Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения - Турция

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для электронной коммерции оптимизирует сложный процесс онлайн-продаж, принося пользу потребителям, позволяя профессионалам обеспечивать оптимальный опыт покупок. Поскольку современный процесс онлайн-покупок становится все более сложным, включая множество каналов и множество потребительских решений, программное обеспечение для электронной коммерции обеспечивает плавную интеграцию. Наша категория программного обеспечения для электронной коммерции включает в себя широкий спектр решений, таких как платформы электронной коммерции, платежные шлюзы, программное обеспечение для управления подписками и инструменты живого чата.
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc.-это канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название его проприетарной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничной торговли. Shopify предлагает интернет -ритейлерам набор услуг «включая платежи, маркетинг, доставку и инструменты взаимодействия с клиентами для упрощения процесса управления интернет -магазином для небольших торговцев». По состоянию на июнь 2019 года, общий объем валового товара, превышающий 41,1 млрд. Долл. США для календаря 2018 года.
Wix
wix.com
Создайте и масштабируйте свой бизнес онлайн с уверенностью с помощью Wix. Благодаря молниеносной производительности веб-сайта, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуры, вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет запущен и запущен. А с Wix вы получаете гораздо больше, чем застройщик веб -сайтов - от онлайн -планирования до платежей, глубокого брендинга и решений для электронной коммерции, вы можете взять свой сайт в любом направлении, в котором вы хотите. Когда дело доходит до управления бизнесом в Интернете, он никогда не был более интуитивно понятным, с ведущими инструментами SEO и маркетинга, передовой аналитикой и даже мобильным приложением, вы можете оставаться в курсе всего, из любого места. Присоединяйтесь к миллионам пользователей, которые использовали Wix, чтобы помочь им достичь своих онлайн -целей. Каковы основные особенности WIX? * Умный редактор перетаскивания, чтобы интуитивно создать свой сайт * 900+ стратегически разработанные шаблоны веб -сайтов * Усовершенствованные функции SEO для оптимизации для поисковых систем * Мощные решения электронной коммерции для управления вашим магазином и продажи онлайн * Программное обеспечение для онлайн -планирования, которое обеспечивает беспрепятственный опыт бронирования для ваших клиентов * Встроенные маркетинговые инструменты, чтобы помочь управлять и развивать свой бизнес в Интернете * Полные возможности для ведения блога, которые помогут вам вырастить лояльную аудиторию и монетизировать контент * Инструменты с полным стеком веб-разработчиков для пользовательских функций
Helium 10
helium10.com
Helium 10 является ведущей программной платформой All-In-One, доверяющей более чем 2 000 000 предпринимателей электронной коммерции, агентств и основных глобальных брендов для роста своего бизнеса на Amazon путем предоставления точных, управляемых данными решений. Штаб-квартира в Ирвине, штат Калифорния, гелий 10 дает предпринимателям предприниматели во всем мире с силой данных, постоянного образования и поддержки сообщества, необходимых для максимизации их потенциала и процветания в будущем электронной коммерции. От искателей возможностей до солопренеров, продавцов, предприятий, агентств и всех, кто между ними, на всех этапах, на всех этапах с помощью книги для создания, выращивания и масштабирования в предпринимательстве чемпионов Гелия 10. Чтобы максимизировать свои продажи на Amazon/Walmart, оптимизируйте свой бизнес и просто продайте больше - посетите нас по адресу: www.helium10.com.
Printify
printify.com
Продавайте изготовленные на заказ футболки, чехлы для телефонов и более 750 товаров с печатью вашего дизайна по запросу. Мы позаботимся о печати и доставке вашим клиентам.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout — ведущая универсальная платформа для продаж на Amazon. Наша миссия — помочь предпринимателям и брендам построить успешный бизнес на Amazon посредством исследования продуктов, анализа рынка, возможностей управления брендами и листингами и многого другого. С 2015 года мы помогли более 500 000 клиентам, и это число продолжает расти. С помощью Jungle Scout вы можете: * Проводить исследования рынка и ключевых слов * Создавать и оптимизировать списки продуктов * Просматривать популярные категории продуктов и бренды * Оценивать новые тенденции поиска * Прогнозировать продажи и потребности в товарных запасах * Определить своих конкурентов на Amazon * И многое другое!
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — самый популярный плагин электронной коммерции WordPress. И это доступно бесплатно. Множество функций, идеально интегрированных в ваш собственный веб-сайт WordPress. Добавьте мощные возможности магазина на свой веб-сайт WordPress с помощью нашего бесплатного плагина электронной коммерции. WooCommerce, обеспечивающий работу более 24% всех интернет-магазинов, помогает вам продавать что угодно. Красиво.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid от LightSpeed - самый простой способ добавить интернет -магазин на любую веб -страницу или профиль в социальных сетях. Используемый сотнями тысяч продавцов в 175 странах, Ecwid от LightSpeed имеет все необходимое для достижения ваших клиентов, где бы они ни находились: лично, через ваш сайт, Instagram, Facebook, Amazon или Google Shopping. А с интеграциями ECWID, интеграции с точками продаж, интеграциями по маркетингу электронной почты и выделенным мобильным приложением, вы можете управлять своим маркетингом, мерчендайзингом и продажами в любое время.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-это маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С такими инструментами, как отчетность и аналитика, маркетинг CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли продавать умнее и быстрее развивать свой бизнес. MailChimp Marketing & CRM Mobile App помогает вам продать умнее и быстрее развивать ваш бизнес с первого дня. Получите доступ к инструментам, которые вам нужны, куда бы вы ни стали, и встайте и работайте за считанные минуты - никакого опыта не требуется. С MailChimp вы никогда не упустите возможность сделать продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией вашего бренда. Используйте MailChimp для: * Marketing CRM - Следите за своими контактами с маркетингом CRM от MailChimp. Найдите и добавьте новых клиентов с инструментами импорта контактов, такими как сканер визиток. Отслеживайте рост аудитории и просмотрите информацию о отдельных контактах на приборной панели. Сделайте все это в одном месте - звоните, текст и электронная почта прямо из приложения. Запишите заметки и добавьте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика - получите более глубокий взгляд на ваши продажи и маркетинговые показатели. Отслеживайте результаты для всех ваших кампаний и получите действенные рекомендации о том, как улучшить. Посмотреть отчеты и аналитики для электронных кампаний, целевых страниц, рекламных объявлений в Facebook и Instagram, сообщений в социальных сетях и открыток. * Электронные письма и автоматизации - создать, редактировать и отправлять кампании по маркетингу по электронной почте, информационные бюллетени и автоматизации. Благодаря однокровальному обращению к неоткрытию и писателям ретаргетирования продуктов, вы сможете вновь переименовать клиентов и вскоре увеличить продажи. * Ads Facebook и Instagram - проект и публикация рекламы, установите бюджет и нацеливается на конкретную группу. Обратитесь к новым людям, задействуйте существующие контакты, настраивайте пользовательскую аудиторию или возвращайте посетителей сайта. * Рекомендации по маркетингу - Получите действенные рекомендации, чтобы помочь улучшить ваш маркетинг. Знайте, когда пришло время настроить заброшенную электронную почту CART или получить напоминание, чтобы установить логотип вашего бренда. * Управление брендом - Загрузите изображения с вашего устройства непосредственно в MailChimp и используйте их во всех ваших кампаниях.
