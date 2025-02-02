Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения - Швеция

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Программное обеспечение для электронной коммерции оптимизирует сложный процесс онлайн-продаж, принося пользу потребителям, позволяя профессионалам обеспечивать оптимальный опыт покупок. Поскольку современный процесс онлайн-покупок становится все более сложным, включая множество каналов и множество потребительских решений, программное обеспечение для электронной коммерции обеспечивает плавную интеграцию. Наша категория программного обеспечения для электронной коммерции включает в себя широкий спектр решений, таких как платформы электронной коммерции, платежные шлюзы, программное обеспечение для управления подписками и инструменты живого чата.
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Klarna
klarna.com
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструменты платежей, маркетинга, доставки и взаимодействия с клиентами, которые упрощают процесс управления интернет-магазином для мелких торговцев». Компания сообщила, что ее платформу используют более 1 000 000 предприятий примерно в 175 странах. по состоянию на июнь 2019 года, при этом общий валовой объем товаров превысил 41,1 миллиарда долларов США за календарный 2018 год.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo - это видеохова, обмен и платформа для обслуживания, со штаб -квартирой в Нью -Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки для производителей видеоконтента и предлагая программное обеспечение в качестве услуги (SAAS) с помощью создания видео, редактирования и вещания, корпоративных программных решений, а также для средств для средств для средств для средств для средств для Профессионалы видео для общения с клиентами и другими специалистами. Vimeo фокусируется на доставке видео высокой четкости по ряду устройств. Сайт был первоначально построен Джейком Лодвиком и Заком Кляйном в 2004 году в качестве побочного продукта колледжа, чтобы поделиться видео с юмором среди коллег, хотя они ставят в сторону, чтобы поддержать растущую популярность колледжа. IAC приобрел CollegeHumor и Vimeo в 2006 году, и после того, как Google приобрел YouTube более 1,65 млрд. Долл. США, IAC направил больше усилий в Vimeo, чтобы конкурировать с YouTube, сосредоточившись на предоставлении кураторского контента и видео с высоким разрешением, чтобы отличить себя от других сайтов обмена видео. Лодвик и Кляйн в конечном итоге ушли к 2009 году, и IAC внедрил более ориентированную на корпоративную структуру для создания услуг Vimeo, причем нынешний генеральный директор Анджали Суд был на месте с июля 2017 года.
Patreon
patreon.com
Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают на Patreon. Благодаря постоянному финансированию они могут уделять больше времени интерактивному взаимодействию со своими поклонниками и продолжать наполнять Интернет прекрасными вещами, которые нравятся миллионам людей.
Wix
wix.com
Уверенно создавайте и масштабируйте свой онлайн-бизнес с помощью Wix. Благодаря молниеносной веб-производительности, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуре вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет в рабочем состоянии. И с Wix вы получаете гораздо больше, чем просто конструктор веб-сайтов: от онлайн-расписания до платежей, глубокого брендинга и решений для электронной коммерции. Вы можете развивать свой сайт в любом направлении. Когда дело доходит до управления бизнесом в Интернете, оно никогда не было более интуитивным: благодаря ведущим инструментам SEO и маркетинга, расширенной аналитике и даже мобильному приложению вы можете быть в курсе всего, где бы вы ни находились. Присоединяйтесь к миллионам пользователей, которые использовали Wix, чтобы помочь им достичь своих онлайн-целей. Каковы основные особенности Wix? * Умный редактор с функцией перетаскивания для интуитивного создания вашего сайта. * Более 900 стратегически разработанных шаблонов веб-сайтов * Расширенные функции SEO для оптимизации для поисковых систем. * Мощные решения для электронной коммерции для управления вашим магазином и продаж через Интернет. * Программное обеспечение для онлайн-бронирования, которое обеспечивает удобство бронирования для ваших клиентов. * Встроенные маркетинговые инструменты, которые помогут управлять и развивать ваш бизнес в Интернете. * Полные возможности ведения блога, которые помогут вам вырастить лояльную аудиторию и монетизировать контент. * Полнофункциональные инструменты веб-разработки для индивидуальной функциональности.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — самый популярный плагин электронной коммерции WordPress. И это доступно бесплатно. Множество функций, идеально интегрированных в ваш собственный веб-сайт WordPress. Добавьте мощные возможности магазина на свой веб-сайт WordPress с помощью нашего бесплатного плагина электронной коммерции. WooCommerce, обеспечивающий работу более 24% всех интернет-магазинов, помогает вам продавать что угодно. Красиво.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для веб-сайтов электронной коммерции и мобильных приложений.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Printful
printful.com
Выполнение печати и вышивки на заказ. Продавайте свои дизайны онлайн или распечатывайте их самостоятельно без минимального заказа! Мы автоматически распечатаем и отправим ваши заказы по требованию, и все это под именем вашего бренда. Printful интегрируется с ведущими платформами электронной коммерции и онлайн-торговыми площадками, а также с пользовательскими веб-сайтами или приложениями. Мы печатаем нашу продукцию на наших предприятиях в Северной Америке и Европе, используя новейшие передовые технологии печати, чтобы обеспечить высочайшее качество. Мы также сотрудничаем с предприятиями в Австралии и Японии, чтобы предоставить клиентам локализованный опыт. Чем меньше времени вы тратите на беспокойство о доставке, тем больше времени вы сможете потратить на развитие своего бизнеса!
