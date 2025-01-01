Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для электронной коммерции оптимизирует сложный процесс онлайн-продаж, принося пользу потребителям, позволяя профессионалам обеспечивать оптимальный опыт покупок. Поскольку современный процесс онлайн-покупок становится все более сложным, включая множество каналов и множество потребительских решений, программное обеспечение для электронной коммерции обеспечивает плавную интеграцию. Наша категория программного обеспечения для электронной коммерции включает в себя широкий спектр решений, таких как платформы электронной коммерции, платежные шлюзы, программное обеспечение для управления подписками и инструменты живого чата.
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Shopify
shopify.com
Shopify – платформа для создания и управления интернет-магазинами, предоставляет инструменты для продажи, обработки платежей и доставки.
Patreon
patreon.com
Patreon — это платформа для поддержки создателей контента через членство, позволяющая им получать доход и общаться с фанатами.
Wix
wix.com
Wix - это платформа для создания и управления веб-сайтами, предлагающая инструменты для дизайна, SEO, электронной коммерции и мобильного редактирования.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Stripe
stripe.com
Stripe - это платформа для обработки онлайн-платежей, предлагающая разнообразные способы оплаты и интеграцию для бизнеса по всему миру.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo - платформа для хостинга и обмена видео без рекламы, предлагающая инструменты для создания, редактирования и потокового вещания.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Klarna
klarna.com
Klarna - приложение, позволяющее разделять покупки на 4 беспроцентные платежа, отсрочивать платежи и управлять финансами при онлайн и офлайн покупках.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.
Podium
podium.com
Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.
Square
squareup.com
Square - приложение для обработки платежей, управления запасами и клиентами для малого бизнеса, поддерживающее различные способы оплаты.
Spectrum
spectrum.net
Spectrum — приложение для настройки продуктов в 3D, помогающее брендам увеличивать маржу и конверсию, интегрируясь на уровне фабрики.
Printify
printify.com
Printify – сервис печати по требованию, позволяющий создавать и продавать настраиваемые продукты, такие как футболки и чехлы для телефонов.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — плагин для WordPress, превращающий сайты в интернет-магазины. Позволяет продавать товары, управлять запасами и принимать платежи.
Odoo
odoo.com
Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.
ManyChat
manychat.com
ManyChat — платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами через мессенджеры и SMS, позволяющая создавать чат-ботов и управлять коммуникацией.
Printful
printful.com
Printful - сервис печати и вышивки по запросу, позволяющий продавать свои дизайны онлайн без минимальных заказов. Автоматическая печать и доставка под брендом.
Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
VistaPrint
vistaprint.com
Приложение Vistaprint позволяет создавать и заказывать индивидуальные товары, такие как визитные карточки и рекламные материалы, с возможностью настройки дизайна.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid — платформа для создания интернет-магазинов и продаж через веб-сайты и социальные сети, поддерживающая многоканальную торговлю и управление запасами.
Helium 10
helium10.com
Helium 10 - это приложение для продавцов Amazon и Walmart, предоставляющее инструменты для управления запасами, оптимизации листингов и анализа продаж.
DSers
dsers.com
DSers - инструмент для дропшиппинга, позволяющий обрабатывать массовые заказы на AliExpress и находить поставщиков с конкурентными ценами.
Sketchfab
sketchfab.com
Sketchfab — платформа для публикации и обмена 3D и AR контентом, позволяющая интегрировать модели в проекты и сотрудничать с другими пользователями.
AfterShip
aftership.com
AfterShip - приложение для отслеживания отправлений с поддержкой более 600 перевозчиков и интеграцией с платформами электронной коммерции.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple.ai позволяет визуализировать продукты в 3D, улучшая цифровой процесс покупки и интегрируясь с другими программами для удобства пользователей.
Tidio
tidio.com
Tidio — это платформа обслуживания клиентов, предлагающая чат, чат-ботов и инструменты поддержки для улучшения взаимодействия с клиентами.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar - инструмент для анализа поведения пользователей на сайтах с помощью тепловых карт, записей сеансов и опросов.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie — это платформа без кода для создания мобильных приложений, веб-сайтов и автоматизации процессов с помощью простого интерфейса и функций перетаскивания.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout - платформа для продавцов на Amazon, предлагающая инструменты для исследования продуктов, оптимизации списков и анализа конкурентов.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot — платформа для публикации отзывов о бизнесе, где пользователи могут оставлять свои мнения о продуктах и услугах, помогая другим принимать решения.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.
