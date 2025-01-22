Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения - Россия

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для электронной коммерции оптимизирует сложный процесс онлайн-продаж, принося пользу потребителям, позволяя профессионалам обеспечивать оптимальный опыт покупок. Поскольку современный процесс онлайн-покупок становится все более сложным, включая множество каналов и множество потребительских решений, программное обеспечение для электронной коммерции обеспечивает плавную интеграцию. Наша категория программного обеспечения для электронной коммерции включает в себя широкий спектр решений, таких как платформы электронной коммерции, платежные шлюзы, программное обеспечение для управления подписками и инструменты живого чата.
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Wix
wix.com
Уверенно создавайте и масштабируйте свой онлайн-бизнес с помощью Wix. Благодаря молниеносной веб-производительности, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуре вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет в рабочем состоянии. И с Wix вы получаете гораздо больше, чем просто конструктор веб-сайтов: от онлайн-расписания до платежей, глубокого брендинга и решений для электронной коммерции. Вы можете развивать свой сайт в любом направлении. Когда дело доходит до управления бизнесом в Интернете, оно никогда не было более интуитивным: благодаря ведущим инструментам SEO и маркетинга, расширенной аналитике и даже мобильному приложению вы можете быть в курсе всего, где бы вы ни находились. Присоединяйтесь к миллионам пользователей, которые использовали Wix, чтобы помочь им достичь своих онлайн-целей. Каковы основные особенности Wix? * Умный редактор с функцией перетаскивания для интуитивного создания вашего сайта. * Более 900 стратегически разработанных шаблонов веб-сайтов * Расширенные функции SEO для оптимизации для поисковых систем. * Мощные решения для электронной коммерции для управления вашим магазином и продаж через Интернет. * Программное обеспечение для онлайн-бронирования, которое обеспечивает удобство бронирования для ваших клиентов. * Встроенные маркетинговые инструменты, которые помогут управлять и развивать ваш бизнес в Интернете. * Полные возможности ведения блога, которые помогут вам вырастить лояльную аудиторию и монетизировать контент. * Полнофункциональные инструменты веб-разработки для индивидуальной функциональности.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструменты платежей, маркетинга, доставки и взаимодействия с клиентами, которые упрощают процесс управления интернет-магазином для мелких торговцев». Компания сообщила, что ее платформу используют более 1 000 000 предприятий примерно в 175 странах. по состоянию на июнь 2019 года, при этом общий валовой объем товаров превысил 41,1 миллиарда долларов США за календарный 2018 год.
Sketchfab
sketchfab.com
Решения 3D и AR-визуализации для бизнеса. Sketchfab — это ведущая платформа для публикации, обмена и интеграции интерактивных 3D- и AR-технологий в любом месте в Интернете: на веб-сайтах, платформах электронной коммерции, блогах, статьях и рекламных кампаниях. Посетите нас: Sketchfab.com/enterprise
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Patreon
patreon.com
Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают на Patreon. Благодаря постоянному финансированию они могут уделять больше времени интерактивному взаимодействию со своими поклонниками и продолжать наполнять Интернет прекрасными вещами, которые нравятся миллионам людей.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire — это самый быстрый и простой способ создания мобильных приложений профессионального уровня для iOS и Android. Эта уникальная платформа «сделай сам» позволяет настраивать каждый аспект вашего приложения без написания кода. Просто перетащите его и создайте приложение с нуля или настройте один из готовых шаблонов. Вы имеете полный контроль над тем, как ваше приложение выглядит и работает, в то время как работа по внутренней разработке выполняется за вас. Это похоже на то, что у вас под рукой целая команда разработчиков. Благодаря более чем 10 000 приложений, созданных с помощью BuildFire, платформа является достаточно мощной и гибкой, чтобы масштабироваться вместе с вами по мере роста вашего бизнеса. Ни один другой конструктор приложений не предлагает такой уровень функциональности по такой доступной цене.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, как люди перемещаются по веб-сайтам и как можно улучшить качество обслуживания клиентов. Основанная в 2014 году, Hotjar управляется полностью удаленно более чем 100 членами команды в 20 странах и используется на более чем 500 000 сайтах по всему миру.
ManyChat
manychat.com
Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах. Привлекайте своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в личных сообщениях Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS, чтобы развивать свой бренд. Если вы хотите привлечь больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов за счет увеличения времени действия соглашения об уровне обслуживания, у Manychat есть все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Вот что такое чат-маркетинг и что такое Manychat.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви и запустила свое первое приложение и сервис в 2010 году. С ноября 2015 года она торгуется как публичная компания на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
Persona
withpersona.com
Надежная инфраструктура идентификации Persona помогает предприятиям автоматизировать любой вариант использования, связанный с идентификацией, — от безопасного сбора и проверки информации о пользователях до принятия решений и проведения проверок вручную. Управляйте полностью совместимыми программами KYC/AML, боритесь с мошенничеством и автоматизируйте операции — все в одном месте. Интеграция за полдня, с разработкой или без нее и с использованием менее 10 строк кода. - Наша команда состоит из бывших инженеров и дизайнеров Square, Uber, Coursera, Dropbox и Slack. Мы гордимся тем, что нас финансируют одни из лучших фирм венчурного капитала, включая First Round Capital и Coatue. В число наших ангелов-инвесторов входят Перрет и Уильям Хоккей (соучредители Plaid), Тони Сюй (Doordash) и Дилан Филд (основатель и генеральный директор Figma).
