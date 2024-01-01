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Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения - Канада
Программное обеспечение для электронной коммерции оптимизирует сложный процесс онлайн-продаж, принося пользу потребителям, позволяя профессионалам обеспечивать оптимальный опыт покупок. Поскольку современный процесс онлайн-покупок становится все более сложным, включая множество каналов и множество потребительских решений, программное обеспечение для электронной коммерции обеспечивает плавную интеграцию. Наша категория программного обеспечения для электронной коммерции включает в себя широкий спектр решений, таких как платформы электронной коммерции, платежные шлюзы, программное обеспечение для управления подписками и инструменты живого чата.
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструмент...
Wix
wix.com
Уверенно создавайте и масштабируйте свой онлайн-бизнес с помощью Wix. Благодаря молниеносной веб-производительности, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуре вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет в рабочем состоянии. И с Wix вы получаете гораздо больше, чем просто кон...
Patreon
patreon.com
Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают на Patreon. Благодаря постоянному финансированию они могут уделять больше времени интерактивному взаимо...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и транс...
Storyly
storyly.io
Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты. Storyly Stories расширяют возможности маркетинговых стратегий мобильных брендов, позв...
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложе...
BuildFire
buildfire.com
BuildFire — это самый быстрый и простой способ создания мобильных приложений профессионального уровня для iOS и Android. Эта уникальная платформа «сделай сам» позволяет настраивать каждый аспект вашего приложения без написания кода. Просто перетащите его и создайте приложение с нуля или настройте од...
Printful
printful.com
Выполнение печати и вышивки на заказ. Продавайте свои дизайны онлайн или распечатывайте их самостоятельно без минимального заказа! Мы автоматически распечатаем и отправим ваши заказы по требованию, и все это под именем вашего бренда. Printful интегрируется с ведущими платформами электронной коммерци...
VistaPrint
vistaprint.com
Vista — партнер по дизайну и маркетингу миллионов малых предприятий по всему миру. Будучи глобальной компанией, ориентированной на удаленную работу, Vista расширяет свое присутствие: члены ее команды работают более чем в 25 странах. Уже более 20 лет нас вдохновляет малый бизнес, и мы постоянно работ...
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout — ведущая универсальная платформа для продаж на Amazon. Наша миссия — помочь предпринимателям и брендам построить успешный бизнес на Amazon посредством исследования продуктов, анализа рынка, возможностей управления брендами и листингами и многого другого. С 2015 года мы помогли более 50...
Printify
printify.com
Продавайте изготовленные на заказ футболки, чехлы для телефонов и более 750 товаров с печатью вашего дизайна по запросу. Мы позаботимся о печати и доставке вашим клиентам.
ManyChat
manychat.com
Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах....
Ecwid
ecwid.com
Ecwid от Lightspeed — это самый простой способ добавить интернет-магазин на любую веб-страницу или профиль в социальной сети. Ecwid от Lightspeed, которым пользуются сотни тысяч продавцов в 175 странах, предлагает все необходимое, чтобы связаться с вашими клиентами, где бы они ни находились: лично, ...
Helium 10
helium10.com
Helium 10 — это ведущая универсальная программная платформа, которой доверяют более 2 000 000 предпринимателей, агентств и ведущих мировых брендов в области электронной коммерции, которые обеспечивают рост их бизнеса на Amazon путем предоставления точных решений, основанных на данных. Компания Heliu...
Algolia
algolia.com
Algolia — единственная в мире комплексная платформа для поиска и обнаружения ИИ. Наши инженеры изобрели революционное использование искусственного интеллекта для значительного улучшения поиска и обнаружения. Наша запатентованная технология NeuralSearch сочетает в себе векторную обработку естественно...
Klarna
klarna.com
Разделите любую покупку на 4 беспроцентных платежа. Онлайн или в магазине — с приложением Klarna это легко.
AfterShip
aftership.com
Aftership - это гонконгская стартап -компания, предлагающая отслеживание отгрузки через модель SaaS (программное обеспечение как услуга). Он был основан после победы в стартап-выходных в Гонконге 2011 и Global Startup Battle 2011. Aftership получила инвестиции в размере 1 миллиона долларов США от ID...
