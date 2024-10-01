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Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения - Нидерланды
Программное обеспечение для электронной коммерции оптимизирует сложный процесс онлайн-продаж, принося пользу потребителям, позволяя профессионалам обеспечивать оптимальный опыт покупок. Поскольку современный процесс онлайн-покупок становится все более сложным, включая множество каналов и множество потребительских решений, программное обеспечение для электронной коммерции обеспечивает плавную интеграцию. Наша категория программного обеспечения для электронной коммерции включает в себя широкий спектр решений, таких как платформы электронной коммерции, платежные шлюзы, программное обеспечение для управления подписками и инструменты живого чата.
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструмент...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и транс...
Klarna
klarna.com
Разделите любую покупку на 4 беспроцентных платежа. Онлайн или в магазине — с приложением Klarna это легко.
Wix
wix.com
Уверенно создавайте и масштабируйте свой онлайн-бизнес с помощью Wix. Благодаря молниеносной веб-производительности, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуре вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет в рабочем состоянии. И с Wix вы получаете гораздо больше, чем просто кон...
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — самый популярный плагин электронной коммерции WordPress. И это доступно бесплатно. Множество функций, идеально интегрированных в ваш собственный веб-сайт WordPress. Добавьте мощные возможности магазина на свой веб-сайт WordPress с помощью нашего бесплатного плагина электронной коммерци...
DSers
dsers.com
Dsers — один из лучших инструментов прямой поставки AliExpress для электронной коммерции, который позволяет обрабатывать оптовые заказы на AliExpress и осуществлять платежи. С помощью Dsers вы можете одним щелчком мыши найти множество поставщиков с AliExpress. Он позволяет вам подключаться к поставщ...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Debutify
debutify.com
Debutify — это идеальное комплексное решение для современного бренда электронной коммерции. Благодаря набору приложений, оптимизированных для конверсии, он упрощает запуск, управление и масштабирование любого бренда. Вот почему многие бренды DTC по всему миру доверились Debutify. Каждый продукт Debu...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли...
Patreon
patreon.com
Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают на Patreon. Благодаря постоянному финансированию они могут уделять больше времени интерактивному взаимо...
Yotpo
yotpo.com
Маркетинговая платформа удержания электронной коммерции Yotpo помогает брендам любого размера укреплять свои отношения с потребителями. Благодаря унифицированным решениям на основе данных для лояльности, маркетинга по SMS и электронной почте, отзывов, подписок и т. д. Yotpo помогает брендам обеспечи...
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud позволяет более чем 23 000 предприятиям электронной коммерции экономить время, усилия и деньги на самом важном процессе: доставке. Подключитесь к своим любимым операторам связи и эффективно отправляйте заказы по всему миру. Превзойдите ожидания клиентов с помощью фирменных писем для отслеж...
Drip
drip.com
Drip — это платформа автоматизации маркетинга, которая помогает растущим брендам электронной коммерции увеличивать повторные покупки и повышать лояльность к бренду. Drip снабжает более 30 000 маркетологов электронной коммерции мощными инструментами для понимания и продвижения своих клиентов. Вы прев...
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial — это полноценная платформа пользовательского контента, предназначенная для роста и взаимодействия с клиентами, с легкостью собирая и демонстрируя контент от довольных клиентов. EmbedSocial разработан, чтобы позволить агентствам, предприятиям, влиятельным лицам, создателям контента и ма...
Printful
printful.com
Выполнение печати и вышивки на заказ. Продавайте свои дизайны онлайн или распечатывайте их самостоятельно без минимального заказа! Мы автоматически распечатаем и отправим ваши заказы по требованию, и все это под именем вашего бренда. Printful интегрируется с ведущими платформами электронной коммерци...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — это платформа управления производительностью продукта (PPM). Платформа позволяет ритейлерам понять, как работают их отдельные продукты на протяжении всего жизненного цикла продукта, что позволяет им максимизировать свою прибыль за счет принятия более обоснованных и обоснованных решений....
SendOwl
sendowl.com
Все, что вам нужно для продажи чего-либо цифрового в любом месте в Интернете — аудиокниги, электронные книги, фотографии, программное обеспечение, членство, билеты на мероприятия, онлайн-курсы и многое другое.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Dropified
dropified.com
Dropified позволяет вам автоматизировать свой бизнес по прямым поставкам на eBay/AliExpress или запустить добавки под вашим собственным брендом, которые будут доставляться вашим клиентам напрямую.
