Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения - Таиланд

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Программное обеспечение для электронной коммерции оптимизирует сложный процесс онлайн-продаж, принося пользу потребителям, позволяя профессионалам обеспечивать оптимальный опыт покупок. Поскольку современный процесс онлайн-покупок становится все более сложным, включая множество каналов и множество потребительских решений, программное обеспечение для электронной коммерции обеспечивает плавную интеграцию. Наша категория программного обеспечения для электронной коммерции включает в себя широкий спектр решений, таких как платформы электронной коммерции, платежные шлюзы, программное обеспечение для управления подписками и инструменты живого чата.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Wix
wix.com
Создайте и масштабируйте свой бизнес онлайн с уверенностью с помощью Wix. Благодаря молниеносной производительности веб-сайта, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуры, вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет запущен и запущен. А с Wix вы получаете гораздо больше, чем застройщик веб -сайтов - от онлайн -планирования до платежей, глубокого брендинга и решений для электронной коммерции, вы можете взять свой сайт в любом направлении, в котором вы хотите. Когда дело доходит до управления бизнесом в Интернете, он никогда не был более интуитивно понятным, с ведущими инструментами SEO и маркетинга, передовой аналитикой и даже мобильным приложением, вы можете оставаться в курсе всего, из любого места. Присоединяйтесь к миллионам пользователей, которые использовали Wix, чтобы помочь им достичь своих онлайн -целей. Каковы основные особенности WIX? * Умный редактор перетаскивания, чтобы интуитивно создать свой сайт * 900+ стратегически разработанные шаблоны веб -сайтов * Усовершенствованные функции SEO для оптимизации для поисковых систем * Мощные решения электронной коммерции для управления вашим магазином и продажи онлайн * Программное обеспечение для онлайн -планирования, которое обеспечивает беспрепятственный опыт бронирования для ваших клиентов * Встроенные маркетинговые инструменты, чтобы помочь управлять и развивать свой бизнес в Интернете * Полные возможности для ведения блога, которые помогут вам вырастить лояльную аудиторию и монетизировать контент * Инструменты с полным стеком веб-разработчиков для пользовательских функций
Patreon
patreon.com
Patreon - это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают зарплату на Patreon. Благодаря продолжающемуся финансированию они могут проводить больше времени на участие в своей базе фанатов интерактивно и продолжать заполнять Интернет прекрасными вещами, которыми нравятся миллионы людей.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.-это канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название его проприетарной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничной торговли. Shopify предлагает интернет -ритейлерам набор услуг «включая платежи, маркетинг, доставку и инструменты взаимодействия с клиентами для упрощения процесса управления интернет -магазином для небольших торговцев». По состоянию на июнь 2019 года, общий объем валового товара, превышающий 41,1 млрд. Долл. США для календаря 2018 года.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
Sellerboard
sellerboard.com
Sellboard — это точная служба анализа прибыли для продавцов Amazon с дополнительными инструментами: последующие почтовые кампании, управление запасами, возмещение за утерянные и поврежденные товары и другие ошибки FBA, а также оповещения об изменениях в листинге. Все это начинается с 15 долларов в месяц с 1-месячной бесплатной пробной версией. Компания Sellboard, основанная в Германии в 2017 году, быстро увеличила свою пользовательскую базу до более чем 14 000 довольных клиентов по всему миру.
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для индивидуальной гиперперсонализации и практической информации о поведении ваших клиентов. Contlo, созданный для мира, в котором ИИ ориентирован прежде всего, позволяет современному бизнесу использовать ИИ для организации комплексного маркетинга. Платформа помогает брендам повысить пожизненную ценность клиентов, повысить вовлеченность клиентов и предоставить гиперперсонализированный опыт для удержания самых ценных клиентов. Тысячи быстрорастущих компаний доверяют Contlo увеличение своих продаж за счет привлечения лояльных клиентов и принятия более быстрых решений на основе данных на протяжении всего жизненного цикла клиентов. Это позволит им измерять и оптимизировать качество обслуживания клиентов с помощью: * Автономные персонализированные кампании для каждой точки контакта с клиентом: Легко привлекайте своих клиентов с помощью автономных кампаний на базе искусственного интеллекта по всем основным маркетинговым каналам, таким как электронная почта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook и Instagram. * Генеративный путь клиента в режиме реального времени на основе LLM: Прощайте, шаблонные потоки автоматизации! Позвольте искусственному интеллекту создавать наиболее оптимальные рабочие процессы взаимодействия с клиентами и пути взаимодействия с ними на основе их недавних взаимодействий, чтобы максимизировать рентабельность инвестиций. * Создавайте сегменты клиентов для индивидуальной персонализации с помощью ИИ: Организуйте персонализированное и целенаправленное взаимодействие с клиентами на основе поведенческих данных, демографических данных и последних действий на веб-сайте. * LLM генерирует идеи, аналитику и автономную отчетность: Получите детальную информацию о поведении ваших клиентов, эффективности кампаний и общей бизнес-аналитике, а также информацию, рекомендации и автономные отчеты, созданные с помощью искусственного интеллекта. * Автономное взаимодействие с клиентами, чат-боты на базе LLM и единый почтовый ящик для разговоров: Обеспечьте своим клиентам удобство работы с брендом через чат в Facebook/Instagram/WhatsApp и совершайте телефонные звонки прямо с единой панели управления. Contlo легко интегрируется с более чем 200 платформами, помогая брендам создать мощный автономный набор маркетинговых технологий для своего бизнеса.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — самый популярный плагин электронной коммерции WordPress. И это доступно бесплатно. Множество функций, идеально интегрированных в ваш собственный веб-сайт WordPress. Добавьте мощные возможности магазина на свой веб-сайт WordPress с помощью нашего бесплатного плагина электронной коммерции. WooCommerce, обеспечивающий работу более 24% всех интернет-магазинов, помогает вам продавать что угодно. Красиво.