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для веб-сайтов электронной коммерции и мобильных приложений.
iPaper
ipaper.io
iPaper — это платформа цифровых каталогов, которая позволяет конвертировать печатные буклеты и каталоги в полностью интерактивные цифровые магазины. Привлеките внимание покупателя с помощью изображений и видео продуктов. Увеличьте трафик и продажи с помощью покупок в каталоге по электронной почте, WhatsApp или напрямую интегрируйтесь с вашим интернет-магазином. Платформа iPaper создана с учетом потребностей вашего бизнеса, и мы предлагаем расширенные функции для полной автоматизации вашей настройки.
Catalog Bar
catalogbar.com
Панель каталогов — это веб- и мобильный магазин для организаций, у которых есть отделы продаж, дилеры, розничные продавцы и магазины для продажи своей продукции.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и трансляции видео, корпоративные программные решения, а также средства для профессионалы в области видео для связи с клиентами и другими специалистами. Vimeo специализируется на доставке видео высокой четкости на различные устройства. Первоначально сайт был создан Джейком Лодвиком и Заком Кляйном в 2004 году как ответвление CollegeHumor для обмена юмористическими видеороликами среди коллег, но был отложен в сторону, чтобы поддержать растущую популярность CollegeHumor. IAC приобрела CollegeHumor и Vimeo в 2006 году, а после того, как Google приобрела YouTube за более чем 1,65 миллиарда долларов США, IAC направила больше усилий на Vimeo, чтобы конкурировать с YouTube, сосредоточив внимание на предоставлении тщательно подобранного контента и видео высокой четкости, чтобы отличаться от других сайтов для обмена видео. В конце концов Лодвик и Кляйн ушли к 2009 году, а IAC внедрила более корпоративную структуру для развития услуг Vimeo, а нынешний генеральный директор Анджали Суд занимала эту должность с июля 2017 года.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — самый популярный плагин электронной коммерции WordPress. И это доступно бесплатно. Множество функций, идеально интегрированных в ваш собственный веб-сайт WordPress. Добавьте мощные возможности магазина на свой веб-сайт WordPress с помощью нашего бесплатного плагина электронной коммерции. WooCommerce, обеспечивающий работу более 24% всех интернет-магазинов, помогает вам продавать что угодно. Красиво.
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy — это, пожалуй, самый удобный способ доступа к локальным данным в любом месте. Он имеет глобальное покрытие в 195 локациях и предлагает более 40 миллионов резидентных прокси по всему миру. Круглосуточная техническая поддержка, различные типы прокси, четыре решения для парсинга, гибкие способы оплаты, общедоступный API и простая в использовании панель управления — вот причины, по которым Smartproxy стал одним из самых надежных поставщиков прокси на рынке. . Ключевые вещи, которые Smartproxy предлагает для вас: - Более 40 миллионов высококачественных домашних IP-адресов со средней скоростью <0,5 секунды. - Глобальный охват – охват более 195 мест, включая города и 50 штатов США. - Опция Pay As You Go — 8,5 долларов США за 1 ГБ. - Более 100 тысяч общих IP-адресов центров обработки данных из США и Европы. - Пул из 400 тысяч выделенных IP-адресов центров обработки данных из США. - Неограниченное количество соединений и потоков. - Полная анонимность и безопасность. - 30-минутные липкие сеансы. - Умный кошелек для удобного управления платежами. - Фантастическая поддержка 24/7. - Удобная панель управления с быстрой и простой настройкой прокси. - Подробная документация и информативный блог. - Множество бесплатных инструментов при подписке на любой план. - 14-дневный вариант возврата денег.
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложений, веб-сайтов, чат-ботов, автоматизации, дизайна, базы знаний, службы поддержки и многого другого.
DelightChat
delightchat.io
Увеличивайте продажи и управляйте поддержкой без особых усилий - Многоканальная поддержка клиентов. Отвечайте клиентам по всем каналам с единой панели управления — WhatsApp, Instagram, Facebook, электронной почты и живого чата. - Маркетинг в WhatsApp. Отправляйте рекламные трансляции с помощью официального API WhatsApp и увеличивайте свои продажи. Автоматизируйте восстановление брошенных корзин, отправляйте уведомления о заказах и проверяйте заказы с наложенным платежом с помощью WhatsApp.
Spectrum
spectrum.net
Spectrum является мировым лидером в области 3D-модификации продуктов до заводских настроек, что позволяет брендам внедрять инновации, снижать конкуренцию со сторонними розничными торговцами и увеличивать прибыль и конверсию. Spectrum разрабатывает специальные программы, которые обеспечивают лучшую в своем классе 3D-визуализацию. А для успешной индивидуальной программы продукция должна соответствовать ожиданиям клиентов, поэтому мы начинаем нашу работу с интеграции на уровне завода. Результатом такого внимания стала 100% успешная интеграция с такими клиентами, как JBL, Xbox, Hydro Flask, Stanley, Carhartt, Life is Good и другими.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com — датский веб-сайт, посвященный обзорам потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, программное обеспечение и команду по соблюдению требований, чтобы сообщать и удалять с платформы отзывы, которые нарушают правила содержания Trustpilot. Trustpilot имеет офисы в Нью-Йорке, Денвере, Лондоне, Копенгагене, Вильнюсе, Берлине и Мельбурне, а штат сотрудников превышает 700 человек. Существуют независимые расследования, которые предполагают, что на сайтах с обзорами, таких как Trustpilot, могут быть фальшивые отзывы.
