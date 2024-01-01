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Инструменты электронной коммерции - Самые популярные приложения - Кот-д’Ивуар
Инструменты электронной коммерции необходимы для повышения функциональности веб-сайтов электронной коммерции. Эти инструменты предлагают ряд функций, включая интеграцию с ERP-системами, автоматизацию бухгалтерских задач, сбор данных о клиентах и восстановление брошенных корзин покупок. Независимо от того, есть ли у компании уже созданная платформа электронной коммерции или она хочет сконцентрироваться на конкретных аспектах, таких как обслуживание клиентов, инструменты электронной коммерции пригодятся для оптимизации процессов и повышения производительности. Они играют решающую роль в совершенствовании маркетинговой тактики, повышении коэффициента конверсии клиентов, масштабировании для удовлетворения растущего спроса и роста компании, а также в привлечении постоянных клиентов. Развертывая инструменты электронной коммерции, компании могут улучшить операции, коммуникации и стратегии конверсии на своих существующих платформах электронной коммерции.
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Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты,...
AfterShip
aftership.com
Aftership - это гонконгская стартап -компания, предлагающая отслеживание отгрузки через модель SaaS (программное обеспечение как услуга). Он был основан после победы в стартап-выходных в Гонконге 2011 и Global Startup Battle 2011. Aftership получила инвестиции в размере 1 миллиона долларов США от ID...
Debutify
debutify.com
Debutify — это идеальное комплексное решение для современного бренда электронной коммерции. Благодаря набору приложений, оптимизированных для конверсии, он упрощает запуск, управление и масштабирование любого бренда. Вот почему многие бренды DTC по всему миру доверились Debutify. Каждый продукт Debu...
Elfsight
elfsight.com
Обновите свой сайт без программирования. Виджеты Elfsight помогают более чем 1 000 000 владельцам веб-сайтов увеличивать продажи, привлекать посетителей, собирать потенциальных клиентов и многое другое. Экономьте свое время и деньги с помощью готовых решений и развивайте свой бизнес быстрее! ⚡️
Kalodata
kalodata.com
Kalodata — это инструмент анализа и анализа данных для магазина TikTok. Предоставляя информацию о трендовых продуктах, талантливых влиятельных лицах, популярных коротких видеороликах, качественных прямых трансляциях, исследованиях рынка, конкурентном анализе, мы можем помочь продавцам магазинов/брен...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — дальновидный технологический лидер, стремящийся создать будущее омниканального выполнения заказов. Благодаря нашей непревзойденной сети из более чем 1500 подключенных 3PL-провайдеров и набору интегрированных облачных платформ управления складом, заказами и запасами мы даем возможность сов...
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in — это платформа электронной коммерции, предлагающая широкий выбор товаров в различных категориях. Благодаря удобному интерфейсу и интуитивно понятной навигации Shoopy.in предоставляет покупателям удобный и удобный опыт покупок в Интернете. Ключевые особенности: Обширный ассортимент продукц...
LegitScript
legitscript.com
Уверенно оценивайте торговые риски, чтобы принять меры до того, как они приведут к штрафам, нанесут ущерб вашей репутации или поставят под угрозу общественную безопасность. Отмывание транзакций. Азартные игры онлайн. Группы ненависти. Незаконная продажа наркотиков. Нет предела тому, что неэтичные то...
Spoki
spoki.it
Spoki — это диалоговая платформа, которая использует WhatsApp в качестве канала связи, предлагая бизнес-решения для интеграции с электронной коммерцией, маркетинговыми инструментами, CRM, ERP и специализированным программным обеспечением. Spoki выводит стратегии продаж на более высокий уровень, испо...
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget — это бесплатный плагин виджетов для веб-сайта, позволяющий повысить вовлеченность клиентов и построить последовательный путь к ним с помощью основных инструментов, доступных для вас «из коробки»: — Карточка контакта, дающая вашим клиентам возможность оставить вам сообщение, которое будет...
Memberful
memberful.com
Монетизируйте свою страсть с помощью членства. Лучшее в своем классе программное обеспечение для участников, предназначенное для независимых авторов, издателей, преподавателей, подкастеров и т. д.
