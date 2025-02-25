Инструменты электронной коммерции - Самые популярные приложения - Восточный Тимор

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Инструменты электронной коммерции необходимы для повышения функциональности веб-сайтов электронной коммерции. Эти инструменты предлагают ряд функций, включая интеграцию с ERP-системами, автоматизацию бухгалтерских задач, сбор данных о клиентах и восстановление брошенных корзин покупок. Независимо от того, есть ли у компании уже созданная платформа электронной коммерции или она хочет сконцентрироваться на конкретных аспектах, таких как обслуживание клиентов, инструменты электронной коммерции пригодятся для оптимизации процессов и повышения производительности. Они играют решающую роль в совершенствовании маркетинговой тактики, повышении коэффициента конверсии клиентов, масштабировании для удовлетворения растущего спроса и роста компании, а также в привлечении постоянных клиентов. Развертывая инструменты электронной коммерции, компании могут улучшить операции, коммуникации и стратегии конверсии на своих существующих платформах электронной коммерции.
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biznessmaker
biznessmaker.com
Бизнесмейкер – это комплексное решение для вашей компании. Продавайте: мы упрощаем вам продажу программного обеспечения или цифровых загрузок, таких как электронные книги, видеоэффекты и музыка. Подписки: Платформа выставления счетов по подписке SaaS для успеха бизнеса по подписке. Выставление счетов и счетов: управляйте счетами и записывайте их. Оплачивайте счета онлайн. biznessmaker также имеет встроенный дизайнер PDF-файлов для создания собственных макетов счетов. Система бронирования: с помощью простой системы бронирования вы можете сдать свою продукцию в аренду в кратчайшие сроки. CRM: знайте своего клиента, управляйте своими клиентами в одном программном обеспечении и в одном месте — у производителя бизнеса. Учет времени: позвольте вашим сотрудникам отслеживать свое время и создавать счета для вашего клиента на основе записанных записей времени.
Spoki
spoki.it
Spoki — это диалоговая платформа, которая использует WhatsApp в качестве канала связи, предлагая бизнес-решения для интеграции с электронной коммерцией, маркетинговыми инструментами, CRM, ERP и специализированным программным обеспечением. Spoki выводит стратегии продаж на более высокий уровень, используя возможности мгновенных и диалоговых сообщений, сопровождая пользователя на протяжении всего пути клиента: маркетинг, продажи, поддержка клиентов. Как пионеры диалогового маркетинга, наша цель — произвести революцию в способах общения компаний со своими клиентами, используя инновационные каналы, такие как WhatsApp, обеспечивая лучшие ключевые показатели эффективности и производительность для компаний. Благодаря Spoki компании могут создавать ценные отношения и более прямые и личные связи со своими клиентами. конечные клиенты.
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
Amz Online Arbitrage — это универсальный магазин для продавцов Amazon, которые хотят изучить бизнес-модель онлайн-арбитража на Amazon. Наше БЕСПЛАТНОЕ программное обеспечение предоставляет продавцам список ежедневных прибыльных товаров.
LiveRecover
liverecover.com
Отправляйте текстовые сообщения своим клиентам в режиме реального времени, превращая корзины в продажи. LiveRecover помогает магазинам электронной коммерции восстанавливать брошенные корзины с помощью текстового сообщения. Существует множество приложений Shopify, которые обещают помочь вам вернуть брошенные тележки. Вы будете платить ежемесячную плату за использование этих приложений, и они начнут отправлять электронные письма вашим клиентам.
