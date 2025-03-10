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Инструменты электронной коммерции необходимы для повышения функциональности веб-сайтов электронной коммерции. Эти инструменты предлагают ряд функций, включая интеграцию с ERP-системами, автоматизацию бухгалтерских задач, сбор данных о клиентах и восстановление брошенных корзин покупок. Независимо от того, есть ли у компании уже созданная платформа электронной коммерции или она хочет сконцентрироваться на конкретных аспектах, таких как обслуживание клиентов, инструменты электронной коммерции пригодятся для оптимизации процессов и повышения производительности. Они играют решающую роль в совершенствовании маркетинговой тактики, повышении коэффициента конверсии клиентов, масштабировании для удовлетворения растущего спроса и роста компании, а также в привлечении постоянных клиентов. Развертывая инструменты электронной коммерции, компании могут улучшить операции, коммуникации и стратегии конверсии на своих существующих платформах электронной коммерции.
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AfterShip
aftership.com
AfterShip - приложение для отслеживания отправлений с поддержкой более 600 перевозчиков и интеграцией с платформами электронной коммерции.
Tidio
tidio.com
Tidio — это платформа обслуживания клиентов, предлагающая чат, чат-ботов и инструменты поддержки для улучшения взаимодействия с клиентами.
Debutify
debutify.com
Debutify - это решение для повышения эффективности интернет-магазинов, предлагающее настраиваемую тему с инструментами для оптимизации конверсий и поддержки.
Kalodata
kalodata.com
Kalodata - инструмент аналитики данных для TikTok Shop, обеспечивающий информацию о трендовых продуктах, влиятельных лицах и рынке для улучшения продаж.
Elfsight
elfsight.com
Elfsight - платформа для интеграции виджетов и AI-чат-ботов на веб-сайты, позволяющая улучшать взаимодействие с клиентами без навыков программирования.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy – это платформа электронной коммерции с широким ассортиментом товаров и удобным интерфейсом для онлайн покупок.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — приложение для управления запасами и выполнением заказов, интегрированное с платформами электронной коммерции, оптимизирующее процессы для продавцов.
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget — это бесплатный плагин для создания виджетов на сайте, который улучшает взаимодействие с клиентами и упрощает их путь к покупке.
Spoki
spoki.it
Spoki - это платформа для интеграции WhatsApp в бизнес-коммуникацию, оптимизируя взаимодействие с клиентами и маркетинговые стратегии.
LegitScript
legitscript.com
LegitScript оценивает риск торговцев, предотвращает штрафы и защищает репутацию, используя данные, технологии и экспертизу для анализа неблагонадежных коммерческих операций.
GOVX
govx.com
Приложение GOVX позволяет верифицировать право на скидки для военнослужащих и государственных служащих, обеспечивая доступ к эксклюзивным предложениям от доверенных брендов.
VOC.ai
voc.ai
VOC.ai - это платформа по обслуживанию клиентов, использующая ИИ для анализа отзывов и потребностей клиентов, оптимизации бизнес-процессов и улучшения продуктов.
Memberful
memberful.com
Memberful — платформа для управления членством, позволяющая создателям монетизировать контент и предлагать его только для участников.
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
Amz Online Arbitrage помогает продавцам Amazon находить выгодные продукты для перепродажи, анализируя цены на различных онлайн-рынках.
Replyco
replyco.com
Replyco - платформа для управления общением с клиентами, объединяющая сообщения из различных каналов в одном месте и позволяющая автоматизировать ответы.
Syncware
syncware.com
Syncware - приложение для автоматизации синхронизации заказов, отгрузок и запасов для брендов потребительских товаров.
Hosting123
hosting123.net
Hosting123 — это приложение для управления хостингом, предлагающее централизованный мониторинг и управление ресурсами сервера с интуитивным интерфейсом.
Reusely
reusely.com
Reusely позволяет быстро внедрить виджет для обратных выкупов на ваш сайт, синхронизировать цены с оптовиками и автоматически обновлять цены.
Malomo
gomalomo.com
Malomo — платформа для отслеживания заказов и управления взаимодействием с клиентами в электронной коммерции, повышающая удовлетворенность и лояльность.
biznessmaker
biznessmaker.com
Biznessmaker — это универсальное решение для бизнеса, включая продажи цифровых товаров, управление подписками, выставление счетов, бронирование и CRM.
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
Fusionmetrics — приложение для аналитики подписок и конверсий в Shopify, обеспечивающее отслеживание установок и доходов с помощью Google Analytics.
Content Status
contentstatus.com
Приложение Content Status предоставляет брендам и розничным продавцам автоматизированный доступ к статусу и качеству их контента на страницах продуктов.
Richpanel
richpanel.com
Richpanel - платформа для обслуживания клиентов, предлагающая портал самообслуживания, многоканальный хелпдеск и аналитику для оптимизации работы команды поддержки.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ — система управления подписками и платежами, позволяющая создать эффективный процесс оформления заказа и увеличить продажи.