Yoti
yoti.com
Проверка возраста Yoti использует комбинацию технологии искусственного интеллекта, защиты от спуфинга и проверки подлинности документов, поэтому вы можете быть уверены в возрасте своих клиентов.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
Verint
verint.com
Verint помогает самым знаковым мировым брендам выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, объединяя работу, данные и опыт в рамках всего предприятия. Благодаря такому подходу бренды могут ориентироваться и процветать, адаптируясь к будущему работы, устраняя неэффективность, создаваемую организационными хранилищами и хранилищами данных, и последовательно предоставляя дифференцированный опыт в масштабе при каждом взаимодействии. Решения Verint помогают брендам ликвидировать разрыв, возникающий из-за нехватки ресурсов, необходимых для предоставления услуг, отвечающих ожиданиям клиентов. Устранение этого разрыва в возможностях взаимодействия™ помогает им построить долгосрочные отношения с клиентами и добиться реальных результатов в бизнесе. Платформа взаимодействия с клиентами Verint использует последние достижения в области искусственного интеллекта и аналитики, открытой интеграции и науки взаимодействия с клиентами для удовлетворения постоянно растущих и постоянно меняющихся взаимодействий и требований потребителей. Они помогают своим клиентам получить еще большую отдачу от инвестиций в технологии, тесно сотрудничая с широкой экосистемой решений и партнерами. С помощью Verint бренды смогут, наконец, раскрыть потенциал взаимодействия с клиентами во всех сферах бизнеса, чтобы предоставлять своим клиентам и сотрудникам постоянно дифференцированный опыт, а также делать это в масштабе для достижения ощутимых бизнес-результатов. Глобальное присутствие • Штаб-квартира находится в Мелвилле, штат Нью-Йорк, и более 40 офисов по всему миру. • При поддержке 4500 преданных своему делу профессионалов и глобальной партнерской сети. Устранение разрыва в возможностях взаимодействия Сегодня перед брендами стоит задача обеспечить качественный клиентский опыт по десяткам каналов взаимодействия, сотням клиентских путешествий и миллионам взаимодействий — и все это с помощью одной и той же команды и ресурсов. Это приводит к разрыву потенциала взаимодействия. Решения Verint уникально направлены на устранение этого разрыва.
eDesk
edesk.com
eDesk помогает интернет-магазинам и брендам обеспечивать высочайшее качество обслуживания клиентов везде, где они продают. eDesk предлагает целый набор отмеченных наградами инструментов электронной коммерции для оптимизации процессов поддержки клиентов и создания отчетов, что позволяет сократить время реагирования и значительно повысить производительность и прибыльность. Программное обеспечение поддержки клиентов было разработано специально для того, чтобы предоставить компаниям электронной коммерции единое представление обо всех запросах клиентов, централизуя все каналы поддержки, сообщения в социальных сетях, интернет-магазинах и торговых площадках с помощью Smart Inbox. Он автоматически определяет приоритетность сообщений в зависимости от потребностей вашего бизнеса и назначает их с использованием ролевых правил, поэтому ваша команда может отвечать клиентам в 5 раз быстрее, повышать лояльность и стимулировать повторные покупки. При работе с запросами клиентов автоматизация искусственного интеллекта предлагает лучшие ответы и переводы, чтобы ваши агенты могли легко отвечать на любом местном языке. Компании, серьезно относящиеся к онлайн-продажам, могут масштабировать обслуживание клиентов, уверенно выходя на новые рынки. eDesk изначально интегрируется и консолидирует данные из более чем 200 торговых площадок, интернет-магазинов, социальных сетей, каналов связи и логистики — больше, чем любой другой поставщик программного обеспечения для поддержки клиентов, — поэтому вы можете получить доступ к сквозной информации о заказах одним нажатием кнопки. eDesk также является единственным решением для поддержки клиентов в советах разработчиков Amazon и Walmart, помогающим интернет-магазинам и брендам развивать свой бизнес через новые каналы продаж, хорошо связанные с их инструментами и процессами поддержки клиентов.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics — в центре всех ваших данных. Sweet соединяется со всеми маркетинговыми платформами, которые вы знаете и любите, и объединяет их под одной крышей. Помогаем вам понять, как удержать и привлечь клиентов, чтобы продвигать свой бизнес вперед. Что мы делаем... Данные о клиентах Чтобы понять своих клиентов, вам сначала необходимо понять все их взаимодействия. Благодаря глубокому пониманию каждого из наших клиентов, Sweet Analytics может помочь вам более эффективно обращаться к ним с помощью наших уникальных инструментов персонализации. Представление единого клиента В основе Sweet Analytics лежит одно из самых передовых представлений единого клиента на рынке. Используя все доступные интеграции, мы создаем полный профиль клиента для всех взаимодействий с вашим брендом, который легко доступен через наши информационные панели. Sweet Tracker™ Наша запатентованная технология позволяет нам унифицировать поведение при просмотре с единым представлением клиентов, обеспечивая беспристрастную атрибуцию и связывая продажи с взаимодействием в Интернете. Благодаря возможности вмешательства в режиме реального времени и отслеживанию между устройствами мы можем обеспечить персонализированный путь клиента. Атрибуция. Взятие Святого Грааля маркетинга Sweet обеспечивает единую точку истины между реальностью продаж и лживостью маркетинговых платформ. Помогает вам более точно оценить рентабельность инвестиций в маркетинг.
