Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения - Тунис

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
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Программное обеспечение для электронной коммерции оптимизирует сложный процесс онлайн-продаж, принося пользу потребителям, позволяя профессионалам обеспечивать оптимальный опыт покупок. Поскольку современный процесс онлайн-покупок становится все более сложным, включая множество каналов и множество потребительских решений, программное обеспечение для электронной коммерции обеспечивает плавную интеграцию. Наша категория программного обеспечения для электронной коммерции включает в себя широкий спектр решений, таких как платформы электронной коммерции, платежные шлюзы, программное обеспечение для управления подписками и инструменты живого чата.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.-это канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название его проприетарной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничной торговли. Shopify предлагает интернет -ритейлерам набор услуг «включая платежи, маркетинг, доставку и инструменты взаимодействия с клиентами для упрощения процесса управления интернет -магазином для небольших торговцев». По состоянию на июнь 2019 года, общий объем валового товара, превышающий 41,1 млрд. Долл. США для календаря 2018 года.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid от LightSpeed - самый простой способ добавить интернет -магазин на любую веб -страницу или профиль в социальных сетях. Используемый сотнями тысяч продавцов в 175 странах, Ecwid от LightSpeed имеет все необходимое для достижения ваших клиентов, где бы они ни находились: лично, через ваш сайт, Instagram, Facebook, Amazon или Google Shopping. А с интеграциями ECWID, интеграции с точками продаж, интеграциями по маркетингу электронной почты и выделенным мобильным приложением, вы можете управлять своим маркетингом, мерчендайзингом и продажами в любое время.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — самый популярный плагин электронной коммерции WordPress. И это доступно бесплатно. Множество функций, идеально интегрированных в ваш собственный веб-сайт WordPress. Добавьте мощные возможности магазина на свой веб-сайт WordPress с помощью нашего бесплатного плагина электронной коммерции. WooCommerce, обеспечивающий работу более 24% всех интернет-магазинов, помогает вам продавать что угодно. Красиво.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви и запустила свое первое приложение и сервис в 2010 году. С ноября 2015 года она торгуется как публичная компания на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
Wix
wix.com
Создайте и масштабируйте свой бизнес онлайн с уверенностью с помощью Wix. Благодаря молниеносной производительности веб-сайта, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуры, вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет запущен и запущен. А с Wix вы получаете гораздо больше, чем застройщик веб -сайтов - от онлайн -планирования до платежей, глубокого брендинга и решений для электронной коммерции, вы можете взять свой сайт в любом направлении, в котором вы хотите. Когда дело доходит до управления бизнесом в Интернете, он никогда не был более интуитивно понятным, с ведущими инструментами SEO и маркетинга, передовой аналитикой и даже мобильным приложением, вы можете оставаться в курсе всего, из любого места. Присоединяйтесь к миллионам пользователей, которые использовали Wix, чтобы помочь им достичь своих онлайн -целей. Каковы основные особенности WIX? * Умный редактор перетаскивания, чтобы интуитивно создать свой сайт * 900+ стратегически разработанные шаблоны веб -сайтов * Усовершенствованные функции SEO для оптимизации для поисковых систем * Мощные решения электронной коммерции для управления вашим магазином и продажи онлайн * Программное обеспечение для онлайн -планирования, которое обеспечивает беспрепятственный опыт бронирования для ваших клиентов * Встроенные маркетинговые инструменты, чтобы помочь управлять и развивать свой бизнес в Интернете * Полные возможности для ведения блога, которые помогут вам вырастить лояльную аудиторию и монетизировать контент * Инструменты с полным стеком веб-разработчиков для пользовательских функций
DSers
dsers.com
Dsers — один из лучших инструментов прямой поставки AliExpress для электронной коммерции, который позволяет обрабатывать оптовые заказы на AliExpress и осуществлять платежи. С помощью Dsers вы можете одним щелчком мыши найти множество поставщиков с AliExpress. Он позволяет вам подключаться к поставщикам и управлять ими, размещать несколько заказов всего за несколько секунд и автоматически отслеживать их из вашего магазина или учетной записи Paypal. Dsers обеспечивает оптимизацию поставщиков, чтобы найти лучших поставщиков для всех ваших продуктов и способствовать улучшению продаж одного и того же продукта с лучшим рейтингом и более дешевым ценовым диапазоном. Кроме того, это позволяет вам найти замену поставщику вместо текущего всего за несколько кликов и в кратчайшие сроки. Пользователи также получают возможность размещать оптовые заказы с помощью Dsers, что в целом экономит время и энергию. Пользователи также могут создавать различные пакеты товаров от нескольких поставщиков AliExpress, чтобы получать скидки, предложения и пониженные цены. Вы можете попробовать Dsers бесплатно, просто создав учетную запись на их веб-сайте и настроив с ними свой интернет-магазин.
Shippo
goshippo.com
Все, что вам нужно для масштабируемой доставки, в одном месте, а также лучшие тарифы от ведущих перевозчиков. Легко синхронизируйте свои заказы со всех ведущих платформ электронной коммерции и получите доступ к лучшим тарифам от более чем 40 операторов связи по всему миру, включая UPS, USPS и FedEx. Комплексное программное обеспечение Shippo для доставки с участием нескольких перевозчиков хорошо оснащено, чтобы поддерживать вас по мере роста ваших потребностей. Автоматизируйте рабочие процессы на всем пути выполнения заказов, упрощая масштабирование. Более 100 тысяч брендов доверяют Shippo. Основные функции включают в себя: >>Комплексная платформа доставки для каждого бизнеса. Сделайте доставку неотъемлемой частью вашего бизнеса. Подключите свою платформу электронной коммерции или встройте наш готовый к внедрению API непосредственно в свой рабочий процесс, быстро выполняйте заказы с помощью интеллектуальных функций. настройки по умолчанию и настраиваемые средства автоматизации, а также получать ценную информацию, которая поможет вам эффективнее работать с аналитикой и отчетностью. >>Поддержка на каждом этапе пути. Действуйте уверенно благодаря нашей опытной команде поддержки клиентов, внедрения и успеха. У нас есть знания в области доставки, которые помогут вам быстро приступить к работе и обеспечить бесперебойную работу. >>Работайте в будущее вместе с Shippo. Завтра вы будете отправлять больше. Shippo всегда готов помочь вам: время безотказной работы составляет 99,99 %, современный технологический набор и все функции, необходимые для создания более тесной связи с вашим брендом и масштабирования в соответствии с вашими самыми высокими амбициями. Как и более 100 000 наших клиентов, Shippo может помочь вам уверенно идти в будущее.
