SellerApp

sellerapp.com

SellerApp — это платформа для электронной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая помогает продавцам и ритейлерам максимизировать свой потенциал на крупнейшем мировом рынке — Amazon. Основанная в 2017 году компания SellerApp использует оптимизацию нового поколения и модели машинного обучения, чтобы помочь компаниям повысить прибыльность с помощью простого интерфейса SaaS. Мы объединяем анализ данных, автоматизацию и команду экспертов, чтобы помочь вашему бизнесу расти. Мы стремимся использовать наши мощные алгоритмы, маркетинговые инструменты, ресурсы и опыт для предоставления лучших в своем классе маркетинговых решений продавцам во всем мире. Эта надежная платформа помогла предприятиям достичь ежемесячной цели по увеличению доходов на 75 % при постепенном повышении общей рентабельности инвестиций. Компания обеспечивает поставки по США, Европе, Юго-Восточной Азии, Ближнему Востоку, Новой Зеландии и Индийскому субконтиненту. Преимущества SellerApp: SellerApp дает продавцам Amazon возможность полностью реализовать свой потенциал на рынке Amazon. С помощью панели управления SellerApp вы можете проверить состояние своей учетной записи с помощью одного быстрого снимка, который предоставит вам информацию о ваших клиентах, их поведении и тенденциях, а также о закономерностях и тенденциях. Вы можете глубже погрузиться во все, что происходит с вашим бизнесом на Amazon, с помощью всех других индивидуальных инструментов, которые мы предлагаем. Они помогут вам определить потенциал продаж и доходов, а также изучить и максимально эффективно использовать все возможности масштабирования, которые встречаются на вашем пути. Вы также можете провести углубленное исследование конкурентов и сравнить свою эффективность на рынке Amazon с их эффективностью. Используйте инструменты отслеживания SellerApp, чтобы узнать, чем занимаются ваши конкуренты, какие ключевые слова они используют (обратный ASIN), прибыльность их кампаний и многое другое. Вы можете не только оптимизировать свои собственные ключевые слова, но и выявить ключевые слова, которые используют конкуренты, а также те, которые они должны использовать, но не используют. Это может помочь вам заполнить пробел и повысить релевантность ваших ключевых слов. Возможности SellerApp: Исследование продукта Отслеживание продукта Идеи продукта Аналитика продукта Оптимизатор рекламы Анализатор PPC Автоматизация рекламы Amazon Анализ конкурентов и аналитика Оптимизация листинга Бизнес-оповещения - BSR, цена, коробка покупки, уровни запасов, Hijackeretc Бизнес-отчеты Панель продаж Плагин Chrome 24*7 Поддержка клиентов Ключевое слово Трекер Исследование ключевых слов Оптимизация ключевых слов продукта Обратная ASIN Amazon MWS Connect Аналитика портфеля Консультации по портфелю Страница просмотра/матрицы сеансов Правила Amazon PPC Оценка возможностей продукта Какие проблемы может решить SellerApp? Упростите поиск выигрышных продуктов для вашего следующего запуска продукта Amazon. Изучите данные Amazon и найдите лучшие продукты Amazon, выбранные с использованием лучших предварительно отфильтрованных показателей. Легко находите продукты, соответствующие критериям вашего контрольного списка исследований продуктов Amazon, всего за несколько кликов. Используйте нашу собственную оценку возможностей, которая присваивается каждому отдельному продукту, чтобы найти лучший вариант с точки зрения шести важнейших показателей продукта — спроса, конкуренции, размера прибыли, потенциального дохода, накладных расходов и индекса PIS (объема инноваций в продукте). Автоматизируйте и оптимизируйте рекламу с помощью самых передовых инструментов PPC. Используйте алгоритмическое назначение ставок на основе правил и оптимизируйте свои рекламные кампании в соответствии с вашими бизнес-целями. Используйте оптимизацию минус-слов, обратный ASIN и внутреннюю оптимизацию, чтобы охватить лучшую целевую аудиторию. Теперь вы можете достичь желаемой рентабельности инвестиций с помощью механизма машинного обучения SellerApp, который позволяет вам устанавливать максимально приемлемый ACoS в зависимости от цели вашей кампании. Это гарантирует, что вы не перерасходуете и не исчерпаете рекламный бюджет. Поднимитесь на первую страницу поисковой выдачи Amazon. Создавайте привлекательные списки продуктов с помощью действенной информации и подробных рекомендаций. Улучшите каждый показатель, который имеет решающее значение для стандартов алгоритма A9, отслеживайте силу ключевых слов за пределами страницы и измеряйте их эффективность SEO с помощью нашей программы проверки качества листинга. Сравните свои списки продуктов с предложениями конкурентов, чтобы определить их стратегии, и настройте оповещения LQI, чтобы получать уведомления при каждом изменении качества списка продуктов, чтобы вы всегда были на ходу и не упустили ничего важного. Найдите лучшие ключевые слова для своего бизнеса на Amazon с помощью расширенного исследования ключевых слов. Воспользуйтесь нашей простой в использовании информационной панелью, чтобы найти ключевые слова с большим объемом продаж и низкой конкуренцией, чтобы увеличить продажи вашей продукции. Оптимизируйте список своих продуктов для поисковой системы Amazon и проиндексируйте их по правильным ключевым словам. Имея базу данных, содержащую более 200 миллионов ключевых слов, найдите информацию о коротких и длинных ключевых словах, которые имеют хорошую цену за клик, предполагаемые заказы и хорошую релевантность, и используйте их в PPC, а также в листингах, чтобы увеличить свою прибыль на Amazon.