Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения - Сенегал

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Программное обеспечение для электронной коммерции оптимизирует сложный процесс онлайн-продаж, принося пользу потребителям, позволяя профессионалам обеспечивать оптимальный опыт покупок. Поскольку современный процесс онлайн-покупок становится все более сложным, включая множество каналов и множество потребительских решений, программное обеспечение для электронной коммерции обеспечивает плавную интеграцию. Наша категория программного обеспечения для электронной коммерции включает в себя широкий спектр решений, таких как платформы электронной коммерции, платежные шлюзы, программное обеспечение для управления подписками и инструменты живого чата.
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструменты платежей, маркетинга, доставки и взаимодействия с клиентами, которые упрощают процесс управления интернет-магазином для мелких торговцев». Компания сообщила, что ее платформу используют более 1 000 000 предприятий примерно в 175 странах. по состоянию на июнь 2019 года, при этом общий валовой объем товаров превысил 41,1 миллиарда долларов США за календарный 2018 год.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Wix
wix.com
Уверенно создавайте и масштабируйте свой онлайн-бизнес с помощью Wix. Благодаря молниеносной веб-производительности, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуре вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет в рабочем состоянии. И с Wix вы получаете гораздо больше, чем просто конструктор веб-сайтов: от онлайн-расписания до платежей, глубокого брендинга и решений для электронной коммерции. Вы можете развивать свой сайт в любом направлении. Когда дело доходит до управления бизнесом в Интернете, оно никогда не было более интуитивным: благодаря ведущим инструментам SEO и маркетинга, расширенной аналитике и даже мобильному приложению вы можете быть в курсе всего, где бы вы ни находились. Присоединяйтесь к миллионам пользователей, которые использовали Wix, чтобы помочь им достичь своих онлайн-целей. Каковы основные особенности Wix? * Умный редактор с функцией перетаскивания для интуитивного создания вашего сайта. * Более 900 стратегически разработанных шаблонов веб-сайтов * Расширенные функции SEO для оптимизации для поисковых систем. * Мощные решения для электронной коммерции для управления вашим магазином и продаж через Интернет. * Программное обеспечение для онлайн-бронирования, которое обеспечивает удобство бронирования для ваших клиентов. * Встроенные маркетинговые инструменты, которые помогут управлять и развивать ваш бизнес в Интернете. * Полные возможности ведения блога, которые помогут вам вырастить лояльную аудиторию и монетизировать контент. * Полнофункциональные инструменты веб-разработки для индивидуальной функциональности.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — самый популярный плагин электронной коммерции WordPress. И это доступно бесплатно. Множество функций, идеально интегрированных в ваш собственный веб-сайт WordPress. Добавьте мощные возможности магазина на свой веб-сайт WordPress с помощью нашего бесплатного плагина электронной коммерции. WooCommerce, обеспечивающий работу более 24% всех интернет-магазинов, помогает вам продавать что угодно. Красиво.
Patreon
patreon.com
Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают на Patreon. Благодаря постоянному финансированию они могут уделять больше времени интерактивному взаимодействию со своими поклонниками и продолжать наполнять Интернет прекрасными вещами, которые нравятся миллионам людей.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для веб-сайтов электронной коммерции и мобильных приложений.
DSers
dsers.com
Dsers — один из лучших инструментов прямой поставки AliExpress для электронной коммерции, который позволяет обрабатывать оптовые заказы на AliExpress и осуществлять платежи. С помощью Dsers вы можете одним щелчком мыши найти множество поставщиков с AliExpress. Он позволяет вам подключаться к поставщикам и управлять ими, размещать несколько заказов всего за несколько секунд и автоматически отслеживать их из вашего магазина или учетной записи Paypal. Dsers обеспечивает оптимизацию поставщиков, чтобы найти лучших поставщиков для всех ваших продуктов и способствовать улучшению продаж одного и того же продукта с лучшим рейтингом и более дешевым ценовым диапазоном. Кроме того, это позволяет вам найти замену поставщику вместо текущего всего за несколько кликов и в кратчайшие сроки. Пользователи также получают возможность размещать оптовые заказы с помощью Dsers, что в целом экономит время и энергию. Пользователи также могут создавать различные пакеты товаров от нескольких поставщиков AliExpress, чтобы получать скидки, предложения и пониженные цены. Вы можете попробовать Dsers бесплатно, просто создав учетную запись на их веб-сайте и настроив с ними свой интернет-магазин.
Sketchfab
sketchfab.com
Решения 3D и AR-визуализации для бизнеса. Sketchfab — это ведущая платформа для публикации, обмена и интеграции интерактивных 3D- и AR-технологий в любом месте в Интернете: на веб-сайтах, платформах электронной коммерции, блогах, статьях и рекламных кампаниях. Посетите нас: Sketchfab.com/enterprise
ManyChat
manychat.com
Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах. Привлекайте своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в личных сообщениях Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS, чтобы развивать свой бренд. Если вы хотите привлечь больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов за счет увеличения времени действия соглашения об уровне обслуживания, у Manychat есть все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Вот что такое чат-маркетинг и что такое Manychat.
Tolstoy
gotolstoy.com
Толстой – новый способ общения с помощью интерактивного видео! Простая, удобная в использовании интерактивная видеоплатформа Толстого направляет зрителей к нужному для них контенту. Преимущества интерактивного видео для вашего веб-сайта: 1. Увеличьте коэффициент конверсии и доход 2. Упростите навигацию на вашем веб-сайте 3. Общайтесь с клиентами лицом к лицу 4. Интеграция с существующими инструментами в несколько кликов Клиенты видят увеличение продаж до 20% и повышение конверсии до 5%! Познакомьте посетителей с вашим уникальным брендом самым аутентичным способом: будучи самим собой. Используйте «Толстого», чтобы рассказать историю своего основания, поделиться своим видением или поговорить о том, что делает вас особенным. Лучшая часть? Вы можете создать своего первого Толстого менее чем за 5 минут. Вставьте «Толстого» на свой веб-сайт одним щелчком мыши, чтобы мгновенно повысить вовлеченность — код не требуется. Основные функции включают в себя: - Приветственное видео-облачко - Видео-викторина - Видео с возможностью покупки - Видеочат-бот - Воронки квалификации потенциальных клиентов - Интерактивный поиск потенциальных клиентов
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot — это центральный центр ваших онлайн-продаж. Подключите свои каналы и управляйте своими запасами, заказами, отгрузочными этикетками и финансовыми отчетами Stockpilot предлагает полный набор функций для оптимизации процессов электронной коммерции с помощью единой панели. Мы предлагаем широкий спектр интеграций со всеми важными торговыми площадками и CMS интернет-магазинов, а также со многими транспортными компаниями. Предотвратите перекрестные продажи, поддерживайте здоровый запас и сосредоточьтесь на развитии своего бизнеса!