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget — это бесплатный плагин виджетов для веб-сайта, позволяющий повысить вовлеченность клиентов и построить последовательный путь к ним с помощью основных инструментов, доступных для вас «из коробки»: — Карточка контакта, дающая вашим клиентам возможность оставить вам сообщение, которое будет отправлено прямо на вашу электронную почту; - Модуль часто задаваемых вопросов, предоставляющий мгновенные ответы на все распространенные вопросы; - Карточки продуктов, на которых показаны все ваши последние предложения или горячие продажи. Все вышеперечисленные функции доступны бесплатно, а благодаря внедрению и настройке продукта с поддержкой искусственного интеллекта вы можете сэкономить время и усилия, которые вы обычно тратите на настройку программного обеспечения для электронной коммерции. Это время вы сможете использовать, чтобы сосредоточиться на улучшении обслуживания клиентов и увеличении продаж.
Aframark
aframark.com
Мы — Aframark, облачная платформа, которая собирает и отображает вопросы и ответы о продуктах на веб-сайтах. Мы являемся единственным поставщиком решений, который объединяет вопросы и ответы в режиме реального времени и позволяет создавать пользовательский контент повышать конверсию продаж. ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ Предоставьте своим клиентам возможность получать ответы от розничных продавцов и других покупателей и даже задавать собственные новые вопросы. Объединенный пул вопросов о продуктах увеличивает скорость получения соответствующих ответов. Это поможет вашим клиентам быстрее принять решение о покупке, что означает увеличение продаж для вас! ДЛЯ ВАШЕГО СООБЩЕСТВА Превратитесь в нечто великое вместе! Наше программное обеспечение создает среду сотрудничества для вашего сообщества, где вы все можете работать и расти вместе. Вы, ваши ассоциированные розничные продавцы и ваши клиенты могут извлечь выгоду из объединенного пула ответов. Наша платформа синхронизирует все в режиме реального времени, поэтому ни у кого не будет простоев для обновления чего-либо.
Chosify
chosify.com
В Chosify мы помогаем брендам электронной коммерции добиться наилучшего качества обслуживания клиентов. Мы помогаем им решить трудные решения, с которыми сталкиваются их клиенты, когда им приходится выбирать из множества похожих продуктов. Chosify связывает вопросы с продуктами с помощью управляемого решения для продаж и дает лучшие рекомендации, основанные на ответах и потребностях клиентов, в рамках хорошо продуманного пути клиента. Chosify — это простое решение SAAS, которое маркетинговые команды могут использовать, чтобы упростить выбор сложных продуктов. Мы добились роста конверсии более чем на 30% после внедрения наших потоков в нескольких интернет-магазинах. С помощью нашего инструмента мы облегчаем жизнь потребителей и освобождаем их от выбора, который им необходимо сделать, а также делаем трудный выбор менее трудоемким. Chosify — стартап из Нидерландов, основанный в начале 2022 года. Мы стремимся в ближайшем будущем стать ведущим в мире алгоритмом принятия решений на основе машинного обучения.
Malomo
gomalomo.com
Создавайте свой бренд с каждой поставкой. Фирменное отслеживание заказов, которое привлекает постоянных клиентов, сокращает количество билетов WISMO и дает вам ценную информацию о операторах связи.
Reusely
reusely.com
Нужен простой способ донести до клиентов предложения по обратному выкупу? Разверните собственный виджет обратного выкупа на своем веб-сайте за считанные минуты и начните получать обратные выкупы по почте и в магазине уже сегодня! Забудьте о ценах обратного выкупа с помощью электронной таблицы, синхронизируйте цены обратного выкупа с оптовиками и устанавливайте размер прибыли для каждого приобретаемого вами устройства. Цены обновляются мгновенно всякий раз, когда ваш источник цен обновляет свои цены.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in — это платформа электронной коммерции, предлагающая широкий выбор товаров в различных категориях. Благодаря удобному интерфейсу и интуитивно понятной навигации Shoopy.in предоставляет покупателям удобный и удобный опыт покупок в Интернете. Ключевые особенности: Обширный ассортимент продукции: Shoopy.in предлагает разнообразный выбор товаров, включая электронику, модную одежду, предметы первой необходимости для дома, косметические товары и многое другое. Удобный интерфейс: веб-сайт имеет понятный и интуитивно понятный интерфейс, позволяющий пользователям легко просматривать, искать и покупать товары. Безопасный процесс оформления заказа: Shoopy.in обеспечивает безопасный процесс оформления заказа, позволяя пользователям делать покупки с уверенностью и спокойствием. Персонализированные рекомендации: Платформа предоставляет персональные рекомендации по продуктам на основе предпочтений пользователя и истории просмотров, улучшая качество покупок. Адаптивный дизайн: Shoopy.in оптимизирован для различных устройств, включая настольные компьютеры, планшеты и смартфоны, что обеспечивает удобство работы на экранах разных размеров. Примечательные аспекты: Акции и скидки: Shoopy.in часто предлагает акции, скидки и специальные предложения для привлечения клиентов и поощрения покупок. Отзывы и рейтинги клиентов: пользователи могут получать доступ к обзорам продуктов и рейтингам других покупателей, что помогает им принимать обоснованные решения о покупке. Быстрая и надежная доставка: Shoopy.in предлагает быстрые и надежные услуги доставки, гарантируя своевременную доставку заказов клиентам.
