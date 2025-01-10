Магазин приложений для веб-приложений
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Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения - Филиппины
Программное обеспечение для электронной коммерции оптимизирует сложный процесс онлайн-продаж, принося пользу потребителям, позволяя профессионалам обеспечивать оптимальный опыт покупок. Поскольку современный процесс онлайн-покупок становится все более сложным, включая множество каналов и множество потребительских решений, программное обеспечение для электронной коммерции обеспечивает плавную интеграцию. Наша категория программного обеспечения для электронной коммерции включает в себя широкий спектр решений, таких как платформы электронной коммерции, платежные шлюзы, программное обеспечение для управления подписками и инструменты живого чата.
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Wix
wix.com
Уверенно создавайте и масштабируйте свой онлайн-бизнес с помощью Wix. Благодаря молниеносной веб-производительности, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуре вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет в рабочем состоянии. И с Wix вы получаете гораздо больше, чем просто конструктор веб-сайтов: от онлайн-расписания до платежей, глубокого брендинга и решений для электронной коммерции. Вы можете развивать свой сайт в любом направлении. Когда дело доходит до управления бизнесом в Интернете, оно никогда не было более интуитивно понятным: благодаря ведущим инструментам SEO и маркетинга, расширенной аналитике и даже мобильному приложению вы можете быть в курсе всего, где бы вы ни находились. Присоединяйтесь к миллионам пользователей, которые использовали Wix, чтобы помочь им достичь своих онлайн-целей. Каковы основные особенности Wix? * Умный редактор с возможностью перетаскивания для интуитивного создания вашего сайта. * Более 900 стратегически разработанных шаблонов веб-сайтов * Расширенные функции SEO для оптимизации для поисковых систем. * Мощные решения для электронной коммерции для управления вашим магазином и продаж через Интернет. * Программное обеспечение для онлайн-бронирования, которое обеспечивает удобство бронирования для ваших клиентов. * Встроенные маркетинговые инструменты, которые помогут управлять и развивать ваш бизнес в Интернете. * Полные возможности ведения блога, которые помогут вам вырастить лояльную аудиторию и монетизировать контент. * Полнофункциональные инструменты веб-разработки для индивидуальной функциональности.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструменты платежей, маркетинга, доставки и взаимодействия с клиентами, которые упрощают процесс управления интернет-магазином для мелких торговцев». Компания сообщила, что ее платформу используют более 1 000 000 предприятий примерно в 175 странах. по состоянию на июнь 2019 года, при этом общий валовой объем товаров превысил 41,1 миллиарда долларов США за календарный 2018 год.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Patreon
patreon.com
Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают на Patreon. Благодаря постоянному финансированию они могут уделять больше времени интерактивному взаимодействию со своими поклонниками и продолжать наполнять Интернет прекрасными вещами, которые нравятся миллионам людей.
ManyChat
manychat.com
Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах. Привлекайте своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в личных сообщениях Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS, чтобы развивать свой бренд. Если вы хотите привлечь больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов за счет увеличения времени действия соглашения об уровне обслуживания, у Manychat есть все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Вот что такое чат-маркетинг и что такое Manychat.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и трансляции видео, корпоративные программные решения, а также средства для профессионалы в области видео для связи с клиентами и другими специалистами. Vimeo специализируется на доставке видео высокой четкости на различные устройства. Первоначально сайт был создан Джейком Лодвиком и Заком Кляйном в 2004 году как ответвление CollegeHumor для обмена юмористическими видеороликами среди коллег, но был отложен в сторону, чтобы поддержать растущую популярность CollegeHumor. IAC приобрела CollegeHumor и Vimeo в 2006 году, а после того, как Google приобрела YouTube за более чем 1,65 миллиарда долларов США, IAC направила больше усилий на Vimeo, чтобы конкурировать с YouTube, сосредоточив внимание на предоставлении тщательно подобранного контента и видео высокой четкости, чтобы отличаться от других сайтов для обмена видео. В конце концов Лодвик и Кляйн ушли к 2009 году, а IAC внедрила более корпоративную структуру для развития услуг Vimeo, а нынешний генеральный директор Анджали Суд занимала эту должность с июля 2017 года.