Litmus
litmus.com
Лакмусовая бумажка — это то, как маркетологи учитывают каждую отправку. Это основной компонент вашего технологического стека, который позволяет вам создавать, персонализировать, тестировать, просматривать и анализировать каждое отправляемое вами электронное письмо. Слишком много компаний рассылают неработающие электронные письма, даже не подозревая об этом, упуская из виду более глубокую информацию, необходимую для реального улучшения результатов, и изо всех сил пытаются персонализировать электронные письма в больших масштабах. С Litmus вы получаете лучший способ создавать, тестировать и доверять каждому исходящему сообщению. Вот почему к нам обратились более 700 000 специалистов по маркетингу, в том числе 80% из списка Fortune 100. Именно так мы добились рейтинга удовлетворенности клиентов на уровне 98%. Лакмус. Учитывайте каждую отправку.
PaySimple
paysimple.com
Компании приходят в PaySimple с простой, но важной потребностью — улучшить способ приема платежей. PaySimple, разработанная с учетом уникальных потребностей предприятий, предоставляющих услуги, предоставляет гибкие решения для оплаты и выставления счетов, которые ежедневно предпочитают более 20 000 предприятий. В отличие от наших конкурентов, PaySimple стремится к персонализированному обслуживанию. Наши клиенты получают непревзойденную личную поддержку со стороны наших преданных своему делу команд по обеспечению успеха и заботы о клиентах. Благодаря надежному API PaySimple является надежным технологическим партнером для интеграции платежей; естественное управление денежными потоками в продуктах SaaS и мобильных приложениях. Узнайте больше или задайте вопрос о PaySimple по телефону 800.466.0992. Специализация: онлайн-платежи, мобильные платежи, POS, регулярные счета, управление клиентами, формы онлайн-платежей, электронное выставление счетов, отчеты о движении денежных средств, обработка электронных чеков, выделенные торговые счета, интеграция платежей.
Maropost
maropost.com
Maropost упрощает взаимодействие с клиентами с помощью единой платформы электронного маркетинга, которая связывает компании со своими клиентами на каждом этапе их пути. Предоставляя единое представление о клиентах, Maropost создает персонализированный опыт по любому каналу для лучшего взаимодействия и более высокой конверсии. Сочетая сервис «в белых перчатках» с передовыми технологиями, Maropost упрощает взаимодействие с клиентами.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это платформа для межканального взаимодействия с клиентами, созданная для маркетологов и владельцев продуктов, которые ценят гибкость, а не громоздкую сложность. Мы помогаем потребительским брендам быстро адаптироваться к меняющимся ожиданиям клиентов посредством анализа в режиме реального времени и персонализированных межканальных коммуникаций. MoEngage доверяют более 1200 мировых потребительских брендов, включая Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom и Airtel. Имея офисы в десяти странах, MoEngage поддерживается Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast и Helion Ventures. Описание продукта: * Межканальный маркетинг Сегментируйте своих клиентов и взаимодействуйте с ними в режиме реального времени через предпочитаемый ими канал в удобное для них время на основе их действий, поведения, атрибутов и предпочтений. MoEngage позволяет вам привлекать клиентов через одиннадцать каналов: ваш веб-сайт, электронную почту, мобильное приложение, SMS, WhatsApp и социальные сети. * Информация о клиентах Перенесите данные о своих клиентах в MoEngage и используйте Sherpa, нашу систему искусственного интеллекта, чтобы получить представление о поведении и предпочтениях клиентов. Легко сегментируйте и привлекайте клиентов с помощью единой панели управления. Всего несколько кликов, и все готово! * Персонализация веб-сайтов и приложений. Порадуйте посетителей вашего веб-сайта и приложения персонализированным контентом, предложениями и рекомендациями, основанными на их предпочтениях, симпатиях, этапах пути и образе жизни. * Оповещения о транзакциях в реальном времени MoEngage Inform предоставляет унифицированную инфраструктуру для управления критическими оповещениями по каналам и поставщикам с помощью единого API.
MyAlice
myalice.ai
Универсальный инструмент общения с клиентами для социально активных брендов Shopify и WooCommerce. Социальные сети — это новая электронная коммерция. Клиенты теперь относятся к вашему бренду как к человеку и хотят общаться с вами по нескольким каналам. Итак, мы создали современный способ продажи и поддержки в средствах массовой информации с помощью бесед. Откройте для себя социальную коммерцию для своего бренда электронной коммерции за пять простых шагов, чтобы развивать свой бизнес, строить искренние отношения с клиентами и тратить меньше времени на закрытие заказов. 1. Поддержка и продажа из одного почтового ящика. Как и вы, мы ненавидим переключаться между бесчисленными социальными приложениями, веб-сайтами и магазинами. Итак, управляйте всеми своими социальными каналами, чатом и заказами электронной коммерции из одного общего почтового ящика. 2. Управляйте заказами электронной коммерции. Просматривайте и ищите свои запасы, создавайте или обновляйте заказы, делитесь изображениями продуктов, просматривайте сведения о клиентах — и все это, не выходя из почтового ящика. 3. Экономьте время и ресурсы на поддержке. Развертывайте чат-ботов без кода за считанные минуты, чтобы сэкономить часы на поддержке, автоматически отвечать на распространенные запросы и автоматизировать общение на нескольких языках. 4. Сотрудничайте с товарищами по команде. Получите полноценный инструмент для оформления заявок, позволяющий автоматически назначать, переназначать участников, создавать готовые ответы, добавлять теги и оставлять заметки для общей поддержки клиентов. 5. Принимайте более эффективные решения, даже не пытаясь это сделать = Создавайте автоматические отчеты о пользователях, продажах, эффективности агентов и рейтингах клиентов, чтобы принимать более эффективные решения для вашей команды. TLDR: MyAlice объединяет все, что нужно бизнесу электронной коммерции — каналы социальных сетей, чат, чат-бот, инвентарь магазина, платежный шлюз, мобильное приложение — все на одной платформе, чтобы вы могли продавать и поддерживать на ходу. В любое время. Где угодно. Интегрируется с вашим магазином WooCommerce или Shopify, веб-сайтом, мобильным приложением и популярными социальными каналами, такими как Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram и Line. Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня или получите помощь в переходе с Gorgias, Delightchat, Richpanel, eDesk, Freshdesk.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Justuno
justuno.com