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
Аналитика подписок и конверсий для операторов приложений Shopify. - Стандартная отраслевая аналитика подписок и доходов для приложений Shopify. - Установка и атрибуция доходов на основе Google Analytics в магазине приложений Shopify. - Аналитика конверсий с полным отслеживанием перекрестных последовательностей в магазине приложений Shopify.
Blutag
blu.ai
Blutag — это готовое SaaS-решение, которое позволяет розничным компаниям доставлять своим клиентам голосовые приложения без программирования всего за несколько простых шагов. Blutag обеспечивает голосовое управление вашим магазином. Порадуйте своих клиентов и повысьте их вовлеченность.
Brandboom
brandboom.com
Brandboom изменил традиционную B2B-торговлю и оптовые рынки и продолжает внедрять инновации с помощью простых облачных ведомостей, инструментов заказа и выставления счетов, а также стандартного отраслевого Brandboom Link. Торговая площадка Connect также произвела революцию в оптовом маркетинге, используя искусственный интеллект для поиска лучших покупателей для брендов и розничных продавцов. Благодаря внедрению транспортных и финансовых услуг с помощью flowfy, Brandboom стал комплексным B2B-решением для роста и достижения успеха вашего бизнеса.
EasyChannel
easychannel.com
Хотите мощное универсальное решение для всех ваших потребностей в многоканальных продажах? Тогда встречайте EasyChannel! EasyChannel — это мощная платформа, которая объединяет все ваши потребности в продажах в электронной коммерции за счет интеграции ваших каналов продаж и консолидации многоканальных рабочих процессов, управления продуктами и обслуживания клиентов в единую удобную для пользователя платформу. Легко интегрируйтесь с такими популярными платформами, как eBay, Amazon, Walmart, Etsy, Shopify, WooCommerce, Facebook и другими, и управляйте своими списками, продуктами, продажами и поддержкой клиентов напрямую через EasyChannel. Настраиваемые средства автоматизации упрощают синхронизацию перекрестных списков и запасов, а инструменты управления и выполнения заказов помогают оптимизировать многоканальные рабочие процессы. Готовы вывести свой бизнес на новый уровень? EasyChannel поможет вам!
Hosting123
hosting123.net
SEO-дружественный супербыстрый веб-хостинг для всех, от веб-экспертов до новичков. Он может стать вашим всего за 3 шага.
Kalodata
kalodata.com
Kalodata — это инструмент анализа и анализа данных для магазина TikTok. Предоставляя информацию о трендовых продуктах, талантливых влиятельных лицах, популярных коротких видеороликах, качественных прямых трансляциях, исследованиях рынка, конкурентном анализе, мы можем помочь продавцам магазинов/брендам/создателям/партнерам TikTok принимать более эффективные и основанные на данных решения для увеличения своих продаж и доходов, поскольку а также повысить эффективность повседневной деятельности.