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви и запустила свое первое приложение и сервис в 2010 году. С ноября 2015 года она торгуется как публичная компания на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для веб-сайтов электронной коммерции и мобильных приложений.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple использует инновационные технологии для воплощения продуктов на экране, делая процесс цифровых покупок более быстрым, точным и в целом улучшая качество обслуживания. Наши возможности 3D-визуализации и настройки продуктов интегрируются с другими поставщиками программного обеспечения для создания подключенной среды данных. Благодаря платформе Dopple компании могут расширять возможности своих клиентов посредством интерактивного и увлекательного опыта использования цифровых продуктов.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Sketchfab
sketchfab.com
Решения 3D и AR-визуализации для бизнеса. Sketchfab — это ведущая платформа для публикации, обмена и интеграции интерактивных 3D- и AR-технологий в любом месте в Интернете: на веб-сайтах, платформах электронной коммерции, блогах, статьях и рекламных кампаниях. Посетите нас: Sketchfab.com/enterprise
Printify
printify.com
Продавайте изготовленные на заказ футболки, чехлы для телефонов и более 750 товаров с печатью вашего дизайна по запросу. Мы позаботимся о печати и доставке вашим клиентам.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — самый популярный плагин электронной коммерции WordPress. И это доступно бесплатно. Множество функций, идеально интегрированных в ваш собственный веб-сайт WordPress. Добавьте мощные возможности магазина на свой веб-сайт WordPress с помощью нашего бесплатного плагина электронной коммерции. WooCommerce, обеспечивающий работу более 24% всех интернет-магазинов, помогает вам продавать что угодно. Красиво.
Printful
printful.com
Выполнение печати и вышивки на заказ. Продавайте свои дизайны онлайн или распечатывайте их самостоятельно без минимального заказа! Мы автоматически распечатаем и отправим ваши заказы по требованию, и все это под именем вашего бренда. Printful интегрируется с ведущими платформами электронной коммерции и онлайн-торговыми площадками, а также с пользовательскими веб-сайтами или приложениями. Мы печатаем нашу продукцию на наших предприятиях в Северной Америке и Европе, используя новейшие передовые технологии печати, чтобы обеспечить высочайшее качество. Мы также сотрудничаем с предприятиями в Австралии и Японии, чтобы предоставить клиентам локализованный опыт. Чем меньше времени вы тратите на беспокойство о доставке, тем больше времени вы сможете потратить на развитие своего бизнеса!
Replyco
replyco.com
Replyco — это платформа службы поддержки электронной коммерции, которая централизует все сообщения ваших клиентов в одном интуитивно понятном почтовом ящике. Автоматизируйте задачи, оптимизируйте рабочие процессы и обеспечьте исключительную поддержку клиентов за короткое время.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Helium 10
helium10.com
Helium 10 — это ведущая универсальная программная платформа, которой доверяют более 2 000 000 предпринимателей, агентств и ведущих мировых брендов в области электронной коммерции, которые обеспечивают рост их бизнеса на Amazon путем предоставления точных решений, основанных на данных. Компания Helium 10 со штаб-квартирой в Ирвайне, штат Калифорния, предоставляет предпринимателям по всему миру возможности данных, непрерывное образование и поддержку сообщества, необходимые для максимизации их потенциала и процветания в будущем электронной коммерции. От искателей возможностей до индивидуальных предпринимателей, продавцов, работающих полный рабочий день, предприятий, агентств и всех, кто между ними, Helium 10 поддерживает предпринимательство на всех этапах с помощью руководства по построению, развитию и масштабированию значимого и устойчивого бизнеса в области электронной коммерции. Чтобы максимизировать свои продажи на Amazon/Walmart, оптимизировать свой бизнес и просто продавать больше, посетите нас по адресу: www.helium10.com.
Dropified
dropified.com
Dropified позволяет вам автоматизировать свой бизнес по прямым поставкам на eBay/AliExpress или запустить добавки под вашим собственным брендом, которые будут доставляться вашим клиентам напрямую.