Stripe
stripe.com
Stripe - это американская финансовая услуга и программное обеспечение в качестве компании Service (SAAS) со штаб -квартирой в Сан -Франциско, штат Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы программирования приложений (API) для веб-сайтов электронной коммерции и мобильных приложений.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate предоставляет комплексное кроссплатформенное программное обеспечение для создания отчетов в сочетании с экспертными данными и поддержкой бизнес-аналитики. Мы помогаем предприятиям, маркетинговым командам и агентствам полностью раскрыть потенциал своих данных о рекламе, продажах, электронной почте, CRM, Интернете и аналитике. Решение обеспечивает интеграцию данных ETL на уровне предприятия, масштабируемое хранилище данных и визуализацию данных, ориентированную на бизнес, предназначенную для адаптации к любому сценарию бизнес-данных или клиентских данных, а также конфигурации внутренней/внешней отчетности. Наши партнеры могут быть спокойны благодаря выделенным менеджерам по работе с клиентами и экспертам по настройке BI по требованию, которые действуют как партнерское аналитическое расширение своей команды. Проще говоря, мы гарантируем постоянное достижение вашего идеального видения отчетности. Arena Calibrate доверяют такие бренды и агентства, как Amex, Gentle Dental, National Golf Foundation, Proud Moments ABA, RFPIO, Entrust, Hyster-Yale, Airgap и Fourth. Узнайте больше об Arena Calibrate ниже: - Комплексное комплексное программное обеспечение для бизнес-аналитики обеспечивает единый источник достоверных отчетов по онлайн- и офлайн-рекламе, маркетингу по электронной почте, аналитике веб-сайтов, формированию спроса, электронной коммерции, CRM/продажам и другим областям данных. - Масштабируемое хранилище данных для вашего бизнеса или клиентов. - Более 40 разъемов Plug & Play + автоматизированные конвейеры передачи данных. - Беспрепятственно интегрирует офлайн-данные или другие данные, для которых нет доступного соединителя. - Усовершенствованное межплатформенное смешивание и выравнивание данных, а также ценная очистка данных и поддержка гигиены для обеспечения точности отчетов. - Позволяет быстро понять общее состояние вашей маркетинговой воронки и повлиять на привлечение потенциальных клиентов, MQL, SQL, CAC и рентабельность инвестиций в рекламу. - Недорогие менеджеры по работе с клиентами и эксперты по настройке BI по требованию, которые работают как партнерское расширение BI для вашей команды или агентства. Посетите веб-сайт: https://www.калибровка.thearena.ai.
Gelato
gelato.com
Gelato — это крупнейшая в мире платформа для местного производства индивидуальных товаров по запросу от имени глобальных продавцов электронной коммерции. Наша миссия — расширить возможности быстро растущей экономики творцов за счет местного производства и мгновенной доставки любого индивидуального товара любому потребителю на планете. Платформа Gelato позволяет предпринимателям и авторам электронной коммерции производить и доставлять индивидуальные продукты, такие как одежда, настенные рисунки, книги, товары и аксессуары, клиентам по всему миру через сеть, состоящую из более чем 100 местных производственных партнеров в 33 странах, таких как США, Россия. , Индия, Китай, Австралия и по всей Европе. Поскольку продукты производятся по требованию и ближе к месту доставки, доставка происходит быстрее, а отходы, затраты и выбросы углекислого газа сокращаются, при этом продавцу не нужно вкладывать средства в любые первоначальные затраты, управлять запасами или трансграничной доставкой. Быстрее, умнее, экологичнее.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 брендам, таким как Delta Air Lines, Samsung и Ford Motor Company, предоставлять своим клиентам выдающийся опыт в каждой точке взаимодействия с клиентом. Облако социального маркетинга Emplifi позволяет брендам взаимодействовать, общаться, создавать и адаптироваться к динамичному миру социальных сетей. Интуитивно понятная, дружественная платформа «все в одном» Команды быстро адаптируются и начинают работать с отмеченным наградами дружественным пользовательским интерфейсом, а также со всеми инструментами и рабочими процессами, необходимыми для планирования, составления графиков, публикации и измерения результатов по каждому социальному каналу. Мощные инструменты прослушивания измеряют пульс, а инструменты управления сообществом на базе искусственного интеллекта позволяют получить представление о конкуренции, тенденциях, влиятельных лицах, подписчиках и поведении, чтобы маркетологи применяли правильный контент к нужной аудитории. Лучшая в своем классе аналитика и аналитика Социальные команды Rockstar с легкостью доказывают свои результаты благодаря глубокому анализу, основанному на мощной аналитике и непревзойденной настраиваемой отчетности, позволяющей выйти за рамки основ и добиться реальных бизнес-результатов. Интегрированное обслуживание и уход в социальных сетях. Интуитивно понятные, не требующие обучения, интегрированные социальные инструменты поддержки клиентов помогают командам лучше помогать клиентам, когда они стоят в очереди, маршрутизируются и мгновенно принимают решения в социальных сетях. Интегрированная прямая трансляция видеопокупок ShopStream Удивите своих клиентов видеопокупками в реальном времени. Ускорьте свой путь к цифровым покупкам, чтобы ваши клиенты переходили от просмотра к покупке.
ManyChat
manychat.com
ManyChat является платформой Omnichannel № 1 для брендов D2C, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов, компаний по недвижимости в мире. Основанный в 2016 году, ManyChat поддерживает более 1 миллиарда разговоров каждый год и используется в более чем 190 странах. Привлечь своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в Instagram Direct Messages, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS для развития вашего бренда. Независимо от того, хотите ли вы генерировать больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов, увеличивая время SLA, ManyChat имеет все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Это то, что такое чат -маркетинг и что такое ManyChat.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и Instagram. Сотни розничных продавцов, таких как Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell и Nando's, используют Xeno для увеличения продаж в электронной коммерции и магазинах.
Printify
printify.com
Продавайте изготовленные на заказ футболки, чехлы для телефонов и более 750 товаров с печатью вашего дизайна по запросу. Мы позаботимся о печати и доставке вашим клиентам.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
easySales
easy-sales.com
easySales — это облачная SaaS-платформа, которая автоматизирует деятельность электронной коммерции для интернет-магазинов, позволяя им с легкостью продавать по нескольким каналам, сокращая эксплуатационные расходы и развивая свой бизнес. Он предлагает облачную многоканальную автоматизацию списков продуктов и управления заказами, синхронизацию запасов в реальном времени, автоматический перевод и составление отчетов в гибкой и удобной для пользователя форме. Благодаря встроенной интеграции API easySales решает проблему присутствия на торговых платформах и отсутствие интеграции между различными платформами, используемыми продавцами, такими как платформы электронной коммерции, программное обеспечение для выставления счетов, курьерские службы, электронная почта и SMS, а также торговые площадки. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию сегодня, чтобы ощутить преимущества easySales.