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви и запустила свое первое приложение и сервис в 2010 году. С ноября 2015 года она торгуется как публичная компания на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
ManyChat
manychat.com
Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах. Привлекайте своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в личных сообщениях Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS, чтобы развивать свой бренд. Если вы хотите привлечь больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов за счет увеличения времени действия соглашения об уровне обслуживания, у Manychat есть все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Вот что такое чат-маркетинг и что такое Manychat.
Shopney
shopney.co
Shopney — лучший конструктор мобильных приложений для брендов Shopify и Shopify Plus. Благодаря простому редактору дизайна с возможностью перетаскивания вы можете преобразовать свой магазин Shopify в мобильные приложения для iOS и Android. Он имеет уникальные функции, такие как параметры темы и чат в приложении. Таким образом, вы можете быть уверены, что ваше мобильное приложение соответствует бренду и способствует увеличению продаж. Shopney интегрируется с популярными приложениями Shopify, чтобы перенести все функции электронной коммерции вашего веб-сайта в ваше мобильное приложение.
OpenCart
opencart.com
Opencart — это простая в использовании, мощная программа управления интернет-магазином с открытым исходным кодом, которая может управлять несколькими интернет-магазинами из единого серверного интерфейса. Административную область, просто заполнив формы и нажав «Сохранить». Существует множество профессионально написанных расширений, позволяющих настроить магазин в соответствии с вашими потребностями. Магазин OpenCart может быть готов принимать заказы вскоре после установки. Все, что вам нужно сделать, это установить его для вас (любой веб-хостинг делает это бесплатно), выбрать шаблон на множестве бесплатных или недорогих сайтов шаблонов, а также описания и фотографии вашего продукта, нажать несколько настроек, и вы готовы начать прием заказов. В наших бесплатных главах по установке и быстрому запуску показано, как это сделать. Публичная часть или «Витрина» OpenCart выглядит очень профессионально и готова к продаже практически сразу после установки.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS предлагает комплексные программные инструменты для 3D-графики, которые позволяют создавать, моделировать, публиковать данные и управлять ими. Продукты SOLIDWORKS просты в освоении и использовании и помогают лучше проектировать продукты.
SAP
sap.com
SAP — ведущая компания по производству корпоративных приложений и бизнес-ИИ. Они находятся на стыке бизнеса и технологий, где их инновации призваны напрямую решать реальные бизнес-задачи и оказывать реальное влияние. Их решения являются основой для самых сложных и требовательных процессов в мире. Интегрированный портфель SAP объединяет элементы современных организаций — от рабочей силы и финансов до клиентов и цепочек поставок — в единую экосистему, способствующую прогрессу.
Elfsight
elfsight.com
Обновите свой сайт без программирования. Виджеты Elfsight помогают более чем 1 000 000 владельцам веб-сайтов увеличивать продажи, привлекать посетителей, собирать потенциальных клиентов и многое другое. Экономьте свое время и деньги с помощью готовых решений и развивайте свой бизнес быстрее! ⚡️
Dacast
dacast.com
Dacast предлагает полностью интегрированную видеоплатформу самообслуживания для потоковой передачи видео в реальном времени и по запросу (VOD). Dacast OVP позволяет вещателям размещать видеоконтент и начинать потоковую передачу за считанные минуты. Его решение «white-label» позволяет пользователям контролировать свои прямые трансляции и контент по запросу. Мы помогаем более чем 300 000 организациям транслировать видео в реальном времени, снижать затраты на полосу пропускания и улучшать качество вещания с помощью нашей простой в использовании платформы с полным спектром услуг или через наш Broadcaster API.
Spectrum
spectrum.net
Spectrum является мировым лидером в области 3D-модификации продуктов до заводских настроек, что позволяет брендам внедрять инновации, снижать конкуренцию со сторонними розничными торговцами и увеличивать прибыль и конверсию. Spectrum разрабатывает специальные программы, которые обеспечивают лучшую в своем классе 3D-визуализацию. А для успешной индивидуальной программы продукция должна соответствовать ожиданиям клиентов, поэтому мы начинаем нашу работу с интеграции на уровне завода. Результатом такого внимания стала 100% успешная интеграция с такими клиентами, как JBL, Xbox, Hydro Flask, Stanley, Carhartt, Life is Good и другими.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Printify
printify.com
Продавайте изготовленные на заказ футболки, чехлы для телефонов и более 750 товаров с печатью вашего дизайна по запросу. Мы позаботимся о печати и доставке вашим клиентам.
Veriff
veriff.com
Veriff предлагает высокоавтоматизированное программное обеспечение для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Их платформа предназначена для борьбы с мошенничеством, обеспечения соблюдения требований и защиты клиентов. С помощью Veriff компании могут создавать надежные цифровые сообщества, улучшать качество обслуживания пользователей и стимулировать рост. Сочетание технологий искусственного интеллекта и собственных групп проверки позволяет Veriff эффективно предотвращать мошеннические действия, одновременно сводя к минимуму трудности для реальных пользователей во время их взаимодействия с клиентами. Их решения для проверки личности включают в себя мощную проверку документов и личности, подтверждение адреса, проверку базы данных и проверку возраста. Эти функции помогают оптимизировать процессы регистрации, соблюдать правила и автоматизировать проверку возраста для обеспечения безопасности и безопасности всех пользователей. Veriff также предлагает решения «Знай своего клиента» (KYC), включая упрощенные проверки KYC и проверку AML для постоянного мониторинга и защиты от потенциальная деятельность по отмыванию денег. Кроме того, их функция биометрической аутентификации обеспечивает безопасный доступ к учетной записи без пароля, а функция оценки возраста повышает конверсию за счет проверки возраста на основе селфи. Чтобы эффективно противодействовать мошенничеству, Veriff предоставляет услуги по защите от мошенничества для защиты бизнеса от мошенничества с личными данными, а также сбор данных о мошенничестве. инструменты для повышения эффективности борьбы с мошенничеством с помощью расширенных аналитических возможностей. В целом, программное обеспечение Veriff для проверки личности на основе искусственного интеллекта помогает предприятиям устанавливать доверие и прозрачность в Интернете, защищать от мошеннических действий, соблюдать правила и расширяться по всему миру.