Spectrum
spectrum.net
Spectrum является мировым лидером в области 3D-модификации продуктов до заводских настроек, что позволяет брендам внедрять инновации, снижать конкуренцию со сторонними розничными торговцами и увеличивать прибыль и конверсию. Spectrum разрабатывает специальные программы, которые обеспечивают лучшую в своем классе 3D-визуализацию. А для успешной индивидуальной программы продукция должна соответствовать ожиданиям клиентов, поэтому мы начинаем нашу работу с интеграции на уровне завода. Результатом такого внимания стала 100% успешная интеграция с такими клиентами, как JBL, Xbox, Hydro Flask, Stanley, Carhartt, Life is Good и другими.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
Reusely
reusely.com
Нужен простой способ донести до клиентов предложения по обратному выкупу? Разверните собственный виджет обратного выкупа на своем веб-сайте за считанные минуты и начните получать обратные выкупы по почте и в магазине уже сегодня! Забудьте о ценах обратного выкупа с помощью электронной таблицы, синхронизируйте цены обратного выкупа с оптовиками и устанавливайте размер прибыли для каждого приобретаемого вами устройства. Цены обновляются мгновенно всякий раз, когда ваш источник цен обновляет свои цены.
Coohom
coohom.com
Coohom — это ведущая платформа 3D-визуализации и дизайна интерьера, которая позволяет компаниям и дизайнерам легко создавать 3D-планы этажей за считанные минуты и визуализировать дизайн-проекты с потрясающей детализацией и разрешением до 16K за секунды. Coohom предлагает специальный инструмент для 3D-проектирования кухонь и ванных комнат, который упрощает задачу и способствует масштабируемому росту бизнеса производителей и торговых посредников. Благодаря таким инструментам, как 3D Viewer и AR, он может сократить материальные затраты и повысить конверсию продаж. Функция Inspiration Spaces оптимизирует взаимодействие с продуктом и привлечение потенциальных клиентов. Более 8 миллионов дизайнеров и 35 000 предприятий по всему миру ежедневно доверяют Coohom, что делает его сообществом, которому доверяют. Coohom предлагает профессиональные услуги как частным лицам, так и предприятиям. Ее решения для 3D-визуализации были представлены в престижных изданиях, включая Forbes, TechNode, Panels & Furniture Asia, FurnitureToday, HomeAccents, Kitchen & Bath Business и Fame+. Coohom также является гордым отраслевым партнером Американского общества дизайнеров интерьера (ASID).
DSers
dsers.com
Dsers — один из лучших инструментов прямой поставки AliExpress для электронной коммерции, который позволяет обрабатывать оптовые заказы на AliExpress и осуществлять платежи. С помощью Dsers вы можете одним щелчком мыши найти множество поставщиков с AliExpress. Он позволяет вам подключаться к поставщикам и управлять ими, размещать несколько заказов всего за несколько секунд и автоматически отслеживать их из вашего магазина или учетной записи Paypal. Dsers обеспечивает оптимизацию поставщиков, чтобы найти лучших поставщиков для всех ваших продуктов и способствовать улучшению продаж одного и того же продукта с лучшим рейтингом и более дешевым ценовым диапазоном. Кроме того, это позволяет вам найти замену поставщику вместо текущего всего за несколько кликов и в кратчайшие сроки. Пользователи также получают возможность размещать оптовые заказы с помощью Dsers, что в целом экономит время и энергию. Пользователи также могут создавать различные пакеты товаров от нескольких поставщиков AliExpress, чтобы получать скидки, предложения и пониженные цены. Вы можете попробовать Dsers бесплатно, просто создав учетную запись на их веб-сайте и настроив с ними свой интернет-магазин.
Bright Data
brightdata.com
Являясь аналитическим продуктом Bright Data, мы используем беспрецедентный масштаб, технологии и глобальный охват крупнейшей в мире платформы сбора данных. Наш уникальный доступ позволяет брендам и ритейлерам всех видов получать комплексную информацию в режиме реального времени об онлайн-рынках и конкурентах, обеспечивая беспрецедентное конкурентное преимущество. С помощью Bright Insights вы можете использовать аналитику электронной коммерции на основе данных с беспрецедентным охватом данных. Получите конкурентное преимущество, отслеживая эффективность конкурентов, долю рынка и новые продукты. Контролируйте свою категорию, будьте в курсе тенденций и оптимизируйте операции электронной коммерции, чтобы помочь вам увеличить онлайн-продажи и легко управлять уровнем запасов.