Набор инструментов конверсии Justuno включает в себя захват потенциальных клиентов (SMS и электронная почта), предложения выхода, отказ от корзины, баннеры, рекомендации по продуктам и многое другое, чтобы создать идеальный путь конверсии, который доставляет правильное сообщение нужному покупателю в нужное время. - Собирайте больше нулевых и собственных данных и передавайте их в существующие маркетинговые инструменты (у нас есть более 100 интеграций, и их количество растет). - Ведущий в отрасли захват потенциальных клиентов по электронной почте и SMS (в два этапа, нажатием на текст и т. д.) для оптимального роста. - Более 80 расширенных правил таргетинга, включая геотаргетинг (вплоть до почтового индекса), намерение выхода, содержимое корзины, источник трафика и многое другое. - Запускайте A/B-тесты для оптимизации кампаний. - Используйте рекомендации по продуктам в любом месте вашего сайта, включая дополнительные продажи, перекрестные продажи, бестселлеры, недавно просмотренные и многое другое. Получите доступ к предварительно созданной библиотеке шаблонов, содержащей более 200 дизайнов от ведущих партнеров отрасли и нас самих, чтобы немедленно приступить к работе. Ищете больше? - Увеличьте среднюю стоимость заказа: с помощью динамических баннеров о доставке, рекомендаций в корзине/оформлении заказа и т. д. - Мониторинг производительности в реальном времени: аналитическая панель Justuno в режиме реального времени показывает полезную информацию, позволяющую поддерживать ваши кампании в лучшем виде - Увеличьте списки адресов электронной почты и SMS: Интеграция Justuno с ведущими в отрасли SMS и ESP позволяет одновременно отправлять подписки по электронной почте и SMS на ваши платформы, а также создавать двухэтапные формы для потенциальных клиентов, использовать подписку для отправки текстовых сообщений на мобильных устройствах и многое другое. - Создайте удобный для мобильных устройств интерфейс: привлекайте больше посетителей вашего мобильного веб-сайта с помощью оптимизированных мобильных рекламных акций, соответствующих лучшим практикам Google. - Улучшенная рентабельность инвестиций в платную рекламу: функции синхронизации аудитории Justuno ежечасно синхронизируют ваши списки подписчиков для актуального повторного таргетинга и поиска потенциальных клиентов. максимизировать эффективность кампании - Скрытые поля: собирайте дополнительную информацию от посетителей, такую как информация UTM, IP-адрес, первый URL-адрес, использованный код купона и т. д.). Объедините это с возможностью подписки для максимальной персонализации автоматизированных процессов. - Ищете решение для своего безголового магазина? Justuno поддерживает автономные веб-сайты для брендов, которым необходимо создать максимально удобный интерфейс. Свяжитесь с нами для получения подробной информации!
Releva
releva.ai
Releva — это комплексное решение для автоматизации искусственного интеллекта для роста электронной коммерции. Компания предоставляет платформу автоматизации маркетинга, которая персонализирует веб-сайт и многоканальную сеть для повышения коэффициентов конверсии, средней стоимости заказа, продолжительности жизни клиентов и приводит к росту доходов с потрясающей рентабельностью инвестиций. Люси, искусственный интеллект Releva, технология, похожая на чат GPT, отвечает на самые важные вопросы продаж и маркетинга, например, чего хочет каждый пользователь; когда они этого хотят; какой ценовой диапазон приемлем; какой цифровой канал предпочитается и какие креативы и повествования находят отклик у каждого пользователя. Миссия Releva — создать пользовательский опыт, аналогичный тому, который они могли бы получить только в небольшом местном магазине. Мы делаем это, оптимизируя персонализацию посредством этического многоканального взаимодействия между брендами и их потребителями. Releva глубоко интегрируется с каждым магазином электронной коммерции и всеми цифровыми каналами, которые привлекают трафик и повышают конверсию. Платформа стабильно увеличивает доход на 20%+ в сочетании с потрясающей рентабельностью инвестиций в 51x+.
Storyly
storyly.io
Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты. Storyly Stories расширяют возможности маркетинговых стратегий мобильных брендов, позволяя им взаимодействовать со своей аудиторией за пределами мобильного экрана и создавать привлекательный опыт без каких-либо усилий по развитию после интеграции. Storyly доверяют более 300 брендов в более чем 40 странах, включая, помимо прочего, Domino’s Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald’s, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle и Birbank. Storyly Stories по своей природе предоставляют мобильным приложениям и веб-сайтам возможность донести любое сообщение запоминающимся, знакомым и интерактивным, а не навязчивым способом. Благодаря интуитивно понятной студии и панели инструментов Storyly также позволяет легко создавать привлекательный контент, который соответствует стилю и дизайну любого мобильного приложения и веб-сайта. Именно это делает Storyly Stories чем-то большим, чем просто круг, предлагая безграничный мир творчества, взаимодействия и связи.
Beamer
getbeamer.com
Beamer — это инструмент общения с клиентами для выпусков продуктов, который открывает двустороннюю связь прямо из вашего приложения, чтобы легко связаться с вашими клиентами, привлечь их и услышать их.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat предоставляет профессиональные решения для чат-коммерции широкому кругу розничных продавцов в Гонконге, Тайване, Сингапуре, Малайзии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как официальный поставщик бизнес-решений WhatsApp и официальный партнер Meta и LINE, мы предлагаем передовые бизнес-решения для каналов социальных сообщений (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE и чат на веб-сайте) с повышенной эффективностью, анализом поведения пользователей и, таким образом, разработкой стратегии ремаркетинга. С целью раскрыть потенциал коммерции в чате посредством многоканального обмена сообщениями, автоматизации маркетинга, онлайн-объединения и офлайн-торговли, социальной платформы данных клиентов, «Omni AI», интегрированного с ChatGPT, а также каталога WhatsApp и системы оплаты, Omnichat снабжает компании оборудованием обеспечить беспрепятственный путь клиента и использовать возможности, возникающие в условиях омниканальной розничной торговли. Функция онлайн-объединения и офлайн-продаж позволяет легко направлять посетителей из онлайн-каналов к продавцам в обычных магазинах для последующего наблюдения, что способствует конверсиям и отслеживанию доходов в Интернете и офлайн. Используя ChatGPT, наш чат-бот «Omni AI» на базе искусственного интеллекта служит цифровым помощником розничных продавцов, который обрабатывает запросы клиентов, рекомендует продукты и облегчает планирование маркетинговых кампаний. Каталог и оплата WhatsApp позволяют ритейлерам завершить путь клиента в WhatsApp: от просмотра продуктов, общения с назначенными продавцами до совершения покупок, сокращения времени принятия решений и ускорения процесса покупки для клиентов, а также мгновенного дохода для продавцов. Достигая 300% роста годового регулярного дохода (ARR) в годовом сопоставлении в течение последних трех лет подряд, Omnichat предоставляет возможности более чем 5000 компаниям розничной торговли и электронной коммерции, включая Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM, Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Vita Green и правительственные ведомства.