Printify
printify.com
Продавайте изготовленные на заказ футболки, чехлы для телефонов и более 750 товаров с печатью вашего дизайна по запросу. Мы позаботимся о печати и доставке вашим клиентам.
ManyChat
manychat.com
Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах....
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой свободное программное обеспечение, распространяемое под лицензи...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com — датский веб-сайт, посвященный обзорам потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, програ...
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple использует инновационные технологии для воплощения продуктов на экране, делая процесс цифровых покупок более быстрым, точным и в целом улучшая качество обслуживания. Наши возможности 3D-визуализации и настройки продуктов интегрируются с другими поставщиками программного обеспечения для создан...
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy — это универсальная платформа для ведения вашего SaaS-бизнеса. Платежи, подписки, глобальное налоговое соблюдение, предотвращение мошенничества, мультивалютная поддержка, восстановление неудачных платежей, интеграция PayPal и многое другое. Мы делаем ведение вашего бизнеса по разработк...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...
Helium 10
helium10.com
Helium 10 — это ведущая универсальная программная платформа, которой доверяют более 2 000 000 предпринимателей, агентств и ведущих мировых брендов в области электронной коммерции, которые обеспечивают рост их бизнеса на Amazon путем предоставления точных решений, основанных на данных. Компания Heliu...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — это облачное программное обеспечение, специализирующееся на выставлении счетов и управлении подписками, с ведущей интеграцией платежного шлюза для облегчения сбора платежей. Он предлагает функции, которые упрощают вашу работу, такие как управление налогами при выставлении счет...
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...
Sketchfab
sketchfab.com
Решения 3D и AR-визуализации для бизнеса. Sketchfab — это ведущая платформа для публикации, обмена и интеграции интерактивных 3D- и AR-технологий в любом месте в Интернете: на веб-сайтах, платформах электронной коммерции, блогах, статьях и рекламных кампаниях. Посетите нас: Sketchfab.com/enterprise
Triple Whale
triplewhale.com
Мы помогаем вам получать более точные данные, объединяя все ваши каналы в одном месте, чтобы вы могли принимать более эффективные и быстрые решения для своего бизнеса в сфере электронной коммерции. Triple Whale — первая в мире универсальная операционная система для электронной коммерции. Благодаря м...
Ecwid
ecwid.com
Ecwid от Lightspeed — это самый простой способ добавить интернет-магазин на любую веб-страницу или профиль в социальной сети. Ecwid от Lightspeed, которым пользуются сотни тысяч продавцов в 175 странах, предлагает все необходимое, чтобы связаться с вашими клиентами, где бы они ни находились: лично, ...
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты,...
AfterShip
aftership.com
AfterShip — стартап-компания из Гонконга, предлагающая отслеживание поставок по модели SaaS (программное обеспечение как услуга). Компания была основана после победы на Startup Weekend Hong Kong 2011 и Global Startup Battle 2011. В мае 2014 года AfterShip получила инвестиции серии А в размере 1 милл...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Braintree
braintreepayments.com
Привлекайте больше покупателей и повышайте конверсию с помощью решения для онлайн-платежей, которое обрабатывает PayPal, Venmo, кредитные и дебетовые карты, Apple Pay и Google Pay.
Shopney
shopney.co
Shopney — лучший конструктор мобильных приложений для брендов Shopify и Shopify Plus. Благодаря простому редактору дизайна с возможностью перетаскивания вы можете преобразовать свой магазин Shopify в мобильные приложения для iOS и Android. Он имеет уникальные функции, такие как параметры темы и чат ...
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic расширяет возможности вашего существующего программного обеспечения для бухгалтерского учета/ERP и вашей существующей системы CRM за счет автоматизации рабочих процессов, мощной бизнес-аналитики и полностью интегрированных функций межведомственных коммуникаций для автоматизации зад...
Feedonomics
app.feedonomics.com
Благодаря своей ведущей платформе управления потоками данных Feedonomics помогает брендам и ритейлерам оптимизировать и размещать свои каталоги продуктов в сотнях торговых точек электронной коммерции по всему миру. Наши комплексные решения для торговых площадок и рекламных каналов автоматизируют мно...
VistaPrint
vistaprint.com
Vista — партнер по дизайну и маркетингу миллионов малых предприятий по всему миру. Будучи глобальной компанией, ориентированной на удаленную работу, Vista расширяет свое присутствие: члены ее команды работают более чем в 25 странах. Уже более 20 лет нас вдохновляет малый бизнес, и мы постоянно работ...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помога...