ExpertRec
expertrec.com
Пользовательская поисковая система Expertrec позволяет быстро добавлять на ваш веб-сайт сверхбыстрые результаты поиска. Он также предлагает мощные возможности настройки одним нажатием кнопки. Это также отличная замена поиску по сайту Google. Особенности: 1. Сверхбыстрое автозаполнение. 2. Правильное правописание Доступная система пользовательского поиска Expertrec позволяет быстро добавлять на ваш веб-сайт сверхбыстрые результаты поиска. Он также предлагает мощные возможности настройки одним нажатием кнопки. Особенности- 1. Сверхбыстрое автозаполнение. 2. Правильное написание. 3. Пользовательский сканер. 4. Индексация страниц входа. 5. Голосовой поиск. 6. Редактор пользовательского интерфейса поиска. 3. Пользовательский сканер. 4. Индексация страниц входа. 5. Голосовой поиск. 6. Редактор пользовательского интерфейса поиска.
Ondato
ondato.com
Ondato — технологическая компания, которая оптимизирует процессы, связанные с KYC и AML, с помощью передовых инструментов искусственного интеллекта, которые охватывают весь спектр задач по обеспечению соответствия: от регистрации новых клиентов до комплексной базы данных для постоянного мониторинга клиентов.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista — партнер по дизайну и маркетингу миллионов малых предприятий по всему миру. Будучи глобальной компанией, ориентированной на удаленную работу, Vista расширяет свое присутствие: члены ее команды работают более чем в 25 странах. Уже более 20 лет нас вдохновляет малый бизнес, и мы постоянно работаем над предоставлением решений для их растущих потребностей. Вместе VistaCreate, 99designs от Vista и VistaPrint представляют собой комплексное решение для дизайна, цифровой и печати, расширяющее присутствие малого бизнеса в физических и цифровых пространствах и помогающее им добиться успеха.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout — ведущая универсальная платформа для продаж на Amazon. Наша миссия — помочь предпринимателям и брендам построить успешный бизнес на Amazon посредством исследования продуктов, анализа рынка, возможностей управления брендами и листингами и многого другого. С 2015 года мы помогли более 500 000 клиентам, и это число продолжает расти. С помощью Jungle Scout вы можете: * Проводить исследования рынка и ключевых слов * Создавать и оптимизировать списки продуктов * Просматривать популярные категории продуктов и бренды * Оценивать новые тенденции поиска * Прогнозировать продажи и потребности в товарных запасах * Определить своих конкурентов на Amazon * И многое другое!
Helium 10
helium10.com
Helium 10 — это ведущая универсальная программная платформа, которой доверяют более 2 000 000 предпринимателей, агентств и ведущих мировых брендов в области электронной коммерции, которые обеспечивают рост их бизнеса на Amazon путем предоставления точных решений, основанных на данных. Компания Helium 10 со штаб-квартирой в Ирвайне, штат Калифорния, предоставляет предпринимателям по всему миру возможности данных, непрерывное образование и поддержку сообщества, необходимые для максимизации их потенциала и процветания в будущем электронной коммерции. От искателей возможностей до индивидуальных предпринимателей, продавцов, работающих полный рабочий день, предприятий, агентств и всех, кто между ними, Helium 10 поддерживает предпринимательство на всех этапах с помощью руководства по построению, развитию и масштабированию значимого и устойчивого бизнеса в области электронной коммерции. Чтобы максимизировать свои продажи на Amazon/Walmart, оптимизировать свой бизнес и просто продавать больше, посетите нас по адресу: www.helium10.com.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta предоставляет комплексную платформу электронной коммерции более чем 60 000 партнерам, которые продают цифровые продукты и услуги более чем 5,5 миллионам малых и средних предприятий (SMB) по всему миру. В число этих партнеров входят маркетинговые агентства, независимые поставщики программного обеспечения (ISV) и медиа-компании. Платформа Vendasta позволяет этим группам легко внедрять новые решения на рынке облачных технологий, которые они могут продавать под своим собственным брендом своим клиентам из малого и среднего бизнеса. Платформа обеспечивает автоматизацию маркетинга на основе искусственного интеллекта, инструменты продаж и интегрированную CRM для облегчения выхода на рынок. Он также включает системы управления проектами, заказами и выставлением счетов, которые помогут масштабировать за счет роботизированной автоматизации процессов. Малому и среднему бизнесу предоставляется один логин для всех решений, приобретенных под брендом клиента Vendasta. Им нравится единая интегрированная панель управления с рецептами, контекстом и отслеживанием. Используя панель управления бизнес-приложением, предприятия малого и среднего бизнеса могут управлять информацией и решениями, которые делают их бизнес успешным в Интернете.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire — это самый быстрый и простой способ создания мобильных приложений профессионального уровня для iOS и Android. Эта уникальная платформа «сделай сам» позволяет настраивать каждый аспект вашего приложения без написания кода. Просто перетащите его и создайте приложение с нуля или настройте один из готовых шаблонов. Вы имеете полный контроль над тем, как ваше приложение выглядит и работает, в то время как работа по внутренней разработке выполняется за вас. Это похоже на то, что у вас под рукой целая команда разработчиков. Благодаря более чем 10 000 приложений, созданных с помощью BuildFire, платформа является достаточно мощной и гибкой, чтобы масштабироваться вместе с вами по мере роста вашего бизнеса. Ни один другой конструктор приложений не предлагает такой уровень функциональности по такой доступной цене.