Moosend
moosend.com
Moosend — это мощное программное обеспечение для автоматизации электронного маркетинга с функциями мирового класса, современными процессами автоматизации и инструментами привлечения потенциальных клиентов, которые помогут вам развивать свой бизнес с первого дня, сохраняя при этом удостоенный наград универсальный пользовательский интерфейс. . -Отправляйте маркетинговые кампании по электронной почте. Создавайте красивые, профессиональные кампании по электронной почте, чтобы профессионально взаимодействовать со своей аудиторией. -Управляйте своей аудиторией. Отправляйте нужные электронные письма нужной аудитории, используя наши расширенные функции сегментации, организуйте их с помощью тегов подписчиков и минимизируйте количество отписок. -Расширяйте свою аудиторию Создавайте, запускайте и оптимизируйте потрясающие целевые страницы и формы подписки — и все это с помощью одного инструмента. -Автоматизируйте свой маркетинг. Автоматизируйте повторяющиеся задачи и создавайте восхитительные персонализированные цифровые возможности для своих клиентов. -Отслеживайте свои усилия. Измеряйте свой маркетинговый успех и собирайте важные данные для принятия более эффективных решений. Вы можете попробовать Moosend's бесплатно и попробовать все наши функции для малого и среднего бизнеса и предприятий бесплатно! Кредитная карта не требуется. Начните работу всего за 9 долларов США в месяц или свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы разработать индивидуальный план, отвечающий потребностям вашего бизнеса. Скопируйте и вставьте в свой браузер следующие ссылки: - Попробуйте Moosend бесплатно: https://moosend.com/register/ - Получите индивидуальное предложение: https://moosend.com/contact-us/sales/
Intellimize
intellimize.com
Intellimize — это платформа на базе искусственного интеллекта, специализирующаяся на персонализации веб-сайтов и оптимизации коэффициента конверсии. Он предоставляет маркетологам многофункциональное пространство для тестирования, оптимизации и персонализации работы с веб-сайтами. Платформа способна запускать неограниченное количество вариантов, что облегчает быстрое тестирование новых концепций и идей. Используя свою технологию генеративного искусственного интеллекта, он также предлагает решения для писательского тупика, предлагая варианты копирования. Самая сильная сторона Intellimize — это ее способность обеспечивать персонализацию 1:1 с использованием оптимизации искусственного интеллекта. Платформа Intellimize поддерживает широкий спектр отраслей, включая, помимо прочего, SaaS и электронную коммерцию. . Его можно использовать для A/B-тестирования, оптимизации целевой страницы и специальной персонализации для электронной коммерции и операций SaaS. Функция аналитики платформ дает представление о влиянии экспериментов на различные сегменты, помогая пользователям понять влияние их стратегических решений. Примечательной является его способность легко интегрироваться с различными инструментами маркетинга и аналитики. В дополнение к технологии искусственного интеллекта Intellimize предлагает профессиональные услуги, команду по работе с клиентами и управляемую адаптацию. Команда профессиональных услуг расширяет возможности платформы и включает в себя экспертов по стратегическому и аналитическому CRO, которые помогают пользователям достичь своих целей по оптимизации.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive — это платформа искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML), предназначенная для секторов электронной коммерции и гостиничного бизнеса. Платформа прогнозного искусственного интеллекта обеспечивает персонализированный опыт и повышение коэффициентов конверсии для брендов. Его ключевое предложение включает в себя механизм рекомендаций на базе искусственного интеллекта, который использует машинное обучение для создания целевых предложений по продуктам, адаптированных для каждого клиента. Платформа предназначена для автономного преобразования анализа данных в полезную информацию, тем самым превращая бизнес, основанный только на данных, в управляемый аналитикой. Платформа также включает в себя функции интеграции, позволяющие предприятиям беспрепятственно подключать функциональные возможности платформ к существующим системам. Aidaptive получила признание за свой инновационный вклад в содействие высокоэффективной торговле и продолжает лидировать в предоставлении технологических решений ML для брендов и потребителей. Обратите внимание: хотя Aidaptive предлагает демо-версию и бесплатные прогнозируемые списки аудитории, условия и детали могут отличаться.
Spott
spott.ai
Чтобы добиться успеха в Интернете, вам нужно очень хорошо делать три вещи. 1. Создавайте отличный контент. 2. Обязательно публикуйте его на тех каналах, на которых присутствует ваша аудитория. 3. Убедитесь, что после того, как вы вдохновили свою аудиторию, вы позволяете им действовать в соответствии с этим вдохновением, позволяя им совершать конверсии посредством интерактивности. SPOTT фокусируется на этом третьем шаге. Наше ценностное предложение: SPOTT — это решение, позволяющее пользователям получать больше пользы от опубликованного контента, делая его действенным и измеримым в многоканальной среде. С помощью нашего программного обеспечения Spott вы можете вставлять ссылки для покупок на (360°) изображения, PDF-файлы и видео, получать Подписывайтесь на информационные бюллетени, ссылайтесь на документы в формате PDF или хвастайтесь своей последней рекламной акцией. Вы можете легко добавить интерактивный слой ко всем вашим изображениям и видео. Сделайте ваши видео, каталоги и изображения интерактивными. Добавляйте призывы к действию, отмечайте продукты, подписывайтесь на рассылку новостей и увеличивайте конверсию. С Spott вы получите больше от своих опубликованных PDF-файлов, изображений и видео, добавив интерактивные элементы, которые сделают ваш контент действенным и измеримым.
