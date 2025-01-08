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Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Программное обеспечение для электронной коммерции оптимизирует сложный процесс онлайн-продаж, принося пользу потребителям, позволяя профессионалам обеспечивать оптимальный опыт покупок. Поскольку современный процесс онлайн-покупок становится все более сложным, включая множество каналов и множество потребительских решений, программное обеспечение для электронной коммерции обеспечивает плавную интеграцию. Наша категория программного обеспечения для электронной коммерции включает в себя широкий спектр решений, таких как платформы электронной коммерции, платежные шлюзы, программное обеспечение для управления подписками и инструменты живого чата.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
ManyChat
manychat.com
Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах. Привлекайте своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в личных сообщениях Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS, чтобы развивать свой бренд. Если вы хотите привлечь больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов за счет увеличения времени действия соглашения об уровне обслуживания, у Manychat есть все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Вот что такое чат-маркетинг и что такое Manychat.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista — партнер по дизайну и маркетингу миллионов малых предприятий по всему миру. Будучи глобальной компанией, ориентированной на удаленную работу, Vista расширяет свое присутствие: члены ее команды работают более чем в 25 странах. Уже более 20 лет нас вдохновляет малый бизнес, и мы постоянно работаем над предоставлением решений для их растущих потребностей. Вместе VistaCreate, 99designs от Vista и VistaPrint представляют собой комплексное решение для дизайна, цифровой и печати, расширяющее присутствие малого бизнеса в физических и цифровых пространствах и помогающее им добиться успеха.
AfterShip
aftership.com
AfterShip — стартап-компания из Гонконга, предлагающая отслеживание поставок по модели SaaS (программное обеспечение как услуга). Компания была основана после победы на Startup Weekend Hong Kong 2011 и Global Startup Battle 2011. В мае 2014 года AfterShip получила инвестиции серии А в размере 1 миллиона долларов от IDG Capital Partners (IDG-Accel).
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart заново изобрел выставление счетов за подписку и управление партнерами для онлайн-бизнеса, который хочет продавать умнее, продавать проще, продавать быстрее и продавать больше. Увеличьте свои продажи, удерживайте больше клиентов и увеличивайте регулярный доход с помощью передовых готовых инструментов, таких как настраиваемые параметры оформления заказа, управление напоминаниями, восстановление корзины, инструменты конверсии и многое другое. Получите полную гибкость и возможности для управления своим бизнесом благодаря множеству сторонних интеграций, надежному API и мобильному приложению.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструменты платежей, маркетинга, доставки и взаимодействия с клиентами, которые упрощают процесс управления интернет-магазином для мелких торговцев». Компания сообщила, что ее платформу используют более 1 000 000 предприятий примерно в 175 странах. по состоянию на июнь 2019 года, при этом общий валовой объем товаров превысил 41,1 миллиарда долларов США за календарный 2018 год.
Patreon
patreon.com
Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают на Patreon. Благодаря постоянному финансированию они могут уделять больше времени интерактивному взаимодействию со своими поклонниками и продолжать наполнять Интернет прекрасными вещами, которые нравятся миллионам людей.