Coohom
coohom.com
Coohom — это ведущая платформа 3D-визуализации и дизайна интерьера, которая позволяет компаниям и дизайнерам легко создавать 3D-планы этажей за считанные минуты и визуализировать дизайн-проекты с потрясающей детализацией и разрешением до 16K за секунды. Coohom предлагает специальный инструмент для 3D-проектирования кухонь и ванных комнат, который упрощает задачу и способствует масштабируемому росту бизнеса производителей и торговых посредников. Благодаря таким инструментам, как 3D Viewer и AR, он может сократить материальные затраты и повысить конверсию продаж. Функция Inspiration Spaces оптимизирует взаимодействие с продуктом и привлечение потенциальных клиентов. Более 8 миллионов дизайнеров и 35 000 предприятий по всему миру ежедневно доверяют Coohom, что делает его сообществом, которому доверяют. Coohom предлагает профессиональные услуги как частным лицам, так и предприятиям. Ее решения для 3D-визуализации были представлены в престижных изданиях, включая Forbes, TechNode, Panels & Furniture Asia, FurnitureToday, HomeAccents, Kitchen & Bath Business и Fame+. Coohom также является гордым отраслевым партнером Американского общества дизайнеров интерьера (ASID).
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica — это доступный и надежный (да, это возможно) универсальный инструмент аналитики мобильных приложений, который обеспечивает всесторонний анализ поведения пользователей вашего мобильного приложения, доходов от приложений, кампаний по привлечению мобильных устройств и статистики сбоев. Запущенный в 2013 году, он позволяет более чем 60 000 мобильных приложений, таких как Azur Games, METRO, Burger King, Brave Stars по всему миру, находить полезную информацию и максимизировать доход от своих приложений. AppMetrica используется командами по привлечению пользователей, менеджерами по продуктам, менеджерами по доходам и экспертами по аналитике в различных отраслях. Зачем переходить на AppMetrica: - Вам нужно больше функциональности от вашего текущего инструмента аналитики продуктов, т. е. воронки, сегментация и данные на уровне пользователя. – Вы расширяете свои кампании по привлечению пользователей за пределы Google Рекламы и нуждаетесь в MMP. - Ваша текущая продуктовая аналитика или MMP слишком дорога. – Вы перегружены данными и хотите получить простой способ получить информацию для развития вашего приложения. - Вы цените качественную поддержку 24/7. Ведь не нужно переключаться, можно использовать AppMetrica как альтернативный источник истины. Просто создайте бесплатную учетную запись. Для получения дополнительной информации посетите: https://appmetrica.com
Bright Data
brightdata.com
Являясь аналитическим продуктом Bright Data, мы используем беспрецедентный масштаб, технологии и глобальный охват крупнейшей в мире платформы сбора данных. Наш уникальный доступ позволяет брендам и ритейлерам всех видов получать комплексную информацию в режиме реального времени об онлайн-рынках и конкурентах, обеспечивая беспрецедентное конкурентное преимущество. С помощью Bright Insights вы можете использовать аналитику электронной коммерции на основе данных с беспрецедентным охватом данных. Получите конкурентное преимущество, отслеживая эффективность конкурентов, долю рынка и новые продукты. Контролируйте свою категорию, будьте в курсе тенденций и оптимизируйте операции электронной коммерции, чтобы помочь вам увеличить онлайн-продажи и легко управлять уровнем запасов.
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требований, которым доверяют ведущие бренды и регулирующие органы на протяжении последних десяти лет, одобрены десятками регулирующих органов, установлены на более чем 400 миллионах устройств и анализируют более 10 миллиардов транзакций в год. Решения GeoComply включают в себя анализ местоположения, устройства и идентификации, а также расширенное машинное обучение для обнаружения и оповещения о мошеннической деятельности. Интегрируя решения GeoComply в свои процессы и системы управления рисками, организации могут выявлять мошенничество на более раннем этапе взаимодействия с пользователем, лучше устанавливать его истинную цифровую идентичность и укреплять цифровое доверие. Отмеченные наградами продукты GeoComply основаны на технологиях, разработанных для строго регулируемого и сложного рынка онлайн-игр и ставок на спорт в США. Помимо iGaming, GeoComply предоставляет решения для обнаружения мошенничества с использованием геолокации для потоковых видеовещателей, а также для онлайн-банкинга, платежей и криптовалют, формируя впечатляющий список клиентов, включая Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings и FanDuel.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub — это единая платформа проверки, обеспечивающая безопасность всего пути пользователя. Благодаря настраиваемым решениям Sumsub для KYC/AML, KYB, мониторинга транзакций и предотвращения мошенничества вы можете организовать процесс проверки, приветствовать больше клиентов по всему миру, соблюдать требования соответствия, сократить расходы и защитить свой бизнес. У Sumsub более 2000 клиентов в сфере финансовых технологий, криптовалют, транспорта, торговли и игр, включая Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy и TransferGo.