Printful
printful.com
Выполнение печати и вышивки на заказ. Продавайте свои дизайны онлайн или распечатывайте их самостоятельно без минимального заказа! Мы автоматически распечатаем и отправим ваши заказы по требованию, и все это под именем вашего бренда. Printful интегрируется с ведущими платформами электронной коммерции и онлайн-торговыми площадками, а также с пользовательскими веб-сайтами или приложениями. Мы печатаем нашу продукцию на наших предприятиях в Северной Америке и Европе, используя новейшие передовые технологии печати, чтобы обеспечить высочайшее качество. Мы также сотрудничаем с предприятиями в Австралии и Японии, чтобы предоставить клиентам локализованный опыт. Чем меньше времени вы тратите на беспокойство о доставке, тем больше времени вы сможете потратить на развитие своего бизнеса!
Webgility
webgility.com
Webgility — это гибкое и мощное программное обеспечение для автоматизации электронной коммерции, которое соединяет все ваши магазины и торговые площадки электронной коммерции, систему торговых точек, платформу доставки и многое другое с QuickBooks Online, QuickBooks Desktop и NetSuite — без необходимости использования ИТ-специалистов. Автоматизация синхронизирует данные электронной торговли (доставка, покупки, запасы, цены и т. д.) по вашим каналам продаж и автоматически и безопасно загружает учетные данные (налоги, данные о клиентах и заказах) в ваши QuickBooks. Этот процесс практически исключает трудоемкий ввод данных вручную, что снижает количество дорогостоящих ошибок. Никогда не беспокойтесь о точности бухгалтерского учета, внедряйте новые каналы и стратегии продаж, находите новых клиентов и продавайте больше с уверенностью, зная, что вы можете автоматически сортировать налоговые поступления по юрисдикциям и вам не придется тратить больше времени на управление заказами. Кроме того, Webgility собирает все данные о вашем магазине, заказах, себестоимости и производительности в одном месте. Легко читаемые аналитические панели дают вам более глубокое представление о прибыльности, продажах, расчетах и эффективности продуктов. Со временем вы сможете анализировать сезонные тенденции и прогнозировать продажи и запасы. Просматривайте показатели продаж, тенденции продаж, а также самые и самые продаваемые продукты по каналам и многое другое. Webgility был запущен в 2007 году. Сегодня это интеграция № 1 для пользователей QuickBooks, обслуживающая более 5000 предприятий и обрабатывающая более 100 миллионов транзакций ежегодно. Все планы включают бесплатную пятизвездочную поддержку и регистрацию. >>Экономия времени и денег<< Автоматизация снижает накладные расходы и трудозатраты, поэтому вы можете быстрее адаптироваться и сосредоточиться на своем росте. >>Подключите свои системы электронной коммерции<< Webgility интегрируется с более чем 50 платформами электронной коммерции, включая Shopify, Amazon, eBay, Walmart, Etsy и Wix. >>Анализируйте и прогнозируйте эффективность. Погрузитесь глубже в показатели прибыльности, расчетов и продаж, чтобы получить полное представление о своем бизнесе. >>Откажитесь от ручного ввода данных<< Webgility автоматически записывает ваши онлайн-доходы, транзакции, налоги с продаж и сборы на вашей учетной платформе. >>Поддерживайте актуальность своих бухгалтерских книг<< Транзакции и выплаты регистрируются в режиме реального времени, поэтому ваши бухгалтерские книги никогда не отстают. >>Быстро закройте бухгалтерские книги<< Счета аккуратно соответствуют банковским депозитам, поэтому вы или ваш бухгалтер можете быстро закрывать бухгалтерские книги каждый месяц. >>Автоматическая организация налоговых поступлений<< Webgility собирает и учитывает налог с продаж со всех продаж и упорядочивает его по юрисдикциям на вашей учетной платформе для упрощения регистрации. >>Никогда не перепродавайте запасы<< Автоматически управляйте ценами и запасами по каналам продаж и с помощью бухгалтерского программного обеспечения. >>Повысьте операционную эффективность<< Автоматизируйте закупки, выполнение заказов, возвраты и другие рабочие процессы для повышения операционной эффективности. >>Управляйте своим бизнесом электронной коммерции из одного места<< Улучшите организацию и больше никогда не переключайтесь между платформами продаж, оплаты и доставки. >>Соблюдение требований<< Все учетные записи соответствуют требованиям и помечены тегами, поэтому вы можете легко проверять и откатывать изменения. >>Удобная совместная работа<< Легко делитесь своей учетной записью со своим бухгалтером, бухгалтером или сторонней бухгалтерской фирмой. >>Точно отслеживайте расходы<< Получите более подробную информацию о рынке, оплате и стоимости доставки, а также найдите больше способов сэкономить. >>Настройте в соответствии со своими потребностями<< Персонализируйте настройки Webgility по каналам продаж с помощью управления сопоставлением на уровне поля.