Wix
wix.com
Уверенно создавайте и масштабируйте свой онлайн-бизнес с помощью Wix. Благодаря молниеносной веб-производительности, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуре вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет в рабочем состоянии. И с Wix вы получаете гораздо больше, чем просто конструктор веб-сайтов: от онлайн-расписания до платежей, глубокого брендинга и решений для электронной коммерции. Вы можете развивать свой сайт в любом направлении. Когда дело доходит до управления бизнесом в Интернете, оно никогда не было более интуитивно понятным: благодаря ведущим инструментам SEO и маркетинга, расширенной аналитике и даже мобильному приложению вы можете быть в курсе всего, где бы вы ни находились. Присоединяйтесь к миллионам пользователей, которые использовали Wix, чтобы помочь им достичь своих онлайн-целей. Каковы основные особенности Wix? * Умный редактор с возможностью перетаскивания для интуитивного создания вашего сайта. * Более 900 стратегически разработанных шаблонов веб-сайтов * Расширенные функции SEO для оптимизации для поисковых систем. * Мощные решения для электронной коммерции для управления вашим магазином и продаж через Интернет. * Программное обеспечение для онлайн-бронирования, которое обеспечивает удобство бронирования для ваших клиентов. * Встроенные маркетинговые инструменты, которые помогут управлять и развивать ваш бизнес в Интернете. * Полные возможности ведения блога, которые помогут вам вырастить лояльную аудиторию и монетизировать контент. * Полнофункциональные инструменты веб-разработки для индивидуальной функциональности.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и трансляции видео, корпоративные программные решения, а также средства для профессионалы в области видео для связи с клиентами и другими специалистами. Vimeo специализируется на доставке видео высокой четкости на различные устройства. Первоначально сайт был создан Джейком Лодвиком и Заком Кляйном в 2004 году как ответвление CollegeHumor для обмена юмористическими видеороликами среди коллег, но был отложен в сторону, чтобы поддержать растущую популярность CollegeHumor. IAC приобрела CollegeHumor и Vimeo в 2006 году, а после того, как Google приобрела YouTube за более чем 1,65 миллиарда долларов США, IAC направила больше усилий на Vimeo, чтобы конкурировать с YouTube, сосредоточив внимание на предоставлении тщательно подобранного контента и видео высокой четкости, чтобы отличаться от других сайтов для обмена видео. В конце концов Лодвик и Кляйн ушли к 2009 году, а IAC внедрила более корпоративную структуру для развития услуг Vimeo, а нынешний генеральный директор Анджали Суд занимала эту должность с июля 2017 года.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для веб-сайтов электронной коммерции и мобильных приложений.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви и запустила свое первое приложение и сервис в 2010 году. С ноября 2015 года она торгуется как публичная компания на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
Klarna
klarna.com
Разделите любую покупку на 4 беспроцентных платежа. Онлайн или в магазине — с приложением Klarna это легко.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — самый популярный плагин электронной коммерции WordPress. И это доступно бесплатно. Множество функций, идеально интегрированных в ваш собственный веб-сайт WordPress. Добавьте мощные возможности магазина на свой веб-сайт WordPress с помощью нашего бесплатного плагина электронной коммерции. WooCommerce, обеспечивающий работу более 24% всех интернет-магазинов, помогает вам продавать что угодно. Красиво.
Spectrum
spectrum.net
Spectrum является мировым лидером в области 3D-модификации продуктов до заводских настроек, что позволяет брендам внедрять инновации, снижать конкуренцию со сторонними розничными торговцами и увеличивать прибыль и конверсию. Spectrum разрабатывает специальные программы, которые обеспечивают лучшую в своем классе 3D-визуализацию. А для успешной индивидуальной программы продукция должна соответствовать ожиданиям клиентов, поэтому мы начинаем нашу работу с интеграции на уровне завода. Результатом такого внимания стала 100% успешная интеграция с такими клиентами, как JBL, Xbox, Hydro Flask, Stanley, Carhartt, Life is Good и другими.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Printify
printify.com
Продавайте изготовленные на заказ футболки, чехлы для телефонов и более 750 товаров с печатью вашего дизайна по запросу. Мы позаботимся о печати и доставке вашим клиентам.
Printful
printful.com
Выполнение печати и вышивки на заказ. Продавайте свои дизайны онлайн или распечатывайте их самостоятельно без минимального заказа! Мы автоматически распечатаем и отправим ваши заказы по требованию, и все это под именем вашего бренда. Printful интегрируется с ведущими платформами электронной коммерции и онлайн-торговыми площадками, а также с пользовательскими веб-сайтами или приложениями. Мы печатаем нашу продукцию на наших предприятиях в Северной Америке и Европе, используя новейшие передовые технологии печати, чтобы обеспечить высочайшее качество. Мы также сотрудничаем с предприятиями в Австралии и Японии, чтобы предоставить клиентам локализованный опыт. Чем меньше времени вы тратите на беспокойство о доставке, тем больше времени вы сможете потратить на развитие своего бизнеса!