Informed Repricer
informed.co
Увеличьте свою прибыль с помощью оптимизации цен. Оставайтесь конкурентоспособными и зарабатывайте больше денег с помощью стратегий автоматического изменения цен для всех типов продавцов. Informed.co — это конкурентная платформа переоценки №1, которая помогает онлайн-бизнесу увеличивать прибыль и выигрывать больше коробок Buy Box.
Storyly
storyly.io
Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты. Storyly Stories расширяют возможности маркетинговых стратегий мобильных брендов, позволяя им взаимодействовать со своей аудиторией за пределами мобильного экрана и создавать привлекательный опыт без каких-либо усилий по развитию после интеграции. Storyly доверяют более 300 брендов в более чем 40 странах, включая, помимо прочего, Domino’s Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald’s, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle и Birbank. Storyly Stories по своей природе предоставляют мобильным приложениям и веб-сайтам возможность донести любое сообщение запоминающимся, знакомым и интерактивным, а не навязчивым способом. Благодаря интуитивно понятной студии и панели инструментов Storyly также позволяет легко создавать привлекательный контент, который соответствует стилю и дизайну любого мобильного приложения и веб-сайта. Именно это делает Storyly Stories чем-то большим, чем просто круг, предлагая безграничный мир творчества, взаимодействия и связи.
Skeepers
octoly.com
SPEECERS является европейским лидером в области решений по взаимодействию покупателей. Они предоставляют полностью интегрированный универсальный набор UGC для брендов, чтобы общаться с потребителями, усилить охват, повышение взаимодействия, продвижение продаж и удержание клиентов. SPEPERES соединяет бренды и потребителей с помощью подлинного опыта с нашим полностью интегрированным набором универсального магазина UGC Solutions. С помощью SPECEERS бренды подлинно развивают потребительские отношения, усиливают охват, повышают вовлечение, стимулируют продажи и улучшают удержание потребителей. Его решения позволяют легко создавать, собирать, управлять и активировать UGC, эффективно и в масштабе. SPEPERS позволяет брендам связываться с нашим сообществом создателей для высококачественного, созданного специально для видеоконтента UGC. Его расширенный ИИ позволяет брендам использовать самый оптимальный видеоконтент, чтобы продукты резонировали с целевой аудиторией и трансляционными видео по своим наиболее эффективным каналам распространения
Dropified
dropified.com
Dropified позволяет вам автоматизировать свой бизнес по прямым поставкам на eBay/AliExpress или запустить добавки под вашим собственным брендом, которые будут доставляться вашим клиентам напрямую.
Spocket
spocket.co
С помощью машинного обучения Spocket совершает революцию на рынке прямой поставки и помогает интернет-торговцам конкурировать с Amazon, устраняя необходимость хранения запасов и сокращая первоначальные затраты для ритейлеров. Spocket позволяет более чем 30 000 предпринимателям на пяти континентах запускать и масштабировать свои интернет-магазины с упором на товары из США и ЕС. Тщательно проверяя поставщиков, продавцы и клиенты могут быть уверены в быстрой доставке, качестве и стабильной продукции, фирменном выставлении счетов и команде поддержки клиентов мирового класса. Станьте частью революционного видения Spocket по удалению запасов из онлайн- и физической розничной торговли, используя модель прямой поставки и решая проблему стоимостью 1,1 триллиона долларов, называемую искажением запасов.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid от Lightspeed — это самый простой способ добавить интернет-магазин на любую веб-страницу или профиль в социальной сети. Ecwid от Lightspeed, которым пользуются сотни тысяч продавцов в 175 странах, предлагает все необходимое, чтобы связаться с вашими клиентами, где бы они ни находились: лично, через ваш веб-сайт, Instagram, Facebook, Amazon или Google Shopping. А благодаря интеграции Ecwid для торговых точек, интеграции маркетинга по электронной почте и специальному мобильному приложению вы можете управлять своим маркетингом, мерчендайзингом и продажами в любое время и в любом месте.