Airsquare
airsquare.com
Продавайте продукты, билеты и членство онлайн и в магазинах с помощью нашего полнофункционального коммерческого программного обеспечения в любой точке мира.
ChatGenie
chatgenie.ph
Комплексный поставщик магазинов для бизнеса в Messenger, GCash и других нетрадиционных платформах электронной коммерции.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — это платформа цифровой электронной коммерции, созданная для быстрорастущих предпринимателей. Предприниматели могут создать интернет-магазин, продавать цифровые продукты, принимать платежи, блокировать мошенничество и анализировать данные клиентов — от программного обеспечения до сообществ и всего, что между ними.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — это набор инструментов для оптимизации конверсии, созданный для занятых маркетологов. Он предлагает быстрые и простые в использовании решения, которые помогут вам увеличить продажи тремя способами: 1. Умные всплывающие окна электронной коммерции помогут вам быстрее создавать списки, уменьшать количество брошенных корзин и увеличивать продажи электронной коммерции, как никогда раньше. 2. Функции персонализации веб-сайта позволяют легко адаптировать сообщения на вашем веб-сайте и целевой странице кампании к сегментам покупателей, чтобы обеспечить более релевантный и значимый опыт. 3. Простое в использовании A/B-тестирование позволяет быстро настраивать, тестировать и сравнивать эффективность всплывающих окон и персонализированных целевых страниц. Кроме того, вы можете сравнить полные пути покупателя, чтобы оценить влияние на чистую прибыль.
Personizely
personizely.net
Personizely — это набор инструментов конверсионного маркетинга, используемый для максимально эффективного использования каждого посетителя веб-сайта путем сбора его контактной информации, увеличения средней стоимости заказа и увеличения продаж с помощью целевых всплывающих окон. Он упрощает создание всплывающего окна с высокой конверсией благодаря простому в использовании конструктору, который дает вам полную свободу дизайна. Принимая во внимание, что, используя инструмент персонализации веб-сайта, вы можете легко редактировать свой веб-сайт в соответствии с историей активности посетителей, источником рефералов, геолокацией, устройством, стоимостью корзины, историей заказов и многим другим, разделяя веб-сайт на варианты с помощью визуального редактора на сайте.
Wyng
wyng.com
Wyng помогает брендам расти и понимать свою аудиторию, чтобы предоставлять более актуальный опыт. С помощью Wyng маркетологи могут легко создавать интерактивные цифровые возможности, которые привлекают клиентов в нужные моменты, собирают предпочтения и другие сторонние данные, а также персонализируют их в режиме реального времени. Независимо от того, является ли это викториной по поиску продукта, рекламной акцией или центром предпочтений — опыт Wyng всегда своевременен, удобен для пользователя и предлагает подлинную ценность для потребителей. Wyng обслуживает более 250 мировых брендов, включая AAA, Disney, Estée Lauder, Sony и Unilever, которые используют Wyng для увеличения числа подписчиков, увеличения продаж и укрепления доверия потребителей и привязанности к бренду.
