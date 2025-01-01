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Программное обеспечение для электронной коммерции
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Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для электронной коммерции оптимизирует сложный процесс онлайн-продаж, принося пользу потребителям, позволяя профессионалам обеспечивать оптимальный опыт покупок. Поскольку современный процесс онлайн-покупок становится все более сложным, включая множество каналов и множество потребительских решений, программное обеспечение для электронной коммерции обеспечивает плавную интеграцию. Наша категория программного обеспечения для электронной коммерции включает в себя широкий спектр решений, таких как платформы электронной коммерции, платежные шлюзы, программное обеспечение для управления подписками и инструменты живого чата.

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Shopify

Shopify

shopify.com

Shopify – платформа для создания и управления интернет-магазинами, предоставляет инструменты для продажи, обработки платежей и доставки.

Patreon

Patreon

patreon.com

Patreon — это платформа для поддержки создателей контента через членство, позволяющая им получать доход и общаться с фанатами.

Wix

Wix

wix.com

Wix - это платформа для создания и управления веб-сайтами, предлагающая инструменты для дизайна, SEO, электронной коммерции и мобильного редактирования.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo - платформа для хостинга и обмена видео без рекламы, предлагающая инструменты для создания, редактирования и потокового вещания.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe - это платформа для обработки онлайн-платежей, предлагающая разнообразные способы оплаты и интеграцию для бизнеса по всему миру.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Klarna

Klarna

klarna.com

Klarna - приложение, позволяющее разделять покупки на 4 беспроцентные платежа, отсрочивать платежи и управлять финансами при онлайн и офлайн покупках.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.

Podium

Podium

podium.com

Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.

Square

Square

squareup.com

Square - приложение для обработки платежей, управления запасами и клиентами для малого бизнеса, поддерживающее различные способы оплаты.

Spectrum

Spectrum

spectrum.net

Spectrum — приложение для настройки продуктов в 3D, помогающее брендам увеличивать маржу и конверсию, интегрируясь на уровне фабрики.

Printify

Printify

printify.com

Printify – сервис печати по требованию, позволяющий создавать и продавать настраиваемые продукты, такие как футболки и чехлы для телефонов.

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

WooCommerce — плагин для WordPress, превращающий сайты в интернет-магазины. Позволяет продавать товары, управлять запасами и принимать платежи.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ManyChat — платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами через мессенджеры и SMS, позволяющая создавать чат-ботов и управлять коммуникацией.

Printful

Printful

printful.com

Printful - сервис печати и вышивки по запросу, позволяющий продавать свои дизайны онлайн без минимальных заказов. Автоматическая печать и доставка под брендом.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.

VistaPrint

VistaPrint

vistaprint.com

Приложение Vistaprint позволяет создавать и заказывать индивидуальные товары, такие как визитные карточки и рекламные материалы, с возможностью настройки дизайна.

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

Ecwid — платформа для создания интернет-магазинов и продаж через веб-сайты и социальные сети, поддерживающая многоканальную торговлю и управление запасами.

Helium 10

Helium 10

helium10.com

Helium 10 - это приложение для продавцов Amazon и Walmart, предоставляющее инструменты для управления запасами, оптимизации листингов и анализа продаж.

DSers

DSers

dsers.com

DSers - инструмент для дропшиппинга, позволяющий обрабатывать массовые заказы на AliExpress и находить поставщиков с конкурентными ценами.

Sketchfab

Sketchfab

sketchfab.com

Sketchfab — платформа для публикации и обмена 3D и AR контентом, позволяющая интегрировать модели в проекты и сотрудничать с другими пользователями.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip - приложение для отслеживания отправлений с поддержкой более 600 перевозчиков и интеграцией с платформами электронной коммерции.

Dopple.ai

Dopple.ai

dopple.ai

Dopple.ai позволяет визуализировать продукты в 3D, улучшая цифровой процесс покупки и интегрируясь с другими программами для удобства пользователей.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio — это платформа обслуживания клиентов, предлагающая чат, чат-ботов и инструменты поддержки для улучшения взаимодействия с клиентами.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar - инструмент для анализа поведения пользователей на сайтах с помощью тепловых карт, записей сеансов и опросов.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie — это платформа без кода для создания мобильных приложений, веб-сайтов и автоматизации процессов с помощью простого интерфейса и функций перетаскивания.

