оптимизировать денежные потоки.

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