Verint
verint.com
Verint помогает самым знаковым мировым брендам выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, объединяя работу, данные и опыт в рамках всего предприятия. Благодаря такому подходу бренды могут ориентироваться и процветать, адаптируясь к будущему работы, устраняя неэффективность, создаваемую организационными хранилищами и хранилищами данных, и последовательно предоставляя дифференцированный опыт в масштабе при каждом взаимодействии. Решения Verint помогают брендам ликвидировать разрыв, возникающий из-за нехватки ресурсов, необходимых для предоставления услуг, отвечающих ожиданиям клиентов. Устранение этого разрыва в возможностях взаимодействия™ помогает им построить долгосрочные отношения с клиентами и добиться реальных результатов в бизнесе. Платформа взаимодействия с клиентами Verint использует последние достижения в области искусственного интеллекта и аналитики, открытой интеграции и науки взаимодействия с клиентами для удовлетворения постоянно растущих и постоянно меняющихся взаимодействий и требований потребителей. Они помогают своим клиентам получить еще большую отдачу от инвестиций в технологии, тесно сотрудничая с широкой экосистемой решений и партнерами. С помощью Verint бренды смогут, наконец, раскрыть потенциал взаимодействия с клиентами во всех сферах бизнеса, чтобы предоставлять своим клиентам и сотрудникам постоянно дифференцированный опыт, а также делать это в масштабе для достижения ощутимых бизнес-результатов. Глобальное присутствие • Штаб-квартира находится в Мелвилле, штат Нью-Йорк, и более 40 офисов по всему миру. • При поддержке 4500 преданных своему делу профессионалов и глобальной партнерской сети. Устранение разрыва в возможностях взаимодействия Сегодня перед брендами стоит задача обеспечить качественный клиентский опыт по десяткам каналов взаимодействия, сотням клиентских путешествий и миллионам взаимодействий — и все это с помощью одной и той же команды и ресурсов. Это приводит к разрыву потенциала взаимодействия. Решения Verint уникально направлены на устранение этого разрыва.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS предлагает комплексные программные инструменты для 3D-графики, которые позволяют создавать, моделировать, публиковать данные и управлять ими. Продукты SOLIDWORKS просты в освоении и использовании и помогают лучше проектировать продукты.
Volusion
volusion.com
Создайте свой интернет-магазин с бесплатным 14-дневным испытанием нашего отмеченного наградами программного обеспечения для электронной коммерции. Показано, чтобы продавать в 4 раза больше, чем другие хостированные корзины для покупок! Volusion-это решение для электронной коммерции, которое помогает предпринимателю создать и управлять успешным онлайн-бизнесом. С 1999 года эта специализированная команда разработчиков, маркетологов, дизайнеров и экспертов по технической поддержке увлечена помогать продавцу управлять и развивать свой магазин, будь то стартап или установлен. Два десятилетия спустя Volusion заработал десятки наград и работал более 180 000 успешных онлайн -предприятий.
Easyship
easyship.com
Easyship — ведущее в мире программное обеспечение для онлайн-доставки. Наша интуитивно понятная платформа интегрируется с ведущими торговыми площадками электронной коммерции, такими как BigCommerce, Magento, Shopify, ShopifyPlus, Squarespace, Ebay, Amazon, а также с краудфандинговыми сайтами, такими как Kickstarter и Indiegogo, позволяя вам управлять всеми операциями по заказам и доставке на единой панели управления. Мгновенно получите доступ к предварительно согласованным скидкам от ведущих курьеров, таких как USPS, UPS и FedEx, без каких-либо минимальных требований или требований к учетной записи, а затем сравните тарифы и сэкономьте до 91 % на розничной цене. Такие бренды, как Craighill, MoMA и IronMan, используют Easyship, чтобы оптимизировать процессы доставки, качество обслуживания клиентов и ежедневную экономию на доставке.
BigCommerce
bigcommerce.com
О BigCommerce BigCommerce (Nasdaq: BIGC) — это ведущая платформа электронной коммерции с открытым программным обеспечением как услуга (SaaS), которая позволяет торговцам всех размеров строить, внедрять инновации и развивать свой бизнес в Интернете. BigCommerce предоставляет продавцам сложную функциональность корпоративного уровня, настройку и производительность, а также простоту и удобство использования. Десятки тысяч компаний B2C и B2B в 150 странах и во многих отраслях используют BigCommerce для создания красивых и привлекательных интернет-магазинов, включая Ben & Jerry’s, Molton Brown, SC Johnson, Skullcandy, SoloStove и Vodafone. BigCommerce со штаб-квартирой в Остине имеет офисы в Лондоне, Киеве, Сан-Франциско и Сиднее. Для получения дополнительной информации посетите www.bigcommerce.com или подпишитесь на нас в Twitter, LinkedIn, Instagram и Facebook.
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack — самый быстрый конвертер PDF в флипбук на рынке. Оживите свои PDF-файлы, превратив их в реалистичные публикации с эффектом 3D-переворачивания страниц. Кроме того, вы можете использовать нашу Студию дизайна, чтобы легко создавать интересные флипбуки с нуля. Предоставьте свои печатные каталоги цифровым клиентам, выбрав более устойчивый и экономически эффективный путь для своего бизнеса. Мощные функции, такие как кнопки покупок, видео, GIF-файлы, привлекательные слайд-шоу из фотографий, настраиваемые формы для потенциальных клиентов, встраивания и многое другое, помогут вам выделиться среди конкурентов. Также доступны расширенная статистика и параметры брендинга, которые помогут вам предложить своим читателям незабываемые впечатления. Создавайте рабочие пространства, управляйте различными проектами, приглашайте товарищей по команде и назначайте разные роли. Обеспечьте единообразие бренда и сотрудничайте со своей командой для создания потрясающих публикаций. Все в Flipsnack. Публикация через Flipsnack позволяет добавлять в каталоги мультимедийные материалы: видео, аудио, онлайн-формы, виджеты покупок, подписи и многое другое. Ваш каталог будет работать на всех типах устройств, включая смартфоны и планшеты, и его можно легко встроить в любой веб-сайт.