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai предоставляет набор инструментов на основе искусственного интеллекта, предназначенных для улучшения качества электронной коммерции. Интерпретируя и используя различные потребительские характеристики и поведение, Rosetta.ai адаптирует интерфейс веб-сайта к индивидуальным предпочтениям клиентов, улучшая их опыт покупок в Интернете. В пакет входит Rosetta AdMatch, который представляет модель целевой рекламы, предназначенную для привлечения потребителей с высокими расходами посредством персонализированного онлайн-покупок. Rosetta Engage использует точные алгоритмы рекомендаций для оптимизации точек взаимодействия с покупателями. «Rosetta Analytics» объединяет данные о этикетках продуктов и анализ потребительских предпочтений для получения более подробной информации о потребителях, превосходящей ту, которую предоставляет Google Analytics. Наконец, Rosetta Automation расширяет взаимодействие с потребителями за счет автоматизации маркетинговых сообщений по нескольким каналам, принимая во внимание предыдущие взаимодействия с клиентом, чтобы избежать повторения. В целом, Rosetta.ai стремится повысить персонализацию онлайн-покупок, повысить коэффициент конверсии и стимулировать рост бизнеса электронной коммерции.
Certainly
certainly.io
Конечно, наша миссия – помочь компаниям создать невероятный пользовательский опыт для электронной коммерции, заменяя клики разговорами. Программное обеспечение Surely Conversational AI легко интегрируется между платформами, на которых вы ведете свой бизнес, и у нас есть клиенты и партнеры в более чем 20 странах по всему миру. Благодаря конструктору чат-ботов без кода платформа Differently Conversational AI предлагает увлекательный и простой процесс создания. Продукт предлагает высококачественный пользовательский интерфейс по всем каналам, бесшовную интеграцию с десятками бизнес-систем, а также мощный запатентованный искусственный интеллект, который распознает любой язык и предлагает готовый к использованию контент на более чем 14 языках. Ему, безусловно, доверяют такие бренды, как Carlsberg, Tiger of Швеция, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk и AKQA.
Octane AI
octaneai.com
ИИ, который развивает ваш бизнес в сфере электронной коммерции Более 3000 продавцов Shopify используют Octane AI для реализации воронок AI-викторин и AI Insights. Полмиллиарда доходов получено и продолжает расти.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — это отмеченная наградами платформа автоматизации омниканального маркетинга, которая предлагает решение проблемы каждого ритейлера: как отправить правильное сообщение в нужное время и с нужным контентом каждому посетителю. Это позволяет как индивидуальным магазинам, так и корпоративным ритейлерам получать выгоду от использования платформы больших данных, чтобы легко создавать автоматизированные системы на основе данных и персонализированные кампании, которые реагируют на поведение клиентов/посетителей и изменения в каталоге за считанные секунды. Вот почему ContactPigeon помогает клиентам, решая три основные задачи по увеличению их продаж: • Расширенная информация о клиентах: сбор данных о поведении клиентов и создание расширенного унифицированного представления о клиентах • Улучшение взаимодействия с клиентами: запуск автоматических и прогнозируемых сообщений в нужный момент на пути клиента. для оптимизации конверсии и удержания продаж. • Многоканальный охват: позвольте компаниям разрабатывать привлекательные кампании по широкому спектру каналов обмена сообщениями (например, электронная почта, SMS, Viber, мобильные устройства, push-уведомления, веб-сайт, Facebook, Google, открытки) на одной платформе.
Barilliance
barilliance.com
Barilliance помогает сайтам электронной коммерции любого размера увеличить продажи и коэффициенты конверсии, предоставляя посетителям персонализированный омниканальный опыт покупок. Пакет персонализации электронной коммерции Barilliance включает в себя межканальные персонализированные рекомендации по продуктам, электронные письма, основанные на поведении, персонализацию на месте в реальном времени и уведомления в режиме реального времени для социальных сетей.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow позволяет вам лучше приобретать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множество шаблонов дизайна, которые полностью оптимизированы для мобильных устройств, настольных компьютеров и планшетов и легко встраиваются в вашу рекламу, веб-сайты, мобильные приложения, социальные сети, SMS и электронную почту. Кроме того, существует более 1000 готовых фрагментов контента и последовательностей, оптимизированных для повышения конверсии, поэтому вы можете изменить вопросы, внести несколько изменений, чтобы они соответствовали вашему бренду, и подготовить собственный интерактивный контент за считанные минуты.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратегиями взаимодействия с клиентами, полученными от ведущих брендов в вашей отрасли, наша платформа позволяет вам ускорить окупаемость инвестиций, обеспечить превосходный индивидуальный опыт и добиться измеримых результатов... быстро. Emarsys — платформа, которую выбирают более 1500 клиентов по всему миру. Присоединяйтесь к тысячам ведущих брендов, которые доверяют Emarsys обеспечение предсказуемых и прибыльных результатов, необходимых их бизнесу, а также высоко персонализированный омниканальный опыт, которого заслуживают их клиенты. Для получения дополнительной информации посетите www.emarsys.com.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore предлагает комплексный пакет взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами, который дает маркетологам возможность создавать персонализированный клиентский опыт. Ее платформа позволяет маркетологу связывать данные о клиентах по каналам и системам, создавать целевые сегменты и предоставлять значимый опыт по цифровым каналам, таким как Интернет, электронная почта, уведомления приложений, WhatsApp, SMS и RCS. Благодаря надежной аналитике Netcore Cloud помогает брендам лучше понимать свою аудиторию, позволяя проводить целевые маркетинговые кампании, которые находят отклик у клиентов на личном уровне. Возможности искусственного интеллекта и машинного обучения платформы гарантируют, что каждое взаимодействие с клиентом оптимизировано для взаимодействия и конверсии, что делает каждую точку взаимодействия возможностью произвести впечатление и удержать. Netcore доверяют более 6500 брендов в таких секторах, как электронная коммерция, розничная торговля, банковские и финансовые услуги, средства массовой информации и развлечения и путешествия, поскольку они предоставляют услуги на базе искусственного интеллекта. В число ее крупнейших клиентов по всему миру входят Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's и многие другие. Компания Netcore гордится тем, что уже шесть лет подряд получает сертификат «Отличное место для работы» в Индии, подтверждая свою приверженность исключительной культуре на рабочем месте. Компания имеет глобальное присутствие в более чем 20 офисах в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Netcore — это операционная система Martech, которая помогает бизнесу стимулировать рост доходов, максимизировать пожизненную ценность клиентов и ускорить путь к прибыльности.
Yieldify
yieldify.com
Yieldify — это полностью управляемая комплексная платформа персонализации, которая помогает предприятиям электронной коммерции получать больше доходов, привлекая своих клиентов персонализированным опытом. За последние 4 года более 1000 брендов электронной коммерции в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе получили дополнительный доход более 2,5 миллиардов долларов благодаря команде и платформе Yieldify, предоставляющей полный спектр услуг. С помощью Yieldify вы можете предоставить каждому посетителю необходимые впечатления от веб-сайта в нужное время, независимо от того, на каком этапе воронки он находится.