DSers
dsers.com
Dsers — один из лучших инструментов прямой поставки AliExpress для электронной коммерции, который позволяет обрабатывать оптовые заказы на AliExpress и осуществлять платежи. С помощью Dsers вы можете одним щелчком мыши найти множество поставщиков с AliExpress. Он позволяет вам подключаться к поставщ...
Freemius
freemius.com
Freemius — это новый стандарт в продаже программного обеспечения премиум- и условно-бесплатного уровня, плагинов, тем, шаблонов и SaaS.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — самый популярный плагин электронной коммерции WordPress. И это доступно бесплатно. Множество функций, идеально интегрированных в ваш собственный веб-сайт WordPress. Добавьте мощные возможности магазина на свой веб-сайт WordPress с помощью нашего бесплатного плагина электронной коммерци...
Shopper Approved
shopperapproved.com
С 2010 года Shopper Approved помог более чем 25 000 онлайн-компаний собрать в 10 раз больше оценок и обзоров, чем любая другая онлайн-платформа отзывов. Мы также являемся двукратной обладательницей награды Inc. 500, официальным партнером Google Review и имеем рейтинг A+ BBB. Что действительно отлича...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
ZIK Analytics
zikanalytics.com
ZIK Analytics — это ведущая программная платформа для электронной коммерции, которая предлагает набор инструментов, помогающих продавцам eBay находить выгодные товары для продажи, а затем быстро продавать свои товары, размещая их на первой странице. С 2016 года ZIK Analytics помогла более 100 000 та...
Modalyst
modalyst.co
С Modalyst вам не придется вносить первоначальные затраты на складские запасы — покупайте миллионы продуктов в более чем 40 категориях, включая тщательно отобранных поставщиков из США, и отправляйте заказы непосредственно вашим клиентам.
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
Zoho Billing
zoho.com
Программное обеспечение для выставления счетов по подписке, созданное для растущего бизнеса. Управляйте жизненным циклом выставления счетов за подписку вашего клиента от начала до конца. Автоматизируйте регулярное выставление счетов, управляйте подписками, отправляйте профессиональные налоговые сче...
Gelato
gelato.com
Gelato — это крупнейшая в мире платформа для местного производства индивидуальных товаров по запросу от имени глобальных продавцов электронной коммерции. Наша миссия — расширить возможности быстро растущей экономики творцов за счет местного производства и мгновенной доставки любого индивидуального т...
Spectrum
spectrum.net
Spectrum является мировым лидером в области 3D-модификации продуктов до заводских настроек, что позволяет брендам внедрять инновации, снижать конкуренцию со сторонними розничными торговцами и увеличивать прибыль и конверсию. Spectrum разрабатывает специальные программы, которые обеспечивают лучшую в...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com — датский веб-сайт, посвященный обзорам потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, програ...
FullStory
fullstory.com
Fullstory — это платформа поведенческих данных, которая раскрывает настроения, скрытые между кликами, и раскрывает нерассказанную историю поведения потребителей. Fullstory позволяет командам по продуктам, инженерам и данным связывать сигналы настроений с другими источниками данных, чтобы намеренно р...
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централизует показатели всех используемых вами инструментов прямо в вашем кармане. Мы упрощаем, информируем и экономим ваше время!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple использует инновационные технологии для воплощения продуктов на экране, делая процесс цифровых покупок более быстрым, точным и в целом улучшая качество обслуживания. Наши возможности 3D-визуализации и настройки продуктов интегрируются с другими поставщиками программного обеспечения для создан...
Sketchfab
sketchfab.com
Решения 3D и AR-визуализации для бизнеса. Sketchfab — это ведущая платформа для публикации, обмена и интеграции интерактивных 3D- и AR-технологий в любом месте в Интернете: на веб-сайтах, платформах электронной коммерции, блогах, статьях и рекламных кампаниях. Посетите нас: Sketchfab.com/enterprise
Sellerboard
sellerboard.com
Sellboard — это точная служба анализа прибыли для продавцов Amazon с дополнительными инструментами: последующие почтовые кампании, управление запасами, возмещение за утерянные и поврежденные товары и другие ошибки FBA, а также оповещения об изменениях в листинге. Все это начинается с 15 долларов в м...