Chargebee
chargebee.com
Платформа Chargebee позволяет компаниям, работающим по подписке, улавливать, сохранять и максимизировать возможности получения дохода за счет автоматического регулярного выставления счетов, управления подписками и анализа доходов. Благодаря полной интеграции с вашим технологическим стеком Chargebee становится сердцем вашей коммерческой деятельности. Оптимизируйте эффективность продаж, успеха и финансовых операций, чтобы ускорить рост доходов от подписки. Chargebee — ведущая платформа управления ростом доходов (RGM) для компаний, работающих по подписке. Миссия Chargebee — помочь предприятиям любого размера увеличить свои доходы, предоставляя комплексный набор решений, включая управление подписками и регулярное выставление счетов, оптимизацию цен и платежей, признание доходов, сбор средств и удержание клиентов.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — это платформа управления производительностью продукта (PPM). Платформа позволяет ритейлерам понять, как работают их отдельные продукты на протяжении всего жизненного цикла продукта, что позволяет им максимизировать свою прибыль за счет принятия более обоснованных и обоснованных решений. Обычные операционные структуры розничной торговли (закупки, закупки, мерчендайзинг, маркетинг и дистрибуция) воспринимают продукты по-разному и используют разные показатели для управления своей деятельностью. Мы видим наибольшие разногласия между отделом маркетинга и остальной частью организации, поскольку сложно разбить маркетинговые усилия на уровень SKU, а также сделать данные на уровне SKU полезными для маркетинга. Это приводит к тому, что реальная стоимость продвижения не учитывается в марже продукта, что приводит к чрезмерным инвестициям в плохие продукты и недостаточным инвестициям в потенциально хорошие продукты. Управление производительностью продукта преодолевает описанные выше трудности за счет объединения данных о продуктах по всем маркетинговым каналам с бизнес-данными о SKU для создания комплексного представления об истинной эффективности продукта. Это можно использовать для стимулирования маркетинговых усилий или поддержки важных бизнес-решений (например, ценообразования или покупки продуктов). Платформа PPM также напрямую подключается к рекламным сетям. С помощью ROI Hunter маркетологи электронной коммерции могут создавать и запускать более прибыльные кампании с одной платформы.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-это маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С такими инструментами, как отчетность и аналитика, маркетинг CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли продавать умнее и быстрее развивать свой бизнес. MailChimp Marketing & CRM Mobile App помогает вам продать умнее и быстрее развивать ваш бизнес с первого дня. Получите доступ к инструментам, которые вам нужны, куда бы вы ни стали, и встайте и работайте за считанные минуты - никакого опыта не требуется. С MailChimp вы никогда не упустите возможность сделать продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией вашего бренда. Используйте MailChimp для: * Marketing CRM - Следите за своими контактами с маркетингом CRM от MailChimp. Найдите и добавьте новых клиентов с инструментами импорта контактов, такими как сканер визиток. Отслеживайте рост аудитории и просмотрите информацию о отдельных контактах на приборной панели. Сделайте все это в одном месте - звоните, текст и электронная почта прямо из приложения. Запишите заметки и добавьте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика - получите более глубокий взгляд на ваши продажи и маркетинговые показатели. Отслеживайте результаты для всех ваших кампаний и получите действенные рекомендации о том, как улучшить. Посмотреть отчеты и аналитики для электронных кампаний, целевых страниц, рекламных объявлений в Facebook и Instagram, сообщений в социальных сетях и открыток. * Электронные письма и автоматизации - создать, редактировать и отправлять кампании по маркетингу по электронной почте, информационные бюллетени и автоматизации. Благодаря однокровальному обращению к неоткрытию и писателям ретаргетирования продуктов, вы сможете вновь переименовать клиентов и вскоре увеличить продажи. * Ads Facebook и Instagram - проект и публикация рекламы, установите бюджет и нацеливается на конкретную группу. Обратитесь к новым людям, задействуйте существующие контакты, настраивайте пользовательскую аудиторию или возвращайте посетителей сайта. * Рекомендации по маркетингу - Получите действенные рекомендации, чтобы помочь улучшить ваш маркетинг. Знайте, когда пришло время настроить заброшенную электронную почту CART или получить напоминание, чтобы установить логотип вашего бренда. * Управление брендом - Загрузите изображения с вашего устройства непосредственно в MailChimp и используйте их во всех ваших кампаниях.
Stripe
stripe.com
Stripe - это американская финансовая услуга и программное обеспечение в качестве компании Service (SAAS) со штаб -квартирой в Сан -Франциско, штат Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы программирования приложений (API) для веб-сайтов электронной коммерции и мобильных приложений.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Vimeo
vimeo.com
Vimeo - это видеохова, обмен и платформа для обслуживания, со штаб -квартирой в Нью -Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки для производителей видеоконтента и предлагая программное обеспечение в качестве услуги (SAAS) с помощью создания видео, редактирования и вещания, корпоративных программных решений, а также для средств для средств для средств для средств для средств для Профессионалы видео для общения с клиентами и другими специалистами. Vimeo фокусируется на доставке видео высокой четкости по ряду устройств. Сайт был первоначально построен Джейком Лодвиком и Заком Кляйном в 2004 году в качестве побочного продукта колледжа, чтобы поделиться видео с юмором среди коллег, хотя они ставят в сторону, чтобы поддержать растущую популярность колледжа. IAC приобрел CollegeHumor и Vimeo в 2006 году, и после того, как Google приобрел YouTube более 1,65 млрд. Долл. США, IAC направил больше усилий в Vimeo, чтобы конкурировать с YouTube, сосредоточившись на предоставлении кураторского контента и видео с высоким разрешением, чтобы отличить себя от других сайтов обмена видео. Лодвик и Кляйн в конечном итоге ушли к 2009 году, и IAC внедрил более ориентированную на корпоративную структуру для создания услуг Vimeo, причем нынешний генеральный директор Анджали Суд был на месте с июля 2017 года.
SAP
sap.com
SAP is the leading enterprise application and business AI company. They stand at the intersection of business and technology, where their innovations are designed to directly address real business challenges and produce real-world impacts. Their solutions are the backbone for the world’s most complex and demanding processes. Интегрированный портфель SAP объединяет элементы современных организаций - от рабочей силы и финансовых показателей до клиентов и цепочек поставок - в единую экосистему, которая стимулирует прогресс.