ManyChat
manychat.com
ManyChat является платформой Omnichannel № 1 для брендов D2C, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов, компаний по недвижимости в мире. Основанный в 2016 году, ManyChat поддерживает более 1 миллиарда разговоров каждый год и используется в более чем 190 странах. Привлечь своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в Instagram Direct Messages, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS для развития вашего бренда. Независимо от того, хотите ли вы генерировать больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов, увеличивая время SLA, ManyChat имеет все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Это то, что такое чат -маркетинг и что такое ManyChat.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви и запустила свое первое приложение и сервис в 2010 году. С ноября 2015 года она торгуется как публичная компания на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Debutify
debutify.com
Debutify — это идеальное комплексное решение для современного бренда электронной коммерции. Благодаря набору приложений, оптимизированных для конверсии, он упрощает запуск, управление и масштабирование любого бренда. Вот почему многие бренды DTC по всему миру доверились Debutify. Каждый продукт Debutify, разработанный для простоты, не содержит кода, но обладает множеством надежных функций. Это означает, что любой, даже без технических знаний, может использовать Debutify для улучшения своего бизнеса. Независимо от того, выходит ли бренд только на онлайн-рынок или является ветераном электронной коммерции, Debutify является надежным партнером. И независимо от размера или стадии, бренды могут найти в Debutify план, соответствующий их потребностям. Более того, благодаря специальной команде поддержки клиентов Debutify бренды могут быть уверены, что любые проблемы будут решены быстро и эффективно. Выбрав Debutify, владельцы брендов смогут: Запускать и масштабировать с уверенностью и легкостью. Решайте технические проблемы с помощью удобных инструментов. Зависите от команды, стремящейся к успеху на каждом этапе.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
BigCommerce
bigcommerce.com
О BigCommerce BigCommerce (Nasdaq: BIGC) — это ведущая платформа электронной коммерции с открытым программным обеспечением как услуга (SaaS), которая позволяет торговцам всех размеров строить, внедрять инновации и развивать свой бизнес в Интернете. BigCommerce предоставляет продавцам сложную функциональность корпоративного уровня, настройку и производительность, а также простоту и удобство использования. Десятки тысяч компаний B2C и B2B в 150 странах и во многих отраслях используют BigCommerce для создания красивых и привлекательных интернет-магазинов, включая Ben & Jerry’s, Molton Brown, SC Johnson, Skullcandy, SoloStove и Vodafone. BigCommerce со штаб-квартирой в Остине имеет офисы в Лондоне, Киеве, Сан-Франциско и Сиднее. Для получения дополнительной информации посетите www.bigcommerce.com или подпишитесь на нас в Twitter, LinkedIn, Instagram и Facebook.
Keepa
keepa.com
Keepa хранит историю цен на все товары на Amazon, крупнейшем в мире и пользующемся наибольшим доверием интернет-торговце. Пользователи могут индивидуально отслеживать изменение цен на интересующие их продукты, и Keepa уведомит их, когда цена достигнет заранее определенного порога. Помимо этой функции отслеживания, Keepa также можно использовать для просмотра полного ассортимента товаров Amazon, используя понятный и хорошо продуманный интерфейс Keepa, а также отличные функции поиска, позволяющие экономить деньги, такие как Daily Drops.
AfterShip
aftership.com
Aftership - это гонконгская стартап -компания, предлагающая отслеживание отгрузки через модель SaaS (программное обеспечение как услуга). Он был основан после победы в стартап-выходных в Гонконге 2011 и Global Startup Battle 2011. Aftership получила инвестиции в размере 1 миллиона долларов США от IDG Capital Partners (IDG-ACCEL) в мае 2014 года.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, как люди перемещаются по веб-сайтам и как можно улучшить качество обслуживания клиентов. Основанная в 2014 году, Hotjar управляется полностью удаленно более чем 100 членами команды в 20 странах и используется на более чем 500 000 сайтах по всему миру.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные данные используются для создания пользовательских отчетов и измерения вовлеченности и удержания пользователей. Mixpanel работает с веб-приложениями, в частности SaaS, но также поддерживает мобильные приложения.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — это ведущее на рынке интеллектуальное решение по переоценке для продавцов Amazon и eBay, позволяющее увеличить продажи и прибыль.
Spocket
spocket.co
С помощью машинного обучения Spocket совершает революцию на рынке прямой поставки и помогает интернет-торговцам конкурировать с Amazon, устраняя необходимость хранения запасов и сокращая первоначальные затраты для ритейлеров. Spocket позволяет более чем 30 000 предпринимателям на пяти континентах запускать и масштабировать свои интернет-магазины с упором на товары из США и ЕС. Тщательно проверяя поставщиков, продавцы и клиенты могут быть уверены в быстрой доставке, качестве и стабильной продукции, фирменном выставлении счетов и команде поддержки клиентов мирового класса. Станьте частью революционного видения Spocket по удалению запасов из онлайн- и физической розничной торговли, используя модель прямой поставки и решая проблему стоимостью 1,1 триллиона долларов, называемую искажением запасов.
SellerLegend
sellerlegend.com
Мощная аналитика Amazon для ваших продаж на Amazon. ГОТОВЬТЕСЬ ОТКРЫТЬ САМОЕ НАДЕЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ: все финансовые инструменты, необходимые продавцу Amazon для управления своим бизнесом, в ОДНОМ месте! ВОЗЬМИ НАС НА БЕСПЛАТНУЮ ПОЕЗДКУ 21 БЕСПЛАТНЫЙ ДЕНЬ | Без риска | Отмените в любое время до окончания пробного периода. Откройте заново свои данные SellerCentral… ГЛАВНАЯ Читать далее »
Insider
useinsider.com
Insider — единая платформа для создания индивидуального многоканального опыта — позволяет корпоративным маркетологам связывать данные о клиентах по всем каналам и системам, прогнозировать их будущее поведение с помощью механизма намерений искусственного интеллекта и создавать индивидуальное обслуживание клиентов. Маркетологи используют платформу Insider для предоставления единообразного и привлекательного опыта в Интернете, приложениях, Web Push, электронной почте, SMS, WhatsApp Commerce и т. д. Недавно получивший статус «единорога», Insider также был поздравлен NASDAQ с тем, что он стал одним из немногих в мире единорогов B2B SaaS, основанных женщинами и возглавляемых женщинами. CrunchBase недавно назвал соучредителя и генерального директора Insider Ханде Чилингир одной из лучших женщин-руководителей за пределами США. Треть компаний из списка Fortune 500 и ведущих брендов в сфере розничной торговли, автомобилестроения и туризма выбирают Insider для предоставления персонализированного опыта на основе искусственного интеллекта, который превосходит ожидания клиентов. Инсайдеру доверяют более 1200 компаний по всему миру, включая Singapore Airlines, Estée Lauder, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L'Oreal, Samsung, Vodafone, Allianz, Santander, BBVA, Pizza Hut, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, AVIS, MAC, Marks & Spencer, Madeira Madeira, Avon и CNN.
