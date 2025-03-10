LitExtension

litextension.com

LitExtension — ведущий мировой поставщик услуг миграции/реплатформы электронной коммерции. Мы помогаем продавцам и экспертам в области электронной коммерции автоматически переносить данные из их текущего магазина в желаемую корзину покупок за 3 простых шага. Миграция данных с помощью LitExtension позволяет переносить все важные данные, включая продукты, клиентов, заказы. Точно, безопасно и автоматически. На данный момент мы поддерживаем более 140 платформ. Некоторые известные имена: BigCommerce, Shopify, WooCommerce, Magento, Prestashop, OpenCart, Volusion, Zen Cart… LitExtension также помогает передавать данные из дампа базы данных, файлов CSV, файлов XML и других специальных типов данных. 3 простых шага для переноса ваших данных с помощью LitExtension 1. Введите информацию о своих корзинах 2. Выберите объекты, которые вы хотите перенести 3. Немедленно выполните бесплатную демонстрационную миграцию (опционально) или полную миграцию. Подробные данные, которые вы можете перенести: - Продукты - Категории продуктов - Производители - Клиенты - Заказы - Купоны - Обзоры - Страницы CMS - Блоги - Настраиваемые поля и т. д. Дополнительные возможности для улучшения функциональности импорта данных: - Очистка данных в целевом магазине перед миграцией (БЕСПЛАТНО) - Создание 301 перенаправления в целевом магазине - Миграция продукта и URL-адреса SEO категорий. - Удаление HTML из категорий и названий продуктов. - Перенос дополнительных изображений (БЕСПЛАТНО). - Перенос кратких и полных описаний (БЕСПЛАТНО). - Перенос SKU продуктов (БЕСПЛАТНО) - и т. д. ПОЧЕМУ ВАМ СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ LITEXTENSION? I. 100% бесперебойная работа и превосходная гарантия миграции. Во время миграции мы гарантируем 100% бесперебойную работу вашего текущего магазина. Он по-прежнему будет обслуживать новых клиентов и обрабатывать новые заказы в обычном режиме. Никаких сбоев в продажах! После миграции мы гарантируем отсутствие пропущенных данных с помощью наших бесплатных и неограниченных услуг недавней миграции, повторной миграции и интеллектуального обновления в течение 3 месяцев. Кроме того, LitExtension предоставляет 30-дневную гарантию возврата денег, чтобы доказать уверенность в наших услугах и их ценность для вас. II. Никаких технических навыков не требуется. Все этапы миграции корзины покупок упрощены, что позволяет сократить участие человека. Кроме того, инструкции мастера будут появляться по пути всякий раз, когда вам нужно. Получите возможность самостоятельной миграции с помощью LitExtension! III. Круглосуточная профессиональная поддержка Наши эксперты имеют более чем 10-летний опыт работы в индустрии электронной коммерции и осуществили более 150 000 успешных миграций для более чем 50 000 клиентов по всему миру. Мы уверены, что поможем вам решить все проблемы до, во время или после процесса миграции. IV. Высочайшая безопасность данных LitExtension использует набор методов, технологий и политик для обеспечения высочайшего уровня безопасности ваших данных. - Безопасность сервера - Безопасность данных - Ограничения доступа к данным - Соответствие GDPR - NDA - Безопасность платежей