MyAlice
myalice.ai
Универсальный инструмент общения с клиентами для социально активных брендов Shopify и WooCommerce. Социальные сети — это новая электронная коммерция. Клиенты теперь относятся к вашему бренду как к человеку и хотят общаться с вами по нескольким каналам. Итак, мы создали современный способ продажи и поддержки в средствах массовой информации с помощью бесед. Откройте для себя социальную коммерцию для своего бренда электронной коммерции за пять простых шагов, чтобы развивать свой бизнес, строить искренние отношения с клиентами и тратить меньше времени на закрытие заказов. 1. Поддержка и продажа из одного почтового ящика. Как и вы, мы ненавидим переключаться между бесчисленными социальными приложениями, веб-сайтами и магазинами. Итак, управляйте всеми своими социальными каналами, чатом и заказами электронной коммерции из одного общего почтового ящика. 2. Управляйте заказами электронной коммерции. Просматривайте и ищите свои запасы, создавайте или обновляйте заказы, делитесь изображениями продуктов, просматривайте сведения о клиентах — и все это, не выходя из почтового ящика. 3. Экономьте время и ресурсы на поддержке. Развертывайте чат-ботов без кода за считанные минуты, чтобы сэкономить часы на поддержке, автоматически отвечать на распространенные запросы и автоматизировать общение на нескольких языках. 4. Сотрудничайте с товарищами по команде. Получите полноценный инструмент для оформления заявок, позволяющий автоматически назначать, переназначать участников, создавать готовые ответы, добавлять теги и оставлять заметки для общей поддержки клиентов. 5. Принимайте более эффективные решения, даже не пытаясь это сделать = Создавайте автоматические отчеты о пользователях, продажах, эффективности агентов и рейтингах клиентов, чтобы принимать более эффективные решения для вашей команды. TLDR: MyAlice объединяет все, что нужно бизнесу электронной коммерции — каналы социальных сетей, чат, чат-бот, инвентарь магазина, платежный шлюз, мобильное приложение — все на одной платформе, чтобы вы могли продавать и поддерживать на ходу. В любое время. Где угодно. Интегрируется с вашим магазином WooCommerce или Shopify, веб-сайтом, мобильным приложением и популярными социальными каналами, такими как Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram и Line. Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня или получите помощь в переходе с Gorgias, Delightchat, Richpanel, eDesk, Freshdesk.
AppMySite
appmysite.com
Создайте приложение с помощью самого мощного конструктора мобильных приложений. AppMySite упрощает разработку приложений. Создавайте собственные мобильные приложения премиум-класса для Android и iOS без написания единой строки кода.
nandbox
nandbox.com
Конструктор приложений nandbox — ЕДИНСТВЕННЫЙ конструктор приложений на рынке. Компания nandbox предлагает самый продвинутый на рынке конструктор приложений, в котором сотни функций устанавливаются одним нажатием кнопки. Создавайте собственные приложения для Android и iOS без какого-либо опыта программирования. Присоединяйтесь к более чем 12 000 довольных клиентов, выбирайте из бесплатных и профессионально разработанных шаблонов и опробуйте конструктор приложений nandbox с 14-дневной пробной версией, и все это без необходимости тратить ни доллара на разработку или какой-либо предварительный опыт программирования.
Elfsight
elfsight.com
Обновите свой сайт без программирования. Виджеты Elfsight помогают более чем 1 000 000 владельцам веб-сайтов увеличивать продажи, привлекать посетителей, собирать потенциальных клиентов и многое другое. Экономьте свое время и деньги с помощью готовых решений и развивайте свой бизнес быстрее! ⚡️
ManyChat
manychat.com
Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах. Привлекайте своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в личных сообщениях Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS, чтобы развивать свой бренд. Если вы хотите привлечь больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов за счет увеличения времени действия соглашения об уровне обслуживания, у Manychat есть все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Вот что такое чат-маркетинг и что такое Manychat.
DelightChat
delightchat.io
Увеличивайте продажи и управляйте поддержкой без особых усилий - Многоканальная поддержка клиентов. Отвечайте клиентам по всем каналам с единой панели управления — WhatsApp, Instagram, Facebook, электронной почты и живого чата. - Маркетинг в WhatsApp. Отправляйте рекламные трансляции с помощью официального API WhatsApp и увеличивайте свои продажи. Автоматизируйте восстановление брошенных корзин, отправляйте уведомления о заказах и проверяйте заказы с наложенным платежом с помощью WhatsApp.
Recombee
recombee.com
Мы предоставляем персонализированный контент, продукты и рекомендации по поиску как услугу, чтобы увеличить доходы наших клиентов, повысить удовлетворенность их пользователей и помочь их бизнесу расти. Используя нашу простую в использовании интеграцию, наши пользователи могут получить практический опыт работы с нашими услугами, присоединившись к 30-дневной неограниченной бесплатной пробной версии. Базируясь в Праге, мы обслуживаем более 300+ довольных клиентов по всему миру, которые рады поделиться своим опытом.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Отчеты о репутации потребителей Token of Trust® — это самый простой способ для потребителей подтвердить свою личность предприятиям и другим лицам. Предприятия могут использовать платформу идентификации Token of Trust для проверки потребителей во время регистрации учетной записи, при оформлении заказа или в любой момент по запросу. Необходимо ли вашему бизнесу проверять возраст клиентов? Расположение? Личность? Не переживайте — это наша специализация. С помощью настраиваемых рабочих процессов Token of Trust предприятия могут определять характеристики идентификации потребителей, которые важно фиксировать и проверять, а затем устанавливать правила автоматической обработки процесса утверждения.
Pimcore
pimcore.com
Pimcore — отмеченный наградами поставщик программного обеспечения с открытым исходным кодом для управления данными и решениями для управления опытом. Благодаря Pimcore тысячи клиентов по всему миру, в том числе Burger King, Audi, Peugeot и IKEA, предоставляют цифровые возможности, которые создают значительную ценность для их бизнеса. Pimcore позволяет быстро и легко создавать высококонверсионные, последовательные, контекстуальные цифровые возможности и внедрять инновации на сверхскоростной скорости, сотрудничая на единой платформе во всей цифровой организации. Это обеспечивает превосходное время выхода на рынок и непревзойденные возможности подключения. Лицензия с открытым исходным кодом позволяет организациям любого размера и отрасли сохранять полный контроль над технологиями. Pimcore используется более чем 110 000 компаний в 65 странах и признан Gartner Peer Insights «Выбором клиентов» 2022/23.