DSers
dsers.com
Dsers — один из лучших инструментов прямой поставки AliExpress для электронной коммерции, который позволяет обрабатывать оптовые заказы на AliExpress и осуществлять платежи. С помощью Dsers вы можете одним щелчком мыши найти множество поставщиков с AliExpress. Он позволяет вам подключаться к поставщикам и управлять ими, размещать несколько заказов всего за несколько секунд и автоматически отслеживать их из вашего магазина или учетной записи Paypal. Dsers обеспечивает оптимизацию поставщиков, чтобы найти лучших поставщиков для всех ваших продуктов и способствовать улучшению продаж одного и того же продукта с лучшим рейтингом и более дешевым ценовым диапазоном. Кроме того, это позволяет вам найти замену поставщику вместо текущего всего за несколько кликов и в кратчайшие сроки. Пользователи также получают возможность размещать оптовые заказы с помощью Dsers, что в целом экономит время и энергию. Пользователи также могут создавать различные пакеты товаров от нескольких поставщиков AliExpress, чтобы получать скидки, предложения и пониженные цены. Вы можете попробовать Dsers бесплатно, просто создав учетную запись на их веб-сайте и настроив с ними свой интернет-магазин.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - это комплексная платформа по маркетингу электронной почты, которая предоставляет малым предприятиям, солопренериям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для развития своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения абонентов в платящих клиентов. Благодаря более чем 25-летней экспертизе наши клиенты выбирают GetResponse для нашего удобного решения, отмеченной наградами 24/7 поддержки клиентов и мощных инструментов, которые выходят за рамки почтового маркетинга-с автоматизацией, ростом списка и дополнительными инструментами связи, такими как вебинары и Live Чаты, чтобы помочь предприятиям построить свой личный бренд, продавать свои продукты и услуги и создать сообщество. Нужна более продвинутая платформа? GetResponse Max и Max² являются решениями для требования пользователей ищут передовые маркетинговые функции и надежную поддержку.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 брендам, таким как Delta Air Lines, Samsung и Ford Motor Company, предоставлять своим клиентам выдающийся опыт в каждой точке взаимодействия с клиентом. Облако социального маркетинга Emplifi позволяет брендам взаимодействовать, общаться, создавать и адаптироваться к динамичному миру социальных сетей. Интуитивно понятная, дружественная платформа «все в одном» Команды быстро адаптируются и начинают работать с отмеченным наградами дружественным пользовательским интерфейсом, а также со всеми инструментами и рабочими процессами, необходимыми для планирования, составления графиков, публикации и измерения результатов по каждому социальному каналу. Мощные инструменты прослушивания измеряют пульс, а инструменты управления сообществом на базе искусственного интеллекта позволяют получить представление о конкуренции, тенденциях, влиятельных лицах, подписчиках и поведении, чтобы маркетологи применяли правильный контент к нужной аудитории. Лучшая в своем классе аналитика и аналитика Социальные команды Rockstar с легкостью доказывают свои результаты благодаря глубокому анализу, основанному на мощной аналитике и непревзойденной настраиваемой отчетности, позволяющей выйти за рамки основ и добиться реальных бизнес-результатов. Интегрированное обслуживание и уход в социальных сетях. Интуитивно понятные, не требующие обучения, интегрированные социальные инструменты поддержки клиентов помогают командам лучше помогать клиентам, когда они стоят в очереди, маршрутизируются и мгновенно принимают решения в социальных сетях. Интегрированная прямая трансляция видеопокупок ShopStream Удивите своих клиентов видеопокупками в реальном времени. Ускорьте свой путь к цифровым покупкам, чтобы ваши клиенты переходили от просмотра к покупке.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерландах, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .
