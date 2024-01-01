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Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения - Канада

Программное обеспечение для электронной коммерции оптимизирует сложный процесс онлайн-продаж, принося пользу потребителям, позволяя профессионалам обеспечивать оптимальный опыт покупок. Поскольку современный процесс онлайн-покупок становится все более сложным, включая множество каналов и множество потребительских решений, программное обеспечение для электронной коммерции обеспечивает плавную интеграцию. Наша категория программного обеспечения для электронной коммерции включает в себя широкий спектр решений, таких как платформы электронной коммерции, платежные шлюзы, программное обеспечение для управления подписками и инструменты живого чата.

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Shopify

Shopify

shopify.com

Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструмент...

Wix

Wix

wix.com

Уверенно создавайте и масштабируйте свой онлайн-бизнес с помощью Wix. Благодаря молниеносной веб-производительности, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуре вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет в рабочем состоянии. И с Wix вы получаете гораздо больше, чем просто кон...

Patreon

Patreon

patreon.com

Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают на Patreon. Благодаря постоянному финансированию они могут уделять больше времени интерактивному взаимо...

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и транс...

Storyly

Storyly

storyly.io

Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты. Storyly Stories расширяют возможности маркетинговых стратегий мобильных брендов, позв...

Podium

Podium

podium.com

Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложе...

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

BuildFire — это самый быстрый и простой способ создания мобильных приложений профессионального уровня для iOS и Android. Эта уникальная платформа «сделай сам» позволяет настраивать каждый аспект вашего приложения без написания кода. Просто перетащите его и создайте приложение с нуля или настройте од...

Printful

Printful

printful.com

Выполнение печати и вышивки на заказ. Продавайте свои дизайны онлайн или распечатывайте их самостоятельно без минимального заказа! Мы автоматически распечатаем и отправим ваши заказы по требованию, и все это под именем вашего бренда. Printful интегрируется с ведущими платформами электронной коммерци...

VistaPrint

VistaPrint

vistaprint.com

Vista — партнер по дизайну и маркетингу миллионов малых предприятий по всему миру. Будучи глобальной компанией, ориентированной на удаленную работу, Vista расширяет свое присутствие: члены ее команды работают более чем в 25 странах. Уже более 20 лет нас вдохновляет малый бизнес, и мы постоянно работ...

Jungle Scout

Jungle Scout

junglescout.com

Jungle Scout — ведущая универсальная платформа для продаж на Amazon. Наша миссия — помочь предпринимателям и брендам построить успешный бизнес на Amazon посредством исследования продуктов, анализа рынка, возможностей управления брендами и листингами и многого другого. С 2015 года мы помогли более 50...

Printify

Printify

printify.com

Продавайте изготовленные на заказ футболки, чехлы для телефонов и более 750 товаров с печатью вашего дизайна по запросу. Мы позаботимся о печати и доставке вашим клиентам.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах....

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

Ecwid от Lightspeed — это самый простой способ добавить интернет-магазин на любую веб-страницу или профиль в социальной сети. Ecwid от Lightspeed, которым пользуются сотни тысяч продавцов в 175 странах, предлагает все необходимое, чтобы связаться с вашими клиентами, где бы они ни находились: лично, ...

Helium 10

Helium 10

helium10.com

Helium 10 — это ведущая универсальная программная платформа, которой доверяют более 2 000 000 предпринимателей, агентств и ведущих мировых брендов в области электронной коммерции, которые обеспечивают рост их бизнеса на Amazon путем предоставления точных решений, основанных на данных. Компания Heliu...

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia — единственная в мире комплексная платформа для поиска и обнаружения ИИ. Наши инженеры изобрели революционное использование искусственного интеллекта для значительного улучшения поиска и обнаружения. Наша запатентованная технология NeuralSearch сочетает в себе векторную обработку естественно...

Klarna

Klarna

klarna.com

Разделите любую покупку на 4 беспроцентных платежа. Онлайн или в магазине — с приложением Klarna это легко.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Aftership - это гонконгская стартап -компания, предлагающая отслеживание отгрузки через модель SaaS (программное обеспечение как услуга). Он был основан после победы в стартап-выходных в Гонконге 2011 и Global Startup Battle 2011. Aftership получила инвестиции в размере 1 миллиона долларов США от ID...

DSers

DSers

dsers.com

Dsers — один из лучших инструментов прямой поставки AliExpress для электронной коммерции, который позволяет обрабатывать оптовые заказы на AliExpress и осуществлять платежи. С помощью Dsers вы можете одним щелчком мыши найти множество поставщиков с AliExpress. Он позволяет вам подключаться к поставщ...

Freemius

Freemius

freemius.com

Freemius — это новый стандарт в продаже программного обеспечения премиум- и условно-бесплатного уровня, плагинов, тем, шаблонов и SaaS.

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

WooCommerce — самый популярный плагин электронной коммерции WordPress. И это доступно бесплатно. Множество функций, идеально интегрированных в ваш собственный веб-сайт WordPress. Добавьте мощные возможности магазина на свой веб-сайт WordPress с помощью нашего бесплатного плагина электронной коммерци...

Shopper Approved

Shopper Approved

shopperapproved.com

С 2010 года Shopper Approved помог более чем 25 000 онлайн-компаний собрать в 10 раз больше оценок и обзоров, чем любая другая онлайн-платформа отзывов. Мы также являемся двукратной обладательницей награды Inc. 500, официальным партнером Google Review и имеем рейтинг A+ BBB. Что действительно отлича...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

Brevo

Brevo

brevo.com

В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...

