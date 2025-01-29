Инструменты электронной коммерции - Самые популярные приложения - Сейшельские о-ва

LegitScript

legitscript.com

Уверенно оценивайте торговые риски, чтобы принять меры до того, как они приведут к штрафам, нанесут ущерб вашей репутации или поставят под угрозу общественную безопасность. Отмывание транзакций. Азартные игры онлайн. Группы ненависти. Незаконная продажа наркотиков. Нет предела тому, что неэтичные торговцы попытаются сойти с рук, и нет конца их преступному творчеству. Решения, основанные только на алгоритмах, просто не успевают за ними. Вот почему эквайеры, поставщики платежных услуг и ISO обращаются к LegitScript. Мы объединяем большие данные, передовые технологии и интенсивный экспертный человеческий анализ, чтобы пролить яркий свет на деятельность торговцев, чтобы вы могли уверенно оценить торговый риск и принять меры, прежде чем это приведет к штрафам. Почему стоит выбрать LegitScript? + Снижение риска: опережайте проблемных продавцов с помощью различных платежных механизмов — независимо от того, находятся ли они в секторах с низким уровнем риска или в регулируемых секторах с высоким уровнем риска. + Получите человеческое понимание: не полагайтесь на автоматизированные процессы, в которых могут возникнуть ошибки. Мы сочетаем надежные алгоритмы с экспертами-людьми, чтобы предоставить вам точный и углубленный анализ торговых операций, категоризацию и объяснения, на которые вы можете опираться. + Мы серьезно относимся к точности: штрафы стоят дорого. В LegitScript мы гордимся тем, что каждый раз предоставляем вам точную информацию в понятном вам формате. Мы предоставляем вам доступ к наиболее точному и обширному набору данных о законных и незаконных торговых веб-сайтах и ​​связанных с ними данных. + Смотрите более широкую картину: не рассматривайте точки данных изолированно. В LegitScript мы помогаем вам понять более крупную связанную сеть. Наш многомерный взгляд на всю экосистему соответствия требованиям предоставляет уникальную информацию из всех отраслей и точек зрения, чтобы вы могли оставаться в авангарде новых тенденций. + Работайте с надежным партнером: LegitScript рекомендуется Visa и другими крупными платежными сетями. Мы являемся признанным поставщиком услуг Mastercard Merchant Monitoring (MMSP). Нашей работе доверяют регулирующие органы, а также ведущие компании отрасли, такие как Google, Facebook и Amazon.