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid от Lightspeed — это самый простой способ добавить интернет-магазин на любую веб-страницу или профиль в социальной сети. Ecwid от Lightspeed, которым пользуются сотни тысяч продавцов в 175 странах, предлагает все необходимое, чтобы связаться с вашими клиентами, где бы они ни находились: лично, через ваш веб-сайт, Instagram, Facebook, Amazon или Google Shopping. А благодаря интеграции Ecwid для торговых точек, интеграции маркетинга по электронной почте и специальному мобильному приложению вы можете управлять своим маркетингом, мерчендайзингом и продажами в любое время и в любом месте.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
Helium 10
helium10.com
Helium 10 — это ведущая универсальная программная платформа, которой доверяют более 2 000 000 предпринимателей, агентств и ведущих мировых брендов в области электронной коммерции, которые обеспечивают рост их бизнеса на Amazon путем предоставления точных решений, основанных на данных. Компания Helium 10 со штаб-квартирой в Ирвайне, штат Калифорния, предоставляет предпринимателям по всему миру возможности данных, непрерывное образование и поддержку сообщества, необходимые для максимизации их потенциала и процветания в будущем электронной коммерции. От искателей возможностей до индивидуальных предпринимателей, продавцов, работающих полный рабочий день, предприятий, агентств и всех, кто между ними, Helium 10 поддерживает предпринимательство на всех этапах с помощью руководства по построению, развитию и масштабированию значимого и устойчивого бизнеса в области электронной коммерции. Чтобы максимизировать свои продажи на Amazon/Walmart, оптимизировать свой бизнес и просто продавать больше, посетите нас по адресу: www.helium10.com.
DSers
dsers.com
Dsers — один из лучших инструментов прямой поставки AliExpress для электронной коммерции, который позволяет обрабатывать оптовые заказы на AliExpress и осуществлять платежи. С помощью Dsers вы можете одним щелчком мыши найти множество поставщиков с AliExpress. Он позволяет вам подключаться к поставщикам и управлять ими, размещать несколько заказов всего за несколько секунд и автоматически отслеживать их из вашего магазина или учетной записи Paypal. Dsers обеспечивает оптимизацию поставщиков, чтобы найти лучших поставщиков для всех ваших продуктов и способствовать улучшению продаж одного и того же продукта с лучшим рейтингом и более дешевым ценовым диапазоном. Кроме того, это позволяет вам найти замену поставщику вместо текущего всего за несколько кликов и в кратчайшие сроки. Пользователи также получают возможность размещать оптовые заказы с помощью Dsers, что в целом экономит время и энергию. Пользователи также могут создавать различные пакеты товаров от нескольких поставщиков AliExpress, чтобы получать скидки, предложения и пониженные цены. Вы можете попробовать Dsers бесплатно, просто создав учетную запись на их веб-сайте и настроив с ними свой интернет-магазин.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
ShipStation
shipstation.com
Импортируйте, управляйте и отправляйте свои заказы с помощью ShipStation, выбора №1 среди продавцов электронной коммерции. Мы интегрируемся с более чем 150 наиболее популярными торговыми площадками, корзинами покупок и операторами связи. Кроме того, вы можете иметь столько каналов продаж и операторов связи, сколько вам нужно. С ShipStation вы получаете эксклюзивные скидки перевозчиков до: 82 % на UPS International, 78 % на UPS Ground, 89 % на розничные цены USPS и 81 % на DHL Express. Предотвратите ошибки и сократите время доставки вдвое, начав бесплатную 30-дневную пробную версию сегодня.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, как люди перемещаются по веб-сайтам и как можно улучшить качество обслуживания клиентов. Основанная в 2014 году, Hotjar управляется полностью удаленно более чем 100 членами команды в 20 странах и используется на более чем 500 000 сайтах по всему миру.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout — ведущая универсальная платформа для продаж на Amazon. Наша миссия — помочь предпринимателям и брендам построить успешный бизнес на Amazon посредством исследования продуктов, анализа рынка, возможностей управления брендами и листингами и многого другого. С 2015 года мы помогли более 500 000 клиентам, и это число продолжает расти. С помощью Jungle Scout вы можете: * Проводить исследования рынка и ключевых слов * Создавать и оптимизировать списки продуктов * Просматривать популярные категории продуктов и бренды * Оценивать новые тенденции поиска * Прогнозировать продажи и потребности в товарных запасах * Определить своих конкурентов на Amazon * И многое другое!
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple использует инновационные технологии для воплощения продуктов на экране, делая процесс цифровых покупок более быстрым, точным и в целом улучшая качество обслуживания. Наши возможности 3D-визуализации и настройки продуктов интегрируются с другими поставщиками программного обеспечения для создания подключенной среды данных. Благодаря платформе Dopple компании могут расширять возможности своих клиентов посредством интерактивного и увлекательного опыта использования цифровых продуктов.