Replyco
replyco.com
Replyco — это платформа службы поддержки электронной коммерции, которая централизует все сообщения ваших клиентов в одном интуитивно понятном почтовом ящике. Автоматизируйте задачи, оптимизируйте рабочие процессы и обеспечьте исключительную поддержку клиентов за короткое время.
VOC.ai
voc.ai
VOC AI — это платформа обслуживания клиентов на основе искусственного интеллекта, целью которой является оптимизация бизнес-операций и отношений с клиентами. В его состав входит «Агент искусственного интеллекта для обслуживания клиентов», бот с искусственным интеллектом на базе OpenAI, обученный на ...
Hosting123
hosting123.net
SEO-дружественный супербыстрый веб-хостинг для всех, от веб-экспертов до новичков. Он может стать вашим всего за 3 шага.
Reusely
reusely.com
Нужен простой способ донести до клиентов предложения по обратному выкупу? Разверните собственный виджет обратного выкупа на своем веб-сайте за считанные минуты и начните получать обратные выкупы по почте и в магазине уже сегодня! Забудьте о ценах обратного выкупа с помощью электронной таблицы, синхр...
Syncware
syncware.com
Программное обеспечение для автоматизации для синхронизации заказов, поставок и запасов для многоканальных брендов потребительских товаров.
Malomo
gomalomo.com
Создавайте свой бренд с каждой поставкой. Фирменное отслеживание заказов, которое привлекает постоянных клиентов, сокращает количество билетов WISMO и дает вам ценную информацию о операторах связи.
GOVX
govx.com
Тысячи ведущих брендов используют GOVX ID для мгновенного и безопасного подтверждения права клиентов на получение эксклюзивных скидок на своих веб-сайтах розничной торговли или продажи билетов, одновременно защищая себя от мошеннического использования со стороны неподходящих клиентов. Проверка быстр...
Recapture
recapture.io
Автоматическое восстановление брошенных корзин, маркетинг по SMS и электронной почте + всплывающие окна с отличной аналитикой.
Brandboom
brandboom.com
Brandboom изменил традиционную B2B-торговлю и оптовые рынки и продолжает внедрять инновации с помощью простых облачных ведомостей, инструментов заказа и выставления счетов, а также стандартного отраслевого Brandboom Link. Торговая площадка Connect также произвела революцию в оптовом маркетинге, испо...
biznessmaker
biznessmaker.com
Бизнесмейкер – это комплексное решение для вашей компании. Продавайте: мы упрощаем вам продажу программного обеспечения или цифровых загрузок, таких как электронные книги, видеоэффекты и музыка. Подписки: Платформа выставления счетов по подписке SaaS для успеха бизнеса по подписке. Выставление счето...
Chosify
chosify.com
В Chosify мы помогаем брендам электронной коммерции добиться наилучшего качества обслуживания клиентов. Мы помогаем им решить трудные решения, с которыми сталкиваются их клиенты, когда им приходится выбирать из множества похожих продуктов. Chosify связывает вопросы с продуктами с помощью управляемог...
Aframark
aframark.com
Мы — Aframark, облачная платформа, которая собирает и отображает вопросы и ответы о продуктах на веб-сайтах. Мы являемся единственным поставщиком решений, который объединяет вопросы и ответы в режиме реального времени и позволяет создавать пользовательский контент повышать конверсию продаж. ДЛЯ ВАШИ...
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
Amz Online Arbitrage — это универсальный магазин для продавцов Amazon, которые хотят изучить бизнес-модель онлайн-арбитража на Amazon. Наше БЕСПЛАТНОЕ программное обеспечение предоставляет продавцам список ежедневных прибыльных товаров.
Namogoo
namogoo.com
Namogoo — первая в мире платформа непрерывности цифрового путешествия, позволяющая более 1000 ведущим мировым брендам обеспечивать своим клиентам незабываемые путешествия. Платформа Namogoo формирует путь клиента так, чтобы он подходил каждому покупателю, устраняя в режиме реального времени препятст...