ShipStation
shipstation.com
ShipStation — это платформа для импорта, управления и отправки заказов, интегрированная с популярными площадками и курьерскими службами.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — это сервис аналитики, который отслеживает взаимодействия пользователей с веб и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для анализа и оптимизации.
Keepa
keepa.com
Keepa отслеживает исторические цены на товары Amazon, уведомляет о изменениях цен и помогает пользователям анализировать рынок для оптимизации покупок и продаж.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.
Debutify
debutify.com
Debutify - это решение для повышения эффективности интернет-магазинов, предлагающее настраиваемую тему с инструментами для оптимизации конверсий и поддержки.
Shiprocket
shiprocket.in
ShipRocket - решение для логистики и доставки, оптимизирующее выполнение заказов для интернет-магазинов с возможностью отслеживания и управления отгрузками.
Spocket
spocket.co
Spocket — это платформа дропшиппинга, соединяющая интернет-магазины с поставщиками, специализирующимися на товарах из ЕС и США.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для автоматизации, создания целевых страниц и вебинаров, а также аналитику для бизнеса.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions - облачное ПО для управления подписками и выставления счетов, поддерживает интеграцию с платёжными системами и управление аффилиатами.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS - это программное обеспечение для 3D моделирования, позволяющее создавать, симулировать и управлять проектами в инженерии и дизайне.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan - платформа для создания интернет-магазинов без кода, позволяющая быстро начать продажи и управлять ими с помощью простых инструментов.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct - это гибкая финансовая платформа с функционалом бухгалтерского учета для бизнеса, включая основные бухгалтерские функции и управление проектами.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire — это платформа для создания мобильных приложений для iOS и Android без написания кода, с удобным интерфейсом и возможностью настройки.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo - платформа для удержания клиентов в электронной коммерции, обеспечивающая маркетинг, автоматизацию и интеграцию с различными инструментами.
Big Cartel
bigcartel.com
Big Cartel - это платформа для электронной коммерции, позволяющая креативным торговцам легко создавать и управлять онлайн-магазинами.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce - платформа электронной коммерции, позволяющая создать и управлять интернет-магазинами с возможностью настройки и интеграции с различными каналами продаж.
Storyly
storyly.io
Storyly - платформа для создания интерактивных историй в мобильных приложениях и на веб-сайтах, улучшая вовлеченность пользователей с помощью разнообразного контента.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud – платформа для автоматизации доставки, позволяющая управлять доставкой, отслеживанием и возвратами для онлайн-магазинов.
Sellix
sellix.io
Sellix - это платформа электронной коммерции, позволяющая бизнесу и частным лицам создавать цифровые товары и управлять платежами, включая криптовалюту.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
Webgility
webgility.com
Webgility - программное обеспечение для автоматизации электронной коммерции, синхронизирующее данные между интернет-магазинами и бухгалтерией.
SAP
sap.com
Приложение SAP оптимизирует бизнес-операции, интегрируя управление финансами, HR, продажами и цепочками поставок для повышения эффективности.
Braintree
braintreepayments.com
Braintree - платежный шлюз, позволяющий принимать онлайн и мобильные платежи через различные способы, обеспечивая безопасность транзакций.
Kalodata
kalodata.com
Kalodata - инструмент аналитики данных для TikTok Shop, обеспечивающий информацию о трендовых продуктах, влиятельных лицах и рынке для улучшения продаж.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — цифровая платформа электронной торговли для предпринимателей. Позволяет создавать интернет-магазины и продавать цифровые товары.
AppMySite
appmysite.com
AppMySite позволяет создавать мобильные приложения для Android и iOS из существующих веб-сайтов без написания кода.
Dropified
dropified.com
Dropified автоматизирует бизнес дропшиппинга на eBay и AliExpress, позволяя управлять заказами, товарами и наценками с помощью интеграций с e-commerce платформами.
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