eDesk
edesk.com
eDesk помогает интернет-магазинам и брендам обеспечивать высочайшее качество обслуживания клиентов везде, где они продают. eDesk предлагает целый набор отмеченных наградами инструментов электронной коммерции для оптимизации процессов поддержки клиентов и создания отчетов, что позволяет сократить время реагирования и значительно повысить производительность и прибыльность. Программное обеспечение поддержки клиентов было разработано специально для того, чтобы предоставить компаниям электронной коммерции единое представление обо всех запросах клиентов, централизуя все каналы поддержки, сообщения в социальных сетях, интернет-магазинах и торговых площадках с помощью Smart Inbox. Он автоматически определяет приоритетность сообщений в зависимости от потребностей вашего бизнеса и назначает их с использованием ролевых правил, поэтому ваша команда может отвечать клиентам в 5 раз быстрее, повышать лояльность и стимулировать повторные покупки. При работе с запросами клиентов автоматизация искусственного интеллекта предлагает лучшие ответы и переводы, чтобы ваши агенты могли легко отвечать на любом местном языке. Компании, серьезно относящиеся к онлайн-продажам, могут масштабировать обслуживание клиентов, уверенно выходя на новые рынки. eDesk изначально интегрируется и консолидирует данные из более чем 200 торговых площадок, интернет-магазинов, социальных сетей, каналов связи и логистики — больше, чем любой другой поставщик программного обеспечения для поддержки клиентов, — поэтому вы можете получить доступ к сквозной информации о заказах одним нажатием кнопки. eDesk также является единственным решением для поддержки клиентов в советах разработчиков Amazon и Walmart, помогающим интернет-магазинам и брендам развивать свой бизнес через новые каналы продаж, хорошо связанные с их инструментами и процессами поддержки клиентов.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерландах, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit обеспечивает управляемую оптимизацию конверсий, которая помогает крупнейшим интернет-брендам увеличивать продажи, привлекать новых потенциальных клиентов, предотвращать отказы и увеличивать привлечение новых клиентов. Собственные креативные команды и команды разработчиков идеально согласовывают технологии UpSellit на целевых этапах воронки конверсии, выступая в качестве расширения вашей маркетинговой команды. Гибкие модели ценообразования UpSellit удовлетворяют потребности любого бизнеса и позволяют ритейлерам любого размера увидеть истинный эффект оптимизации коэффициента конверсии. Пакет услуг управления UpSellit включает в себя: - Ремаркетинг по электронной почте - Стимулирующие стратегии - SMS-кампании - Стратегии, ориентированные на ценность - Технология восстановления корзин - Контрольные группы - Расширенные AB-тесты - Поведенческий анализ - Защита от ложных срабатываний
Drip
drip.com
Drip — это платформа автоматизации маркетинга, которая помогает растущим брендам электронной коммерции увеличивать повторные покупки и повышать лояльность к бренду. Drip снабжает более 30 000 маркетологов электронной коммерции мощными инструментами для понимания и продвижения своих клиентов. Вы превратите все свои данные о клиентах в динамические сегменты в Drip и будете привлекать клиентов с помощью разовых и автоматизированных маркетинговых кампаний. Используйте средства автоматизации, электронную почту и сообщения на месте Drip, чтобы клиенты возвращались за новыми покупками. Экономьте расходы, используя красиво оформленные электронные письма и расширенные всплывающие окна на одной платформе. Попробуйте Drip в течение 14 дней и узнайте, почему ваши любимые бренды электронной коммерции переходят на Drip.
Poltio
poltio.com
Встраиваемые решения Poltio без кода, которые являются адаптивными и не требуют маркировки, позволяют брендам/агентствам гуманизировать поиск продуктов и собирать данные нулевых партий в режиме реального времени / получать объективную информацию / повышать эффективность ... Показать больше OI при создании сегментов и персон. Просто выберите правильное решение, например интеллектуальный опрос, увлекательный тест или викторину с рекомендациями по продуктам/поиск подарков. Тесты по продуктам не только способствуют совершению покупок, но также обеспечивают превосходный опыт и улучшают путь клиента за счет управляемых продаж.
Digioh
digioh.com
Увеличьте конверсию на 3 % и более с помощью Digioh! Наслаждайтесь простым сбором контактов, викторинами, опросами, целевыми страницами и центрами предпочтений — все это предназначено для сбора, объединения и преобразования большего количества сторонних данных! Расширяйте свой маркетинговый список по электронной почте и SMS-сообщениям, собирайте сторонние данные и увеличивайте продажи с помощью высококонверсионных викторин по рекомендациям по продуктам, привлекательных многошаговых форм, опросов на месте и по электронной почте, целевых страниц и центров предпочтений. Воспользуйтесь всеми преимуществами данных и быстро пожинайте плоды персонализированного взаимодействия на сайте, электронной почты, SMS и ретаргетинга. Digioh позволяет маркетологам собирать больше независимых данных с согласия потребителей, чем ЛЮБАЯ платформа на рынке, и использовать эти данные по ВСЕМ маркетинговым каналам как на микро-, так и на макроуровне. Увеличьте конверсию, проводя викторины по рекомендациям по продуктам, проводя опросы, чтобы узнать о своих клиентах, и продолжая общение по электронной почте или SMS на основе этой информации - увеличивая вероятность как привлечения нового клиента, так и более высокого LTV и более низкого уровня отказа от участия. . Благодаря более чем 1400 клиентам, более чем 200 интеграциям и 2 миллиардам бит сторонних данных, собираемых ежедневно, нет более мощной платформы, чем Digioh, которая поможет брендам обеспечить дополнительный рост доходов, улучшить качество обслуживания клиентов и собирать + активировать сторонние данные в будущем. -мышление, инновационные пути. А благодаря команде Digioh, предоставляющей полный спектр услуг по проектированию и технической поддержке, клиенты Digioh приступают к работе быстрее, обеспечивая более быструю окупаемость инвестиций и возрастающий успех в течение 30 дней!
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ расширяет возможности отраслей с высоким уровнем риска, предоставляя ориентированные на клиента технологии, которые помогают ритейлерам и брендам любого размера решать проблемы роста и получать доход. Компания предоставляет клиентам самый обширный в отрасли набор инструментов для защиты, сегментирования и продвижения всех операций в магазине и в Интернете.
Actito
actito.com
Actito — компания по автоматизации SaaS-маркетинга, основанная в 2000 году. Тогда трое основателей хотели сократить разрыв между брендами и потребителями. Поэтому они начали создавать программное обеспечение, которое сейчас любят маркетологи. С Actito вы можете каждую секунду персонализировать свое взаимодействие с сотнями, тысячами и даже миллионами клиентов по всему миру. Actito ориентирована на средние и крупные компании, которые хотят осуществлять всю свою маркетинговую деятельность с помощью одной простой в использовании платформы. Все данные о клиентах, которые вы собираете, централизуются и консолидируются на платформе данных о клиентах и предоставляются для адаптации, таргетирования и персонализации сообщений в нужное время через основные маркетинговые каналы, а именно электронную почту, мобильные телефоны и Интернет. Actito обеспечивает полное соответствие последним европейским общим правилам защиты данных (GDPR), что дает маркетологам возможность сосредоточиться на построении прочных и прибыльных отношений с клиентами. Actito осуществляет свою деятельность в Европе из штаб-квартиры в Бельгии, а также имеет офисы во Франции и Нидерландах. Actito также присутствует в Северной Америке с офисом в Канаде. Платформой пользуются более 250 клиентов по всему миру, включая ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF и KIA.