Sketchfab
sketchfab.com
Решения 3D и AR-визуализации для бизнеса. Sketchfab — это ведущая платформа для публикации, обмена и интеграции интерактивных 3D- и AR-технологий в любом месте в Интернете: на веб-сайтах, платформах электронной коммерции, блогах, статьях и рекламных кампаниях. Посетите нас: Sketchfab.com/enterprise
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com — датский веб-сайт, посвященный обзорам потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, программное обеспечение и команду по соблюдению требований, чтобы сообщать и удалять с платформы отзывы, которые нарушают правила содержания Trustpilot. Trustpilot имеет офисы в Нью-Йорке, Денвере, Лондоне, Копенгагене, Вильнюсе, Берлине и Мельбурне, а штат сотрудников превышает 700 человек. Существуют независимые расследования, которые предполагают, что на сайтах с обзорами, таких как Trustpilot, могут быть фальшивые отзывы.
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложений, веб-сайтов, чат-ботов, автоматизации, дизайна, базы знаний, службы поддержки и многого другого.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные данные используются для создания пользовательских отчетов и измерения вовлеченности и удержания пользователей. Mixpanel работает с веб-приложениями, в частности SaaS, но также поддерживает мобильные приложения.
Big Cartel
bigcartel.com
С 2005 года Большой картель помог людям со всего мира продать свои работы на сумму более 3,5 миллиардов долларов. Мы на 100 % независимы и готовы помочь авторам, художникам, производителям и небольшим брендам открыть магазин и начать зарабатывать на жизнь тем, что они любят. Мы — небольшая сплоченная команда, цель которой — сделать Big Cartel расширяющим возможности и простым в использовании.
Keepa
keepa.com
Keepa хранит историю цен на все товары на Amazon, крупнейшем в мире и пользующемся наибольшим доверием интернет-торговце. Пользователи могут индивидуально отслеживать изменение цен на интересующие их продукты, и Keepa уведомит их, когда цена достигнет заранее определенного порога. Помимо этой функции отслеживания, Keepa также можно использовать для просмотра полного ассортимента товаров Amazon, используя понятный и хорошо продуманный интерфейс Keepa, а также отличные функции поиска, позволяющие экономить деньги, такие как Daily Drops.
Shiprocket
shiprocket.in
Одно из лучших программных решений для электронной коммерции в области логистики и доставки. Более 24000+ услуг наложенным платежом и воспользуйтесь услугами нескольких курьерских партнеров в Индии, чтобы доставить вашу продукцию вовремя. Нет ограничений на доставку.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящих клиентов. Благодаря более чем 25-летнему опыту наши клиенты выбирают GetResponse из-за нашего удобного в использовании решения, отмеченной наградами круглосуточной поддержки клиентов и мощных инструментов, выходящих за рамки электронного маркетинга, с автоматизацией, расширением списков и дополнительными коммуникационными инструментами, такими как вебинары и прямые трансляции. чаты, которые помогают компаниям создавать свой личный бренд, продавать свои продукты и услуги и создавать сообщество. Нужна более продвинутая платформа? GetResponse MAX и MAX² — это решения для требовательных пользователей, которым нужны расширенные маркетинговые функции и надежная поддержка.
Spocket
spocket.co
С помощью машинного обучения Spocket совершает революцию на рынке прямой поставки и помогает интернет-торговцам конкурировать с Amazon, устраняя необходимость хранения запасов и сокращая первоначальные затраты для ритейлеров. Spocket позволяет более чем 30 000 предпринимателям на пяти континентах запускать и масштабировать свои интернет-магазины с упором на товары из США и ЕС. Тщательно проверяя поставщиков, продавцы и клиенты могут быть уверены в быстрой доставке, качестве и стабильной продукции, фирменном выставлении счетов и команде поддержки клиентов мирового класса. Станьте частью революционного видения Spocket по удалению запасов из онлайн- и физической розничной торговли, используя модель прямой поставки и решая проблему стоимостью 1,1 триллиона долларов, называемую искажением запасов.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan — это современная, сверхбыстрая платформа электронной коммерции для запуска интернет-магазина без программирования. Dukaan, построенный на скорости, производительности и простоте, предлагает наиболее интуитивно понятный и надежный опыт электронной коммерции, идеально подходящий как для малого бизнеса, так и для крупных предприятий. С Dukaan можно не только быстро приступить к работе, но и масштабироваться и двигаться вперед гораздо быстрее, чем конкуренты. Благодаря обширной библиотеке плагинов и интеграций с возможностью создания решений для любых ваших потребностей, Dukaan является идеальным выбором для предприятий, ориентированных на поколение Интернета. Миллионы предпринимателей по всему миру доверяют Dukaan сайт электронной коммерции своей мечты. Вы следующий?