Wyng
wyng.com
Wyng помогает брендам расти и понимать свою аудиторию, чтобы предоставлять более актуальный опыт. С помощью Wyng маркетологи могут легко создавать интерактивные цифровые возможности, которые привлекают клиентов в нужные моменты, собирают предпочтения и другие сторонние данные, а также персонализируют их в режиме реального времени. Независимо от того, является ли это викториной по поиску продукта, рекламной акцией или центром предпочтений — опыт Wyng всегда своевременен, удобен для пользователя и предлагает подлинную ценность для потребителей. Wyng обслуживает более 250 мировых брендов, включая AAA, Disney, Estée Lauder, Sony и Unilever, которые используют Wyng для увеличения числа подписчиков, увеличения продаж и укрепления доверия потребителей и привязанности к бренду.
Rejoiner
rejoiner.com
Программное обеспечение для электронного маркетинга в сфере электронной коммерции, созданное экспертами, на которых вы можете рассчитывать круглосуточно и без выходных. Другие почтовые платформы заставляют вас заниматься своими делами, нанимать агентство или нанимать больше штатных сотрудников. Rejoiner поставляется с экспертами по электронной почте, которые встраиваются в вашу маркетинговую команду. Сократите накладные расходы, выполняйте быстрее и увеличивайте прибыль. Электронный маркетинг для электронной коммерции — это все, что мы делаем.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и Instagram. Сотни розничных продавцов, таких как Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell и Nando's, используют Xeno для увеличения продаж в электронной коммерции и магазинах.
Vizury
vizury.com
Vizury, запущенный в 2007 году, является основанным на производительности решений Martech, которое дает возможность брендам для достижения более высоких воронков и удержания клиентов. С момента начала, основной центр наших уникальных технологических услуг всегда была возможность вернуть клиентов на веб-сайт бренда, мобильное приложение или розничный магазин и улучшить привлечение клиентов, удержание и лояльность бренда. После запуска и достижения глобального масштаба платформа и бизнес Vizury были приобретены AFFLE в 2018 году.
Personizely
personizely.net
Personizely — это набор инструментов конверсионного маркетинга, используемый для максимально эффективного использования каждого посетителя веб-сайта путем сбора его контактной информации, увеличения средней стоимости заказа и увеличения продаж с помощью целевых всплывающих окон. Он упрощает создание всплывающего окна с высокой конверсией благодаря простому в использовании конструктору, который дает вам полную свободу дизайна. Принимая во внимание, что, используя инструмент персонализации веб-сайта, вы можете легко редактировать свой веб-сайт в соответствии с историей активности посетителей, источником рефералов, геолокацией, устройством, стоимостью корзины, историей заказов и многим другим, разделяя веб-сайт на варианты с помощью визуального редактора на сайте.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — это набор инструментов для оптимизации конверсии, созданный для занятых маркетологов. Он предлагает быстрые и простые в использовании решения, которые помогут вам увеличить продажи тремя способами: 1. Умные всплывающие окна электронной коммерции помогут вам быстрее создавать списки, уменьшать количество брошенных корзин и увеличивать продажи электронной коммерции, как никогда раньше. 2. Функции персонализации веб-сайта позволяют легко адаптировать сообщения на вашем веб-сайте и целевой странице кампании к сегментам покупателей, чтобы обеспечить более релевантный и значимый опыт. 3. Простое в использовании A/B-тестирование позволяет быстро настраивать, тестировать и сравнивать эффективность всплывающих окон и персонализированных целевых страниц. Кроме того, вы можете сравнить полные пути покупателя, чтобы оценить влияние на чистую прибыль.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Мы помогаем бизнесу увеличить онлайн-конверсию, позволяя экспериментировать без ограничений. Благодаря нашему простому подходу и передовым технологиям мы улучшаем цифровые возможности, постоянно уделяя особое внимание клиенту. Наша технология была создана в 2000 году и стала первым решением для тестирования и таргетинга на рынке. С тех пор платформа росла в геометрической прогрессии, и еще быстрее после приобретения Webtrends Optimize в августе 2018 года британской компанией Accelerate Group Ltd. Все, что мы делаем, сосредоточено на обеспечении возврата инвестиций клиента. Это измеряется и сообщается в каждом проводимом нами тесте. У нас есть полный набор инструментов и функций для тестирования, анализа и персонализации. Включает AB, ABN, MVT и сплит-тестирование, механизмы социального доказательства и рекомендаций по продуктам, наложения намерений выхода и множество других инструментов. Доступно тестирование на стороне клиента или сервера, а также набор SDK для оптимизации мобильных приложений.