LegitScript
legitscript.com
Уверенно оценивайте торговые риски, чтобы принять меры до того, как они приведут к штрафам, нанесут ущерб вашей репутации или поставят под угрозу общественную безопасность. Отмывание транзакций. Азартные игры онлайн. Группы ненависти. Незаконная продажа наркотиков. Нет предела тому, что неэтичные торговцы попытаются сойти с рук, и нет конца их преступному творчеству. Решения, основанные только на алгоритмах, просто не успевают за ними. Вот почему эквайеры, поставщики платежных услуг и ISO обращаются к LegitScript. Мы объединяем большие данные, передовые технологии и интенсивный экспертный человеческий анализ, чтобы пролить яркий свет на деятельность торговцев, чтобы вы могли уверенно оценить торговый риск и принять меры, прежде чем это приведет к штрафам. Почему стоит выбрать LegitScript? + Снижение риска: опережайте проблемных продавцов с помощью различных платежных механизмов — независимо от того, находятся ли они в секторах с низким уровнем риска или в регулируемых секторах с высоким уровнем риска. + Получите человеческое понимание: не полагайтесь на автоматизированные процессы, в которых могут возникнуть ошибки. Мы сочетаем надежные алгоритмы с экспертами-людьми, чтобы предоставить вам точный и углубленный анализ торговых операций, категоризацию и объяснения, на которые вы можете опираться. + Мы серьезно относимся к точности: штрафы стоят дорого. В LegitScript мы гордимся тем, что каждый раз предоставляем вам точную информацию в понятном вам формате. Мы предоставляем вам доступ к наиболее точному и обширному набору данных о законных и незаконных торговых веб-сайтах и связанных с ними данных. + Смотрите более широкую картину: не рассматривайте точки данных изолированно. В LegitScript мы помогаем вам понять более крупную связанную сеть. Наш многомерный взгляд на всю экосистему соответствия требованиям предоставляет уникальную информацию из всех отраслей и точек зрения, чтобы вы могли оставаться в авангарде новых тенденций. + Работайте с надежным партнером: LegitScript рекомендуется Visa и другими крупными платежными сетями. Мы являемся признанным поставщиком услуг Mastercard Merchant Monitoring (MMSP). Нашей работе доверяют регулирующие органы, а также ведущие компании отрасли, такие как Google, Facebook и Amazon.
ShipAid
shipaid.com
Замените приложения по страхованию доставки внутренней гарантией. Повышайте качество обслуживания клиентов и +AOV! Решение для потерянных, украденных, поврежденных или просроченных посылок. Предоставьте своим клиентам необходимую им гарантию, минуя страховые компании. Установите гарантийный взнос и сохраните прибыль! Улучшите качество обслуживания клиентов после покупки за счет быстрого решения проблем с доставкой и исключительной поддержки клиентов. Легко интегрируйте и разрешайте претензии по доставке всего за несколько кликов. Включает фирменный портал поддержки клиентов и отслеживания, а также персонализированные уведомления о доставке для упрощения коммуникации. Сохраняйте премии, которые вы взимаете со своих клиентов при оформлении заказа, для получения дополнительного дохода. Оптимизируйте обслуживание с помощью фирменного портала поддержки клиентов для решения проблем с регистрацией. Управляйте проблемами доставки и принимайте решения о повторной отправке, возврате или отказе одним щелчком мыши. Включены фирменные индивидуальные уведомления о доставке и портал отслеживания. Поддерживаются все типы корзин. Кроме того, выборочная установка занимает не более 24 часов.