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout — ведущая универсальная платформа для продаж на Amazon. Наша миссия — помочь предпринимателям и брендам построить успешный бизнес на Amazon посредством исследования продуктов, анализа рынка, возможностей управления брендами и листингами и многого другого. С 2015 года мы помогли более 50...
Keepa
keepa.com
Keepa хранит историю цен на все товары на Amazon, крупнейшем в мире и пользующемся наибольшим доверием интернет-торговце. Пользователи могут индивидуально отслеживать изменение цен на интересующие их продукты, и Keepa уведомит их, когда цена достигнет заранее определенного порога. Помимо этой функци...
Shiprocket
shiprocket.in
Одно из лучших программных решений для электронной коммерции в области логистики и доставки. Более 24000+ услуг наложенным платежом и воспользуйтесь услугами нескольких курьерских партнеров в Индии, чтобы доставить вашу продукцию вовремя. Нет ограничений на доставку.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — это гибкая и масштабируемая финансовая платформа, предоставляющая широкие возможности бухгалтерского учета тысячам компаний по всему миру. Sage Intacct предоставляет любому бухгалтерскому отделу или финансовому отделу ряд основных бухгалтерских приложений, таких как главная книга, кре...
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
Zoho Billing
zoho.com
Программное обеспечение для выставления счетов по подписке, созданное для растущего бизнеса. Управляйте жизненным циклом выставления счетов за подписку вашего клиента от начала до конца. Автоматизируйте регулярное выставление счетов, управляйте подписками, отправляйте профессиональные налоговые сче...
GoCardless
gocardless.com
GoCardless ставит перед собой задачу стать мировой банковской платежной сетью. Освободите людей и предприятия от разочарований и затрат, связанных с устаревшими способами оплаты, с помощью простых и безопасных решений для прямых банковских платежей. Получайте мгновенные разовые платежи. Или автомати...
Veeqo
veeqo.com
Бесплатное программное обеспечение для доставки, которое не только печатает этикетки. Сократите стоимость и скорость выполнения заказов с помощью низких тарифов на доставку, автоматизации и мощных инструментов выполнения заказов с помощью совершенно БЕСПЛАТНОГО программного обеспечения Veeqo для упр...
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS предлагает комплексные программные инструменты для 3D-графики, которые позволяют создавать, моделировать, публиковать данные и управлять ими. Продукты SOLIDWORKS просты в освоении и использовании и помогают лучше проектировать продукты.
Elfsight
elfsight.com
Обновите свой сайт без программирования. Виджеты Elfsight помогают более чем 1 000 000 владельцам веб-сайтов увеличивать продажи, привлекать посетителей, собирать потенциальных клиентов и многое другое. Экономьте свое время и деньги с помощью готовых решений и развивайте свой бизнес быстрее! ⚡️
Gelato
gelato.com
Gelato — это крупнейшая в мире платформа для местного производства индивидуальных товаров по запросу от имени глобальных продавцов электронной коммерции. Наша миссия — расширить возможности быстро растущей экономики творцов за счет местного производства и мгновенной доставки любого индивидуального т...
2Checkout
2checkout.com
2Checkout — это поставщик цифровой коммерции и платежей, который помогает компаниям продавать свои продукты и услуги по нескольким каналам, привлекать клиентов из нескольких точек соприкосновения, увеличивать удержание клиентов и доходов, использовать более разумные варианты оплаты и модели выставле...
Adapty
adapty.io
Adapty помогает разработчикам мобильных приложений анализировать и увеличивать количество подписок в приложениях, интегрировать покупки в приложениях за несколько часов, а также проводить эксперименты по монетизации быстрее и дешевле. - Тестовые цены на покупки в приложении без релизов приложения. -...
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in — это платформа электронной коммерции, предлагающая широкий выбор товаров в различных категориях. Благодаря удобному интерфейсу и интуитивно понятной навигации Shoopy.in предоставляет покупателям удобный и удобный опыт покупок в Интернете. Ключевые особенности: Обширный ассортимент продукц...
EasyStore
easystore.co
Единая торговая платформа, которая поможет вам продавать как онлайн, так и лично (в розницу). Мы упрощаем ваш процесс продаж по всем каналам, включая интернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальную программу и другие. Вы можете управлять всеми продуктами, заказами, запасам...