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon позволяет брендам улучшать свои продукты и цифровые взаимодействия, предоставляя уникальное решение для оптимизации, которое сочетает в себе функции веб-экспериментирования, экспериментирования с функциями и персонализации на основе искусственного интеллекта в рамках единой связной платформы, удовлетворяющей экспериментальные потребности всех команд. Разработанный для поддержки менеджеров по продуктам, маркетологов и разработчиков с их различными потребностями в экспериментировании и управлении функциями, Kameleoon вписывается в любой технологический стек, имеет более 50 интеграций и имеет возможность реализовать любую индивидуальную интеграцию. Будучи единой платформой, Kameleoon дает командам возможность проводить эксперименты, позволяя им использовать веб-данные для таргетинга, аналитики и активации в серверных тестах, и все это без необходимости участия разработчика. Kameleoon соответствует требованиям HIPAA, GDPR и CCPA и хорошо подходит для жестко регулируемых отраслей, таких как здравоохранение, банковское дело и страхование. Более 1000 компаний среднего и корпоративного размера уже используют многофункциональную и безопасную платформу Kameleoon, полагаясь на высокоточные экспериментальные данные. Команды компаний Toyota, Providence, Direct Line Group, Canada Goose, Loblaw и Cerebral используют Kameleoon. Посетите www.kameleoon.com, чтобы узнать больше.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью покупок на своих веб-сайтах, чтобы повысить коэффициент конверсии, стимулировать продажи и создать социальные сети. доверие, вовлеченность и удобство покупок.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам. Благодаря комплексному набору инструментов и решений WebEngage позволяет компаниям эффективно понимать, привлекать и удерживать клиентов. - УНИФИКАЦИЯ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ: WebEngage позволяет компаниям консолидировать данные о клиентах из различных источников, предоставляя ценную информацию в режиме реального времени и обеспечивая динамическую микросегментацию для целевых кампаний на основе конкретных атрибутов и поведения клиентов. - МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ: благодаря интуитивно понятному конструктору рабочих процессов WebEngage с функцией перетаскивания компании могут легко проектировать и автоматизировать многоканальные взаимодействия с клиентами, обеспечивая единообразный и персонализированный опыт по всем каналам, таким как электронная почта, SMS, push-уведомления и многое другое. - ЦЕЛЕВЫЕ КАМПАНИИ: WebEngage дает компаниям возможность автоматизировать персонализированные кампании, запускаемые действиями клиентов и заранее определенными бизнес-событиями. Это обеспечивает своевременную и актуальную коммуникацию для повышения вовлеченности клиентов и коэффициентов конверсии. - ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ИИ: панель WebEngage Analytics позволяет использовать все показатели, необходимые для сегментации, привлечения и удержания приоритетных клиентов, оттока клиентов для окон конверсии и оптимизации рентабельности инвестиций. Это позволяет компаниям сосредоточить свои действия и кампании для достижения максимального эффекта и повышения рентабельности инвестиций. - ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 1:1: WebEngage позволяет компаниям предоставлять персонализированный опыт в любом масштабе. Учитывая намерения, предпочтения и другие соответствующие данные пользователей, компании могут адаптировать свои коммуникации к каждому отдельному клиенту, способствуя многоканальному взаимодействию с клиентами. Что еще? Платформа WebEngage быстро и легко интегрируется. Совместим с диапазоном ESP и MSP, все, что требуется, — это несколько часов работы технической команды. Присутствие по всему миру: со штаб-квартирой в Индии компания WebEngage расширила свою деятельность по всему миру, открыв офисы и присутствуя в регионе Ближнего Востока и Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
Certainly
certainly.io
Конечно, наша миссия – помочь компаниям создать невероятный пользовательский опыт для электронной коммерции, заменяя клики разговорами. Программное обеспечение Surely Conversational AI легко интегрируется между платформами, на которых вы ведете свой бизнес, и у нас есть клиенты и партнеры в более чем 20 странах по всему миру. Благодаря конструктору чат-ботов без кода платформа Differently Conversational AI предлагает увлекательный и простой процесс создания. Продукт предлагает высококачественный пользовательский интерфейс по всем каналам, бесшовную интеграцию с десятками бизнес-систем, а также мощный запатентованный искусственный интеллект, который распознает любой язык и предлагает готовый к использованию контент на более чем 14 языках. Ему, безусловно, доверяют такие бренды, как Carlsberg, Tiger of Швеция, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk и AKQA.
Justuno
justuno.com
Набор инструментов конверсии Justuno включает в себя захват потенциальных клиентов (SMS и электронная почта), предложения выхода, отказ от корзины, баннеры, рекомендации по продуктам и многое другое, чтобы создать идеальный путь конверсии, который доставляет правильное сообщение нужному покупателю в нужное время. - Собирайте больше нулевых и собственных данных и передавайте их в существующие маркетинговые инструменты (у нас есть более 100 интеграций, и их количество растет). - Ведущий в отрасли захват потенциальных клиентов по электронной почте и SMS (в два этапа, нажатием на текст и т. д.) для оптимального роста. - Более 80 расширенных правил таргетинга, включая геотаргетинг (вплоть до почтового индекса), намерение выхода, содержимое корзины, источник трафика и многое другое. - Запускайте A/B-тесты для оптимизации кампаний. - Используйте рекомендации по продуктам в любом месте вашего сайта, включая дополнительные продажи, перекрестные продажи, бестселлеры, недавно просмотренные и многое другое. Получите доступ к предварительно созданной библиотеке шаблонов, содержащей более 200 дизайнов от ведущих партнеров отрасли и нас самих, чтобы немедленно приступить к работе. Ищете больше? - Увеличьте среднюю стоимость заказа: с помощью динамических баннеров о доставке, рекомендаций в корзине/оформлении заказа и т. д. - Мониторинг производительности в реальном времени: аналитическая панель Justuno в режиме реального времени показывает полезную информацию, позволяющую поддерживать ваши кампании в лучшем виде - Увеличьте списки адресов электронной почты и SMS: Интеграция Justuno с ведущими в отрасли SMS и ESP позволяет одновременно отправлять подписки по электронной почте и SMS на ваши платформы, а также создавать двухэтапные формы для потенциальных клиентов, использовать подписку для отправки текстовых сообщений на мобильных устройствах и многое другое. - Создайте удобный для мобильных устройств интерфейс: привлекайте больше посетителей вашего мобильного веб-сайта с помощью оптимизированных мобильных рекламных акций, соответствующих лучшим практикам Google. - Улучшенная рентабельность инвестиций в платную рекламу: функции синхронизации аудитории Justuno ежечасно синхронизируют ваши списки подписчиков для актуального повторного таргетинга и поиска потенциальных клиентов. максимизировать эффективность кампании - Скрытые поля: собирайте дополнительную информацию от посетителей, такую как информация UTM, IP-адрес, первый URL-адрес, использованный код купона и т. д.). Объедините это с возможностью подписки для максимальной персонализации автоматизированных процессов. - Ищете решение для своего безголового магазина? Justuno поддерживает автономные веб-сайты для брендов, которым необходимо создать максимально удобный интерфейс. Свяжитесь с нами для получения подробной информации!