VOC.ai
voc.ai
VOC AI — это платформа обслуживания клиентов на основе искусственного интеллекта, целью которой является оптимизация бизнес-операций и отношений с клиентами. В его состав входит «Агент искусственного интеллекта для обслуживания клиентов», бот с искусственным интеллектом на базе OpenAI, обученный на данных, специфичных для бизнеса, чтобы предоставлять точные ответы на запросы клиентов и избегать вводящих в заблуждение ответов. Еще одной ключевой функцией является «VOC», которая предоставляет продавцам Amazon анализ VOC, чтобы понять потребности и предпочтения своих клиентов, тем самым помогая в разработке более качественных продуктов и услуг. Платформа также включает в себя такие утилиты, как «Расширение Chrome», которые помогают загружать и анализировать обзоры Amazon и Shopify. VOC AI также предлагает такие услуги, как анализ настроений и аналитика клиентов, чтобы понять эмоции и предпочтения клиентов, что позволяет компаниям улучшать свои продукты и услуги. Он обеспечивает конкурентный анализ для понимания конкурентов на рынке и использует инструменты исследования продуктов, чтобы помочь в выборе продуктов Amazon FBA. Платформа также включает в себя такие функции, как анализ обзоров и прослушивание социальных сетей на таких платформах, как Amazon, TikTok, Facebook, YouTube и Instagram, чтобы понять тенденции рынка и настроения общественности. Другие функции включают в себя ряд бесплатных инструментов искусственного интеллекта, таких как альтернативы ChatGPT, генераторы хэштегов TikTok и Instagram, а также интеллектуальный переводчик искусственного интеллекта на базе ChatGPT. VOC AI также служит ресурсным центром со специальным блогом, в котором делятся идеями, стратегиями и передовым опытом.
Syncware
syncware.com
Программное обеспечение для автоматизации для синхронизации заказов, поставок и запасов для многоканальных брендов потребительских товаров.
LitExtension
litextension.com
LitExtension — ведущий мировой поставщик услуг миграции/реплатформы электронной коммерции. Мы помогаем продавцам и экспертам в области электронной коммерции автоматически переносить данные из их текущего магазина в желаемую корзину покупок за 3 простых шага. Миграция данных с помощью LitExtension позволяет переносить все важные данные, включая продукты, клиентов, заказы. Точно, безопасно и автоматически. На данный момент мы поддерживаем более 140 платформ. Некоторые известные имена: BigCommerce, Shopify, WooCommerce, Magento, Prestashop, OpenCart, Volusion, Zen Cart… LitExtension также помогает передавать данные из дампа базы данных, файлов CSV, файлов XML и других специальных типов данных. 3 простых шага для переноса ваших данных с помощью LitExtension 1. Введите информацию о своих корзинах 2. Выберите объекты, которые вы хотите перенести 3. Немедленно выполните бесплатную демонстрационную миграцию (опционально) или полную миграцию. Подробные данные, которые вы можете перенести: - Продукты - Категории продуктов - Производители - Клиенты - Заказы - Купоны - Обзоры - Страницы CMS - Блоги - Настраиваемые поля и т. д. Дополнительные возможности для улучшения функциональности импорта данных: - Очистка данных в целевом магазине перед миграцией (БЕСПЛАТНО) - Создание 301 перенаправления в целевом магазине - Миграция продукта и URL-адреса SEO категорий. - Удаление HTML из категорий и названий продуктов. - Перенос дополнительных изображений (БЕСПЛАТНО). - Перенос кратких и полных описаний (БЕСПЛАТНО). - Перенос SKU продуктов (БЕСПЛАТНО) - и т. д. ПОЧЕМУ ВАМ СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ LITEXTENSION? I. 100% бесперебойная работа и превосходная гарантия миграции. Во время миграции мы гарантируем 100% бесперебойную работу вашего текущего магазина. Он по-прежнему будет обслуживать новых клиентов и обрабатывать новые заказы в обычном режиме. Никаких сбоев в продажах! После миграции мы гарантируем отсутствие пропущенных данных с помощью наших бесплатных и неограниченных услуг недавней миграции, повторной миграции и интеллектуального обновления в течение 3 