Pepperi
pepperi.com
Pepperi предоставляет брендам потребительских товаров и оптовикам комплексную торговую платформу B2B, позволяющую последовательно управлять всеми аспектами омниканальных продаж. Предоставляя вам возможность продавать больше, лучше и быстрее, наша платформа уникальным образом сочетает в себе электронную коммерцию B2B, автоматизацию продаж, розничную торговлю и учет маршрутов (продажи в фургонах) в интегрированное мобильное решение, которое изначально работает на всех устройствах, чтобы максимально эффективно работать лично и онлайн. B2B продажи. Более 1000 клиентов в более чем 60 странах в различных отраслях – товары повседневного спроса, красота и косметика, продукты питания и напитки, очки и многие другие – полагаются на Pepperi при планировании, выполнении и анализе своих омниканальных продаж B2B: • Электронная B2B через Интернет и мобильные устройства. Коммерческая платформа позволяет покупателям делать заказы в любое время и в любом месте. • Принятие заказов онлайн и офлайн стало проще благодаря электронным каталогам, торговым акциям и полным данным о клиентах. • Приложение для розничной торговли для аудита в магазине, мерчендайзинг и пополнение запасов • Прямая доставка в магазин и продажи микроавтобусов с помощью приложения для учета маршрутов для iOS и Android • Управляйте торговыми маркетинговыми акциями по всем каналам одновременно, используя интуитивно понятный пользовательский интерфейс • Централизованное управление оптимизирует омниканальные операции в точках взаимодействия с клиентами. Платформа Pepperi корпоративного уровня обеспечивает беспрепятственное использование. и безопасно интегрируется с такими ERP-системами, как SAP Business One, SAP Business By Design и многими другими, что делает данные полностью доступными для представителей на местах и покупателей на всех устройствах, онлайн и оффлайн.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce — это комплексная платформа электронной коммерции, которая позволяет предприятиям создавать интернет-магазины и управлять ими, принимать заказы, отслеживать запасы, обрабатывать платежи, управлять доставкой и с легкостью продвигать свой бренд. Благодаря глобальному охвату и доступности в более чем 30 странах Zoho Commerce предлагает универсальное решение для торговцев, предоставляя интегрированную экосистему, которая упрощает операции электронной коммерции и устраняет необходимость в знаниях в области кодирования.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan — это современная, сверхбыстрая платформа электронной коммерции для запуска интернет-магазина без программирования. Dukaan, построенный на скорости, производительности и простоте, предлагает наиболее интуитивно понятный и надежный опыт электронной коммерции, идеально подходящий как для малого бизнеса, так и для крупных предприятий. С Dukaan можно не только быстро приступить к работе, но и масштабироваться и двигаться вперед гораздо быстрее, чем конкуренты. Благодаря обширной библиотеке плагинов и интеграций с возможностью создания решений для любых ваших потребностей, Dukaan является идеальным выбором для предприятий, ориентированных на поколение Интернета. Миллионы предпринимателей по всему миру доверяют Dukaan сайт электронной коммерции своей мечты. Вы следующий?
Surefront
surefront.com
Surefront — это облачная платформа управления жизненным циклом продукта (PLM), управления информацией о продуктах (PIM) и управления взаимоотношениями с оптовыми клиентами (CRM) 3-в-1, которая оптимизирует процесс разработки продуктов и мерчандайзинга для розничных продавцов и поставщиков. Surefront заменяет устаревшие инструменты, такие как электронная почта и электронные таблицы. Это освобождает команды по разработке продуктов и мерчендайзингу, чтобы они могли делать то, что у них получается лучше всего.
Moosend
moosend.com
Moosend — это мощное программное обеспечение для автоматизации электронного маркетинга с функциями мирового класса, современными процессами автоматизации и инструментами привлечения потенциальных клиентов, которые помогут вам развивать свой бизнес с первого дня, сохраняя при этом удостоенный наград универсальный пользовательский интерфейс. . -Отправляйте маркетинговые кампании по электронной почте. Создавайте красивые, профессиональные кампании по электронной почте, чтобы профессионально взаимодействовать со своей аудиторией. -Управляйте своей аудиторией. Отправляйте нужные электронные письма нужной аудитории, используя наши расширенные функции сегментации, организуйте их с помощью тегов подписчиков и минимизируйте количество отписок. -Расширяйте свою аудиторию Создавайте, запускайте и оптимизируйте потрясающие целевые страницы и формы подписки — и все это с помощью одного инструмента. -Автоматизируйте свой маркетинг. Автоматизируйте повторяющиеся задачи и создавайте восхитительные персонализированные цифровые возможности для своих клиентов. -Отслеживайте свои усилия. Измеряйте свой маркетинговый успех и собирайте важные данные для принятия более эффективных решений. Вы можете попробовать Moosend's бесплатно и попробовать все наши функции для малого и среднего бизнеса и предприятий бесплатно! Кредитная карта не требуется. Начните работу всего за 9 долларов США в месяц или свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы разработать индивидуальный план, отвечающий потребностям вашего бизнеса. Скопируйте и вставьте в свой браузер следующие ссылки: - Попробуйте Moosend бесплатно: https://moosend.com/register/ - Получите индивидуальное предложение: https://moosend.com/contact-us/sales/
Kalodata
kalodata.com
Kalodata — это инструмент анализа и анализа данных для магазина TikTok. Предоставляя информацию о трендовых продуктах, талантливых влиятельных лицах, популярных коротких видеороликах, качественных прямых трансляциях, исследованиях рынка, конкурентном анализе, мы можем помочь продавцам магазинов/брендам/создателям/партнерам TikTok принимать более эффективные и основанные на данных решения для увеличения своих продаж и доходов, поскольку а также повысить эффективность повседневной деятельности.