Printful
printful.com
Выполнение печати и вышивки на заказ. Продавайте свои дизайны онлайн или распечатывайте их самостоятельно без минимального заказа! Мы автоматически распечатаем и отправим ваши заказы по требованию, и все это под именем вашего бренда. Printful интегрируется с ведущими платформами электронной коммерции и онлайн-торговыми площадками, а также с пользовательскими веб-сайтами или приложениями. Мы печатаем нашу продукцию на наших предприятиях в Северной Америке и Европе, используя новейшие передовые технологии печати, чтобы обеспечить высочайшее качество. Мы также сотрудничаем с предприятиями в Австралии и Японии, чтобы предоставить клиентам локализованный опыт. Чем меньше времени вы тратите на беспокойство о доставке, тем больше времени вы сможете потратить на развитие своего бизнеса!
Skeepers
octoly.com
Skeepers — европейский лидер в области решений для привлечения покупателей. Они предоставляют полностью интегрированный универсальный пакет UGC, позволяющий брендам связываться с потребителями, расширять охват, повышать вовлеченность, стимулировать продажи и удержание клиентов. Skeepers объединяет бренды и потребителей посредством уникального опыта с нашим полностью интегрированным универсальным пакетом решений UGC. С помощью Skeepers бренды действительно укрепляют отношения с потребителями, расширяют охват, повышают вовлеченность, стимулируют продажи и улучшают удержание потребителей. Ее решения упрощают эффективное и масштабное создание, сбор, управление и активацию пользовательского контента. Skeepers позволяет брендам связываться с нашим сообществом авторов для получения высококачественного, индивидуального видеоконтента UGC. Его продвинутый искусственный интеллект позволяет брендам использовать наиболее оптимальный видеоконтент, чтобы продукты находили отклик у целевой аудитории, и транслировать видео по наиболее эффективным каналам распространения.
OpenCart
opencart.com
Opencart — это простая в использовании, мощная программа управления интернет-магазином с открытым исходным кодом, которая может управлять несколькими интернет-магазинами из единого серверного интерфейса. Административную область, просто заполнив формы и нажав «Сохранить». Существует множество профессионально написанных расширений, позволяющих настроить магазин в соответствии с вашими потребностями. Магазин OpenCart может быть готов принимать заказы вскоре после установки. Все, что вам нужно сделать, это установить его для вас (любой веб-хостинг делает это бесплатно), выбрать шаблон на множестве бесплатных или недорогих сайтов шаблонов, а также описания и фотографии вашего продукта, нажать несколько настроек, и вы готовы начать прием заказов. В наших бесплатных главах по установке и быстрому запуску показано, как это сделать. Публичная часть или «Витрина» OpenCart выглядит очень профессионально и готова к продаже практически сразу после установки.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тысячи ведущих мировых брендов и ритейлеров доверяют технологиям, услугам и опыту Bazaarvoice для увеличения доходов, расширения охвата, получения действенной информации и создания лояльных сторонников. Согласно новому заказному исследованию, проведенному Forrester Consulting от имени Bazaarvoice, компании, сотрудничающие с Bazaarvoice, могут рассчитывать на возврат своих инвестиций в размере 400%. Исследование, в ходе которого были опрошены лица, принимающие решения в девяти различных компаниях, имеющих опыт работы с Bazaarvoice, показало, что первоначальные инвестиции окупаются всего за три месяца или меньше. Узнайте, какое значение может иметь сотрудничество с Bazaarvoice для вашего бизнеса. Полный текст исследования можно прочитать ниже в разделе официальных загрузок. Bazaarvoice предлагает самую большую и обширную сеть, комплексную платформу и самые специализированные услуги в бизнесе, с искренними инвестициями в ваш успех. ** Проактивная стратегия и опыт: более 15 лет опыта и подход, адаптированный к уникальным целям каждого клиента. ** Инновации на единой платформе: все типы пользовательского контента от одного поставщика с простой в использовании платформой, которая поддерживает все размеры и конфигурации бизнеса. ** Крупнейшая в мире сеть: сеть, состоящая из более чем 11 500 брендов и розничных продавцов с миллионами активных покупателей, поэтому мы знаем, кто и что покупает, и можем предоставлять релевантную рекламу и персонализированный опыт покупок. ** Целостность и безопасность контента: проверяйте подлинность, чтобы защитить свой бренд с помощью технологии предотвращения мошенничества и спама, а также крупнейшей собственной команды модераторов, состоящей из носителей языка на 38 языках. ** Исключительное обслуживание и поддержка: приверженность подлинному партнерству, круглосуточная глобальная поддержка и лучший в отрасли уровень удовлетворенности клиентов. Обширная глобальная розничная, социальная и поисковая сеть Bazaarvoice, сообщество, увлеченное продуктами, и технологии корпоративного уровня предоставляют брендам и ритейлерам инструменты, необходимые для создания более разумного покупательского опыта на протяжении всего пути клиента.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это платформа для цифровой коммерции на базе SaaS, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительским брендам и ритейлерам ускорять рост продаж, расширять долю рынка и выгодно конкурировать в масштабе. По мере запуска все большего количества цифровых каналов клиенты DataWeave используют запатентованную технологию компании, чтобы получить превосходные возможности измерения производительности по каждому из своих онлайн-каналов, что, в свою очередь, помогает им принимать более разумные и быстрые решения. Уникальные возможности, предоставляемые платформой DataWeave, предоставляют клиентам правильные ключевые показатели эффективности, включая ценовую конкурентоспособность, качество контента и сравнительный анализ, доступность продуктов, эффективность продвижения, долю голоса в поиске и СМИ, анализ рейтингов и обзоров - в режиме реального времени, что способствует увеличению продаж и доли рынка, одновременно предоставляя клиентам возможность прибыльно конкурировать. Платформа не зависит от языка, что имеет решающее значение для облегчения DataWeave обслуживания глобальных учетных записей.