Releva
releva.ai
Releva — это комплексное решение для автоматизации искусственного интеллекта для роста электронной коммерции. Компания предоставляет платформу автоматизации маркетинга, которая персонализирует веб-сайт и многоканальную сеть для повышения коэффициентов конверсии, средней стоимости заказа, продолжительности жизни клиентов и приводит к росту доходов с потрясающей рентабельностью инвестиций. Люси, искусственный интеллект Releva, технология, похожая на чат GPT, отвечает на самые важные вопросы продаж и маркетинга, например, чего хочет каждый пользователь; когда они этого хотят; какой ценовой диапазон приемлем; какой цифровой канал предпочитается и какие креативы и повествования находят отклик у каждого пользователя. Миссия Releva — создать пользовательский опыт, аналогичный тому, который они могли бы получить только в небольшом местном магазине. Мы делаем это, оптимизируя персонализацию посредством этического многоканального взаимодействия между брендами и их потребителями. Releva глубоко интегрируется с каждым магазином электронной коммерции и всеми цифровыми каналами, которые привлекают трафик и повышают конверсию. Платформа стабильно увеличивает доход на 20%+ в сочетании с потрясающей рентабельностью инвестиций в 51x+.
Storyly
storyly.io
Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты. Storyly Stories расширяют возможности маркетинговых стратегий мобильных брендов, позволяя им взаимодействовать со своей аудиторией за пределами мобильного экрана и создавать привлекательный опыт без каких-либо усилий по развитию после интеграции. Storyly доверяют более 300 брендов в более чем 40 странах, включая, помимо прочего, Domino’s Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald’s, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle и Birbank. Storyly Stories по своей природе предоставляют мобильным приложениям и веб-сайтам возможность донести любое сообщение запоминающимся, знакомым и интерактивным, а не навязчивым способом. Благодаря интуитивно понятной студии и панели инструментов Storyly также позволяет легко создавать привлекательный контент, который соответствует стилю и дизайну любого мобильного приложения и веб-сайта. Именно это делает Storyly Stories чем-то большим, чем просто круг, предлагая безграничный мир творчества, взаимодействия и связи.
Beamer
getbeamer.com
Beamer — это инструмент общения с клиентами для выпусков продуктов, который открывает двустороннюю связь прямо из вашего приложения, чтобы легко связаться с вашими клиентами, привлечь их и услышать их.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat предоставляет профессиональные решения для чат-коммерции широкому кругу розничных продавцов в Гонконге, Тайване, Сингапуре, Малайзии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как официальный поставщик бизнес-решений WhatsApp и официальный партнер Meta и LINE, мы предлагаем передовые бизнес-решения для каналов социальных сообщений (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE и чат на веб-сайте) с повышенной эффективностью, анализом поведения пользователей и, таким образом, разработкой стратегии ремаркетинга. С целью раскрыть потенциал коммерции в чате посредством многоканального обмена сообщениями, автоматизации маркетинга, онлайн-объединения и офлайн-торговли, социальной платформы данных клиентов, «Omni AI», интегрированного с ChatGPT, а также каталога WhatsApp и системы оплаты, Omnichat снабжает компании оборудованием обеспечить беспрепятственный путь клиента и использовать возможности, возникающие в условиях омниканальной розничной торговли. Функция онлайн-объединения и офлайн-продаж позволяет легко направлять посетителей из онлайн-каналов к продавцам в обычных магазинах для последующего наблюдения, что способствует конверсиям и отслеживанию доходов в Интернете и офлайн. Используя ChatGPT, наш чат-бот «Omni AI» на базе искусственного интеллекта служит цифровым помощником розничных продавцов, который обрабатывает запросы клиентов, рекомендует продукты и облегчает планирование маркетинговых кампаний. Каталог и оплата WhatsApp позволяют ритейлерам завершить путь клиента в WhatsApp: от просмотра продуктов, общения с назначенными продавцами до совершения покупок, сокращения времени принятия решений и ускорения процесса покупки для клиентов, а также мгновенного дохода для продавцов. Достигая 300% роста годового регулярного дохода (ARR) в годовом сопоставлении в течение последних трех лет подряд, Omnichat предоставляет возможности более чем 5000 компаниям розничной торговли и электронной коммерции, включая Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM, Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Vita Green и правительственные ведомства.