DataHawk
datahawk.co
Datahawk — это самая гибкая платформа бизнес-аналитики электронной коммерции, обеспечивающая лучший охват и глубину данных Amazon для бренд-менеджеров, а также непревзойденную интеграцию с их собственными инструментами визуализации и создания информационных панелей. DataHawk предоставляет полезную и настраиваемую информацию для оптимизации вашего присутствия на Amazon. Наша платформа автоматизирует сбор данных и рабочие процессы, позволяя вам сосредоточиться на том, что действительно важно, и обойти конкурентов с помощью искусственного интеллекта и человеческого руководства.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам. Благодаря комплексному набору инструментов и решений WebEngage позволяет компаниям эффективно понимать, привлекать и удерживать клиентов. - УНИФИКАЦИЯ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ: WebEngage позволяет компаниям консолидировать данные о клиентах из различных источников, предоставляя ценную информацию в режиме реального времени и обеспечивая динамическую микросегментацию для целевых кампаний на основе конкретных атрибутов и поведения клиентов. - МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ: благодаря интуитивно понятному конструктору рабочих процессов WebEngage с функцией перетаскивания компании могут легко проектировать и автоматизировать многоканальные взаимодействия с клиентами, обеспечивая единообразный и персонализированный опыт по всем каналам, таким как электронная почта, SMS, push-уведомления и многое другое. - ЦЕЛЕВЫЕ КАМПАНИИ: WebEngage дает компаниям возможность автоматизировать персонализированные кампании, запускаемые действиями клиентов и заранее определенными бизнес-событиями. Это обеспечивает своевременную и актуальную коммуникацию для повышения вовлеченности клиентов и коэффициентов конверсии. - ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ИИ: панель WebEngage Analytics позволяет использовать все показатели, необходимые для сегментации, привлечения и удержания приоритетных клиентов, оттока клиентов для окон конверсии и оптимизации рентабельности инвестиций. Это позволяет компаниям сосредоточить свои действия и кампании для достижения максимального эффекта и повышения рентабельности инвестиций. - ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 1:1: WebEngage позволяет компаниям предоставлять персонализированный опыт в любом масштабе. Учитывая намерения, предпочтения и другие соответствующие данные пользователей, компании могут адаптировать свои коммуникации к каждому отдельному клиенту, способствуя многоканальному взаимодействию с клиентами. Что еще? Платформа WebEngage быстро и легко интегрируется. Совместим с диапазоном ESP и MSP, все, что требуется, — это несколько часов работы технической команды. Присутствие по всему миру: со штаб-квартирой в Индии компания WebEngage расширила свою деятельность по всему миру, открыв офисы и присутствуя в регионе Ближнего Востока и Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
Mowico
mowico.com
Конструктор мобильных приложений без кода, который преобразует ваш бизнес электронной коммерции в мобильное приложение за три шага в течение часа; без каких-либо знаний кодирования!
Shopney
shopney.co
Shopney — лучший конструктор мобильных приложений для брендов Shopify и Shopify Plus. Благодаря простому редактору дизайна с возможностью перетаскивания вы можете преобразовать свой магазин Shopify в мобильные приложения для iOS и Android. Он имеет уникальные функции, такие как параметры темы и чат в приложении. Таким образом, вы можете быть уверены, что ваше мобильное приложение соответствует бренду и способствует увеличению продаж. Shopney интегрируется с популярными приложениями Shopify, чтобы перенести все функции электронной коммерции вашего веб-сайта в ваше мобильное приложение.
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требований, которым доверяют ведущие бренды и регулирующие органы на протяжении последних десяти лет, одобрены десятками регулирующих органов, установлены на более чем 400 миллионах устройств и анализируют более 10 миллиардов транзакций в год. Решения GeoComply включают в себя анализ местоположения, устройства и идентификации, а также расширенное машинное обучение для обнаружения и оповещения о мошеннической деятельности. Интегрируя решения GeoComply в свои процессы и системы управления рисками, организации могут выявлять мошенничество на более раннем этапе взаимодействия с пользователем, лучше устанавливать его истинную цифровую идентичность и укреплять цифровое доверие. Отмеченные наградами продукты GeoComply основаны на технологиях, разработанных для строго регулируемого и сложного рынка онлайн-игр и ставок на спорт в США. Помимо iGaming, GeoComply предоставляет решения для обнаружения мошенничества с использованием геолокации для потоковых видеовещателей, а также для онлайн-банкинга, платежей и криптовалют, формируя впечатляющий список клиентов, включая Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings и FanDuel.
Oode
oode.com
Oode — это универсальная платформа для управления бизнесом, которая помогает поставщикам услуг управлять всем: от бронирований до платежей.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS предлагает универсальный пакет API для предотвращения мошенничества, который эффективно обнаруживает и предотвращает сложные мошеннические действия, такие как человекоподобные боты, резидентные прокси, поддельные электронные письма и украденные пользовательские данные. Нашим инструментам проверки в режиме реального времени доверяют крупные финансовые учреждения, такие как Bank of America и Coinbase, а также другие компании, включая Microsoft, Uber и Amazon, для снижения рискованного поведения. Наши данные о рисках всегда актуальны и эффективны против даже самых изощренных форм мошенничества.