Experro
experro.com
Experro — это идеальная платформа цифрового опыта, которая может предоставить каждому посетителю быстрый, персонализированный и запоминающийся опыт электронной коммерции. Эта полностью управляемая платформа является полностью компонуемой и включает в себя Headless CMS, Visual Site Builder, AI-поиск и мерчендайзинг, платформу данных о клиентах и будущие функции автоматизации маркетинга. Используя Experro, клиенты могут наслаждаться молниеносным и интересным опытом, а команды маркетинга и электронной коммерции могут использовать инструменты без программирования для запуска новых цифровых возможностей по требованию. Разработчики могут сосредоточиться на значимой работе, а не на сложных стеках технологий. Если вы хотите создать невероятно быстрый веб-сайт или автономный магазин электронной коммерции, Experro — это революционное решение, которое вам нужно.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter помогает компаниям получать выгоду от рекомендаций, основанных на машинном обучении, в режиме реального времени, встроенных в их цифровые ресурсы (Интернет, мобильные устройства, электронная почта, push-уведомления и т. д.). Наша технология сравнима с тем, что ведущие веб-ресурсы (Youtube, Amazon и т. д.) создали для своих разделов, таких как «Рекомендуется вам» или «Вам может понравиться».
Veriff
veriff.com
Veriff предлагает высокоавтоматизированное программное обеспечение для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Их платформа предназначена для борьбы с мошенничеством, обеспечения соблюдения требований и защиты клиентов. С помощью Veriff компании могут создавать надежные цифровые сообщества, улучшать качество обслуживания пользователей и стимулировать рост. Сочетание технологий искусственного интеллекта и собственных групп проверки позволяет Veriff эффективно предотвращать мошеннические действия, одновременно сводя к минимуму трудности для реальных пользователей во время их взаимодействия с клиентами. Их решения для проверки личности включают в себя мощную проверку документов и личности, подтверждение адреса, проверку базы данных и проверку возраста. Эти функции помогают оптимизировать процессы регистрации, соблюдать правила и автоматизировать проверку возраста для обеспечения безопасности и безопасности всех пользователей. Veriff также предлагает решения «Знай своего клиента» (KYC), включая упрощенные проверки KYC и проверку AML для постоянного мониторинга и защиты от потенциальная деятельность по отмыванию денег. Кроме того, их функция биометрической аутентификации обеспечивает безопасный доступ к учетной записи без пароля, а функция оценки возраста повышает конверсию за счет проверки возраста на основе селфи. Чтобы эффективно противодействовать мошенничеству, Veriff предоставляет услуги по защите от мошенничества для защиты бизнеса от мошенничества с личными данными, а также сбор данных о мошенничестве. инструменты для повышения эффективности борьбы с мошенничеством с помощью расширенных аналитических возможностей. В целом, программное обеспечение Veriff для проверки личности на основе искусственного интеллекта помогает предприятиям устанавливать доверие и прозрачность в Интернете, защищать от мошеннических действий, соблюдать правила и расширяться по всему миру.
Syte
syte.ai
Syte — это платформа для поиска продуктов, специально разработанная для приложений электронной коммерции. Он использует визуальный искусственный интеллект для улучшения различных видов деятельности электронной коммерции, включая визуальный поиск, персонализацию и автоматическую маркировку продуктов. Syte стремится связать покупателей с продуктами, предоставляя визуальный поиск, который повышает эффективность, поддерживает устойчивость и устраняет тупики. Он отображает визуально похожие и дополняющие друг друга рекомендации по продуктам, стремясь вдохновить и конвертировать покупателей разных типов. Он также оснащен автоматической системой маркировки продуктов, которая экономит время, оптимизирует процессы мерчандайзинга и повышает точность данных о продуктах. Эти решения можно адаптировать к различным реалиям рынка и масштабировать для удовлетворения конкретных потребностей различных секторов промышленности, таких как мода, домашний декор и ювелирные изделия. Он обслуживает бизнес разного размера: от растущего бизнеса до крупных предприятий.
Recombee
recombee.com
Мы предоставляем персонализированный контент, продукты и рекомендации по поиску как услугу, чтобы увеличить доходы наших клиентов, повысить удовлетворенность их пользователей и помочь их бизнесу расти. Используя нашу простую в использовании интеграцию, наши пользователи могут получить практический опыт работы с нашими услугами, присоединившись к 30-дневной неограниченной бесплатной пробной версии. Базируясь в Праге, мы обслуживаем более 300+ довольных клиентов по всему миру, которые рады поделиться своим опытом.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — дальновидный технологический лидер, стремящийся создать будущее омниканального выполнения заказов. Благодаря нашей непревзойденной сети из более чем 1500 подключенных 3PL-провайдеров и набору интегрированных облачных платформ управления складом, заказами и запасами мы даем возможность современным продавцам и брендам удовлетворять спрос в любом месте с превосходной гибкостью и масштабированием без болезненной миграции платформ.