Moosend
moosend.com
Moosend — это мощное программное обеспечение для автоматизации электронного маркетинга с функциями мирового класса, современными процессами автоматизации и инструментами привлечения потенциальных клиентов, которые помогут вам развивать свой бизнес с первого дня, сохраняя при этом удостоенный наград универсальный пользовательский интерфейс. . -Отправляйте маркетинговые кампании по электронной почте. Создавайте красивые, профессиональные кампании по электронной почте, чтобы профессионально взаимодействовать со своей аудиторией. -Управляйте своей аудиторией. Отправляйте нужные электронные письма нужной аудитории, используя наши расширенные функции сегментации, организуйте их с помощью тегов подписчиков и минимизируйте количество отписок. -Расширяйте свою аудиторию Создавайте, запускайте и оптимизируйте потрясающие целевые страницы и формы подписки — и все это с помощью одного инструмента. -Автоматизируйте свой маркетинг. Автоматизируйте повторяющиеся задачи и создавайте восхитительные персонализированные цифровые возможности для своих клиентов. -Отслеживайте свои усилия. Измеряйте свой маркетинговый успех и собирайте важные данные для принятия более эффективных решений. Вы можете попробовать Moosend's бесплатно и попробовать все наши функции для малого и среднего бизнеса и предприятий бесплатно! Кредитная карта не требуется. Начните работу всего за 9 долларов США в месяц или свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы разработать индивидуальный план, отвечающий потребностям вашего бизнеса. Скопируйте и вставьте в свой браузер следующие ссылки: - Попробуйте Moosend бесплатно: https://moosend.com/register/ - Получите индивидуальное предложение: https://moosend.com/contact-us/sales/
Intellimize
intellimize.com
Intellimize — это платформа на базе искусственного интеллекта, специализирующаяся на персонализации веб-сайтов и оптимизации коэффициента конверсии. Он предоставляет маркетологам многофункциональное пространство для тестирования, оптимизации и персонализации работы с веб-сайтами. Платформа способна запускать неограниченное количество вариантов, что облегчает быстрое тестирование новых концепций и идей. Используя свою технологию генеративного искусственного интеллекта, он также предлагает решения для писательского тупика, предлагая варианты копирования. Самая сильная сторона Intellimize — это ее способность обеспечивать персонализацию 1:1 с использованием оптимизации искусственного интеллекта. Платформа Intellimize поддерживает широкий спектр отраслей, включая, помимо прочего, SaaS и электронную коммерцию. . Его можно использовать для A/B-тестирования, оптимизации целевой страницы и специальной персонализации для электронной коммерции и операций SaaS. Функция аналитики платформ дает представление о влиянии экспериментов на различные сегменты, помогая пользователям понять влияние их стратегических решений. Примечательной является его способность легко интегрироваться с различными инструментами маркетинга и аналитики. В дополнение к технологии искусственного интеллекта Intellimize предлагает профессиональные услуги, команду по работе с клиентами и управляемую адаптацию. Команда профессиональных услуг расширяет возможности платформы и включает в себя экспертов по стратегическому и аналитическому CRO, которые помогают пользователям достичь своих целей по оптимизации.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive — это платформа искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML), предназначенная для секторов электронной коммерции и гостиничного бизнеса. Платформа прогнозного искусственного интеллекта обеспечивает персонализированный опыт и повышение коэффициентов конверсии для брендов. Его ключевое предложение включает в себя механизм рекомендаций на базе искусственного интеллекта, который использует машинное обучение для создания целевых предложений по продуктам, адаптированных для каждого клиента. Платформа предназначена для автономного преобразования анализа данных в полезную информацию, тем самым превращая бизнес, основанный только на данных, в управляемый аналитикой. Платформа также включает в себя функции интеграции, позволяющие предприятиям беспрепятственно подключать функциональные возможности платформ к существующим системам. Aidaptive получила признание за свой инновационный вклад в содействие высокоэффективной торговле и продолжает лидировать в предоставлении технологических решений ML для брендов и потребителей. Обратите внимание: хотя Aidaptive предлагает демо-версию и бесплатные прогнозируемые списки аудитории, условия и детали могут отличаться.
Spott
spott.ai
Чтобы добиться успеха в Интернете, вам нужно очень хорошо делать три вещи. 1. Создавайте отличный контент. 2. Обязательно публикуйте его на тех каналах, на которых присутствует ваша аудитория. 3. Убедитесь, что после того, как вы вдохновили свою аудиторию, вы позволяете им действовать в соответствии с этим вдохновением, позволяя им совершать конверсии посредством интерактивности. SPOTT фокусируется на этом третьем шаге. Наше ценностное предложение: SPOTT — это решение, позволяющее пользователям получать больше пользы от опубликованного контента, делая его действенным и измеримым в многоканальной среде. С помощью нашего программного обеспечения Spott вы можете вставлять ссылки для покупок на (360°) изображения, PDF-файлы и видео, получать Подписывайтесь на информационные бюллетени, ссылайтесь на документы в формате PDF или хвастайтесь своей последней рекламной акцией. Вы можете легко добавить интерактивный слой ко всем вашим изображениям и видео. Сделайте ваши видео, каталоги и изображения интерактивными. Добавляйте призывы к действию, отмечайте продукты, подписывайтесь на рассылку новостей и увеличивайте конверсию. С Spott вы получите больше от своих опубликованных PDF-файлов, изображений и видео, добавив интерактивные элементы, которые сделают ваш контент действенным и измеримым.