StoryStream
storystream.ai
StoryStream — это универсальная платформа для пользовательских и социальных покупок для мировых брендов и ритейлеров. Они решают задачу привлечения современных потребителей, которые ищут аутентичный и персонализированный опыт при совершении покупок в Интернете. Они помогают им открывать для себя новые продукты и поддерживают их решения о покупке. Платформа StoryStream на базе искусственного интеллекта автоматизирует краудсорсинг аутентичных изображений и видеоконтента от сообщества бренда и превращает их в очень привлекательные возможности для покупок, которые можно легко встроить в витрины магазинов электронной коммерции и платформы социальных сетей. Ключевые решения включают в себя: * Галереи пользовательского контента и социального контента. * Покупайте образ * Видео для покупок * Прямая трансляция видеопокупок * Визуальные отзывы клиентов
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial — это полноценная платформа пользовательского контента, предназначенная для роста и взаимодействия с клиентами, с легкостью собирая и демонстрируя контент от довольных клиентов. EmbedSocial разработан, чтобы позволить агентствам, предприятиям, влиятельным лицам, создателям контента и маркетологам повысить уровень своей стратегии контент-маркетинга, генерируя весь свой социальный контент, сохраняя, модерируя, анализируя и публикуя виджеты пользовательского контента в режиме реального времени на любом веб-сайте. Это передовая, простая в использовании платформа для сбора, управления, управления и показа пользовательского контента (UGC) на веб-сайтах в виде отзывов клиентов, рекламных объявлений, кампаний с хэштегами, социального контента и т. д. Чтобы помочь вам в создании незабываемой стратегии пользовательского контента, EmbedSocial интегрировалась с самыми популярными платформами миллениалов, такими как Instagram, Facebook, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp и YouTube, и постоянно добавляет интеграции. с другими социальными сетями. Основные преимущества: * Повышает узнаваемость бренда * Экономит ваше время и энергию * Повышает уровень ваших маркетинговых кампаний свежим и запоминающимся способом. * Продвигает ваши новые продукты инновационным способом. * Улучшает коэффициент конверсии на страницах вашего продукта. * Помогает вам достичь ваших рекламных целей * Увеличивает ваши усилия по SEO * Улучшает ваш магазин электронной коммерции и стимулирует принятие решений о покупке. * Привлеките больше трафика на свои учетные записи в социальных сетях. * Расширяет показатели социальных сетей. * Показывает отзывы реальных людей, использующих ваши продукты, и делится пользовательским опытом. * Помогает вам завоевать авторитет в качестве идейного лидера в онлайн-сообществе. * Оптимизирует привлечение потенциальных клиентов и обмен сообщениями о бренде. * Дает вашей аудитории почувствовать, что ее видят и ценят, когда вы делитесь созданным ими контентом. * Более доступный, чем традиционный маркетинг EmbedSocial включает в себя набор из 5 инструментов: * EmbedAlbum: усиливает маркетинг пользовательского контента за счет создания пользовательского контента, такого как фотографии в социальных сетях, и показывает его на вашем веб-сайте в виде привлекательного виджета. Добавьте кнопки покупки, чтобы создать альбом для покупок. * EmbedReviews: поощряет сарафанное радио и социальные доказательства, собирая обзоры продуктов от Google и Yelp и встраивая ваши онлайн-отзывы клиентов на любой веб-сайт. * EmbedFeed: улучшает ваши кампании UGC, показывая всю стену бренда в социальных сетях на любом веб-сайте. * EmbedForms: облегчает работу вашей команды по цифровому маркетингу, предоставляя вам возможность создавать и отправлять клиентам опросы об удовлетворенности. * EmbedStories: собирает ваши истории Instagram в виде привлекательного виджета, который автоматически синхронизируется каждый раз, когда вы добавляете фотографию в свою активную историю. EmbedSocial одобрен основными платформами социальных сетей для использования пользовательского контента, а также для создания и отображения следующего типа контента: обзоры, фотографии, ленты, истории, формы обратной связи. Это включает в себя интеграцию с Instagram, страницами Facebook, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp и YouTube, а также с другими социальными каналами, которые появятся в ближайшее время.
Apimio
apimio.com
APIMIO — это инструмент управления информацией о продуктах (PIM), который позволяет производителям оптимизировать подачу данных о продуктах для своих розничных продавцов. Забудьте о работе с электронными таблицами, PDF-файлами или файлами Word: с помощью APIMIO вы можете собирать и загружать информацию в централизованное хранилище и синхронизировать ее между вашими розничными партнерами одним нажатием кнопки. APIMIO помогает производителям оптимизировать процессы управления информацией о продуктах, позволяя им: * собирать и систематизировать данные * проверять качество и согласованность данных * распространять данные среди своих розничных продавцов * объединять данные на сторонних торговых площадках и платформах.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com — датский веб-сайт, посвященный обзорам потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, программное обеспечение и команду по соблюдению требований, чтобы сообщать и удалять с платформы отзывы, которые нарушают правила содержания Trustpilot. Trustpilot имеет офисы в Нью-Йорке, Денвере, Лондоне, Копенгагене, Вильнюсе, Берлине и Мельбурне, а штат сотрудников превышает 700 человек. Существуют независимые расследования, которые предполагают, что на сайтах с обзорами, таких как Trustpilot, могут быть фальшивые отзывы.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — это платформа цифровой электронной коммерции, созданная для быстрорастущих предпринимателей. Предприниматели могут создать интернет-магазин, продавать цифровые продукты, принимать платежи, блокировать мошенничество и анализировать данные клиентов — от программного обеспечения до сообществ и всего, что между ними.