Wyng
wyng.com
Wyng помогает брендам расти и понимать свою аудиторию, чтобы предоставлять более актуальный опыт. С помощью Wyng маркетологи могут легко создавать интерактивные цифровые возможности, которые привлекают клиентов в нужные моменты, собирают предпочтения и другие сторонние данные, а также персонализируют их в режиме реального времени. Независимо от того, является ли это викториной по поиску продукта, рекламной акцией или центром предпочтений — опыт Wyng всегда своевременен, удобен для пользователя и предлагает подлинную ценность для потребителей. Wyng обслуживает более 250 мировых брендов, включая AAA, Disney, Estée Lauder, Sony и Unilever, которые используют Wyng для увеличения числа подписчиков, увеличения продаж и укрепления доверия потребителей и привязанности к бренду.
Vizury
vizury.com
Vizury, запущенный в 2007 году, является основанным на производительности решений Martech, которое дает возможность брендам для достижения более высоких воронков и удержания клиентов. С момента начала, основной центр наших уникальных технологических услуг всегда была возможность вернуть клиентов на веб-сайт бренда, мобильное приложение или розничный магазин и улучшить привлечение клиентов, удержание и лояльность бренда. После запуска и достижения глобального масштаба платформа и бизнес Vizury были приобретены AFFLE в 2018 году.
Personizely
personizely.net
Personizely — это набор инструментов конверсионного маркетинга, используемый для максимально эффективного использования каждого посетителя веб-сайта путем сбора его контактной информации, увеличения средней стоимости заказа и увеличения продаж с помощью целевых всплывающих окон. Он упрощает создание всплывающего окна с высокой конверсией благодаря простому в использовании конструктору, который дает вам полную свободу дизайна. Принимая во внимание, что, используя инструмент персонализации веб-сайта, вы можете легко редактировать свой веб-сайт в соответствии с историей активности посетителей, источником рефералов, геолокацией, устройством, стоимостью корзины, историей заказов и многим другим, разделяя веб-сайт на варианты с помощью визуального редактора на сайте.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — это набор инструментов для оптимизации конверсии, созданный для занятых маркетологов. Он предлагает быстрые и простые в использовании решения, которые помогут вам увеличить продажи тремя способами: 1. Умные всплывающие окна электронной коммерции помогут вам быстрее создавать списки, уменьшать количество брошенных корзин и увеличивать продажи электронной коммерции, как никогда раньше. 2. Функции персонализации веб-сайта позволяют легко адаптировать сообщения на вашем веб-сайте и целевой странице кампании к сегментам покупателей, чтобы обеспечить более релевантный и значимый опыт. 3. Простое в использовании A/B-тестирование позволяет быстро настраивать, тестировать и сравнивать эффективность всплывающих окон и персонализированных целевых страниц. Кроме того, вы можете сравнить полные пути покупателя, чтобы оценить влияние на чистую прибыль.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Мы помогаем бизнесу увеличить онлайн-конверсию, позволяя экспериментировать без ограничений. Благодаря нашему простому подходу и передовым технологиям мы улучшаем цифровые возможности, постоянно уделяя особое внимание клиенту. Наша технология была создана в 2000 году и стала первым решением для тестирования и таргетинга на рынке. С тех пор платформа росла в геометрической прогрессии, и еще быстрее после приобретения Webtrends Optimize в августе 2018 года британской компанией Accelerate Group Ltd. Все, что мы делаем, сосредоточено на обеспечении возврата инвестиций клиента. Это измеряется и сообщается в каждом проводимом нами тесте. У нас есть полный набор инструментов и функций для тестирования, анализа и персонализации. Включает AB, ABN, MVT и сплит-тестирование, механизмы социального доказательства и рекомендаций по продуктам, наложения намерений выхода и множество других инструментов. Доступно тестирование на стороне клиента или сервера, а также набор SDK для оптимизации мобильных приложений.
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon позволяет брендам улучшать свои продукты и цифровые взаимодействия, предоставляя уникальное решение для оптимизации, которое сочетает в себе функции веб-экспериментирования, экспериментирования с функциями и персонализации на основе искусственного интеллекта в рамках единой связной платформы, удовлетворяющей экспериментальные потребности всех команд. Разработанный для поддержки менеджеров по продуктам, маркетологов и разработчиков с их различными потребностями в экспериментировании и управлении функциями, Kameleoon вписывается в любой технологический стек, имеет более 50 интеграций и имеет возможность реализовать любую индивидуальную интеграцию. Будучи единой платформой, Kameleoon дает командам возможность проводить эксперименты, позволяя им использовать веб-данные для таргетинга, аналитики и активации в серверных тестах, и все это без необходимости участия разработчика. Kameleoon соответствует требованиям HIPAA, GDPR и CCPA и хорошо подходит для жестко регулируемых отраслей, таких как здравоохранение, банковское дело и страхование. Более 1000 компаний среднего и корпоративного размера уже используют многофункциональную и безопасную платформу Kameleoon, полагаясь на высокоточные экспериментальные данные. Команды компаний Toyota, Providence, Direct Line Group, Canada Goose, Loblaw и Cerebral используют Kameleoon. Посетите www.kameleoon.com, чтобы узнать больше.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью покупок на своих веб-сайтах, чтобы повысить коэффициент конверсии, стимулировать продажи и создать социальные сети. доверие, вовлеченность и удобство покупок.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам. Благодаря комплексному набору инструментов и решений WebEngage позволяет компаниям эффективно понимать, привлекать и удерживать клиентов. - УНИФИКАЦИЯ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ: WebEngage позволяет компаниям консолидировать данные о клиентах из различных источников, предоставляя ценную информацию в режиме реального времени и обеспечивая динамическую микросегментацию для целевых кампаний на основе конкретных атрибутов и поведения клиентов. - МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ: благодаря интуитивно понятному конструктору рабочих процессов WebEngage с функцией перетаскивания компании могут легко проектировать и автоматизировать многоканальные взаимодействия с клиентами, обеспечивая единообразный и персонализированный опыт по всем каналам, таким как электронная почта, SMS, push-уведомления и многое другое. - ЦЕЛЕВЫЕ КАМПАНИИ: WebEngage дает компаниям возможность автоматизировать персонализированные кампании, запускаемые действиями клиентов и заранее определенными бизнес-событиями. Это обеспечивает своевременную и актуальную коммуникацию для повышения вовлеченности клиентов и коэффициентов конверсии. - ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ИИ: панель WebEngage Analytics позволяет использовать все показатели, необходимые для сегментации, привлечения и удержания приоритетных клиентов, оттока клиентов для окон конверсии и оптимизации рентабельности инвестиций. Это позволяет компаниям сосредоточить свои действия и кампании для достижения максимального эффекта и повышения рентабельности инвестиций. - ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 1:1: WebEngage позволяет компаниям предоставлять персонализированный опыт в любом масштабе. Учитывая намерения, предпочтения и другие соответствующие данные пользователей, компании могут адаптировать свои коммуникации к каждому отдельному клиенту, способствуя многоканальному взаимодействию с клиентами. Что еще? Платформа WebEngage быстро и легко интегрируется. Совместим с диапазоном ESP и MSP, все, что требуется, — это несколько часов работы технической команды. Присутствие по всему миру: со штаб-квартирой в Индии компания WebEngage расширила свою деятельность по всему миру, открыв офисы и присутствуя в регионе Ближнего Востока и Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
Certainly
certainly.io
Конечно, наша миссия – помочь компаниям создать невероятный пользовательский опыт для электронной коммерции, заменяя клики разговорами. Программное обеспечение Surely Conversational AI легко интегрируется между платформами, на которых вы ведете свой бизнес, и у нас есть клиенты и партнеры в более чем 20 странах по всему миру. Благодаря конструктору чат-ботов без кода платформа Differently Conversational AI предлагает увлекательный и простой процесс создания. Продукт предлагает высококачественный пользовательский интерфейс по всем каналам, бесшовную интеграцию с десятками бизнес-систем, а также мощный запатентованный искусственный интеллект, который распознает любой язык и предлагает готовый к использованию контент на более чем 14 языках. Ему, безусловно, доверяют такие бренды, как Carlsberg, Tiger of Швеция, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk и AKQA.