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai предоставляет набор инструментов на основе искусственного интеллекта, предназначенных для улучшения качества электронной коммерции. Интерпретируя и используя различные потребительские характеристики и поведение, Rosetta.ai адаптирует интерфейс веб-сайта к индивидуальным предпочтениям клиентов, улучшая их опыт покупок в Интернете. В пакет входит Rosetta AdMatch, который представляет модель целевой рекламы, предназначенную для привлечения потребителей с высокими расходами посредством персонализированного онлайн-покупок. Rosetta Engage использует точные алгоритмы рекомендаций для оптимизации точек взаимодействия с покупателями. «Rosetta Analytics» объединяет данные о этикетках продуктов и анализ потребительских предпочтений для получения более подробной информации о потребителях, превосходящей ту, которую предоставляет Google Analytics. Наконец, Rosetta Automation расширяет взаимодействие с потребителями за счет автоматизации маркетинговых сообщений по нескольким каналам, принимая во внимание предыдущие взаимодействия с клиентом, чтобы избежать повторения. В целом, Rosetta.ai стремится повысить персонализацию онлайн-покупок, повысить коэффициент конверсии и стимулировать рост бизнеса электронной коммерции.
Monetate
monetate.com
Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает известный простой в использовании интерфейс с набором мощных инструментов, охватывающих разработку и проверку идей, а также предоставление масштабируемых межканальных взаимодействий «один к одному». Порадуйте потребителей исключительным опытом, чтобы повысить вовлеченность, конверсию и, в конечном итоге, пожизненную ценность клиента. Monetate влияет на миллиарды долларов годового дохода таких ведущих брендов, как Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group и сотен других лидеров рынка.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore предлагает комплексный пакет взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами, который дает маркетологам возможность создавать персонализированный клиентский опыт. Ее платформа позволяет маркетологу связывать данные о клиентах по каналам и системам, создавать целевые сегменты и предоставлять значимый опыт по цифровым каналам, таким как Интернет, электронная почта, уведомления приложений, WhatsApp, SMS и RCS. Благодаря надежной аналитике Netcore Cloud помогает брендам лучше понимать свою аудиторию, позволяя проводить целевые маркетинговые кампании, которые находят отклик у клиентов на личном уровне. Возможности искусственного интеллекта и машинного обучения платформы гарантируют, что каждое взаимодействие с клиентом оптимизировано для взаимодействия и конверсии, что делает каждую точку взаимодействия возможностью произвести впечатление и удержать. Netcore доверяют более 6500 брендов в таких секторах, как электронная коммерция, розничная торговля, банковские и финансовые услуги, средства массовой информации и развлечения и путешествия, поскольку они предоставляют услуги на базе искусственного интеллекта. В число ее крупнейших клиентов по всему миру входят Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's и многие другие. Компания Netcore гордится тем, что уже шесть лет подряд получает сертификат «Отличное место для работы» в Индии, подтверждая свою приверженность исключительной культуре на рабочем месте. Компания имеет глобальное присутствие в более чем 20 офисах в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Netcore — это операционная система Martech, которая помогает бизнесу стимулировать рост доходов, максимизировать пожизненную ценность клиентов и ускорить путь к прибыльности.
Yieldify
yieldify.com
Yieldify — это полностью управляемая комплексная платформа персонализации, которая помогает предприятиям электронной коммерции получать больше доходов, привлекая своих клиентов персонализированным опытом. За последние 4 года более 1000 брендов электронной коммерции в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе получили дополнительный доход более 2,5 миллиардов долларов благодаря команде и платформе Yieldify, предоставляющей полный спектр услуг. С помощью Yieldify вы можете предоставить каждому посетителю необходимые впечатления от веб-сайта в нужное время, независимо от того, на каком этапе воронки он находится.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратегиями взаимодействия с клиентами, полученными от ведущих брендов в вашей отрасли, наша платформа позволяет вам ускорить окупаемость инвестиций, обеспечить превосходный индивидуальный опыт и добиться измеримых результатов... быстро. Emarsys — платформа, которую выбирают более 1500 клиентов по всему миру. Присоединяйтесь к тысячам ведущих брендов, которые доверяют Emarsys обеспечение предсказуемых и прибыльных результатов, необходимых их бизнесу, а также высоко персонализированный омниканальный опыт, которого заслуживают их клиенты. Для получения дополнительной информации посетите www.emarsys.com.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — это продвинутый инструмент для экспериментов, который в основном используется агентствами, командами разработчиков и продуктов, которые хотят проводить сложные эксперименты, а также маркетологами, которым требуется минимальная помощь со стороны ИТ-отдела. Мы выделяемся: мы действительно заботимся о наших клиентах — делаем все возможное с точки зрения поддержки и сверхпоставок, поскольку у нас также есть собственные группы экспериментаторов, CRO и эксперты по данным, которые к вашим услугам. Возможности: A/B-тестирование: создавайте эксперименты, используя один из передовых механизмов сегментации на рынке, с 41 точкой данных: поведение веб-сайта, источник трафика, данные CRM, GTM, API погоды и т. д. Расширенные отчеты: > Байесовская и частотная статистика > Фильтруйте результаты по конкретным целям > Вспомогательные конверсии или линейное распределение > Совокупный просмотр > Делитесь с командой только тем, что важно: отчет в формате PDF > Отслеживайте любые события Опросы на месте: > Запускаются как всплывающие окна или виджеты > При прокрутке, при загрузке, Триггеры при выходе > Логическое ветвление > Множественный выбор, уникальный выбор, сетка, NPS, CSAT и т. д. > Поведение сегментации > Захват потенциальных клиентов > Расширенные наложения отчетов > Запуск различных креативов > Создатель креативов > при выходе/при загрузке/при- прокрутка Интеграция: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
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