Content Status
contentstatus.com
Content Status предоставляет брендам, розничным торговцам и агентствам полностью автоматизированную и по требованию информацию о статусе и качестве содержимого страниц их продуктов. Благодаря 50 готовым соединениям для электронной коммерции у компаний есть масштабируемый способ немедленно узнать, яв...
Richpanel
richpanel.com
Служба поддержки клиентов может повысить или подорвать доверие клиентов к вашему интернет-магазину. Благодаря Richpanel ваша служба поддержки будет: а) реагировать быстрее, б) всегда давать точные ответы, в) легко управлять большими объемами и г) завоевывать доверие клиентов. ✅ Портал самообслуживан...
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ — ЕДИНСТВЕННАЯ высокопроизводительная платформа электронной коммерции, которая возникла по необходимости из-за ужасающих показателей конверсии. Когда в последний раз продажи вашего магазина увеличивались на 4%, 6%, 8%, 10% или больше? Checkout Champ повышает коэффициент конверсии и ср...
ShipAid
shipaid.com
Замените приложения по страхованию доставки внутренней гарантией. Повышайте качество обслуживания клиентов и +AOV! Решение для потерянных, украденных, поврежденных или просроченных посылок. Предоставьте своим клиентам необходимую им гарантию, минуя страховые компании. Установите гарантийный взнос и ...
EasyChannel
easychannel.com
Хотите мощное универсальное решение для всех ваших потребностей в многоканальных продажах? Тогда встречайте EasyChannel! EasyChannel — это мощная платформа, которая объединяет все ваши потребности в продажах в электронной коммерции за счет интеграции ваших каналов продаж и консолидации многоканальны...
Blutag
blu.ai
Blutag — это готовое SaaS-решение, которое позволяет розничным компаниям доставлять своим клиентам голосовые приложения без программирования всего за несколько простых шагов. Blutag обеспечивает голосовое управление вашим магазином. Порадуйте своих клиентов и повысьте их вовлеченность.
LiveRecover
liverecover.com
Отправляйте текстовые сообщения своим клиентам в режиме реального времени, превращая корзины в продажи. LiveRecover помогает магазинам электронной коммерции восстанавливать брошенные корзины с помощью текстового сообщения. Существует множество приложений Shopify, которые обещают помочь вам вернуть б...
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
Аналитика подписок и конверсий для операторов приложений Shopify. - Стандартная отраслевая аналитика подписок и доходов для приложений Shopify. - Установка и атрибуция доходов на основе Google Analytics в магазине приложений Shopify. - Аналитика конверсий с полным отслеживанием перекрестных последов...
Shipup
shipup.co
Идеальное решение для интернет-торговцев, ориентированных на успех клиентов. Shipup превращает доставку электронной коммерции в маркетинг, предлагая удобный и персонализированный опыт после покупки. Повысьте свой NPS и пожизненную ценность клиентов, одновременно сократив количество заявок на доставк...
Noibu
noibu.com
Noibu — это инструмент мониторинга веб-сайтов электронной коммерции, который помогает обнаруживать, расставлять приоритеты и устранять ошибки, влияющие на доход, которые могут мешать работе пользователей и вызывать разочарование клиентов и отказ от корзины. Noibu отслеживает ваш сайт электронной ком...
TrueOps
trueops.com
TrueOps — это самое современное решение для возврата денег с Amazon FBA. TrueOps предлагает лучшие на рынке комиссионные в размере 10 %, дружественные для продавцов политики, такие как отсутствие взимания платы за возмещенные ресурсы и мгновенные кредиты при отмене возмещения, а также передовые техн...
LitExtension
litextension.com
LitExtension — ведущий мировой поставщик услуг миграции/реплатформы электронной коммерции. Мы помогаем продавцам и экспертам в области электронной коммерции автоматически переносить данные из их текущего магазина в желаемую корзину покупок за 3 простых шага. Миграция данных с помощью LitExtension по...
Payplug
payplug.com
Payplug — это платежное решение, предназначенное для торговцев, онлайн-торговцев и финтех-компаний. Давайте вместе поднимем планку выплат.
8fig
8fig.co
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