Digioh
digioh.com
Увеличьте конверсию на 3 % и более с помощью Digioh! Наслаждайтесь простым сбором контактов, викторинами, опросами, целевыми страницами и центрами предпочтений — все это предназначено для сбора, объединения и преобразования большего количества сторонних данных! Расширяйте свой маркетинговый список по электронной почте и SMS-сообщениям, собирайте сторонние данные и увеличивайте продажи с помощью высококонверсионных викторин по рекомендациям по продуктам, привлекательных многошаговых форм, опросов на месте и по электронной почте, целевых страниц и центров предпочтений. Воспользуйтесь всеми преимуществами данных и быстро пожинайте плоды персонализированного взаимодействия на сайте, электронной почты, SMS и ретаргетинга. Digioh позволяет маркетологам собирать больше независимых данных с согласия потребителей, чем ЛЮБАЯ платформа на рынке, и использовать эти данные по ВСЕМ маркетинговым каналам как на микро-, так и на макроуровне. Увеличьте конверсию, проводя викторины по рекомендациям по продуктам, проводя опросы, чтобы узнать о своих клиентах, и продолжая общение по электронной почте или SMS на основе этой информации - увеличивая вероятность как привлечения нового клиента, так и более высокого LTV и более низкого уровня отказа от участия. . Благодаря более чем 1400 клиентам, более чем 200 интеграциям и 2 миллиардам бит сторонних данных, собираемых ежедневно, нет более мощной платформы, чем Digioh, которая поможет брендам обеспечить дополнительный рост доходов, улучшить качество обслуживания клиентов и собирать + активировать сторонние данные в будущем. -мышление, инновационные пути. А благодаря команде Digioh, предоставляющей полный спектр услуг по проектированию и технической поддержке, клиенты Digioh приступают к работе быстрее, обеспечивая более быструю окупаемость инвестиций и возрастающий успех в течение 30 дней!
Poltio
poltio.com
Встраиваемые решения Poltio без кода, которые являются адаптивными и не требуют маркировки, позволяют брендам/агентствам гуманизировать поиск продуктов и собирать данные нулевых партий в режиме реального времени / получать объективную информацию / повышать эффективность ... Показать больше OI при создании сегментов и персон. Просто выберите правильное решение, например интеллектуальный опрос, увлекательный тест или викторину с рекомендациями по продуктам/поиск подарков. Тесты по продуктам не только способствуют совершению покупок, но также обеспечивают превосходный опыт и улучшают путь клиента за счет управляемых продаж.
Smartrr
smartrr.com
Smartrr создает премиальную подписку для брендов DTC с помощью решения для членства с полным спектром услуг, которое максимизирует пожизненную ценность ваших подписчиков.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit обеспечивает управляемую оптимизацию конверсий, которая помогает крупнейшим интернет-брендам увеличивать продажи, привлекать новых потенциальных клиентов, предотвращать отказы и увеличивать привлечение новых клиентов. Собственные креативные команды и команды разработчиков идеально согласовывают технологии UpSellit на целевых этапах воронки конверсии, выступая в качестве расширения вашей маркетинговой команды. Гибкие модели ценообразования UpSellit удовлетворяют потребности любого бизнеса и позволяют ритейлерам любого размера увидеть истинный эффект оптимизации коэффициента конверсии. Пакет услуг управления UpSellit включает в себя: - Ремаркетинг по электронной почте - Стимулирующие стратегии - SMS-кампании - Стратегии, ориентированные на ценность - Технология восстановления корзин - Контрольные группы - Расширенные AB-тесты - Поведенческий анализ - Защита от ложных срабатываний
Socital
socital.com
Socital — это маркетинговая платформа электронной коммерции, которая помогает маркетологам привлекать потенциальных клиентов, превращать анонимных и брошенных посетителей в клиентов и увеличивать продажи. Socital предоставляет уникальный набор инструментов для сбора данных, сегментации базы данных электронной почты, оптимизации конверсий, таргетинга и персонализации.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista — партнер по дизайну и маркетингу миллионов малых предприятий по всему миру. Будучи глобальной компанией, ориентированной на удаленную работу, Vista расширяет свое присутствие: члены ее команды работают более чем в 25 странах. Уже более 20 лет нас вдохновляет малый бизнес, и мы постоянно работаем над предоставлением решений для их растущих потребностей. Вместе VistaCreate, 99designs от Vista и VistaPrint представляют собой комплексное решение для дизайна, цифровой и печати, расширяющее присутствие малого бизнеса в физических и цифровых пространствах и помогающее им добиться успеха.