Sellerboard
sellerboard.com
Sellboard — это точная служба анализа прибыли для продавцов Amazon с дополнительными инструментами: последующие почтовые кампании, управление запасами, возмещение за утерянные и поврежденные товары и другие ошибки FBA, а также оповещения об изменениях в листинге. Все это начинается с 15 долларов в месяц с 1-месячной бесплатной пробной версией. Компания Sellboard, основанная в Германии в 2017 году, быстро увеличила свою пользовательскую базу до более чем 14 000 довольных клиентов по всему миру.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
FullStory
fullstory.com
Fullstory — это платформа поведенческих данных, которая раскрывает настроения, скрытые между кликами, и раскрывает нерассказанную историю поведения потребителей. Fullstory позволяет командам по продуктам, инженерам и данным связывать сигналы настроений с другими источниками данных, чтобы намеренно разработать следующее лучшее действие: от улучшения обнаружения мошенничества и прогнозирования до создания персонализации, которая действительно находит отклик. Предоставляя более глубокую и полезную информацию, выходящую за рамки традиционной веб-аналитики и аналитики продуктов, которая может только выявить то, что происходит, но не понять, почему, Fullstory является единственной платформой поведенческих данных, которая предоставляет контекст, необходимый для создания мгновенного опыта, который увеличивает доход. Благодаря автоматически собранным, индексированным и семантически структурированным собственным данным, которые передаются в вашу экосистему данных или через нашу продуктовую аналитику с воспроизведением сеанса, поведенческие данные Fullstory готовы к использованию ИИ. Предприятия больше не тратят бесчисленные часы и ресурсы на анализ происхождения данных, обновление неполных или неверных данных, определение наборов данных между командами и переформатирование данных для интеграции в существующие технологические стеки. Команды тратят меньше времени на анализ и больше времени на увеличение доходов благодаря мгновенному персонализированному опыту и точным прогнозам, основанным на действиях и данных в реальном времени.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo помогает брендам электронной коммерции расти, делая маркетинговые и клиентские данные действенными, уделяя особое внимание удержанию клиентов и повышению CLTV. Инструменты включают в себя отчеты в реальном времени, базу данных клиентов, сегментацию, маркетинг по электронной почте и автоматизацию. Интеграция с основными платформами электронной коммерции происходит без проблем.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это платформа для межканального взаимодействия с клиентами, созданная для маркетологов и владельцев продуктов, которые ценят гибкость, а не громоздкую сложность. Мы помогаем потребительским брендам быстро адаптироваться к меняющимся ожиданиям клиентов посредством анализа в режиме реального времени и персонализированных межканальных коммуникаций. MoEngage доверяют более 1200 мировых потребительских брендов, включая Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom и Airtel. Имея офисы в десяти странах, MoEngage поддерживается Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast и Helion Ventures. Описание продукта: * Межканальный маркетинг Сегментируйте своих клиентов и взаимодействуйте с ними в режиме реального времени через предпочитаемый ими канал в удобное для них время на основе их действий, поведения, атрибутов и предпочтений. MoEngage позволяет вам привлекать клиентов через одиннадцать каналов: ваш веб-сайт, электронную почту, мобильное приложение, SMS, WhatsApp и социальные сети. * Информация о клиентах Перенесите данные о своих клиентах в MoEngage и используйте Sherpa, нашу систему искусственного интеллекта, чтобы получить представление о поведении и предпочтениях клиентов. Легко сегментируйте и привлекайте клиентов с помощью единой панели управления. Всего несколько кликов, и все готово! * Персонализация веб-сайтов и приложений. Порадуйте посетителей вашего веб-сайта и приложения персонализированным контентом, предложениями и рекомендациями, основанными на их предпочтениях, симпатиях, этапах пути и образе жизни. * Оповещения о транзакциях в реальном времени MoEngage Inform предоставляет унифицированную инфраструктуру для управления критическими оповещениями по каналам и поставщикам с помощью единого API.
Patreon
patreon.com
Patreon - это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают зарплату на Patreon. Благодаря продолжающемуся финансированию они могут проводить больше времени на участие в своей базе фанатов интерактивно и продолжать заполнять Интернет прекрасными вещами, которыми нравятся миллионы людей.
Coveo
coveo.com
Coveo — это базирующаяся в Квебеке компания, предоставляющая корпоративное программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает облачную платформу для повышения интеллектуального цифрового опыта и предоставляет специальное программное обеспечение, созданное на этой платформе. Coveo Relevance Cloud™ использует технологии поиска, аналитики и машинного обучения для объединения разрозненного контента и данных и автоматизации доставки актуальной персонализированной информации. Coveo предоставляет решения для электронной коммерции, обслуживания клиентов и повышения квалификации персонала. Компания признана лидером в магическом квадранте Gartner для систем аналитики, лидером в рейтинге The Forrester Wave™: когнитивный поиск и сильным игроком в рейтинге The Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.
Big Cartel
bigcartel.com
С 2005 года Большой картель помог людям со всего мира продать свои работы на сумму более 3,5 миллиардов долларов. Мы на 100 % независимы и готовы помочь авторам, художникам, производителям и небольшим брендам открыть магазин и начать зарабатывать на жизнь тем, что они любят. Мы — небольшая сплоченная команда, цель которой — сделать Big Cartel расширяющим возможности и простым в использовании.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub предоставляет комплексное решение для расчета соотношения цены и дохода, предназначенное для ускорения процессов продаж. DealHub — единственный коммерческий механизм с низким кодом, который сочетает в себе настраиваемость и гибкость бизнеса. Он позволяет лидерам среднего бизнеса и предприятий оптимизировать свои команды и процессы, быстрее выполнять сделки и более эффективно создавать предсказуемые конвейеры. Благодаря решениям CPQ, CLM, выставлению счетов и управлению подписками, основанным на интуитивно понятном руководстве по продажам, команды могут создавать предложения, закрывать сделки, управлять контрактами, а также автоматизировать свои подписки и выставление счетов из одного единого места. DealHub также централизует взаимодействие между покупателем и продавцом и предоставляет все необходимое для заключения сделок в цифровом DealRoom. Интеграция с ведущими системами CRM, такими как Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks, а также доверие таких экспертов по доходам, как WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso и Braze, DealHub обеспечивает более быструю окупаемость благодаря единому гибкому доходу. движение.
Stripe
stripe.com
Stripe - это американская финансовая услуга и программное обеспечение в качестве компании Service (SAAS) со штаб -квартирой в Сан -Франциско, штат Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы программирования приложений (API) для веб-сайтов электронной коммерции и мобильных приложений.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan — это современная, сверхбыстрая платформа электронной коммерции для запуска интернет-магазина без программирования. Dukaan, построенный на скорости, производительности и простоте, предлагает наиболее интуитивно понятный и надежный опыт электронной коммерции, идеально подходящий как для малого бизнеса, так и для крупных предприятий. С Dukaan можно не только быстро приступить к работе, но и масштабироваться и двигаться вперед гораздо быстрее, чем конкуренты. Благодаря обширной библиотеке плагинов и интеграций с возможностью создания решений для любых ваших потребностей, Dukaan является идеальным выбором для предприятий, ориентированных на поколение Интернета. Миллионы предпринимателей по всему миру доверяют Dukaan сайт электронной коммерции своей мечты. Вы следующий?
