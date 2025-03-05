Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения - Украина

EmbedSocial

embedsocial.com

EmbedSocial — это полноценная платформа пользовательского контента, предназначенная для роста и взаимодействия с клиентами, с легкостью собирая и демонстрируя контент от довольных клиентов. EmbedSocial разработан, чтобы позволить агентствам, предприятиям, влиятельным лицам, создателям контента и маркетологам повысить уровень своей стратегии контент-маркетинга, генерируя весь свой социальный контент, сохраняя, модерируя, анализируя и публикуя виджеты пользовательского контента в режиме реального времени на любом веб-сайте. Это передовая, простая в использовании платформа для сбора, управления, управления и показа пользовательского контента (UGC) на веб-сайтах в виде отзывов клиентов, рекламных объявлений, кампаний с хэштегами, социального контента и т. д. Чтобы помочь вам в создании незабываемой стратегии пользовательского контента, EmbedSocial интегрировалась с самыми популярными платформами миллениалов, такими как Instagram, Facebook, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp и YouTube, и постоянно добавляет интеграции. с другими социальными сетями. Основные преимущества: * Повышает узнаваемость бренда * Экономит ваше время и энергию * Повышает уровень ваших маркетинговых кампаний свежим и запоминающимся способом. * Продвигает ваши новые продукты инновационным способом. * Улучшает коэффициент конверсии на страницах вашего продукта. * Помогает вам достичь ваших рекламных целей * Увеличивает ваши усилия по SEO * Улучшает ваш магазин электронной коммерции и стимулирует принятие решений о покупке. * Привлеките больше трафика на свои учетные записи в социальных сетях. * Расширяет показатели социальных сетей. * Показывает отзывы реальных людей, использующих ваши продукты, и делится пользовательским опытом. * Помогает вам завоевать авторитет в качестве идейного лидера в онлайн-сообществе. * Оптимизирует привлечение потенциальных клиентов и обмен сообщениями о бренде. * Дает вашей аудитории почувствовать, что ее видят и ценят, когда вы делитесь созданным ими контентом. * Более доступный, чем традиционный маркетинг EmbedSocial включает в себя набор из 5 инструментов: * EmbedAlbum: усиливает маркетинг пользовательского контента за счет создания пользовательского контента, такого как фотографии в социальных сетях, и показывает его на вашем веб-сайте в виде привлекательного виджета. Добавьте кнопки покупки, чтобы создать альбом для покупок. * EmbedReviews: поощряет сарафанное радио и социальные доказательства, собирая обзоры продуктов от Google и Yelp и встраивая ваши онлайн-отзывы клиентов на любой веб-сайт. * EmbedFeed: улучшает ваши кампании UGC, показывая всю стену бренда в социальных сетях на любом веб-сайте. * EmbedForms: облегчает работу вашей команды по цифровому маркетингу, предоставляя вам возможность создавать и отправлять клиентам опросы об удовлетворенности. * EmbedStories: собирает ваши истории Instagram в виде привлекательного виджета, который автоматически синхронизируется каждый раз, когда вы добавляете фотографию в свою активную историю. EmbedSocial одобрен основными платформами социальных сетей для использования пользовательского контента, а также для создания и отображения следующего типа контента: обзоры, фотографии, ленты, истории, формы обратной связи. Это включает в себя интеграцию с Instagram, страницами Facebook, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp и YouTube, а также с другими социальными каналами, которые появятся в ближайшее время.