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy — это, пожалуй, самый удобный способ доступа к локальным данным в любом месте. Он имеет глобальное покрытие в 195 локациях и предлагает более 40 миллионов резидентных прокси по всему миру. Круглосуточная техническая поддержка, различные типы прокси, четыре решения для парсинга, гибкие способы оплаты, общедоступный API и простая в использовании панель управления — вот причины, по которым Smartproxy стал одним из самых надежных поставщиков прокси на рынке. . Ключевые вещи, которые Smartproxy предлагает для вас: - Более 40 миллионов высококачественных домашних IP-адресов со средней скоростью <0,5 секунды. - Глобальный охват – охват более 195 мест, включая города и 50 штатов США. - Опция Pay As You Go — 8,5 долларов США за 1 ГБ. - Более 100 тысяч общих IP-адресов центров обработки данных из США и Европы. - Пул из 400 тысяч выделенных IP-адресов центров обработки данных из США. - Неограниченное количество соединений и потоков. - Полная анонимность и безопасность. - 30-минутные липкие сеансы. - Умный кошелек для удобного управления платежами. - Фантастическая поддержка 24/7. - Удобная панель управления с быстрой и простой настройкой прокси. - Подробная документация и информативный блог. - Множество бесплатных инструментов при подписке на любой план. - 14-дневный вариант возврата денег.
Graas
graas.ai
Graas объединяет данные с более чем 100 платформ для комплексного анализа торговых площадок, веб-сайтов брендов, рекламы и инвентаря.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz — это онлайн-платформа, призванная помочь компаниям любого размера создавать увлекательные маркетинговые викторины и опросы, собирать отзывы и стимулировать продажи. Marquiz предоставляет удобный конструктор викторин с функцией перетаскивания, широкий спектр уникальных шаблонов викторин и бесплатную статистику для каждой викторины. Эти функции упрощают создание, редактирование и анализ ваших индивидуальных тестов. Marquiz основывает свои тарифные планы на количестве ежемесячно генерируемых потенциальных клиентов, а это означает, что они адаптированы к уникальным потребностям вашего бизнеса, независимо от того, управляете ли вы небольшой командой или крупной организацией.
CustomCat
customcat.com
Создавайте и продавайте нестандартные продукты, развивайте свой бренд и зарабатывайте свои награды с помощью CustomCat!
Skeepers
octoly.com
Skeepers — европейский лидер в области решений для привлечения покупателей. Они предоставляют полностью интегрированный универсальный пакет UGC, позволяющий брендам связываться с потребителями, расширять охват, повышать вовлеченность, стимулировать продажи и удержание клиентов. Skeepers объединяет бренды и потребителей посредством уникального опыта с нашим полностью интегрированным универсальным пакетом решений UGC. С помощью Skeepers бренды действительно укрепляют отношения с потребителями, расширяют охват, повышают вовлеченность, стимулируют продажи и улучшают удержание потребителей. Ее решения упрощают эффективное и масштабное создание, сбор, управление и активацию пользовательского контента. Skeepers позволяет брендам связываться с нашим сообществом авторов для получения высококачественного, индивидуального видеоконтента UGC. Его продвинутый искусственный интеллект позволяет брендам использовать наиболее оптимальный видеоконтент, чтобы продукты находили отклик у целевой аудитории, и транслировать видео по наиболее эффективным каналам распространения.
Adapty
adapty.io
Adapty помогает разработчикам мобильных приложений анализировать и увеличивать количество подписок в приложениях, интегрировать покупки в приложениях за несколько часов, а также проводить эксперименты по монетизации быстрее и дешевле. - Тестовые цены на покупки в приложении без релизов приложения. - Интегрируйте IAP за несколько часов с помощью простого и удобного для разработчиков SDK. Программирование сервера не требуется. - Удвойте свой доход от подписки за 3 месяца с помощью A/B-тестирования платного доступа. - Измеряйте свою экономику внутри приложения, начиная с пробных версий и заканчивая возвратами средств, с помощью аналитики в реальном времени. Точность 99,5 % благодаря App Store Connect.