ikas
ikas.com
ikas — это инновационная платформа электронной коммерции, специально разработанная для малых и средних предприятий и предпринимателей. Его удобный интерфейс позволяет пользователю легко создать интернет-магазин, не требуя каких-либо технических знаний. Кроме того, его расширенные функции позволяют беспрепятственно продавать продукцию через различные каналы, включая торговые площадки, физические магазины и собственный веб-сайт электронной коммерции бренда, в международном масштабе. Одной из наиболее примечательных особенностей платформы является ее функция многоканальных продаж, которая облегчает управление всеми заказами и запасами на одной единой панели управления. Одним щелчком мыши можно эффективно перенести все свои продукты на собственный веб-сайт электронной коммерции с помощью ikas. Кроме того, высокие показатели конверсии платформы можно использовать для повышения эффективности SEO, что приведет к лучшим результатам и увеличению прибыли. ikas предлагает надежную инфраструктуру электронной коммерции, которая позволяет быстро и эффективно создавать веб-сайты электронной коммерции. Платформа предлагает неограниченное количество продуктов, трафика и веб-пространства, интеграцию бесплатной доставки, расширенное управление возвратами, кампании скидок и круглосуточную экспертную поддержку клиентов. Кроме того, пользователи могут воспользоваться массовым присвоением категорий, тегов и цен продажи продуктам, а также получать уведомления о напоминаниях о корзине через SMS и WhatsApp. Более того, платежное решение платформы ikasPay дает возможность получать платежи на следующий день, а электронный экспорт во все страны бесплатен. Выбрав ikas, пользователи могут осуществлять свои процессы электронной коммерции практически и профессионально, как это делают многие успешные бренды, которые в настоящее время используют инфраструктуру ikas.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — это гибкая и масштабируемая финансовая платформа, предоставляющая широкие возможности бухгалтерского учета тысячам компаний по всему миру. Sage Intacct предоставляет любому бухгалтерскому отделу или финансовому отделу ряд основных бухгалтерских приложений, таких как главная книга, кредиторская и дебиторская задолженность, управление денежными средствами и управление заказами. Он также поддерживает функции встроенных информационных панелей, отчетности в реальном времени, управления временем и расходами, учета проектов, управления доходами и глобальной консолидации для нескольких организаций. Программное обеспечение можно использовать в самых разных отраслях в качестве горизонтальной системы учета, но оно также предоставляет специализированные функции для следующих отраслей: некоммерческие организации, программное обеспечение и SaaS, профессиональные услуги, финансовые услуги, здравоохранение, гостиничный бизнес, оптовая торговля, строительство и недвижимость. .
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требований, которым доверяют ведущие бренды и регулирующие органы на протяжении последних десяти лет, одобрены десятками регулирующих органов, установлены на более чем 400 миллионах устройств и анализируют более 10 миллиардов транзакций в год. Решения GeoComply включают в себя анализ местоположения, устройства и идентификации, а также расширенное машинное обучение для обнаружения и оповещения о мошеннической деятельности. Интегрируя решения GeoComply в свои процессы и системы управления рисками, организации могут выявлять мошенничество на более раннем этапе взаимодействия с пользователем, лучше устанавливать его истинную цифровую идентичность и укреплять цифровое доверие. Отмеченные наградами продукты GeoComply основаны на технологиях, разработанных для строго регулируемого и сложного рынка онлайн-игр и ставок на спорт в США. Помимо iGaming, GeoComply предоставляет решения для обнаружения мошенничества с использованием геолокации для потоковых видеовещателей, а также для онлайн-банкинга, платежей и криптовалют, формируя впечатляющий список клиентов, включая Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings и FanDuel.
Shippo
goshippo.com
Все, что вам нужно для масштабируемой доставки, в одном месте, а также лучшие тарифы от ведущих перевозчиков. Легко синхронизируйте свои заказы со всех ведущих платформ электронной коммерции и получите доступ к лучшим тарифам от более чем 40 операторов связи по всему миру, включая UPS, USPS и FedEx. Комплексное программное обеспечение Shippo для доставки с участием нескольких перевозчиков хорошо оснащено, чтобы поддерживать вас по мере роста ваших потребностей. Автоматизируйте рабочие процессы на всем пути выполнения заказов, упрощая масштабирование. Более 100 тысяч брендов доверяют Shippo. Основные функции включают в себя: >>Комплексная платформа доставки для каждого бизнеса. Сделайте доставку неотъемлемой частью вашего бизнеса. Подключите свою платформу электронной коммерции или встройте наш готовый к внедрению API непосредственно в свой рабочий процесс, быстро выполняйте заказы с помощью интеллектуальных функций. настройки по умолчанию и настраиваемые средства автоматизации, а также получать ценную информацию, которая поможет вам эффективнее работать с аналитикой и отчетностью. >>Поддержка на каждом этапе пути. Действуйте уверенно благодаря нашей опытной команде поддержки клиентов, внедрения и успеха. У нас есть знания в области доставки, которые помогут вам быстро приступить к работе и обеспечить бесперебойную работу. >>Работайте в будущее вместе с Shippo. Завтра вы будете отправлять больше. Shippo всегда готов помочь вам: время безотказной работы составляет 99,99 %, современный технологический набор и все функции, необходимые для создания более тесной связи с вашим брендом и масштабирования в соответствии с вашими самыми высокими амбициями. Как и более 100 000 наших клиентов, Shippo может помочь вам уверенно идти в будущее.
smartscout
smartscout.com
SmartScout — это программный инструмент, который обеспечивает полный анализ Amazon. SmartScout разбивает 20 крупнейших категорий и 43 000 подкатегорий, долю рынка бренда и предоставляет вам ключевые показатели эффективности ASIN, которые помогут вам принять основанные на данных решения либо о развитии вашего бренда, либо о поиске выгодных возможностей перепродажи. SmartScout также показывает вам данные о трафике ASIN для создания рекламных кампаний, которые приносят результаты. SmartScout также имеет базу данных по каждому продавцу и истории его перепродаж. SmartScout дает вам конкурентное преимущество, позволяющее принимать уверенные решения на основе данных для развития вашего бизнеса. SmartScout — самый инновационный исследовательский инструмент Amazon из когда-либо созданных!
Channable
channable.com
Channable — это многоканальная платформа электронной коммерции, которая позволяет брендам, розничным торговцам и агентствам ускорять рост электронной коммерции за счет оптимизации оптимизации данных о продуктах по всем каналам, облегчения многоканальных продаж и повышения коэффициентов конверсии за счет таргетированного поиска и рекламы продуктов. С Channable каждый член команды может совместно составлять список продуктов, управлять ими и рекламировать их по разным каналам — и все это с одной платформы.