месяцев. Кроме того, LitExtension предоставляет 30-дневную гарантию возврата денег, чтобы доказать уверенность в наших услугах и их ценность для вас. II. Никаких технических навыков не требуется. Все этапы миграции корзины покупок упрощены, что позволяет сократить участие человека. Кроме того, инструкции мастера будут появляться по пути всякий раз, когда вам нужно. Получите возможность самостоятельной миграции с помощью LitExtension! III. Круглосуточная профессиональная поддержка Наши эксперты имеют более чем 10-летний опыт работы в индустрии электронной коммерции и осуществили более 150 000 успешных миграций для более чем 50 000 клиентов по всему миру. Мы уверены, что поможем вам решить все проблемы до, во время или после процесса миграции. IV. Высочайшая безопасность данных LitExtension использует набор методов, технологий и политик для обеспечения высочайшего уровня безопасности ваших данных. - Безопасность сервера - Безопасность данных - Ограничения доступа к данным - Соответствие GDPR - NDA - Безопасность платежей
Elfsight
elfsight.com
Обновите свой сайт без программирования. Виджеты Elfsight помогают более чем 1 000 000 владельцам веб-сайтов увеличивать продажи, привлекать посетителей, собирать потенциальных клиентов и многое другое. Экономьте свое время и деньги с помощью готовых решений и развивайте свой бизнес быстрее! ⚡️
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
Recapture
recapture.io
Автоматическое восстановление брошенных корзин, маркетинг по SMS и электронной почте + всплывающие окна с отличной аналитикой.
Debutify
debutify.com
Debutify — это идеальное комплексное решение для современного бренда электронной коммерции. Благодаря набору приложений, оптимизированных для конверсии, он упрощает запуск, управление и масштабирование любого бренда. Вот почему многие бренды DTC по всему миру доверились Debutify. Каждый продукт Debutify, разработанный для простоты, не содержит кода, но обладает множеством надежных функций. Это означает, что любой, даже без технических знаний, может использовать Debutify для улучшения своего бизнеса. Независимо от того, выходит ли бренд только на онлайн-рынок или является ветераном электронной коммерции, Debutify является надежным партнером. И независимо от размера или стадии, бренды могут найти в Debutify план, соответствующий их потребностям. Более того, благодаря специальной команде поддержки клиентов Debutify бренды могут быть уверены, что любые проблемы будут решены быстро и эффективно. Выбрав Debutify, владельцы брендов смогут: Запускать и масштабировать с уверенностью и легкостью. Решайте технические проблемы с помощью удобных инструментов. Зависите от команды, стремящейся к успеху на каждом этапе.
Replyco
replyco.com
Replyco — это платформа службы поддержки электронной коммерции, которая централизует все сообщения ваших клиентов в одном интуитивно понятном почтовом ящике. Автоматизируйте задачи, оптимизируйте рабочие процессы и обеспечьте исключительную поддержку клиентов за короткое время.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — дальновидный технологический лидер, стремящийся создать будущее омниканального выполнения заказов. Благодаря нашей непревзойденной сети из более чем 1500 подключенных 3PL-провайдеров и набору интегрированных облачных платформ управления складом, заказами и запасами мы даем возможность современным продавцам и брендам удовлетворять спрос в любом месте с превосходной гибкостью и масштабированием без болезненной миграции платформ.
Memberful
memberful.com
Монетизируйте свою страсть с помощью членства. Лучшее в своем классе программное обеспечение для участников, предназначенное для независимых авторов, издателей, преподавателей, подкастеров и т. д.
8fig
8fig.co
Получите финансирование прямо сейчас и масштабируйте свой магазин электронной коммерции умнее и быстрее. Финансовые решения 8fig обеспечат необходимые вам ресурсы.
Payplug
payplug.com
Payplug — это платежное решение, предназначенное для торговцев, онлайн-торговцев и финтех-компаний. Давайте вместе поднимем планку выплат.