Gelato
gelato.com
Gelato — это крупнейшая в мире платформа для местного производства индивидуальных товаров по запросу от имени глобальных продавцов электронной коммерции. Наша миссия — расширить возможности быстро растущей экономики творцов за счет местного производства и мгновенной доставки любого индивидуального товара любому потребителю на планете. Платформа Gelato позволяет предпринимателям и авторам электронной коммерции производить и доставлять индивидуальные продукты, такие как одежда, настенные рисунки, книги, товары и аксессуары, клиентам по всему миру через сеть, состоящую из более чем 100 местных производственных партнеров в 33 странах, таких как США, Россия. , Индия, Китай, Австралия и по всей Европе. Поскольку продукты производятся по требованию и ближе к месту доставки, доставка происходит быстрее, а отходы, затраты и выбросы углекислого газа сокращаются, при этом продавцу не нужно вкладывать средства в любые первоначальные затраты, управлять запасами или трансграничной доставкой. Быстрее, умнее, экологичнее.
AfterShip
aftership.com
AfterShip — стартап-компания из Гонконга, предлагающая отслеживание поставок по модели SaaS (программное обеспечение как услуга). Компания была основана после победы на Startup Weekend Hong Kong 2011 и Global Startup Battle 2011. В мае 2014 года AfterShip получила инвестиции серии А в размере 1 миллиона долларов от IDG Capital Partners (IDG-Accel).
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, ваша универсальная платформа веб-маркетинга для цифровых агентств, маркетологов, предприятий и консультантов. Функциональность: Конструктор веб-сайтов, Конструктор воронок, целевые страницы, всплывающие окна, электронная коммерция включает в себя CRM с маркетингом по электронной почте, конструктор форм, конструктор опросов, онлайн-планирование, автоматизацию рабочих процессов, аналитику, веб-перехватчики и многое другое! Ваше решение. Отсутствие кода, простота перетаскивания и набор инструментов преобразования гарантируют денежную окупаемость инвестиций. Начните с 14-дневной бесплатной пробной версии!
Onfido
onfido.com
Onfido, компания Entrust, помогает предприятиям создавать автоматизированную проверку личности с учетом их уникальных потребностей с помощью комплексного решения для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Мы помогаем более чем 1200 компаниям поддерживать открытые, безопасные и инклюзивные отношения со своими клиентами. Наша платформа Real Identity помогает предприятиям беспрепятственно привлекать клиентов в любом масштабе, одновременно предотвращая мошенничество и соблюдая KYC, AML и другие нормативные требования.
SAP
sap.com
SAP — ведущая компания по производству корпоративных приложений и бизнес-ИИ. Они находятся на стыке бизнеса и технологий, где их инновации призваны напрямую решать реальные бизнес-задачи и оказывать реальное влияние. Их решения являются основой для самых сложных и требовательных процессов в мире. Интегрированный портфель SAP объединяет элементы современных организаций — от рабочей силы и финансов до клиентов и цепочек поставок — в единую экосистему, способствующую прогрессу.
Yotpo
yotpo.com
Маркетинговая платформа удержания электронной коммерции Yotpo помогает брендам любого размера укреплять свои отношения с потребителями. Благодаря унифицированным решениям на основе данных для лояльности, маркетинга по SMS и электронной почте, отзывов, подписок и т. д. Yotpo помогает брендам обеспечивать выигрышный и сплоченный опыт работы с клиентами, который способствует росту электронной коммерции. Yotpo — компания из списка Forbes Cloud 100 с офисами по всему миру, включая США, Канаду, Израиль, Великобританию, Болгарию и Австралию.
EasyStore
easystore.co
Единая торговая платформа, которая поможет вам продавать как онлайн, так и лично (в розницу). Мы упрощаем ваш процесс продаж по всем каналам, включая интернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальную программу и другие. Вы можете управлять всеми продуктами, заказами, запасами и клиентами из одного бэкэнда, что упрощает ведение вашего бизнеса и оптимизирует операции.
2Checkout
2checkout.com
2Checkout — это поставщик цифровой коммерции и платежей, который помогает компаниям продавать свои продукты и услуги по нескольким каналам, привлекать клиентов из нескольких точек соприкосновения, увеличивать удержание клиентов и доходов, использовать более разумные варианты оплаты и модели выставления счетов за подписку, а также максимизировать коэффициенты конверсии продаж. В число клиентов компании входят ABBYY, Absolute, Bitdefender, FICO, HP Software, «Лаборатория Касперского» и многие другие компании по всему миру. Avangate приобрела 2Checkout (www.2checkout.com) в марте 2017 года. Компании выбирают наше решение, чтобы: - Продавать больше цифровых товаров по всему миру - Максимизировать пожизненную ценность клиента - Ускорить вывод продукта на рынок - Получить интегрированное управление регулярными доходами - Использовать новые каналы сбыта. Подробнее о www.2checkout.com
Planio
plan.io
Успех инженерного проекта: отслеживание проблем, управление проектами, контроль версий, служба поддержки, синхронизация файлов, вики-сайты и чат.
