Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения - Сен-Пьер и Микелон

MyAlice

myalice.ai

Универсальный инструмент общения с клиентами для социально активных брендов Shopify и WooCommerce. Социальные сети — это новая электронная коммерция. Клиенты теперь относятся к вашему бренду как к человеку и хотят общаться с вами по нескольким каналам. Итак, мы создали современный способ продажи и поддержки в средствах массовой информации с помощью бесед. Откройте для себя социальную коммерцию для своего бренда электронной коммерции за пять простых шагов, чтобы развивать свой бизнес, строить искренние отношения с клиентами и тратить меньше времени на закрытие заказов. 1. Поддержка и продажа из одного почтового ящика. Как и вы, мы ненавидим переключаться между бесчисленными социальными приложениями, веб-сайтами и магазинами. Итак, управляйте всеми своими социальными каналами, чатом и заказами электронной коммерции из одного общего почтового ящика. 2. Управляйте заказами электронной коммерции. Просматривайте и ищите свои запасы, создавайте или обновляйте заказы, делитесь изображениями продуктов, просматривайте сведения о клиентах — и все это, не выходя из почтового ящика. 3. Экономьте время и ресурсы на поддержке. Развертывайте чат-ботов без кода за считанные минуты, чтобы сэкономить часы на поддержке, автоматически отвечать на распространенные запросы и автоматизировать общение на нескольких языках. 4. Сотрудничайте с товарищами по команде. Получите полноценный инструмент для оформления заявок, позволяющий автоматически назначать, переназначать участников, создавать готовые ответы, добавлять теги и оставлять заметки для общей поддержки клиентов. 5. Принимайте более эффективные решения, даже не пытаясь это сделать = Создавайте автоматические отчеты о пользователях, продажах, эффективности агентов и рейтингах клиентов, чтобы принимать более эффективные решения для вашей команды. TLDR: MyAlice объединяет все, что нужно бизнесу электронной коммерции — каналы социальных сетей, чат, чат-бот, инвентарь магазина, платежный шлюз, мобильное приложение — все на одной платформе, чтобы вы могли продавать и поддерживать на ходу. В любое время. Где угодно. Интегрируется с вашим магазином WooCommerce или Shopify, веб-сайтом, мобильным приложением и популярными социальными каналами, такими как Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram и Line. Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня или получите помощь в переходе с Gorgias, Delightchat, Richpanel, eDesk, Freshdesk.