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — это облачное программное обеспечение, специализирующееся на выставлении счетов и управлении подписками, с ведущей интеграцией платежного шлюза для облегчения сбора платежей. Он предлагает функции, которые упрощают вашу работу, такие как управление налогами при выставлении счетов, применение обратных начислений при расчете налогов, управление клиентским порталом с единым входом, управление подписками клиентов. Кроме того, вы даже можете продвигать свои продукты с помощью интегрированной системы управления партнерами, устанавливать правила комиссионных, управлять выплатами и т. д.
Debutify
debutify.com
Debutify — это идеальное комплексное решение для современного бренда электронной коммерции. Благодаря набору приложений, оптимизированных для конверсии, он упрощает запуск, управление и масштабирование любого бренда. Вот почему многие бренды DTC по всему миру доверились Debutify. Каждый продукт Debutify, разработанный для простоты, не содержит кода, но обладает множеством надежных функций. Это означает, что любой, даже без технических знаний, может использовать Debutify для улучшения своего бизнеса. Независимо от того, выходит ли бренд только на онлайн-рынок или является ветераном электронной коммерции, Debutify является надежным партнером. И независимо от размера или стадии, бренды могут найти в Debutify план, соответствующий их потребностям. Более того, благодаря специальной команде поддержки клиентов Debutify бренды могут быть уверены, что любые проблемы будут решены быстро и эффективно. Выбрав Debutify, владельцы брендов смогут: Запускать и масштабировать с уверенностью и легкостью. Решайте технические проблемы с помощью удобных инструментов. Зависите от команды, стремящейся к успеху на каждом этапе.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — это гибкая и масштабируемая финансовая платформа, предоставляющая широкие возможности бухгалтерского учета тысячам компаний по всему миру. Sage Intacct предоставляет любому бухгалтерскому отделу или финансовому отделу ряд основных бухгалтерских приложений, таких как главная книга, кредиторская и дебиторская задолженность, управление денежными средствами и управление заказами. Он также поддерживает функции встроенных информационных панелей, отчетности в реальном времени, управления временем и расходами, учета проектов, управления доходами и глобальной консолидации для нескольких организаций. Программное обеспечение можно использовать в самых разных отраслях в качестве горизонтальной системы учета, но оно также предоставляет специализированные функции для следующих отраслей: некоммерческие организации, программное обеспечение и SaaS, профессиональные услуги, финансовые услуги, здравоохранение, гостиничный бизнес, оптовая торговля, строительство и недвижимость. .
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требований, которым доверяют ведущие бренды и регулирующие органы на протяжении последних десяти лет, одобрены десятками регулирующих органов, установлены на более чем 400 миллионах устройств и анализируют более 10 миллиардов транзакций в год. Решения GeoComply включают в себя анализ местоположения, устройства и идентификации, а также расширенное машинное обучение для обнаружения и оповещения о мошеннической деятельности. Интегрируя решения GeoComply в свои процессы и системы управления рисками, организации могут выявлять мошенничество на более раннем этапе взаимодействия с пользователем, лучше устанавливать его истинную цифровую идентичность и укреплять цифровое доверие. Отмеченные наградами продукты GeoComply основаны на технологиях, разработанных для строго регулируемого и сложного рынка онлайн-игр и ставок на спорт в США. Помимо iGaming, GeoComply предоставляет решения для обнаружения мошенничества с использованием геолокации для потоковых видеовещателей, а также для онлайн-банкинга, платежей и криптовалют, формируя впечатляющий список клиентов, включая Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings и FanDuel.