Monetate
monetate.com
Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает известный простой в использовании интерфейс с набором мощных инструментов, охватывающих разработку и проверку идей, а также предоставление масштабируемых межканальных взаимодействий «один к одному». Порадуйте потребителей исключительным опытом, чтобы повысить вовлеченность, конверсию и, в конечном итоге, пожизненную ценность клиента. Monetate влияет на миллиарды долларов годового дохода таких ведущих брендов, как Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group и сотен других лидеров рынка.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — это продвинутый инструмент для экспериментов, который в основном используется агентствами, командами разработчиков и продуктов, которые хотят проводить сложные эксперименты, а также маркетологами, которым требуется минимальная помощь со стороны ИТ-отдела. Мы выделяемся: мы действительно заботимся о наших клиентах — делаем все возможное с точки зрения поддержки и сверхпоставок, поскольку у нас также есть собственные группы экспериментаторов, CRO и эксперты по данным, которые к вашим услугам. Возможности: A/B-тестирование: создавайте эксперименты, используя один из передовых механизмов сегментации на рынке, с 41 точкой данных: поведение веб-сайта, источник трафика, данные CRM, GTM, API погоды и т. д. Расширенные отчеты: > Байесовская и частотная статистика > Фильтруйте результаты по конкретным целям > Вспомогательные конверсии или линейное распределение > Совокупный просмотр > Делитесь с командой только тем, что важно: отчет в формате PDF > Отслеживайте любые события Опросы на месте: > Запускаются как всплывающие окна или виджеты > При прокрутке, при загрузке, Триггеры при выходе > Логическое ветвление > Множественный выбор, уникальный выбор, сетка, NPS, CSAT и т. д. > Поведение сегментации > Захват потенциальных клиентов > Расширенные наложения отчетов > Запуск различных креативов > Создатель креативов > при выходе/при загрузке/при- прокрутка Интеграция: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr — мировой лидер в области онлайн-поведенческой персонализации, искусственного интеллекта и конфиденциальности пользователей, которые позволяют компаниям повышать коэффициенты конверсии и доходы, собирать больше потенциальных клиентов и перенацеливать посетителей с помощью персонализированных рекомендаций во время и после совершения покупок.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz — это онлайн-платформа, призванная помочь компаниям любого размера создавать увлекательные маркетинговые викторины и опросы, собирать отзывы и стимулировать продажи. Marquiz предоставляет удобный конструктор викторин с функцией перетаскивания, широкий спектр уникальных шаблонов викторин и бесплатную статистику для каждой викторины. Эти функции упрощают создание, редактирование и анализ ваших индивидуальных тестов. Marquiz основывает свои тарифные планы на количестве ежемесячно генерируемых потенциальных клиентов, а это означает, что они адаптированы к уникальным потребностям вашего бизнеса, независимо от того, управляете ли вы небольшой командой или крупной организацией.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам. Благодаря комплексному набору инструментов и решений WebEngage позволяет компаниям эффективно понимать, привлекать и удерживать клиентов. - УНИФИКАЦИЯ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ: WebEngage позволяет компаниям консолидировать данные о клиентах из различных источников, предоставляя ценную информацию в режиме реального времени и обеспечивая динамическую микросегментацию для целевых кампаний на основе конкретных атрибутов и поведения клиентов. - МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ: благодаря интуитивно понятному конструктору рабочих процессов WebEngage с функцией перетаскивания компании могут легко проектировать и автоматизировать многоканальные взаимодействия с клиентами, обеспечивая единообразный и персонализированный опыт по всем каналам, таким как электронная почта, SMS, push-уведомления и многое другое. - ЦЕЛЕВЫЕ КАМПАНИИ: WebEngage дает компаниям возможность автоматизировать персонализированные кампании, запускаемые действиями клиентов и заранее определенными бизнес-событиями. Это обеспечивает своевременную и актуальную коммуникацию для повышения вовлеченности клиентов и коэффициентов конверсии. - ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ИИ: панель WebEngage Analytics позволяет использовать все показатели, необходимые для сегментации, привлечения и удержания приоритетных клиентов, оттока клиентов для окон конверсии и оптимизации рентабельности инвестиций. Это позволяет компаниям сосредоточить свои действия и кампании для достижения максимального эффекта и повышения рентабельности инвестиций. - ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 1:1: WebEngage позволяет компаниям предоставлять персонализированный опыт в любом масштабе. Учитывая намерения, предпочтения и другие соответствующие данные пользователей, компании могут адаптировать свои коммуникации к каждому отдельному клиенту, способствуя многоканальному взаимодействию с клиентами. Что еще? Платформа WebEngage быстро и легко интегрируется. Совместим с диапазоном ESP и MSP, все, что требуется, — это несколько часов работы технической команды. Присутствие по всему миру: со штаб-квартирой в Индии компания WebEngage расширила свою деятельность по всему миру, открыв офисы и присутствуя в регионе Ближнего Востока и Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью покупок на своих веб-сайтах, чтобы повысить коэффициент конверсии, стимулировать продажи и создать социальные сети. доверие, вовлеченность и удобство покупок.