Justuno
justuno.com
Набор инструментов конверсии Justuno включает в себя захват потенциальных клиентов (SMS и электронная почта), предложения выхода, отказ от корзины, баннеры, рекомендации по продуктам и многое другое, чтобы создать идеальный путь конверсии, который доставляет правильное сообщение нужному покупателю в нужное время. - Собирайте больше нулевых и собственных данных и передавайте их в существующие маркетинговые инструменты (у нас есть более 100 интеграций, и их количество растет). - Ведущий в отрасли захват потенциальных клиентов по электронной почте и SMS (в два этапа, нажатием на текст и т. д.) для оптимального роста. - Более 80 расширенных правил таргетинга, включая геотаргетинг (вплоть до почтового индекса), намерение выхода, содержимое корзины, источник трафика и многое другое. - Запускайте A/B-тесты для оптимизации кампаний. - Используйте рекомендации по продуктам в любом месте вашего сайта, включая дополнительные продажи, перекрестные продажи, бестселлеры, недавно просмотренные и многое другое. Получите доступ к предварительно созданной библиотеке шаблонов, содержащей более 200 дизайнов от ведущих партнеров отрасли и нас самих, чтобы немедленно приступить к работе. Ищете больше? - Увеличьте среднюю стоимость заказа: с помощью динамических баннеров о доставке, рекомендаций в корзине/оформлении заказа и т. д. - Мониторинг производительности в реальном времени: аналитическая панель Justuno в режиме реального времени показывает полезную информацию, позволяющую поддерживать ваши кампании в лучшем виде - Увеличьте списки адресов электронной почты и SMS: Интеграция Justuno с ведущими в отрасли SMS и ESP позволяет одновременно отправлять подписки по электронной почте и SMS на ваши платформы, а также создавать двухэтапные формы для потенциальных клиентов, использовать подписку для отправки текстовых сообщений на мобильных устройствах и многое другое. - Создайте удобный для мобильных устройств интерфейс: привлекайте больше посетителей вашего мобильного веб-сайта с помощью оптимизированных мобильных рекламных акций, соответствующих лучшим практикам Google. - Улучшенная рентабельность инвестиций в платную рекламу: функции синхронизации аудитории Justuno ежечасно синхронизируют ваши списки подписчиков для актуального повторного таргетинга и поиска потенциальных клиентов. максимизировать эффективность кампании - Скрытые поля: собирайте дополнительную информацию от посетителей, такую как информация UTM, IP-адрес, первый URL-адрес, использованный код купона и т. д.). Объедините это с возможностью подписки для максимальной персонализации автоматизированных процессов. - Ищете решение для своего безголового магазина? Justuno поддерживает автономные веб-сайты для брендов, которым необходимо создать максимально удобный интерфейс. Свяжитесь с нами для получения подробной информации!
Releva
releva.ai
Releva — это комплексное решение для автоматизации искусственного интеллекта для роста электронной коммерции. Компания предоставляет платформу автоматизации маркетинга, которая персонализирует веб-сайт и многоканальную сеть для повышения коэффициентов конверсии, средней стоимости заказа, продолжительности жизни клиентов и приводит к росту доходов с потрясающей рентабельностью инвестиций. Люси, искусственный интеллект Releva, технология, похожая на чат GPT, отвечает на самые важные вопросы продаж и маркетинга, например, чего хочет каждый пользователь; когда они этого хотят; какой ценовой диапазон приемлем; какой цифровой канал предпочитается и какие креативы и повествования находят отклик у каждого пользователя. Миссия Releva — создать пользовательский опыт, аналогичный тому, который они могли бы получить только в небольшом местном магазине. Мы делаем это, оптимизируя персонализацию посредством этического многоканального взаимодействия между брендами и их потребителями. Releva глубоко интегрируется с каждым магазином электронной коммерции и всеми цифровыми каналами, которые привлекают трафик и повышают конверсию. Платформа стабильно увеличивает доход на 20%+ в сочетании с потрясающей рентабельностью инвестиций в 51x+.
Storyly
storyly.io
Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты. Storyly Stories расширяют возможности маркетинговых стратегий мобильных брендов, позволяя им взаимодействовать со своей аудиторией за пределами мобильного экрана и создавать привлекательный опыт без каких-либо усилий по развитию после интеграции. Storyly доверяют более 300 брендов в более чем 40 странах, включая, помимо прочего, Domino’s Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald’s, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle и Birbank. Storyly Stories по своей природе предоставляют мобильным приложениям и веб-сайтам возможность донести любое сообщение запоминающимся, знакомым и интерактивным, а не навязчивым способом. Благодаря интуитивно понятной студии и панели инструментов Storyly также позволяет легко создавать привлекательный контент, который соответствует стилю и дизайну любого мобильного приложения и веб-сайта. Именно это делает Storyly Stories чем-то большим, чем просто круг, предлагая безграничный мир творчества, взаимодействия и связи.