Recapture
recapture.io
Приложение для автоматического восстановления брошенных корзин, SMS и email-маркетинга, а также всплывающих окон с аналитикой.
Brandboom
brandboom.com
Brandboom - цифровая платформа для управления оптовыми продажами и покупками, предлагающая инструменты для каталогизации, заказа и взаимодействия между брендами и ритейлерами.
Blutag
blu.ai
Blutag — SaaS решение для создания голосовых приложений для розничных компаний без программирования, улучшая взаимодействие с клиентами.
Chosify
chosify.com
Chosify - приложение для улучшения покупательского опыта в интернет-магазинах, помогает пользователям выбирать среди схожих товаров с помощью рекомендаций.
Aframark
aframark.com
Aframark — облачная платформа для сбора и отображения вопросов и ответов о товарах на сайтах в реальном времени, улучшая опыт покупателей и продаж.
LiveRecover
liverecover.com
LiveRecover помогает интернет-магазинам на Shopify восстанавливать заброшенные корзины с помощью SMS-сообщений, отправляемых людьми для более персонализированного общения.
Namogoo
namogoo.com
Namogoo — платформа, которая помогает компаниям улучшить клиентский опыт, предотвращая несанкционированную рекламу и оптимизируя взаимодействие с пользователями.
Shipup
shipup.co
Shipup - платформа для оптимизации доставки и управления опытом клиентов после покупки в онлайн-бизнесе с функциями отслеживания и автоматизации.
ShipAid
shipaid.com
Замените приложения по страхованию доставки внутренней гарантией. Повышайте качество обслуживания клиентов и +AOV! Решение для потерянных, украденных, поврежденных или просроченных посылок. Предоставьте своим клиентам необходимую им гарантию, минуя страховые компании. Установите гарантийный взнос и сохраните прибыль! Улучшите качество обслуживания клиентов после покупки за счет быстрого решения проблем с доставкой и исключительной поддержки клиентов. Легко интегрируйте и разрешайте претензии по доставке всего за несколько кликов. Включает фирменный портал поддержки клиентов и отслеживания, а также персонализированные уведомления о доставке для упрощения коммуникации. Сохраняйте премии, которые вы взимаете со своих клиентов при оформлении заказа, для получения дополнительного дохода. Оптимизируйте обслуживание с помощью фирменного портала поддержки клиентов для решения проблем с регистрацией. Управляйте проблемами доставки и принимайте решения о повторной отправке, возврате или отказе одним щелчком мыши. Включены фирменные индивидуальные уведомления о доставке и портал отслеживания. Поддерживаются все типы корзин. Кроме того, выборочная установка занимает не более 24 часов.
EasyChannel
easychannel.com
Хотите мощное универсальное решение для всех ваших потребностей в многоканальных продажах? Тогда встречайте EasyChannel! EasyChannel — это мощная платформа, которая объединяет все ваши потребности в продажах в электронной коммерции за счет интеграции ваших каналов продаж и консолидации многоканальных рабочих процессов, управления продуктами и обслуживания клиентов в единую удобную для пользователя платформу. Легко интегрируйтесь с такими популярными платформами, как eBay, Amazon, Walmart, Etsy, Shopify, WooCommerce, Facebook и другими, и управляйте своими списками, продуктами, продажами и поддержкой клиентов напрямую через EasyChannel. Настраиваемые средства автоматизации упрощают синхронизацию перекрестных списков и запасов, а инструменты управления и выполнения заказов помогают оптимизировать многоканальные рабочие процессы. Готовы вывести свой бизнес на новый уровень? EasyChannel поможет вам!
Noibu
noibu.com
Noibu — это инструмент мониторинга веб-сайтов электронной коммерции, который помогает обнаруживать, расставлять приоритеты и устранять ошибки, влияющие на доход, которые могут мешать работе пользователей и вызывать разочарование клиентов и отказ от корзины. Noibu отслеживает ваш сайт электронной коммерции и отмечает ошибки в режиме реального времени. Noibu обнаруживает 100 % всех ошибок, возникающих в каждом сеансе пользователя, и добавляет их на информационную панель, где им присваивается приоритет в зависимости от влияния, которое они оказывают на доход. Разработанный как для бизнес-команд, так и для инженерных групп, Noibu помогает сопоставить влияние технических ошибок с доходом, чтобы наиболее важные из них можно было решить в приоритетном порядке. Вот как Noibu помогает оптимизировать обнаружение ошибок, определение приоритетов и их устранение для различных команд: Бизнес-команды: соотносит влияние проблем с падением конверсий на веб-сайте и соответствующей потерей дохода, возникающей из-за сбоев в пути клиента. Это позволяет бизнес-командам анализировать, как ошибки на их сайте напрямую влияют на их прибыль. Менеджеры по продуктам: автоматически расставляя приоритеты и сортируя критические проблемы, обнаруженные на сайтах электронной коммерции, Noibu помогает менеджерам по продуктам эффективно распределять усилия разработчиков, так что ошибки с самым высоким приоритетом устраняются в первую очередь, а ошибки с низким приоритетом удаляются из представления «Приоритет». Команды инженеров: Noibu предоставляет всю техническую информацию (вплоть до конкретной строки кода), необходимую разработчикам для устранения ошибки, что значительно сокращает время воспроизведения и устранения ошибок. Для получения дополнительной информации о том, как Noibu может обнаруживать, определять приоритеты и устранять ошибки на вашем сайте электронной коммерции, а также помогать восстанавливать потерянный доход, свяжитесь с нами по адресу [email protected].