BigCommerce
bigcommerce.com
О BigCommerce BigCommerce (Nasdaq: BIGC) — это ведущая платформа электронной коммерции с открытым программным обеспечением как услуга (SaaS), которая позволяет торговцам всех размеров строить, внедрять инновации и развивать свой бизнес в Интернете. BigCommerce предоставляет продавцам сложную функциональность корпоративного уровня, настройку и производительность, а также простоту и удобство использования. Десятки тысяч компаний B2C и B2B в 150 странах и во многих отраслях используют BigCommerce для создания красивых и привлекательных интернет-магазинов, включая Ben & Jerry’s, Molton Brown, SC Johnson, Skullcandy, SoloStove и Vodafone. BigCommerce со штаб-квартирой в Остине имеет офисы в Лондоне, Киеве, Сан-Франциско и Сиднее. Для получения дополнительной информации посетите www.bigcommerce.com или подпишитесь на нас в Twitter, LinkedIn, Instagram и Facebook.
Storyly
storyly.io
Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты. Storyly Stories расширяют возможности маркетинговых стратегий мобильных брендов, позволяя им взаимодействовать со своей аудиторией за пределами мобильного экрана и создавать привлекательный опыт без каких-либо усилий по развитию после интеграции. Storyly доверяют более 300 брендов в более чем 40 странах, включая, помимо прочего, Domino’s Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald’s, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle и Birbank. Storyly Stories по своей природе предоставляют мобильным приложениям и веб-сайтам возможность донести любое сообщение запоминающимся, знакомым и интерактивным, а не навязчивым способом. Благодаря интуитивно понятной студии и панели инструментов Storyly также позволяет легко создавать привлекательный контент, который соответствует стилю и дизайну любого мобильного приложения и веб-сайта. Именно это делает Storyly Stories чем-то большим, чем просто круг, предлагая безграничный мир творчества, взаимодействия и связи.
Braintree
braintreepayments.com
Привлекайте больше покупателей и повышайте конверсию с помощью решения для онлайн-платежей, которое обрабатывает PayPal, Venmo, кредитные и дебетовые карты, Apple Pay и Google Pay.
AppMySite
appmysite.com
Создайте приложение с помощью самого мощного конструктора мобильных приложений. AppMySite упрощает разработку приложений. Создавайте собственные мобильные приложения премиум-класса для Android и iOS без написания единой строки кода.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire — это самый быстрый и простой способ создания мобильных приложений профессионального уровня для iOS и Android. Эта уникальная платформа «сделай сам» позволяет настраивать каждый аспект вашего приложения без написания кода. Просто перетащите его и создайте приложение с нуля или настройте один из готовых шаблонов. Вы имеете полный контроль над тем, как ваше приложение выглядит и работает, в то время как работа по внутренней разработке выполняется за вас. Это похоже на то, что у вас под рукой целая команда разработчиков. Благодаря более чем 10 000 приложений, созданных с помощью BuildFire, платформа является достаточно мощной и гибкой, чтобы масштабироваться вместе с вами по мере роста вашего бизнеса. Ни один другой конструктор приложений не предлагает такой уровень функциональности по такой доступной цене.
Zoho Billing
zoho.com
Программное обеспечение для выставления счетов по подписке, созданное для растущего бизнеса. Управляйте жизненным циклом выставления счетов за подписку вашего клиента от начала до конца. Автоматизируйте регулярное выставление счетов, управляйте подписками, отправляйте профессиональные налоговые счета и всегда получайте оплату вовремя.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud позволяет более чем 23 000 предприятиям электронной коммерции экономить время, усилия и деньги на самом важном процессе: доставке. Подключитесь к своим любимым операторам связи и эффективно отправляйте заказы по всему миру. Превзойдите ожидания клиентов с помощью фирменных писем для отслеживания, страниц отслеживания и портала возврата с полным самообслуживанием. Подготовьте свой магазин к международному росту с помощью масштабируемой платформы доставки Sendcloud.
Sellix
sellix.io
Sellix — это SaaS-платформа электронной коммерции для предприятий и частных лиц. Мы позволяем клиентам регистрироваться и создавать свои цифровые товары (например, Shopify). Затем мы обеспечиваем все, от платежных шлюзов до нижележащей инфраструктуры. Наши предложения криптовалюты являются ключевой особенностью, которая отличает нас от других поставщиков, поскольку мы обрабатываем все самостоятельно, без необходимости привлечения сторонних поставщиков.