Mowico
mowico.com
Конструктор мобильных приложений без кода, который преобразует ваш бизнес электронной коммерции в мобильное приложение за три шага в течение часа; без каких-либо знаний кодирования!
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам. Благодаря комплексному набору инструментов и решений WebEngage позволяет компаниям эффективно понимать, привлекать и удерживать клиентов. - УНИФИКАЦИЯ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ: WebEngage позволяет компаниям консолидировать данные о клиентах из различных источников, предоставляя ценную информацию в режиме реального времени и обеспечивая динамическую микросегментацию для целевых кампаний на основе конкретных атрибутов и поведения клиентов. - МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ: благодаря интуитивно понятному конструктору рабочих процессов WebEngage с функцией перетаскивания компании могут легко проектировать и автоматизировать многоканальные взаимодействия с клиентами, обеспечивая единообразный и персонализированный опыт по всем каналам, таким как электронная почта, SMS, push-уведомления и многое другое. - ЦЕЛЕВЫЕ КАМПАНИИ: WebEngage дает компаниям возможность автоматизировать персонализированные кампании, запускаемые действиями клиентов и заранее определенными бизнес-событиями. Это обеспечивает своевременную и актуальную коммуникацию для повышения вовлеченности клиентов и коэффициентов конверсии. - ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ИИ: панель WebEngage Analytics позволяет использовать все показатели, необходимые для сегментации, привлечения и удержания приоритетных клиентов, оттока клиентов для окон конверсии и оптимизации рентабельности инвестиций. Это позволяет компаниям сосредоточить свои действия и кампании для достижения максимального эффекта и повышения рентабельности инвестиций. - ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 1:1: WebEngage позволяет компаниям предоставлять персонализированный опыт в любом масштабе. Учитывая намерения, предпочтения и другие соответствующие данные пользователей, компании могут адаптировать свои коммуникации к каждому отдельному клиенту, способствуя многоканальному взаимодействию с клиентами. Что еще? Платформа WebEngage быстро и легко интегрируется. Совместим с диапазоном ESP и MSP, все, что требуется, — это несколько часов работы технической команды. Присутствие по всему миру: со штаб-квартирой в Индии компания WebEngage расширила свою деятельность по всему миру, открыв офисы и присутствуя в регионе Ближнего Востока и Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
Builder.ai
builder.ai
Builder.ai, компонуемая программная платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет каждому бизнесу и предпринимателю перейти на цифровые технологии. Builder.ai® расширяет границы, чтобы помочь каждому раскрыть свой человеческий потенциал. Мы делаем это, делая наши продукты простыми, прозрачными, привлекательными и, прежде всего, удобными для пользователя; С Builder.ai каждый может создавать программное обеспечение и приложения для своего будущего, независимо от технических знаний или размера бюджета. Наташа, ваш менеджер по продуктам искусственного интеллекта, может порекомендовать функции и внести предложения по персонализации вашего программного обеспечения в соответствии с вашими потребностями. Все, что вам нужно сделать, это сказать ей, что вам нужно. После создания мы гарантируем, что ваш программный проект никогда не устареет и масштабируется вместе с вашим бизнесом. Наша сборная платформа, созданная для нетехнических специалистов, предлагает прозрачные и гарантированные цены без каких-либо привязок и необходимости привлечения эксперта посередине. Единая платформа для создания, запуска и масштабирования; воплотить идею в голове в жизнь.
Informed Repricer
informed.co
Увеличьте свою прибыль с помощью оптимизации цен. Оставайтесь конкурентоспособными и зарабатывайте больше денег с помощью стратегий автоматического изменения цен для всех типов продавцов. Informed.co — это конкурентная платформа переоценки №1, которая помогает онлайн-бизнесу увеличивать прибыль и выигрывать больше коробок Buy Box.
Onfido
onfido.com
Onfido, компания Entrust, помогает предприятиям создавать автоматизированную проверку личности с учетом их уникальных потребностей с помощью комплексного решения для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Мы помогаем более чем 1200 компаниям поддерживать открытые, безопасные и инклюзивные отношения со своими клиентами. Наша платформа Real Identity помогает предприятиям беспрепятственно привлекать клиентов в любом масштабе, одновременно предотвращая мошенничество и соблюдая KYC, AML и другие нормативные требования.