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon позволяет брендам улучшать свои продукты и цифровые взаимодействия, предоставляя уникальное решение для оптимизации, которое сочетает в себе функции веб-экспериментирования, экспериментирования с функциями и персонализации на основе искусственного интеллекта в рамках единой связной платформы, удовлетворяющей экспериментальные потребности всех команд. Разработанный для поддержки менеджеров по продуктам, маркетологов и разработчиков с их различными потребностями в экспериментировании и управлении функциями, Kameleoon вписывается в любой технологический стек, имеет более 50 интеграций и имеет возможность реализовать любую индивидуальную интеграцию. Будучи единой платформой, Kameleoon дает командам возможность проводить эксперименты, позволяя им использовать веб-данные для таргетинга, аналитики и активации в серверных тестах, и все это без необходимости участия разработчика. Kameleoon соответствует требованиям HIPAA, GDPR и CCPA и хорошо подходит для жестко регулируемых отраслей, таких как здравоохранение, банковское дело и страхование. Более 1000 компаний среднего и корпоративного размера уже используют многофункциональную и безопасную платформу Kameleoon, полагаясь на высокоточные экспериментальные данные. Команды компаний Toyota, Providence, Direct Line Group, Canada Goose, Loblaw и Cerebral используют Kameleoon. Посетите www.kameleoon.com, чтобы узнать больше.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Мы помогаем бизнесу увеличить онлайн-конверсию, позволяя экспериментировать без ограничений. Благодаря нашему простому подходу и передовым технологиям мы улучшаем цифровые возможности, постоянно уделяя особое внимание клиенту. Наша технология была создана в 2000 году и стала первым решением для тестирования и таргетинга на рынке. С тех пор платформа росла в геометрической прогрессии, и еще быстрее после приобретения Webtrends Optimize в августе 2018 года британской компанией Accelerate Group Ltd. Все, что мы делаем, сосредоточено на обеспечении возврата инвестиций клиента. Это измеряется и сообщается в каждом проводимом нами тесте. У нас есть полный набор инструментов и функций для тестирования, анализа и персонализации. Включает AB, ABN, MVT и сплит-тестирование, механизмы социального доказательства и рекомендаций по продуктам, наложения намерений выхода и множество других инструментов. Доступно тестирование на стороне клиента или сервера, а также набор SDK для оптимизации мобильных приложений.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — это набор инструментов для оптимизации конверсии, созданный для занятых маркетологов. Он предлагает быстрые и простые в использовании решения, которые помогут вам увеличить продажи тремя способами: 1. Умные всплывающие окна электронной коммерции помогут вам быстрее создавать списки, уменьшать количество брошенных корзин и увеличивать продажи электронной коммерции, как никогда раньше. 2. Функции персонализации веб-сайта позволяют легко адаптировать сообщения на вашем веб-сайте и целевой странице кампании к сегментам покупателей, чтобы обеспечить более релевантный и значимый опыт. 3. Простое в использовании A/B-тестирование позволяет быстро настраивать, тестировать и сравнивать эффективность всплывающих окон и персонализированных целевых страниц. Кроме того, вы можете сравнить полные пути покупателя, чтобы оценить влияние на чистую прибыль.
Personizely
personizely.net
Personizely — это набор инструментов конверсионного маркетинга, используемый для максимально эффективного использования каждого посетителя веб-сайта путем сбора его контактной информации, увеличения средней стоимости заказа и увеличения продаж с помощью целевых всплывающих окон. Он упрощает создание всплывающего окна с высокой конверсией благодаря простому в использовании конструктору, который дает вам полную свободу дизайна. Принимая во внимание, что, используя инструмент персонализации веб-сайта, вы можете легко редактировать свой веб-сайт в соответствии с историей активности посетителей, источником рефералов, геолокацией, устройством, стоимостью корзины, историей заказов и многим другим, разделяя веб-сайт на варианты с помощью визуального редактора на сайте.
Vizury
vizury.com
Vizury, запущенный в 2007 году, является основанным на производительности решений Martech, которое дает возможность брендам для достижения более высоких воронков и удержания клиентов. С момента начала, основной центр наших уникальных технологических услуг всегда была возможность вернуть клиентов на веб-сайт бренда, мобильное приложение или розничный магазин и улучшить привлечение клиентов, удержание и лояльность бренда. После запуска и достижения глобального масштаба платформа и бизнес Vizury были приобретены AFFLE в 2018 году.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и Instagram. Сотни розничных продавцов, таких как Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell и Nando's, используют Xeno для увеличения продаж в электронной коммерции и магазинах.
Wyng
wyng.com
Wyng помогает брендам расти и понимать свою аудиторию, чтобы предоставлять более актуальный опыт. С помощью Wyng маркетологи могут легко создавать интерактивные цифровые возможности, которые привлекают клиентов в нужные моменты, собирают предпочтения и другие сторонние данные, а также персонализируют их в режиме реального времени. Независимо от того, является ли это викториной по поиску продукта, рекламной акцией или центром предпочтений — опыт Wyng всегда своевременен, удобен для пользователя и предлагает подлинную ценность для потребителей. Wyng обслуживает более 250 мировых брендов, включая AAA, Disney, Estée Lauder, Sony и Unilever, которые используют Wyng для увеличения числа подписчиков, увеличения продаж и укрепления доверия потребителей и привязанности к бренду.
Actito
actito.com
Actito — компания по автоматизации SaaS-маркетинга, основанная в 2000 году. Тогда трое основателей хотели сократить разрыв между брендами и потребителями. Поэтому они начали создавать программное обеспечение, которое сейчас любят маркетологи. С Actito вы можете каждую секунду персонализировать свое взаимодействие с сотнями, тысячами и даже миллионами клиентов по всему миру. Actito ориентирована на средние и крупные компании, которые хотят осуществлять всю свою маркетинговую деятельность с помощью одной простой в использовании платформы. Все данные о клиентах, которые вы собираете, централизуются и консолидируются на платформе данных о клиентах и предоставляются для адаптации, таргетирования и персонализации сообщений в нужное время через основные маркетинговые каналы, а именно электронную почту, мобильные телефоны и Интернет. Actito обеспечивает полное соответствие последним европейским общим правилам защиты данных (GDPR), что дает маркетологам возможность сосредоточиться на построении прочных и прибыльных отношений с клиентами. Actito осуществляет свою деятельность в Европе из штаб-квартиры в Бельгии, а также имеет офисы во Франции и Нидерландах. Actito также присутствует в Северной Америке с офисом в Канаде. Платформой пользуются более 250 клиентов по всему миру, включая ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF и KIA.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ расширяет возможности отраслей с высоким уровнем риска, предоставляя ориентированные на клиента технологии, которые помогают ритейлерам и брендам любого размера решать проблемы роста и получать доход. Компания предоставляет клиентам самый обширный в отрасли набор инструментов для защиты, сегментирования и продвижения всех операций в магазине и в Интернете.
Digioh
digioh.com
Увеличьте конверсию на 3 % и более с помощью Digioh! Наслаждайтесь простым сбором контактов, викторинами, опросами, целевыми страницами и центрами предпочтений — все это предназначено для сбора, объединения и преобразования большего количества сторонних данных! Расширяйте свой маркетинговый список по электронной почте и SMS-сообщениям, собирайте сторонние данные и увеличивайте продажи с помощью высококонверсионных викторин по рекомендациям по продуктам, привлекательных многошаговых форм, опросов на месте и по электронной почте, целевых страниц и центров предпочтений. Воспользуйтесь всеми преимуществами данных и быстро пожинайте плоды персонализированного взаимодействия на сайте, электронной почты, SMS и ретаргетинга. Digioh позволяет маркетологам собирать больше независимых данных с согласия потребителей, чем ЛЮБАЯ платформа на рынке, и использовать эти данные по ВСЕМ маркетинговым каналам как на микро-, так и на макроуровне. Увеличьте конверсию, проводя викторины по рекомендациям по продуктам, проводя опросы, чтобы узнать о своих клиентах, и продолжая общение по электронной почте или SMS на основе этой информации - увеличивая вероятность как привлечения нового клиента, так и более высокого LTV и более низкого уровня отказа от участия. . Благодаря более чем 1400 клиентам, более чем 200 интеграциям и 2 миллиардам бит сторонних данных, собираемых ежедневно, нет более мощной платформы, чем Digioh, которая поможет брендам обеспечить дополнительный рост доходов, улучшить качество обслуживания клиентов и собирать + активировать сторонние данные в будущем. -мышление, инновационные пути. А благодаря команде Digioh, предоставляющей полный спектр услуг по проектированию и технической поддержке, клиенты Digioh приступают к работе быстрее, обеспечивая более быструю окупаемость инвестиций и возрастающий успех в течение 30 дней!