AfterShip
aftership.com
AfterShip — стартап-компания из Гонконга, предлагающая отслеживание поставок по модели SaaS (программное обеспечение как услуга). Компания была основана после победы на Startup Weekend Hong Kong 2011 и Global Startup Battle 2011. В мае 2014 года AfterShip получила инвестиции серии А в размере 1 миллиона долларов от IDG Capital Partners (IDG-Accel).
GOVX
govx.com
Тысячи ведущих брендов используют GOVX ID для мгновенного и безопасного подтверждения права клиентов на получение эксклюзивных скидок на своих веб-сайтах розничной торговли или продажи билетов, одновременно защищая себя от мошеннического использования со стороны неподходящих клиентов. Проверка быстрая, всеобъемлющая и требуется только один раз. Благодаря идентификатору GOVX вашим клиентам не нужно проходить повторную проверку, что приводит к максимально возможному коэффициенту конверсии и привлечению повторных покупателей с высокой стоимостью. GOVX ID легко и органично интегрируется в любой веб-сайт. Он удобен для мобильных устройств, полностью реагирует на все устройства и защищен с помощью протокола OAuth 2.0 и аутентификации JWT для защиты данных клиентов. Процесс проверки полностью настраивается с учетом вашего бренда и сообщений, что позволяет ограничить проверку конкретными группами, на которые вы хотите ориентироваться. А если вы продавец Shopify, проверка еще проще. Благодаря приложению GOVX Shopify, военному скидочному приложению номер один на Shopify, буквально за несколько кликов можно начать говорить спасибо сервисному сообществу! GOVX ID — это лишь один из трех способов партнерства с GOVX. Ведущие потребительские бренды, профессиональные спортивные команды, артисты, туристические партнеры и многие другие ежедневно используют рынок электронной коммерции с закрытыми каналами GOVX, чтобы охватить весьма достойную и заинтересованную аудиторию, насчитывающую более 7,5 миллионов участников. Благодаря множеству вариантов интеграции начать работу легко. Многие бренды также используют решения GOVX Marketing Services для популяризации своих продуктов или услуг среди активного сообщества членов GOVX, одновременно усиливая поддержку тех, кто их обслуживает. Свяжитесь с командой GOVX сегодня, чтобы изучить лучшие варианты партнерства для вашего бизнеса.
TrueOps
trueops.com
TrueOps — это самое современное решение для возврата денег с Amazon FBA. TrueOps предлагает лучшие на рынке комиссионные в размере 10 %, дружественные для продавцов политики, такие как отсутствие взимания платы за возмещенные ресурсы и мгновенные кредиты при отмене возмещения, а также передовые технологии, которые помогут вам подключиться и найти больше возмещений быстрее, чем кто-либо другой. Благодаря команде основателей, в которую входят CPA, генеральный директор восьмизначного продавца Amazon и опытный разработчик программного обеспечения для электронной коммерции, мы знаем, что значит иметь дело с Amazon. Поэтому мы создали систему, которая находит каждую копейку, которую Amazon вам должен, и управляет процессом, чтобы вернуть ее.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ был разработан для увеличения конверсии продаж, AOV и CLTV с помощью лучшей из существующих систем управления подписками и выставления счетов. Благодаря более чем 500 прямым интеграциям вы теперь можете исключить комиссию за сторонние приложения и позволить Checkout Champ выполнить всю работу. С помощью нашего простого конструктора с функцией перетаскивания вы можете создать самую быструю загрузку оформления заказа и потоки дополнительных продаж в один клик за считанные минуты, что мгновенно увеличит ваши продажи в 2-3 раза. А с нашей системой сплит-тестирования A/B вы сможете по-настоящему оптимизировать процесс оформления заказа. Вы также можете построить всю витрину своего магазина в системе, что даст вам полный контроль, увеличение продаж и значительное снижение затрат.