MaxMind
maxmind.com
С 2002 года MaxMind является ведущим поставщиком инструментов IP-аналитики, обнаружения прокси-серверов и онлайн-мошенничества. Компания MaxMind, известная как создатель GeoIP® и первая компания, предлагающая как данные об IP-адресах, так и услуги по обнаружению мошенничества, ставит перед собой задачу сделать Интернет безопаснее и умнее с помощью решений, основанных на данных. Более 100 000 компаний по всему миру полагаются на данные MaxMind для обеспечения интернет-безопасности, настройки контента, рекламы, аналитики, управления цифровыми правами, обеспечения соответствия требованиям, оптимизации пользовательского опыта и предотвращения онлайн-мошенничества. Компании используют данные GeoIP, чтобы определять местонахождение своих интернет-посетителей и показывать им соответствующий контент и рекламу, выполнять аналитику, обеспечивать соблюдение цифровых прав и эффективно маршрутизировать интернет-трафик. Компании могут получить дополнительную информацию о скорости соединения своих клиентов, интернет-провайдерах и многом другом, используя данные GeoIP.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — это облачное программное обеспечение, специализирующееся на выставлении счетов и управлении подписками, с ведущей интеграцией платежного шлюза для облегчения сбора платежей. Он предлагает функции, которые упрощают вашу работу, такие как управление налогами при выставлении счетов, применение обратных начислений при расчете налогов, управление клиентским порталом с единым входом, управление подписками клиентов. Кроме того, вы даже можете продвигать свои продукты с помощью интегрированной системы управления партнерами, устанавливать правила комиссионных, управлять выплатами и т. д.
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (маркетинг как услуга), помогает брендам и предприятиям лучше взаимодействовать с клиентами и потенциальными клиентами, увеличивать количество отзывов и создавать унифицированные базы данных клиентов тремя методами. Партнерские технологии распространения технологий с крупными корпорациями Google, Microsoft Bing, Meta, Sulekha и другими. платформы позволяют управлять всеми листингами в едином интерфейсе. Создание репутации путем внедрения аудита бренда, интеллектуального управления ответами и использования лучших практик для создания отзывов. Увеличение вовлеченности. Обращайтесь к клиентам и потенциальным клиентам с помощью единой интеграции чата ProManages и запросов с нескольких платформ. Включена утилитарная помощь в чате с шаблонами ответов, автоматическим ответом, Chabot и маршрутизацией заявок. ProManage — новая платформа MaaS, которая помогает брендам и предприятиям обнаруживаться на нескольких платформах, расширяет взаимодействие с клиентами и потенциальными клиентами, улучшает обзоры и рейтинги, а также обеспечивает единую базу данных клиентов. Интеграция Упростите управление качеством обслуживания клиентов, интегрировав Promanage с существующим инструментом.
Storyly
storyly.io
Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты. Storyly Stories расширяют возможности маркетинговых стратегий мобильных брендов, позволяя им взаимодействовать со своей аудиторией за пределами мобильного экрана и создавать привлекательный опыт без каких-либо усилий по развитию после интеграции. Storyly доверяют более 300 брендов в более чем 40 странах, включая, помимо прочего, Domino’s Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald’s, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle и Birbank. Storyly Stories по своей природе предоставляют мобильным приложениям и веб-сайтам возможность донести любое сообщение запоминающимся, знакомым и интерактивным, а не навязчивым способом. Благодаря интуитивно понятной студии и панели инструментов Storyly также позволяет легко создавать привлекательный контент, который соответствует стилю и дизайну любого мобильного приложения и веб-сайта. Именно это делает Storyly Stories чем-то большим, чем просто круг, предлагая безграничный мир творчества, взаимодействия и связи.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS предлагает универсальный пакет API для предотвращения мошенничества, который эффективно обнаруживает и предотвращает сложные мошеннические действия, такие как человекоподобные боты, резидентные прокси, поддельные электронные письма и украденные пользовательские данные. Нашим инструментам проверки в режиме реального времени доверяют крупные финансовые учреждения, такие как Bank of America и Coinbase, а также другие компании, включая Microsoft, Uber и Amazon, для снижения рискованного поведения. Наши данные о рисках всегда актуальны и эффективны против даже самых изощренных форм мошенничества.
Apphud
apphud.com
Apphud — это самый разумный способ интегрировать, измерять и увеличивать количество покупок внутри приложений, включая подписки, в приложениях iOS и Android. Создано для ведущих мобильных разработчиков, маркетологов и менеджеров по продуктам. Apphud предоставляет надежную инфраструктуру подписок, глубокую мобильную аналитику в режиме реального времени, мощную платформу A/B-тестирования цен и набор инструментов для увеличения доходов от приложений, сокращения оттока клиентов и получения ценной информации о клиентах.
Experience.com
experience.com
С 2015 года Experience.com стремится предоставлять решения мирового класса в области онлайн-репутации, обзоров и управления присутствием на основе искусственного интеллекта, помогая компаниям и специалистам улучшить свое присутствие в Интернете, а также повысить вовлеченность клиентов и сотрудников. Интегрированная SaaS-платформа Experience.com, призванная помочь миллионам организаций развиваться и совершенствоваться, продолжает лидировать в отрасли и находится на переднем крае инноваций в области цифрового маркетинга.
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексная, гибкая и масштабируемая платформа Loyalty Experience Platform™ от Приложение Cloud позволяет глобальным предприятиям собирать и действовать на основе данных от нулевой и первой стороны, чтобы беспрепятственно привлекать, распознавать, вознаграждать и повышать ценность на протяжении всего пути клиента — от осведомленности до покупки, удержания и лояльности. и пропаганда. Более 125 интеграций с ведущими на рынке технологиями обеспечивают единообразный, персонализированный и омниканальный опыт. Узнайте больше на сайте www.annexcloud.com.
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