Togai
togai.com
Запустите модели ценообразования на основе использования с помощью надежной платформы измерения и выставления счетов Togai. Инфраструктура выставления счетов на основе использования, созданная для работы с масштабами любого размера.
Pepperi
pepperi.com
Pepperi предоставляет брендам потребительских товаров и оптовикам комплексную торговую платформу B2B, позволяющую последовательно управлять всеми аспектами омниканальных продаж. Предоставляя вам возможность продавать больше, лучше и быстрее, наша платформа уникальным образом сочетает в себе электронную коммерцию B2B, автоматизацию продаж, розничную торговлю и учет маршрутов (продажи в фургонах) в интегрированное мобильное решение, которое изначально работает на всех устройствах, чтобы максимально эффективно работать лично и онлайн. B2B продажи. Более 1000 клиентов в более чем 60 странах в различных отраслях – товары повседневного спроса, красота и косметика, продукты питания и напитки, очки и многие другие – полагаются на Pepperi при планировании, выполнении и анализе своих омниканальных продаж B2B: • Электронная B2B через Интернет и мобильные устройства. Коммерческая платформа позволяет покупателям делать заказы в любое время и в любом месте. • Принятие заказов онлайн и офлайн стало проще благодаря электронным каталогам, торговым акциям и полным данным о клиентах. • Приложение для розничной торговли для аудита в магазине, мерчендайзинг и пополнение запасов • Прямая доставка в магазин и продажи микроавтобусов с помощью приложения для учета маршрутов для iOS и Android • Управляйте торговыми маркетинговыми акциями по всем каналам одновременно, используя интуитивно понятный пользовательский интерфейс • Централизованное управление оптимизирует омниканальные операции в точках взаимодействия с клиентами. Платформа Pepperi корпоративного уровня обеспечивает беспрепятственное использование. и безопасно интегрируется с такими ERP-системами, как SAP Business One, SAP Business By Design и многими другими, что делает данные полностью доступными для представителей на местах и покупателей на всех устройствах, онлайн и оффлайн.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless ставит перед собой задачу стать мировой банковской платежной сетью. Освободите людей и предприятия от разочарований и затрат, связанных с устаревшими способами оплаты, с помощью простых и безопасных решений для прямых банковских платежей. Получайте мгновенные разовые платежи. Или автоматические регулярные платежи. И используйте наши надстройки для автоматического восстановления неудачных платежей (в среднем 70 %) и борьбы с мошенничеством, не ставя под угрозу качество платежей ваших клиентов. С GoCardless вы экономите время и деньги, привлекаете и удерживаете больше клиентов, получаете оплату вовремя и снижаете стресс. Более 75 000 компаний по всему миру доверяют нам проведение своих платежей, включая такие международные компании, как DocuSign, Carrefour, Норвежский совет по делам беженцев, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey и УВКБ ООН. Мы даем им возможность собирать платежи из более чем 30 стран, обрабатывая более 30 миллиардов долларов США каждый год. Наши продукты можно гибко использовать в зависимости от того, хотите ли вы использовать их самостоятельно с помощью нашей простой в использовании онлайн-панели, подключиться к одной из более чем 350 систем, которые вы, возможно, уже используете для ведения своего бизнеса, или создать ваша собственная интеграция с нашим API. Мы выполняем эту миссию с 2011 года, и теперь у нас есть невероятная команда, состоящая из более чем 700 экспертов по платежам в Великобритании, США, Франции и Австралии. На самом деле, вы, возможно, слышали о нас раньше: о нас писали BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review и сотни других. Хотите узнать больше? Зайдите на сайт gocardless.com.