Jungle Scout

Jungle Scout

junglescout.com

Jungle Scout - платформа для продавцов на Amazon, предлагающая инструменты для исследования продуктов, оптимизации списков и анализа конкурентов.

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot — платформа для публикации отзывов о бизнесе, где пользователи могут оставлять свои мнения о продуктах и услугах, помогая другим принимать решения.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.

ShipStation

ShipStation

shipstation.com

ShipStation — это платформа для импорта, управления и отправки заказов, интегрированная с популярными площадками и курьерскими службами.

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel — это сервис аналитики, который отслеживает взаимодействия пользователей с веб и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для анализа и оптимизации.

Keepa

Keepa

keepa.com

Keepa отслеживает исторические цены на товары Amazon, уведомляет о изменениях цен и помогает пользователям анализировать рынок для оптимизации покупок и продаж.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.

Debutify

Debutify

debutify.com

Debutify - это решение для повышения эффективности интернет-магазинов, предлагающее настраиваемую тему с инструментами для оптимизации конверсий и поддержки.

Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

ShipRocket - решение для логистики и доставки, оптимизирующее выполнение заказов для интернет-магазинов с возможностью отслеживания и управления отгрузками.

Spocket

Spocket

spocket.co

Spocket — это платформа дропшиппинга, соединяющая интернет-магазины с поставщиками, специализирующимися на товарах из ЕС и США.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse — платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для автоматизации, создания целевых страниц и вебинаров, а также аналитику для бизнеса.

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Pabbly Subscriptions - облачное ПО для управления подписками и выставления счетов, поддерживает интеграцию с платёжными системами и управление аффилиатами.

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

SOLIDWORKS - это программное обеспечение для 3D моделирования, позволяющее создавать, симулировать и управлять проектами в инженерии и дизайне.

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

Dukaan - платформа для создания интернет-магазинов без кода, позволяющая быстро начать продажи и управлять ими с помощью простых инструментов.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Intacct - это гибкая финансовая платформа с функционалом бухгалтерского учета для бизнеса, включая основные бухгалтерские функции и управление проектами.

Big Cartel

Big Cartel

bigcartel.com

Big Cartel - это платформа для электронной коммерции, позволяющая креативным торговцам легко создавать и управлять онлайн-магазинами.

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

BuildFire — это платформа для создания мобильных приложений для iOS и Android без написания кода, с удобным интерфейсом и возможностью настройки.

Sellix

Sellix

sellix.io

Sellix - это платформа электронной коммерции, позволяющая бизнесу и частным лицам создавать цифровые товары и управлять платежами, включая криптовалюту.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo - платформа для удержания клиентов в электронной коммерции, обеспечивающая маркетинг, автоматизацию и интеграцию с различными инструментами.

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce - платформа электронной коммерции, позволяющая создать и управлять интернет-магазинами с возможностью настройки и интеграции с различными каналами продаж.

Storyly

Storyly

storyly.io

Storyly - платформа для создания интерактивных историй в мобильных приложениях и на веб-сайтах, улучшая вовлеченность пользователей с помощью разнообразного контента.

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud – платформа для автоматизации доставки, позволяющая управлять доставкой, отслеживанием и возвратами для онлайн-магазинов.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.

Webgility

Webgility

webgility.com

Webgility - программное обеспечение для автоматизации электронной коммерции, синхронизирующее данные между интернет-магазинами и бухгалтерией.

SAP

SAP

sap.com

Приложение SAP оптимизирует бизнес-операции, интегрируя управление финансами, HR, продажами и цепочками поставок для повышения эффективности.

Braintree

Braintree

braintreepayments.com

Braintree - платежный шлюз, позволяющий принимать онлайн и мобильные платежи через различные способы, обеспечивая безопасность транзакций.

AppMySite

AppMySite

appmysite.com

AppMySite позволяет создавать мобильные приложения для Android и iOS из существующих веб-сайтов без написания кода.

Kalodata

Kalodata

kalodata.com

Kalodata - инструмент аналитики данных для TikTok Shop, обеспечивающий информацию о трендовых продуктах, влиятельных лицах и рынке для улучшения продаж.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Sellpass — цифровая платформа электронной торговли для предпринимателей. Позволяет создавать интернет-магазины и продавать цифровые товары.

Dropified

Dropified

dropified.com

Dropified автоматизирует бизнес дропшиппинга на eBay и AliExpress, позволяя управлять заказами, товарами и наценками с помощью интеграций с e-commerce платформами.

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