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® — маркетинговая платформа №1 для малого бизнеса. Все, что вам нужно, от дизайна до маркетинга и CRM — подпитывайте свой бренд®. При поддержке Madwire® «Маркетинг 360» — это сочетание интегрированного маркетингового программного обеспечения (технологий) и профессиональных маркетинговы...
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты,...
ShipStation
shipstation.com
Импортируйте, управляйте и отправляйте свои заказы с помощью ShipStation, выбора №1 среди продавцов электронной коммерции. Мы интегрируемся с более чем 150 наиболее популярными торговыми площадками, корзинами покупок и операторами связи. Кроме того, вы можете иметь столько каналов продаж и операторо...
Spocket
spocket.co
С помощью машинного обучения Spocket совершает революцию на рынке прямой поставки и помогает интернет-торговцам конкурировать с Amazon, устраняя необходимость хранения запасов и сокращая первоначальные затраты для ритейлеров. Spocket позволяет более чем 30 000 предпринимателям на пяти континентах за...
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — это гибкая и масштабируемая финансовая платформа, предоставляющая широкие возможности бухгалтерского учета тысячам компаний по всему миру. Sage Intacct предоставляет любому бухгалтерскому отделу или финансовому отделу ряд основных бухгалтерских приложений, таких как главная книга, кре...
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS предлагает комплексные программные инструменты для 3D-графики, которые позволяют создавать, моделировать, публиковать данные и управлять ими. Продукты SOLIDWORKS просты в освоении и использовании и помогают лучше проектировать продукты.
Big Cartel
bigcartel.com
С 2005 года Большой картель помог людям со всего мира продать свои работы на сумму более 3,5 миллиардов долларов. Мы на 100 % независимы и готовы помочь авторам, художникам, производителям и небольшим брендам открыть магазин и начать зарабатывать на жизнь тем, что они любят. Мы — небольшая сплоченна...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные дан...
Keepa
keepa.com
Keepa хранит историю цен на все товары на Amazon, крупнейшем в мире и пользующемся наибольшим доверием интернет-торговце. Пользователи могут индивидуально отслеживать изменение цен на интересующие их продукты, и Keepa уведомит их, когда цена достигнет заранее определенного порога. Помимо этой функци...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — это облачное программное обеспечение, специализирующееся на выставлении счетов и управлении подписками, с ведущей интеграцией платежного шлюза для облегчения сбора платежей. Он предлагает функции, которые упрощают вашу работу, такие как управление налогами при выставлении счет...
AppMySite
appmysite.com
Создайте приложение с помощью самого мощного конструктора мобильных приложений. AppMySite упрощает разработку приложений. Создавайте собственные мобильные приложения премиум-класса для Android и iOS без написания единой строки кода.
Yotpo
yotpo.com
Маркетинговая платформа удержания электронной коммерции Yotpo помогает брендам любого размера укреплять свои отношения с потребителями. Благодаря унифицированным, основанным на данных решениям для лояльности, маркетинга по SMS и электронной почте, отзывов, подписок и многого другого, Yotpo помогает ...
Pepperi
pepperi.com
Pepperi предоставляет брендам потребительских товаров и оптовикам комплексную торговую платформу B2B, позволяющую последовательно управлять всеми аспектами омниканальных продаж. Предоставляя вам возможность продавать больше, лучше и быстрее, наша платформа уникальным образом сочетает в себе электрон...
PaySimple
paysimple.com
Компании приходят в PaySimple с простой, но важной потребностью — улучшить способ приема платежей. PaySimple, разработанная с учетом уникальных потребностей предприятий, предоставляющих услуги, предоставляет гибкие решения для оплаты и выставления счетов, которые ежедневно предпочитают более 20 000 ...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — дальновидный технологический лидер, стремящийся создать будущее омниканального выполнения заказов. Благодаря нашей непревзойденной сети из более чем 1500 подключенных 3PL-провайдеров и набору интегрированных облачных платформ управления складом, заказами и запасами мы даем возможность сов...
Onfido
onfido.com
Onfido, компания Entrust, помогает предприятиям создавать автоматизированную проверку личности с учетом их уникальных потребностей с помощью комплексного решения для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Мы помогаем более чем 1200 компаниям поддерживать открытые, безопасные и инклюзив...
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...