Noibu
noibu.com
Noibu — это инструмент мониторинга веб-сайтов электронной коммерции, который помогает обнаруживать, расставлять приоритеты и устранять ошибки, влияющие на доход, которые могут мешать работе пользователей и вызывать разочарование клиентов и отказ от корзины. Noibu отслеживает ваш сайт электронной коммерции и отмечает ошибки в режиме реального времени. Noibu обнаруживает 100 % всех ошибок, возникающих в каждом сеансе пользователя, и добавляет их на информационную панель, где им присваивается приоритет в зависимости от влияния, которое они оказывают на доход. Разработанный как для бизнес-команд, так и для инженерных групп, Noibu помогает сопоставить влияние технических ошибок с доходом, чтобы наиболее важные из них можно было решить в приоритетном порядке. Вот как Noibu помогает оптимизировать обнаружение ошибок, определение приоритетов и их устранение для различных команд: Бизнес-команды: соотносит влияние проблем с падением конверсий на веб-сайте и соответствующей потерей дохода, возникающей из-за сбоев в пути клиента. Это позволяет бизнес-командам анализировать, как ошибки на их сайте напрямую влияют на их прибыль. Менеджеры по продуктам: автоматически расставляя приоритеты и сортируя критические проблемы, обнаруженные на сайтах электронной коммерции, Noibu помогает менеджерам по продуктам эффективно распределять усилия разработчиков, так что ошибки с самым высоким приоритетом устраняются в первую очередь, а ошибки с низким приоритетом удаляются из представления «Приоритет». Команды инженеров: Noibu предоставляет всю техническую информацию (вплоть до конкретной строки кода), необходимую разработчикам для устранения ошибки, что значительно сокращает время воспроизведения и устранения ошибок. Для получения дополнительной информации о том, как Noibu может обнаруживать, определять приоритеты и устранять ошибки на вашем сайте электронной коммерции, а также помогать восстанавливать потерянный доход, свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Shipup
shipup.co
Идеальное решение для интернет-торговцев, ориентированных на успех клиентов. Shipup превращает доставку электронной коммерции в маркетинг, предлагая удобный и персонализированный опыт после покупки. Повысьте свой NPS и пожизненную ценность клиентов, одновременно сократив количество заявок на доставку в колл-центр. Откройте для себя новый канал коммуникации с высококвалифицированной аудиторией. Интуитивное решение для самообслуживания. Подтвержденная репутация.
Richpanel
richpanel.com
Служба поддержки клиентов может повысить или подорвать доверие клиентов к вашему интернет-магазину. С Richpanel ваша команда поддержки будет: а) реагировать быстрее, б) всегда давать точные ответы, в) легко управлять большими объемами и г) завоевывать доверие клиентов. * Портал самообслуживания для автоматизации повторяющихся вопросов. * Многоканальная служба поддержки и чат. * Отвечайте быстрее с учетом контекста. * Получайте продажи через чат. * Комплексные отчеты об обслуживании клиентов.
Content Status
contentstatus.com
Content Status предоставляет брендам, розничным торговцам и агентствам полностью автоматизированную и по требованию информацию о статусе и качестве содержимого страниц их продуктов. Благодаря 50 готовым соединениям для электронной коммерции у компаний есть масштабируемый способ немедленно узнать, являются ли их страницы продуктов активными, полными, точными и оптимизированными для всех продуктов в Интернете. Наша функция «Доля на полке» также позволяет вам выполнять неограниченный поиск по ключевым словам и мгновенно видеть результаты на цифровых полках, чтобы узнать, как оцениваются ваши продукты и ваши конкуренты.
Namogoo
namogoo.com
Namogoo — первая в мире платформа непрерывности цифрового путешествия, позволяющая более 1000 ведущим мировым брендам обеспечивать своим клиентам незабываемые путешествия. Платформа Namogoo формирует путь клиента так, чтобы он подходил каждому покупателю, устраняя в режиме реального времени препятствия и сомнения на пути клиента и предоставляя все необходимое для поддержания пути клиента в нужном направлении, расчищая путь к покупке и сокращая количество отказов от поездки.
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