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp — это платформа для электронной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая помогает продавцам и ритейлерам максимизировать свой потенциал на крупнейшем мировом рынке — Amazon. Основанная в 2017 году компания SellerApp использует оптимизацию нового поколения и модели машинного обучения, чтобы помочь компаниям повысить прибыльность с помощью простого интерфейса SaaS. Мы объединяем анализ данных, автоматизацию и команду экспертов, чтобы помочь вашему бизнесу расти. Мы стремимся использовать наши мощные алгоритмы, маркетинговые инструменты, ресурсы и опыт для предоставления лучших в своем классе маркетинговых решений продавцам во всем мире. Эта надежная платформа помогла предприятиям достичь ежемесячной цели по увеличению доходов на 75 % при постепенном повышении общей рентабельности инвестиций. Компания обеспечивает поставки по США, Европе, Юго-Восточной Азии, Ближнему Востоку, Новой Зеландии и Индийскому субконтиненту. Преимущества SellerApp: SellerApp дает продавцам Amazon возможность полностью реализовать свой потенциал на рынке Amazon. С помощью панели управления SellerApp вы можете проверить состояние своей учетной записи с помощью одного быстрого снимка, который предоставит вам информацию о ваших клиентах, их поведении и тенденциях, а также о закономерностях и тенденциях. Вы можете глубже погрузиться во все, что происходит с вашим бизнесом на Amazon, с помощью всех других индивидуальных инструментов, которые мы предлагаем. Они помогут вам определить потенциал продаж и доходов, а также изучить и максимально эффективно использовать все возможности масштабирования, которые встречаются на вашем пути. Вы также можете провести углубленное исследование конкурентов и сравнить свою эффективность на рынке Amazon с их эффективностью. Используйте инструменты отслеживания SellerApp, чтобы узнать, чем занимаются ваши конкуренты, какие ключевые слова они используют (обратный ASIN), прибыльность их кампаний и многое другое. Вы можете не только оптимизировать свои собственные ключевые слова, но и выявить ключевые слова, которые используют конкуренты, а также те, которые они должны использовать, но не используют. Это может помочь вам заполнить пробел и повысить релевантность ваших ключевых слов. Возможности SellerApp: Исследование продукта Отслеживание продукта Идеи продукта Аналитика продукта Оптимизатор рекламы Анализатор PPC Автоматизация рекламы Amazon Анализ конкурентов и аналитика Оптимизация листинга Бизнес-оповещения - BSR, цена, коробка покупки, уровни запасов, Hijackeretc Бизнес-отчеты Панель продаж Плагин Chrome 24*7 Поддержка клиентов Ключевое слово Трекер Исследование ключевых слов Оптимизация ключевых слов продукта Обратная ASIN Amazon MWS Connect Аналитика портфеля Консультации по портфелю Страница просмотра/матрицы сеансов Правила Amazon PPC Оценка возможностей продукта Какие проблемы может решить SellerApp? Упростите поиск выигрышных продуктов для вашего следующего запуска продукта Amazon. Изучите данные Amazon и найдите лучшие продукты Amazon, выбранные с использованием лучших предварительно отфильтрованных показателей. Легко находите продукты, соответствующие критериям вашего контрольного списка исследований продуктов Amazon, всего за несколько кликов. Используйте нашу собственную оценку возможностей, которая присваивается каждому отдельному продукту, чтобы найти лучший вариант с точки зрения шести важнейших показателей продукта — спроса, конкуренции, размера прибыли, потенциального дохода, накладных расходов и индекса PIS (объема инноваций в продукте). Автоматизируйте и оптимизируйте рекламу с помощью самых передовых инструментов PPC. Используйте алгоритмическое назначение ставок на основе правил и оптимизируйте свои рекламные кампании в соответствии с вашими бизнес-целями. Используйте оптимизацию минус-слов, обратный ASIN и внутреннюю оптимизацию, чтобы охватить лучшую целевую аудиторию. Теперь вы можете достичь желаемой рентабельности инвестиций с помощью механизма машинного обучения SellerApp, который позволяет вам устанавливать максимально приемлемый ACoS в зависимости от цели вашей кампании. Это гарантирует, что вы не перерасходуете и не исчерпаете рекламный бюджет. Поднимитесь на первую страницу поисковой выдачи Amazon. Создавайте привлекательные списки продуктов с помощью действенной информации и подробных рекомендаций. Улучшите каждый показатель, который имеет решающее значение для стандартов алгоритма A9, отслеживайте силу ключевых слов за пределами страницы и измеряйте их эффективность SEO с помощью нашей программы проверки качества листинга. Сравните свои списки продуктов с предложениями конкурентов, чтобы определить их стратегии, и настройте оповещения LQI, чтобы получать уведомления при каждом изменении качества списка продуктов, чтобы вы всегда были на ходу и не упустили ничего важного. Найдите лучшие ключевые слова для своего бизнеса на Amazon с помощью расширенного исследования ключевых слов. Воспользуйтесь нашей простой в использовании информационной панелью, чтобы найти ключевые слова с большим объемом продаж и низкой конкуренцией, чтобы увеличить продажи вашей продукции. Оптимизируйте список своих продуктов для поисковой системы Amazon и проиндексируйте их по правильным ключевым словам. Имея базу данных, содержащую более 200 миллионов ключевых слов, найдите информацию о коротких и длинных ключевых словах, которые имеют хорошую цену за клик, предполагаемые заказы и хорошую релевантность, и используйте их в PPC, а также в листингах, чтобы увеличить свою прибыль на Amazon.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube — это универсальная платформа для автоматизации и упрощения проверки личности (IDV), борьбы с отмыванием денег (AML) и соблюдения требований «Знай своего клиента» (KYC). Платформа на базе искусственного интеллекта помогает предприятиям автоматизировать процессы цифровой регистрации клиентов и eKYC, проверяя их личность с помощью лицевой и поведенческой биометрии и сопоставляя их биоданные с более чем 3000 точками данных по всему миру. ComplyCube в настоящее время поддерживает существующие предприятия в сфере финансовых технологий, банковского дела, телекоммуникаций, транспорта и электронной коммерции.