TrueOps
trueops.com
TrueOps — это самое современное решение для возврата денег с Amazon FBA. TrueOps предлагает лучшие на рынке комиссионные в размере 10 %, дружественные для продавцов политики, такие как отсутствие взимания платы за возмещенные ресурсы и мгновенные кредиты при отмене возмещения, а также передовые технологии, которые помогут вам подключиться и найти больше возмещений быстрее, чем кто-либо другой. Благодаря команде основателей, в которую входят CPA, генеральный директор восьмизначного продавца Amazon и опытный разработчик программного обеспечения для электронной коммерции, мы знаем, что значит иметь дело с Amazon. Поэтому мы создали систему, которая находит каждую копейку, которую Amazon вам должен, и управляет процессом, чтобы вернуть ее.
LitExtension
litextension.com
LitExtension — ведущий мировой поставщик услуг миграции/реплатформы электронной коммерции. Мы помогаем продавцам и экспертам в области электронной коммерции автоматически переносить данные из их текущего магазина в желаемую корзину покупок за 3 простых шага. Миграция данных с помощью LitExtension позволяет переносить все важные данные, включая продукты, клиентов, заказы. Точно, безопасно и автоматически. На данный момент мы поддерживаем более 140 платформ. Некоторые известные имена: BigCommerce, Shopify, WooCommerce, Magento, Prestashop, OpenCart, Volusion, Zen Cart… LitExtension также помогает передавать данные из дампа базы данных, файлов CSV, файлов XML и других специальных типов данных. 3 простых шага для переноса ваших данных с помощью LitExtension 1. Введите информацию о своих корзинах 2. Выберите объекты, которые вы хотите перенести 3. Немедленно выполните бесплатную демонстрационную миграцию (опционально) или полную миграцию. Подробные данные, которые вы можете перенести: - Продукты - Категории продуктов - Производители - Клиенты - Заказы - Купоны - Обзоры - Страницы CMS - Блоги - Настраиваемые поля и т. д. Дополнительные возможности для улучшения функциональности импорта данных: - Очистка данных в целевом магазине перед миграцией (БЕСПЛАТНО) - Создание 301 перенаправления в целевом магазине - Миграция продукта и URL-адреса SEO категорий. - Удаление HTML из категорий и названий продуктов. - Перенос дополнительных изображений (БЕСПЛАТНО). - Перенос кратких и полных описаний (БЕСПЛАТНО). - Перенос SKU продуктов (БЕСПЛАТНО) - и т. д. ПОЧЕМУ ВАМ СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ LITEXTENSION? I. 100% бесперебойная работа и превосходная гарантия миграции. Во время миграции мы гарантируем 100% бесперебойную работу вашего текущего магазина. Он по-прежнему будет обслуживать новых клиентов и обрабатывать новые заказы в обычном режиме. Никаких сбоев в продажах! После миграции мы гарантируем отсутствие пропущенных данных с помощью наших бесплатных и неограниченных услуг недавней миграции, повторной миграции и интеллектуального обновления в течение 3 месяцев. Кроме того, LitExtension предоставляет 30-дневную гарантию возврата денег, чтобы доказать уверенность в наших услугах и их ценность для вас. II. Никаких технических навыков не требуется. Все этапы миграции корзины покупок упрощены, что позволяет сократить участие человека. Кроме того, инструкции мастера будут появляться по пути всякий раз, когда вам нужно. Получите возможность самостоятельной миграции с помощью LitExtension! III. Круглосуточная профессиональная поддержка Наши эксперты имеют более чем 10-летний опыт работы в индустрии электронной коммерции и осуществили более 150 000 успешных миграций для более чем 50 000 клиентов по всему миру. Мы уверены, что поможем вам решить все проблемы до, во время или после процесса миграции. IV. Высочайшая безопасность данных LitExtension использует набор методов, технологий и политик для обеспечения высочайшего уровня безопасности ваших данных. - Безопасность сервера - Безопасность данных - Ограничения доступа к данным - Соответствие GDPR - NDA - Безопасность платежей
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