Инструменты электронной коммерции - Самые популярные приложения

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Инструменты электронной коммерции необходимы для повышения функциональности веб-сайтов электронной коммерции. Эти инструменты предлагают ряд функций, включая интеграцию с ERP-системами, автоматизацию бухгалтерских задач, сбор данных о клиентах и восстановление брошенных корзин покупок. Независимо от того, есть ли у компании уже созданная платформа электронной коммерции или она хочет сконцентрироваться на конкретных аспектах, таких как обслуживание клиентов, инструменты электронной коммерции пригодятся для оптимизации процессов и повышения производительности. Они играют решающую роль в совершенствовании маркетинговой тактики, повышении коэффициента конверсии клиентов, масштабировании для удовлетворения растущего спроса и роста компании, а также в привлечении постоянных клиентов. Развертывая инструменты электронной коммерции, компании могут улучшить операции, коммуникации и стратегии конверсии на своих существующих платформах электронной коммерции.
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AfterShip
aftership.com
AfterShip - приложение для отслеживания отправлений с поддержкой более 600 перевозчиков и интеграцией с платформами электронной коммерции.
Tidio
tidio.com
Tidio — это платформа обслуживания клиентов, предлагающая чат, чат-ботов и инструменты поддержки для улучшения взаимодействия с клиентами.
Debutify
debutify.com
Debutify - это решение для повышения эффективности интернет-магазинов, предлагающее настраиваемую тему с инструментами для оптимизации конверсий и поддержки.
Kalodata
kalodata.com
Kalodata - инструмент аналитики данных для TikTok Shop, обеспечивающий информацию о трендовых продуктах, влиятельных лицах и рынке для улучшения продаж.
Elfsight
elfsight.com
Elfsight - платформа для интеграции виджетов и AI-чат-ботов на веб-сайты, позволяющая улучшать взаимодействие с клиентами без навыков программирования.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy – это платформа электронной коммерции с широким ассортиментом товаров и удобным интерфейсом для онлайн покупок.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — приложение для управления запасами и выполнением заказов, интегрированное с платформами электронной коммерции, оптимизирующее процессы для продавцов.
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget — это бесплатный плагин для создания виджетов на сайте, который улучшает взаимодействие с клиентами и упрощает их путь к покупке.
Spoki
spoki.it
Spoki - это платформа для интеграции WhatsApp в бизнес-коммуникацию, оптимизируя взаимодействие с клиентами и маркетинговые стратегии.
LegitScript
legitscript.com
LegitScript оценивает риск торговцев, предотвращает штрафы и защищает репутацию, используя данные, технологии и экспертизу для анализа неблагонадежных коммерческих операций.
GOVX
govx.com
Приложение GOVX позволяет верифицировать право на скидки для военнослужащих и государственных служащих, обеспечивая доступ к эксклюзивным предложениям от доверенных брендов.
VOC.ai
voc.ai
VOC.ai - это платформа по обслуживанию клиентов, использующая ИИ для анализа отзывов и потребностей клиентов, оптимизации бизнес-процессов и улучшения продуктов.
Memberful
memberful.com
Memberful — платформа для управления членством, позволяющая создателям монетизировать контент и предлагать его только для участников.
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
Amz Online Arbitrage помогает продавцам Amazon находить выгодные продукты для перепродажи, анализируя цены на различных онлайн-рынках.
Replyco
replyco.com
Replyco - платформа для управления общением с клиентами, объединяющая сообщения из различных каналов в одном месте и позволяющая автоматизировать ответы.
Hosting123
hosting123.net
Hosting123 — это приложение для управления хостингом, предлагающее централизованный мониторинг и управление ресурсами сервера с интуитивным интерфейсом.
Syncware
syncware.com
Syncware - приложение для автоматизации синхронизации заказов, отгрузок и запасов для брендов потребительских товаров.
Reusely
reusely.com
Reusely позволяет быстро внедрить виджет для обратных выкупов на ваш сайт, синхронизировать цены с оптовиками и автоматически обновлять цены.
Malomo
gomalomo.com
Malomo — платформа для отслеживания заказов и управления взаимодействием с клиентами в электронной коммерции, повышающая удовлетворенность и лояльность.
biznessmaker
biznessmaker.com
Biznessmaker — это универсальное решение для бизнеса, включая продажи цифровых товаров, управление подписками, выставление счетов, бронирование и CRM.
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
Fusionmetrics — приложение для аналитики подписок и конверсий в Shopify, обеспечивающее отслеживание установок и доходов с помощью Google Analytics.
Content Status
contentstatus.com
Приложение Content Status предоставляет брендам и розничным продавцам автоматизированный доступ к статусу и качеству их контента на страницах продуктов.
Richpanel
richpanel.com
Richpanel - платформа для обслуживания клиентов, предлагающая портал самообслуживания, многоканальный хелпдеск и аналитику для оптимизации работы команды поддержки.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ — система управления подписками и платежами, позволяющая создать эффективный процесс оформления заказа и увеличить продажи.
Recapture
recapture.io
Приложение для автоматического восстановления брошенных корзин, SMS и email-маркетинга, а также всплывающих окон с аналитикой.
Brandboom
brandboom.com
Brandboom - цифровая платформа для управления оптовыми продажами и покупками, предлагающая инструменты для каталогизации, заказа и взаимодействия между брендами и ритейлерами.
Blutag
blu.ai
Blutag — SaaS решение для создания голосовых приложений для розничных компаний без программирования, улучшая взаимодействие с клиентами.
Chosify
chosify.com
Chosify - приложение для улучшения покупательского опыта в интернет-магазинах, помогает пользователям выбирать среди схожих товаров с помощью рекомендаций.
Aframark
aframark.com
Aframark — облачная платформа для сбора и отображения вопросов и ответов о товарах на сайтах в реальном времени, улучшая опыт покупателей и продаж.
LiveRecover
liverecover.com
LiveRecover помогает интернет-магазинам на Shopify восстанавливать заброшенные корзины с помощью SMS-сообщений, отправляемых людьми для более персонализированного общения.
Namogoo
namogoo.com
Namogoo — платформа, которая помогает компаниям улучшить клиентский опыт, предотвращая несанкционированную рекламу и оптимизируя взаимодействие с пользователями.
Shipup
shipup.co
Shipup - платформа для оптимизации доставки и управления опытом клиентов после покупки в онлайн-бизнесе с функциями отслеживания и автоматизации.
Payplug
payplug.com
Payplug — это платежное решение для бизнеса, позволяющее обрабатывать платежи безопасно и эффективно с поддержкой различных способов оплаты.
ShipAid
shipaid.com
ShipAid - приложение для управления доставкой, предоставляющее гарантии на посылки и упрощающее процесс обработки претензий и отслеживания.
EasyChannel
easychannel.com
EasyChannel - это платформа для управления многоканальными продажами, интегрирующая каналы продаж, управление продуктами и клиентским сервисом.
Noibu
noibu.com
Noibu - это инструмент для мониторинга ошибок на сайтах электронной коммерции, помогающий выявлять и устранять проблемы, влияющие на доход.
TrueOps
trueops.com
TrueOps помогает вернуть деньги от Amazon FBA с низкой комиссией и дружелюбными условиями, используя технологии для быстрого получения возмещений.
LitExtension
litextension.com
LitExtension - сервис миграции данных для электронной коммерции, поддерживающий более 140 платформ. Обеспечивает автоматический перенос продуктов, заказов и клиентов.
8fig
8fig.co
Приложение 8fig предлагает финансовые решения для электронной коммерции, позволяя предприятиям управлять ресурсами и оптимизировать денежные потоки.
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