Jebbit
jebbit.com
Платформа корпоративного опыта Jebbit позволяет брендам создавать красивые интерактивные возможности, которые собирают данные нулевых сторон в любом масштабе по каждому каналу. От рекомендаций по продуктам и личностных опросов до викторин, каталогов товаров для покупок, более качественных опросов, опросов, форм и многого другого — опыт Jebbit способствует повышению вовлеченности, поскольку он превосходит ожидания потребителей и предлагает реальную ценность в обмен на соответствующую информацию об их предпочтениях, интересах, образе жизни и т. д. намерения. Эти данные, задекларированные потребителем и независимые от сторон, являются абсолютным конкурентным преимуществом для брендов и обеспечивают ощутимую рентабельность инвестиций на каждом этапе жизненного цикла клиента. Клиенты Jebbit, в том числе: L'Oréal, PepsiCo, Haleon, НФЛ, Shiseido Group, Live Nation, ASICS, NBA, JCPenney, Free People, Monster Worldwide и другие, используют программную платформу Jebbit для создания лучшего потребительского опыта, который стимулирует индустрию. -увеличение вовлеченности, сбор большого объема сторонних данных, привлечение потенциальных клиентов, увеличение количества онлайн-конверсий, повышение лояльности и LTV.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista — партнер по дизайну и маркетингу миллионов малых предприятий по всему миру. Будучи глобальной компанией, ориентированной на удаленную работу, Vista расширяет свое присутствие: члены ее команды работают более чем в 25 странах. Уже более 20 лет нас вдохновляет малый бизнес, и мы постоянно работаем над предоставлением решений для их растущих потребностей. Вместе VistaCreate, 99designs от Vista и VistaPrint представляют собой комплексное решение для дизайна, цифровой и печати, расширяющее присутствие малого бизнеса в физических и цифровых пространствах и помогающее им добиться успеха.
ShipStation
shipstation.com
Импортируйте, управляйте и отправляйте свои заказы с помощью ShipStation, выбора №1 среди продавцов электронной коммерции. Мы интегрируемся с более чем 150 наиболее популярными торговыми площадками, корзинами покупок и операторами связи. Кроме того, вы можете иметь столько каналов продаж и операторов связи, сколько вам нужно. С ShipStation вы получаете эксклюзивные скидки перевозчиков до: 82 % на UPS International, 78 % на UPS Ground, 89 % на розничные цены USPS и 81 % на DHL Express. Предотвратите ошибки и сократите время доставки вдвое, начав бесплатную 30-дневную пробную версию сегодня.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com — датский веб-сайт, посвященный обзорам потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, программное обеспечение и команду по соблюдению требований, чтобы сообщать и удалять с платформы отзывы, которые нарушают правила содержания Trustpilot. Trustpilot имеет офисы в Нью-Йорке, Денвере, Лондоне, Копенгагене, Вильнюсе, Берлине и Мельбурне, а штат сотрудников превышает 700 человек. Существуют независимые расследования, которые предполагают, что на сайтах с обзорами, таких как Trustpilot, могут быть фальшивые отзывы.
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для индивидуальной гиперперсонализации и практической информации о поведении ваших клиентов. Contlo, созданный для мира, в котором ИИ ориентирован прежде всего, позволяет современному бизнесу использовать ИИ для организации комплексного маркетинга. Платформа помогает брендам повысить пожизненную ценность клиентов, повысить вовлеченность клиентов и предоставить гиперперсонализированный опыт для удержания самых ценных клиентов. Тысячи быстрорастущих компаний доверяют Contlo увеличение своих продаж за счет привлечения лояльных клиентов и принятия более быстрых решений на основе данных на протяжении всего жизненного цикла клиентов. Это позволит им измерять и оптимизировать качество обслуживания клиентов с помощью: * Автономные персонализированные кампании для каждой точки контакта с клиентом: Легко привлекайте своих клиентов с помощью автономных кампаний на базе искусственного интеллекта по всем основным маркетинговым каналам, таким как электронная почта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook и Instagram. * Генеративный путь клиента в режиме реального времени на основе LLM: Прощайте, шаблонные потоки автоматизации! Позвольте искусственному интеллекту создавать наиболее оптимальные рабочие процессы взаимодействия с клиентами и пути взаимодействия с ними на основе их недавних взаимодействий, чтобы максимизировать рентабельность инвестиций. * Создавайте сегменты клиентов для индивидуальной персонализации с помощью ИИ: Организуйте персонализированное и целенаправленное взаимодействие с клиентами на основе поведенческих данных, демографических данных и последних действий на веб-сайте. * LLM генерирует идеи, аналитику и автономную отчетность: Получите детальную информацию о поведении ваших клиентов, эффективности кампаний и общей бизнес-аналитике, а также информацию, рекомендации и автономные отчеты, созданные с помощью искусственного интеллекта. * Автономное взаимодействие с клиентами, чат-боты на базе LLM и единый почтовый ящик для разговоров: Обеспечьте своим клиентам удобство работы с брендом через чат в Facebook/Instagram/WhatsApp и совершайте телефонные звонки прямо с единой панели управления. Contlo легко интегрируется с более чем 200 платформами, помогая брендам создать мощный автономный набор маркетинговых технологий для своего бизнеса.
Litmus
litmus.com
Лакмусовая бумажка — это то, как маркетологи учитывают каждую отправку. Это основной компонент вашего технологического стека, который позволяет вам создавать, персонализировать, тестировать, просматривать и анализировать каждое отправляемое вами электронное письмо. Слишком много компаний рассылают неработающие электронные письма, даже не подозревая об этом, упуская из виду более глубокую информацию, необходимую для реального улучшения результатов, и изо всех сил пытаются персонализировать электронные письма в больших масштабах. С Litmus вы получаете лучший способ создавать, тестировать и доверять каждому исходящему сообщению. Вот почему к нам обратились более 700 000 специалистов по маркетингу, в том числе 80% из списка Fortune 100. Именно так мы добились рейтинга удовлетворенности клиентов на уровне 98%. Лакмус. Учитывайте каждую отправку.
Braintree
braintreepayments.com
Привлекайте больше покупателей и повышайте конверсию с помощью решения для онлайн-платежей, которое обрабатывает PayPal, Venmo, кредитные и дебетовые карты, Apple Pay и Google Pay.
Klarna
klarna.com
Разделите любую покупку на 4 беспроцентные платежи. В Интернете или в магазине это легко с приложением Klarna.
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