Miappi
miappi.com
Miappi помогает потребительским брендам повышать вовлеченность клиентов и продажи, позволяя им собирать, курировать и распространять наиболее ценный пользовательский контент по своим маркетинговым каналам. Miappi помогает брендам находить и лицензировать свои изображения, видео и обзоры, которые затем можно распространять на веб-сайтах, страницах продуктов, приложениях, цифровых вывесках, киосках, электронной почте и в рекламе. Новинка 2021 года: Miappi с гордостью объявляет о запуске общественной маркетинговой платформы, которая позволяет брендам связываться с людьми, стоящими за пользовательским контентом. Переиздайте высокоэффективный пользовательский контент с управляемыми правами, чтобы: - Микросайты и целевые страницы кампаний. - Страницы электронной коммерции (PDP, категории, домашние страницы, страницы корзины и т. д.) - Цифровые экраны - Платная реклама - Кампании по электронной почте Интегрируется с: - Shopify - Hootsuite - Трастпилот - Яркий знак - Свежая актуальность и многое другое. Сообщество Миаппи — набор. Сотрудничать. Создавать Превратите клиентов в страстных создателей контента.
DSers
dsers.com
Dsers — один из лучших инструментов прямой поставки AliExpress для электронной коммерции, который позволяет обрабатывать оптовые заказы на AliExpress и осуществлять платежи. С помощью Dsers вы можете одним щелчком мыши найти множество поставщиков с AliExpress. Он позволяет вам подключаться к поставщикам и управлять ими, размещать несколько заказов всего за несколько секунд и автоматически отслеживать их из вашего магазина или учетной записи Paypal. Dsers обеспечивает оптимизацию поставщиков, чтобы найти лучших поставщиков для всех ваших продуктов и способствовать улучшению продаж одного и того же продукта с лучшим рейтингом и более дешевым ценовым диапазоном. Кроме того, это позволяет вам найти замену поставщику вместо текущего всего за несколько кликов и в кратчайшие сроки. Пользователи также получают возможность размещать оптовые заказы с помощью Dsers, что в целом экономит время и энергию. Пользователи также могут создавать различные пакеты товаров от нескольких поставщиков AliExpress, чтобы получать скидки, предложения и пониженные цены. Вы можете попробовать Dsers бесплатно, просто создав учетную запись на их веб-сайте и настроив с ними свой интернет-магазин.
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks — это идеальная платформа автоматизации маркетинга для агентств, медиа-компаний и брендов. Наш комплексный набор инструментов, включающий управление данными, отчетность, аналитику, управление рабочими процессами, SEO и многое другое, обеспечивает более высокую эффективность.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker — это ведущая торговая платформа с участием нескольких поставщиков, которая легко объединяет торговых партнеров независимо от типов интеграции. Наши современные решения позволяют ритейлерам и брендам объединять, координировать и развивать свою коммерческую платформу, чтобы контролировать качество обслуживания клиентов, используя и анализируя жизненно важные данные из первых рук, снижая риски, связанные с запасами, и курируя расширенный ассортимент. Повышая прозрачность коммерческих программ наших клиентов, Logicbroker может лучше позиционировать ритейлеров и бренды для преобразующего роста. По мере изменения потребностей и спроса бизнеса Logicbroker предоставляет возможность быстро переключать поставщиков и выполнение продукции с 3P на 1P, а также ответственно находить новые источники запасов, которые поддерживают целостность вашего бренда и выполняют обещания по доставке. Мы работаем с производителями и розничными торговцами среднего и корпоративного уровня в различных отраслях, включая здравоохранение и благополучие, товары для дома, бытовую электронику, игрушки и детские товары, а также потребительские товары и бренды услуг, такие как Samsung, Victoria's Secret, The Vitamin Shoppe, Walgreens. , Ace Hardware и BBQGuys.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви и запустила свое первое приложение и сервис в 2010 году. С ноября 2015 года она торгуется как публичная компания на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo eCommerce — это компонуемое решение, созданное для упрощения управления сложными каталогами продуктов, поиска, ценообразования, заказов и управления клиентами по нескольким каналам с широкими возможностями расширения и мгновенным удобством использования. Масштабируйте свой бизнес с помощью перспективной платформы, которая выходит за рамки традиционной основной торговли и упрощает и ускоряет рост. Быстро развертывайте многоканальный опыт B2B и B2C с помощью Kibo Omnichannel Starter Stores, который содержит готовые интеграции, рабочие процессы и процессы для сервисов Kibo, таких как поиск, инвентаризация, поиск, маршрутизация заказов, для поддержки таких программ, как BOPIS и доставка в магазин. Быстро разверните витрину магазина с нуля с помощью наборов коннекторов к популярным платформам, таким как React Storefront, Vue Storefront и Next.js Commerce, а также к платформам развертывания. Интегрируйтесь с ведущими поставщиками автономных CMS с помощью готовых интеграций или используйте API-интерфейсы Kibo для интеграции существующих систем.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple использует инновационные технологии для воплощения продуктов на экране, делая процесс цифровых покупок более быстрым, точным и в целом улучшая качество обслуживания. Наши возможности 3D-визуализации и настройки продуктов интегрируются с другими поставщиками программного обеспечения для создания подключенной среды данных. Благодаря платформе Dopple компании могут расширять возможности своих клиентов посредством интерактивного и увлекательного опыта использования цифровых продуктов.
Sketchfab
sketchfab.com
Решения 3D и AR-визуализации для бизнеса. Sketchfab — это ведущая платформа для публикации, обмена и интеграции интерактивных 3D- и AR-технологий в любом месте в Интернете: на веб-сайтах, платформах электронной коммерции, блогах, статьях и рекламных кампаниях. Посетите нас: Sketchfab.com/enterprise
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