Poltio
poltio.com
Встраиваемые решения Poltio без кода, которые являются адаптивными и не требуют маркировки, позволяют брендам/агентствам гуманизировать поиск продуктов и собирать данные нулевых партий в режиме реального времени / получать объективную информацию / повышать эффективность ... Показать больше OI при создании сегментов и персон. Просто выберите правильное решение, например интеллектуальный опрос, увлекательный тест или викторину с рекомендациями по продуктам/поиск подарков. Тесты по продуктам не только способствуют совершению покупок, но также обеспечивают превосходный опыт и улучшают путь клиента за счет управляемых продаж.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit обеспечивает управляемую оптимизацию конверсий, которая помогает крупнейшим интернет-брендам увеличивать продажи, привлекать новых потенциальных клиентов, предотвращать отказы и увеличивать привлечение новых клиентов. Собственные креативные команды и команды разработчиков идеально согласовывают технологии UpSellit на целевых этапах воронки конверсии, выступая в качестве расширения вашей маркетинговой команды. Гибкие модели ценообразования UpSellit удовлетворяют потребности любого бизнеса и позволяют ритейлерам любого размера увидеть истинный эффект оптимизации коэффициента конверсии. Пакет услуг управления UpSellit включает в себя: - Ремаркетинг по электронной почте - Стимулирующие стратегии - SMS-кампании - Стратегии, ориентированные на ценность - Технология восстановления корзин - Контрольные группы - Расширенные AB-тесты - Поведенческий анализ - Защита от ложных срабатываний
Sharetribe
sharetribe.com
Sharetribe: программное обеспечение торговой площадки для основателей. Самый быстрый конструктор торговых площадок без кода, который бесконечно расширяется с помощью кода. Sharetribe — это самый быстрый конструктор торговых площадок без кода, который бесконечно расширяется с помощью кода. Сократите 90 % времени и затрат на создание торговой площадки, не жертвуя при этом возможностями настройки и масштабируемости. - Запустите свою торговую площадку за один день без программирования. - Расширяйте бесконечно с помощью кода, когда он вам понадобится. - Развивайте свой бизнес до любого размера. Мы займемся масштабированием. Нам доверяют более 1000 основателей торговых площадок по всему миру, в более чем 50 странах. Для всех, кто хочет создать онлайн-торговую площадку, независимо от ваших технических навыков. Sharetribe — это самый быстрый способ построить успешный бизнес на рынке — от начинающих предпринимателей, у которых есть только идея, до профессиональных веб-разработчиков, которые создают продукты для своих клиентов.
NuORDER
nuorder.com
NuORDER предлагает комплексное решение для электронной коммерции B2B со всеми инструментами, необходимыми брендам и покупателям для покупки, продажи и сотрудничества в Интернете. Наши виртуальные выставочные залы, цифровые каталоги и линейные таблицы позволяют брендам воплощать свои продукты в жизнь в Интернете и обеспечивать захватывающий опыт покупок, используя 360-градусные изображения, видео и точки доступа для покупок. Ведущие мировые бренды доверяют нашему программному обеспечению корпоративного уровня, обеспечивающему бесперебойную и более совместную оптовую работу. Мы объединяем более 3000 брендов и 500 000 розничных продавцов, ежегодно поддерживаем тысячи встреч на рынке и обрабатываем заказы на сумму более 38 миллиардов долларов по всему миру. Виртуальные демонстрационные залы: продемонстрируйте свою продукцию и обеспечьте захватывающий опыт онлайн-покупок, который будет таким же уникальным, как и ваш бренд, используя горячие точки для покупок, 360-градусные изображения и динамические видеоролики. NuORDER Payments: Представляем первое платежное решение, созданное специально для оптовых продаж. Благодаря гибкости, предлагающей возможность покупки по клику и оплаты позже, бренды могут управлять платежами как за немедленные, так и за предварительные заказы, не рискуя задержками или отменой заказов, связанных с традиционным процессом выставления счетов. Эксклюзивное партнерство с розничной торговлей: в настоящее время мы сотрудничаем с Nordstrom, Bloomingdales, Saks Fifth Ave и Grassroots Outdoor Alliance, чтобы обеспечить визуальное планирование ассортимента и процесс покупки. Результатом является более мощный и эффективный рыночный процесс. Цифровые выставки: от волшебства до Недели моды в Нью-Йорке, NuORDER — это онлайн-торговая площадка, на которой проводятся крупнейшие в мире мероприятия в сфере моды, одежды и мероприятий на открытом воздухе. Расширьте свой охват и развивайте свой оптовый бизнес с помощью нашей эксклюзивной сети цифровых выставок. Для демонстрации посетите: https://www.nuorder.com/
Labra
labra.io
Labra — это первая в мире платформа управления распределенной облачной коммерцией, которая позволяет независимым поставщикам программного обеспечения и партнерам-консультантам более эффективно продавать совместно с облачными гиперскейлерами и получать больший доход через облачные торговые площадки. Платформа Labra обеспечивает подход, не требующий инженерного проектирования, для листинга, интеграции и управления вашим бизнесом на Cloud Marketplace. Наша платформа переносит все данные в вашу CRM, чтобы ваш отдел продаж мог сосредоточиться на развитии вашего бизнеса.
Shipturtle
shipturtle.com
Превратите свой интернет-магазин в торговую площадку за считанные минуты! Вырастите в 10 раз, привлекая 100 продавцов и получая комиссию от их продаж. Заполните свой ассортимент продукции и станьте лидером отрасли. Нулевой инвентарь. Нулевые маркетинговые затраты. Неограниченный потенциал роста. Установите на Shopify Shipturtle доверяют более 1000 торговых площадок и брендов D2C по всему миру...
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