Beamer
getbeamer.com
Beamer — это инструмент общения с клиентами для выпусков продуктов, который открывает двустороннюю связь прямо из вашего приложения, чтобы легко связаться с вашими клиентами, привлечь их и услышать их.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat предоставляет профессиональные решения для чат-коммерции широкому кругу розничных продавцов в Гонконге, Тайване, Сингапуре, Малайзии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как официальный поставщик бизнес-решений WhatsApp и официальный партнер Meta и LINE, мы предлагаем передовые бизнес-решения для каналов социальных сообщений (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE и чат на веб-сайте) с повышенной эффективностью, анализом поведения пользователей и, таким образом, разработкой стратегии ремаркетинга. С целью раскрыть потенциал коммерции в чате посредством многоканального обмена сообщениями, автоматизации маркетинга, онлайн-объединения и офлайн-торговли, социальной платформы данных клиентов, «Omni AI», интегрированного с ChatGPT, а также каталога WhatsApp и системы оплаты, Omnichat снабжает компании оборудованием обеспечить беспрепятственный путь клиента и использовать возможности, возникающие в условиях омниканальной розничной торговли. Функция онлайн-объединения и офлайн-продаж позволяет легко направлять посетителей из онлайн-каналов к продавцам в обычных магазинах для последующего наблюдения, что способствует конверсиям и отслеживанию доходов в Интернете и офлайн. Используя ChatGPT, наш чат-бот «Omni AI» на базе искусственного интеллекта служит цифровым помощником розничных продавцов, который обрабатывает запросы клиентов, рекомендует продукты и облегчает планирование маркетинговых кампаний. Каталог и оплата WhatsApp позволяют ритейлерам завершить путь клиента в WhatsApp: от просмотра продуктов, общения с назначенными продавцами до совершения покупок, сокращения времени принятия решений и ускорения процесса покупки для клиентов, а также мгновенного дохода для продавцов. Достигая 300% роста годового регулярного дохода (ARR) в годовом сопоставлении в течение последних трех лет подряд, Omnichat предоставляет возможности более чем 5000 компаниям розничной торговли и электронной коммерции, включая Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM, Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Vita Green и правительственные ведомства.
Moosend
moosend.com
Moosend — это мощное программное обеспечение для автоматизации электронного маркетинга с функциями мирового класса, современными процессами автоматизации и инструментами привлечения потенциальных клиентов, которые помогут вам развивать свой бизнес с первого дня, сохраняя при этом удостоенный наград универсальный пользовательский интерфейс. . -Отправляйте маркетинговые кампании по электронной почте. Создавайте красивые, профессиональные кампании по электронной почте, чтобы профессионально взаимодействовать со своей аудиторией. -Управляйте своей аудиторией. Отправляйте нужные электронные письма нужной аудитории, используя наши расширенные функции сегментации, организуйте их с помощью тегов подписчиков и минимизируйте количество отписок. -Расширяйте свою аудиторию Создавайте, запускайте и оптимизируйте потрясающие целевые страницы и формы подписки — и все это с помощью одного инструмента. -Автоматизируйте свой маркетинг. Автоматизируйте повторяющиеся задачи и создавайте восхитительные персонализированные цифровые возможности для своих клиентов. -Отслеживайте свои усилия. Измеряйте свой маркетинговый успех и собирайте важные данные для принятия более эффективных решений. Вы можете попробовать Moosend's бесплатно и попробовать все наши функции для малого и среднего бизнеса и предприятий бесплатно! Кредитная карта не требуется. Начните работу всего за 9 долларов США в месяц или свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы разработать индивидуальный план, отвечающий потребностям вашего бизнеса. Скопируйте и вставьте в свой браузер следующие ссылки: - Попробуйте Moosend бесплатно: https://moosend.com/register/ - Получите индивидуальное предложение: https://moosend.com/contact-us/sales/
Intellimize
intellimize.com
Intellimize — это платформа на базе искусственного интеллекта, специализирующаяся на персонализации веб-сайтов и оптимизации коэффициента конверсии. Он предоставляет маркетологам многофункциональное пространство для тестирования, оптимизации и персонализации работы с веб-сайтами. Платформа способна запускать неограниченное количество вариантов, что облегчает быстрое тестирование новых концепций и идей. Используя свою технологию генеративного искусственного интеллекта, он также предлагает решения для писательского тупика, предлагая варианты копирования. Самая сильная сторона Intellimize — это ее способность обеспечивать персонализацию 1:1 с использованием оптимизации искусственного интеллекта. Платформа Intellimize поддерживает широкий спектр отраслей, включая, помимо прочего, SaaS и электронную коммерцию. . Его можно использовать для A/B-тестирования, оптимизации целевой страницы и специальной персонализации для электронной коммерции и операций SaaS. Функция аналитики платформ дает представление о влиянии экспериментов на различные сегменты, помогая пользователям понять влияние их стратегических решений. Примечательной является его способность легко интегрироваться с различными инструментами маркетинга и аналитики. В дополнение к технологии искусственного интеллекта Intellimize предлагает профессиональные услуги, команду по работе с клиентами и управляемую адаптацию. Команда профессиональных услуг расширяет возможности платформы и включает в себя экспертов по стратегическому и аналитическому CRO, которые помогают пользователям достичь своих целей по оптимизации.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive — это платформа искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML), предназначенная для секторов электронной коммерции и гостиничного бизнеса. Платформа прогнозного искусственного интеллекта обеспечивает персонализированный опыт и повышение коэффициентов конверсии для брендов. Его ключевое предложение включает в себя механизм рекомендаций на базе искусственного интеллекта, который использует машинное обучение для создания целевых предложений по продуктам, адаптированных для каждого клиента. Платформа предназначена для автономного преобразования анализа данных в полезную информацию, тем самым превращая бизнес, основанный только на данных, в управляемый аналитикой. Платформа также включает в себя функции интеграции, позволяющие предприятиям беспрепятственно подключать функциональные возможности платформ к существующим системам. Aidaptive получила признание за свой инновационный вклад в содействие высокоэффективной торговле и продолжает лидировать в предоставлении технологических решений ML для брендов и потребителей. Обратите внимание: хотя Aidaptive предлагает демо-версию и бесплатные прогнозируемые списки аудитории, условия и детали могут отличаться.
Spott
spott.ai
Чтобы добиться успеха в Интернете, вам нужно очень хорошо делать три вещи. 1. Создавайте отличный контент. 2. Обязательно публикуйте его на тех каналах, на которых присутствует ваша аудитория. 3. Убедитесь, что после того, как вы вдохновили свою аудиторию, вы позволяете им действовать в соответствии с этим вдохновением, позволяя им совершать конверсии посредством интерактивности. SPOTT фокусируется на этом третьем шаге. Наше ценностное предложение: SPOTT — это решение, позволяющее пользователям получать больше пользы от опубликованного контента, делая его действенным и измеримым в многоканальной среде. С помощью нашего программного обеспечения Spott вы можете вставлять ссылки для покупок на (360°) изображения, PDF-файлы и видео, получать Подписывайтесь на информационные бюллетени, ссылайтесь на документы в формате PDF или хвастайтесь своей последней рекламной акцией. Вы можете легко добавить интерактивный слой ко всем вашим изображениям и видео. Сделайте ваши видео, каталоги и изображения интерактивными. Добавляйте призывы к действию, отмечайте продукты, подписывайтесь на рассылку новостей и увеличивайте конверсию. С Spott вы получите больше от своих опубликованных PDF-файлов, изображений и видео, добавив интерактивные элементы, которые сделают ваш контент действенным и измеримым.