Sellerboard
sellerboard.com
Sellboard — это точная служба анализа прибыли для продавцов Amazon с дополнительными инструментами: последующие почтовые кампании, управление запасами, возмещение за утерянные и поврежденные товары и другие ошибки FBA, а также оповещения об изменениях в листинге. Все это начинается с 15 долларов в месяц с 1-месячной бесплатной пробной версией. Компания Sellboard, основанная в Германии в 2017 году, быстро увеличила свою пользовательскую базу до более чем 14 000 довольных клиентов по всему миру.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce — это комплексная платформа электронной коммерции, которая позволяет предприятиям создавать интернет-магазины и управлять ими, принимать заказы, отслеживать запасы, обрабатывать платежи, управлять доставкой и с легкостью продвигать свой бренд. Благодаря глобальному охвату и доступности в более чем 30 странах Zoho Commerce предлагает универсальное решение для торговцев, предоставляя интегрированную экосистему, которая упрощает операции электронной коммерции и устраняет необходимость в знаниях в области кодирования.
FullStory
fullstory.com
Fullstory — это платформа поведенческих данных, которая раскрывает настроения, скрытые между кликами, и раскрывает нерассказанную историю поведения потребителей. Fullstory позволяет командам по продуктам, инженерам и данным связывать сигналы настроений с другими источниками данных, чтобы намеренно разработать следующее лучшее действие: от улучшения обнаружения мошенничества и прогнозирования до создания персонализации, которая действительно находит отклик. Предоставляя более глубокую и полезную информацию, выходящую за рамки традиционной веб-аналитики и аналитики продуктов, которая может только выявить то, что происходит, но не понять, почему, Fullstory является единственной платформой поведенческих данных, которая предоставляет контекст, необходимый для создания мгновенного опыта, который увеличивает доход. Благодаря автоматически собранным, индексированным и семантически структурированным собственным данным, которые передаются в вашу экосистему данных или через нашу продуктовую аналитику с воспроизведением сеанса, поведенческие данные Fullstory готовы к использованию ИИ. Предприятия больше не тратят бесчисленные часы и ресурсы на анализ происхождения данных, обновление неполных или неверных данных, определение наборов данных между командами и переформатирование данных для интеграции в существующие технологические стеки. Команды тратят меньше времени на анализ и больше времени на увеличение доходов благодаря мгновенному персонализированному опыту и точным прогнозам, основанным на действиях и данных в реальном времени.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless ставит перед собой задачу стать мировой банковской платежной сетью. Освободите людей и предприятия от разочарований и затрат, связанных с устаревшими способами оплаты, с помощью простых и безопасных решений для прямых банковских платежей. Получайте мгновенные разовые платежи. Или автоматические регулярные платежи. И используйте наши надстройки для автоматического восстановления неудачных платежей (в среднем 70 %) и борьбы с мошенничеством, не ставя под угрозу качество платежей ваших клиентов. С GoCardless вы экономите время и деньги, привлекаете и удерживаете больше клиентов, получаете оплату вовремя и снижаете стресс. Более 75 000 компаний по всему миру доверяют нам проведение своих платежей, включая такие международные компании, как DocuSign, Carrefour, Норвежский совет по делам беженцев, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey и УВКБ ООН. Мы даем им возможность собирать платежи из более чем 30 стран, обрабатывая более 30 миллиардов долларов США каждый год. Наши продукты можно гибко использовать в зависимости от того, хотите ли вы использовать их самостоятельно с помощью нашей простой в использовании онлайн-панели, подключиться к одной из более чем 350 систем, которые вы, возможно, уже используете для ведения своего бизнеса, или создать ваша собственная интеграция с нашим API. Мы выполняем эту миссию с 2011 года, и теперь у нас есть невероятная команда, состоящая из более чем 700 экспертов по платежам в Великобритании, США, Франции и Австралии. На самом деле, вы, возможно, слышали о нас раньше: о нас писали BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review и сотни других. Хотите узнать больше? Зайдите на сайт gocardless.com.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерландах, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS предлагает комплексные программные инструменты для 3D-графики, которые позволяют создавать, моделировать, публиковать данные и управлять ими. Продукты SOLIDWORKS просты в освоении и использовании и помогают лучше проектировать продукты.