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai предоставляет набор инструментов на основе искусственного интеллекта, предназначенных для улучшения качества электронной коммерции. Интерпретируя и используя различные потребительские характеристики и поведение, Rosetta.ai адаптирует интерфейс веб-сайта к индивидуальным предпочтениям клиентов, улучшая их опыт покупок в Интернете. В пакет входит Rosetta AdMatch, который представляет модель целевой рекламы, предназначенную для привлечения потребителей с высокими расходами посредством персонализированного онлайн-покупок. Rosetta Engage использует точные алгоритмы рекомендаций для оптимизации точек взаимодействия с покупателями. «Rosetta Analytics» объединяет данные о этикетках продуктов и анализ потребительских предпочтений для получения более подробной информации о потребителях, превосходящей ту, которую предоставляет Google Analytics. Наконец, Rosetta Automation расширяет взаимодействие с потребителями за счет автоматизации маркетинговых сообщений по нескольким каналам, принимая во внимание предыдущие взаимодействия с клиентом, чтобы избежать повторения. В целом, Rosetta.ai стремится повысить персонализацию онлайн-покупок, повысить коэффициент конверсии и стимулировать рост бизнеса электронной коммерции.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратегиями взаимодействия с клиентами, полученными от ведущих брендов в вашей отрасли, наша платформа позволяет вам ускорить окупаемость инвестиций, обеспечить превосходный индивидуальный опыт и добиться измеримых результатов... быстро. Emarsys — платформа, которую выбирают более 1500 клиентов по всему миру. Присоединяйтесь к тысячам ведущих брендов, которые доверяют Emarsys обеспечение предсказуемых и прибыльных результатов, необходимых их бизнесу, а также высоко персонализированный омниканальный опыт, которого заслуживают их клиенты. Для получения дополнительной информации посетите www.emarsys.com.
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr — мировой лидер в области онлайн-поведенческой персонализации, искусственного интеллекта и конфиденциальности пользователей, которые позволяют компаниям повышать коэффициенты конверсии и доходы, собирать больше потенциальных клиентов и перенацеливать посетителей с помощью персонализированных рекомендаций во время и после совершения покупок.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — это продвинутый инструмент для экспериментов, который в основном используется агентствами, командами разработчиков и продуктов, которые хотят проводить сложные эксперименты, а также маркетологами, которым требуется минимальная помощь со стороны ИТ-отдела. Мы выделяемся: мы действительно заботимся о наших клиентах — делаем все возможное с точки зрения поддержки и сверхпоставок, поскольку у нас также есть собственные группы экспериментаторов, CRO и эксперты по данным, которые к вашим услугам. Возможности: A/B-тестирование: создавайте эксперименты, используя один из передовых механизмов сегментации на рынке, с 41 точкой данных: поведение веб-сайта, источник трафика, данные CRM, GTM, API погоды и т. д. Расширенные отчеты: > Байесовская и частотная статистика > Фильтруйте результаты по конкретным целям > Вспомогательные конверсии или линейное распределение > Совокупный просмотр > Делитесь с командой только тем, что важно: отчет в формате PDF > Отслеживайте любые события Опросы на месте: > Запускаются как всплывающие окна или виджеты > При прокрутке, при загрузке, Триггеры при выходе > Логическое ветвление > Множественный выбор, уникальный выбор, сетка, NPS, CSAT и т. д. > Поведение сегментации > Захват потенциальных клиентов > Расширенные наложения отчетов > Запуск различных креативов > Создатель креативов > при выходе/при загрузке/при- прокрутка Интеграция: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
Monetate
monetate.com
Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает известный простой в использовании интерфейс с набором мощных инструментов, охватывающих разработку и проверку идей, а также предоставление масштабируемых межканальных взаимодействий «один к одному». Порадуйте потребителей исключительным опытом, чтобы повысить вовлеченность, конверсию и, в конечном итоге, пожизненную ценность клиента. Monetate влияет на миллиарды долларов годового дохода таких ведущих брендов, как Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group и сотен других лидеров рынка.
Yieldify
yieldify.com
Yieldify — это полностью управляемая комплексная платформа персонализации, которая помогает предприятиям электронной коммерции получать больше доходов, привлекая своих клиентов персонализированным опытом. За последние 4 года более 1000 брендов электронной коммерции в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе получили дополнительный доход более 2,5 миллиардов долларов благодаря команде и платформе Yieldify, предоставляющей полный спектр услуг. С помощью Yieldify вы можете предоставить каждому посетителю необходимые впечатления от веб-сайта в нужное время, независимо от того, на каком этапе воронки он находится.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore предлагает комплексный пакет взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами, который дает маркетологам возможность создавать персонализированный клиентский опыт. Ее платформа позволяет маркетологу связывать данные о клиентах по каналам и системам, создавать целевые сегменты и предоставлять значимый опыт по цифровым каналам, таким как Интернет, электронная почта, уведомления приложений, WhatsApp, SMS и RCS. Благодаря надежной аналитике Netcore Cloud помогает брендам лучше понимать свою аудиторию, позволяя проводить целевые маркетинговые кампании, которые находят отклик у клиентов на личном уровне. Возможности искусственного интеллекта и машинного обучения платформы гарантируют, что каждое взаимодействие с клиентом оптимизировано для взаимодействия и конверсии, что делает каждую точку взаимодействия возможностью произвести впечатление и удержать. Netcore доверяют более 6500 брендов в таких секторах, как электронная коммерция, розничная торговля, банковские и финансовые услуги, средства массовой информации и развлечения и путешествия, поскольку они предоставляют услуги на базе искусственного интеллекта. В число ее крупнейших клиентов по всему миру входят Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's и многие другие. Компания Netcore гордится тем, что уже шесть лет подряд получает сертификат «Отличное место для работы» в Индии, подтверждая свою приверженность исключительной культуре на рабочем месте. Компания имеет глобальное присутствие в более чем 20 офисах в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Netcore — это операционная система Martech, которая помогает бизнесу стимулировать рост доходов, максимизировать пожизненную ценность клиентов и ускорить путь к прибыльности.
Barilliance
barilliance.com
Barilliance помогает сайтам электронной коммерции любого размера увеличить продажи и коэффициенты конверсии, предоставляя посетителям персонализированный омниканальный опыт покупок. Пакет персонализации электронной коммерции Barilliance включает в себя межканальные персонализированные рекомендации по продуктам, электронные письма, основанные на поведении, персонализацию на месте в реальном времени и уведомления в режиме реального времени для социальных сетей.
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