ZIK Analytics

ZIK Analytics

zikanalytics.com

ZIK Analytics — это ведущая программная платформа для электронной коммерции, которая предлагает набор инструментов, помогающих продавцам eBay находить выгодные товары для продажи, а затем быстро продавать свои товары, размещая их на первой странице. С 2016 года ZIK Analytics помогла более 100 000 та...

Modalyst

Modalyst

modalyst.co

С Modalyst вам не придется вносить первоначальные затраты на складские запасы — покупайте миллионы продуктов в более чем 40 категориях, включая тщательно отобранных поставщиков из США, и отправляйте заказы непосредственно вашим клиентам.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

Программное обеспечение для выставления счетов по подписке, созданное для растущего бизнеса. Управляйте жизненным циклом выставления счетов за подписку вашего клиента от начала до конца. Автоматизируйте регулярное выставление счетов, управляйте подписками, отправляйте профессиональные налоговые сче...

Gelato

Gelato

gelato.com

Gelato — это крупнейшая в мире платформа для местного производства индивидуальных товаров по запросу от имени глобальных продавцов электронной коммерции. Наша миссия — расширить возможности быстро растущей экономики творцов за счет местного производства и мгновенной доставки любого индивидуального т...

Spectrum

Spectrum

spectrum.net

Spectrum является мировым лидером в области 3D-модификации продуктов до заводских настроек, что позволяет брендам внедрять инновации, снижать конкуренцию со сторонними розничными торговцами и увеличивать прибыль и конверсию. Spectrum разрабатывает специальные программы, которые обеспечивают лучшую в...

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot.com — датский веб-сайт, посвященный обзорам потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, програ...

FullStory

FullStory

fullstory.com

Fullstory — это платформа поведенческих данных, которая раскрывает настроения, скрытые между кликами, и раскрывает нерассказанную историю поведения потребителей. Fullstory позволяет командам по продуктам, инженерам и данным связывать сигналы настроений с другими источниками данных, чтобы намеренно р...

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale централизует показатели всех используемых вами инструментов прямо в вашем кармане. Мы упрощаем, информируем и экономим ваше время!

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...

Dopple.ai

Dopple.ai

dopple.ai

Dopple использует инновационные технологии для воплощения продуктов на экране, делая процесс цифровых покупок более быстрым, точным и в целом улучшая качество обслуживания. Наши возможности 3D-визуализации и настройки продуктов интегрируются с другими поставщиками программного обеспечения для создан...

Sketchfab

Sketchfab

sketchfab.com

Решения 3D и AR-визуализации для бизнеса. Sketchfab — это ведущая платформа для публикации, обмена и интеграции интерактивных 3D- и AR-технологий в любом месте в Интернете: на веб-сайтах, платформах электронной коммерции, блогах, статьях и рекламных кампаниях. Посетите нас: Sketchfab.com/enterprise

Sellerboard

Sellerboard

sellerboard.com

Sellboard — это точная служба анализа прибыли для продавцов Amazon с дополнительными инструментами: последующие почтовые кампании, управление запасами, возмещение за утерянные и поврежденные товары и другие ошибки FBA, а также оповещения об изменениях в листинге. Все это начинается с 15 долларов в м...

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Marketing 360® — маркетинговая платформа №1 для малого бизнеса. Все, что вам нужно, от дизайна до маркетинга и CRM — подпитывайте свой бренд®. При поддержке Madwire® «Маркетинг 360» — это сочетание интегрированного маркетингового программного обеспечения (технологий) и профессиональных маркетинговы...

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты,...

ShipStation

ShipStation

shipstation.com

Импортируйте, управляйте и отправляйте свои заказы с помощью ShipStation, выбора №1 среди продавцов электронной коммерции. Мы интегрируемся с более чем 150 наиболее популярными торговыми площадками, корзинами покупок и операторами связи. Кроме того, вы можете иметь столько каналов продаж и операторо...

Spocket

Spocket

spocket.co

С помощью машинного обучения Spocket совершает революцию на рынке прямой поставки и помогает интернет-торговцам конкурировать с Amazon, устраняя необходимость хранения запасов и сокращая первоначальные затраты для ритейлеров. Spocket позволяет более чем 30 000 предпринимателям на пяти континентах за...

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Intacct — это гибкая и масштабируемая финансовая платформа, предоставляющая широкие возможности бухгалтерского учета тысячам компаний по всему миру. Sage Intacct предоставляет любому бухгалтерскому отделу или финансовому отделу ряд основных бухгалтерских приложений, таких как главная книга, кре...

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

SOLIDWORKS предлагает комплексные программные инструменты для 3D-графики, которые позволяют создавать, моделировать, публиковать данные и управлять ими. Продукты SOLIDWORKS просты в освоении и использовании и помогают лучше проектировать продукты.

Big Cartel

Big Cartel

bigcartel.com

С 2005 года Большой картель помог людям со всего мира продать свои работы на сумму более 3,5 миллиардов долларов. Мы на 100 % независимы и готовы помочь авторам, художникам, производителям и небольшим брендам открыть магазин и начать зарабатывать на жизнь тем, что они любят. Мы — небольшая сплоченна...

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные дан...

Keepa

Keepa

keepa.com

Keepa хранит историю цен на все товары на Amazon, крупнейшем в мире и пользующемся наибольшим доверием интернет-торговце. Пользователи могут индивидуально отслеживать изменение цен на интересующие их продукты, и Keepa уведомит их, когда цена достигнет заранее определенного порога. Помимо этой функци...

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Pabbly Subscriptions — это облачное программное обеспечение, специализирующееся на выставлении счетов и управлении подписками, с ведущей интеграцией платежного шлюза для облегчения сбора платежей. Он предлагает функции, которые упрощают вашу работу, такие как управление налогами при выставлении счет...

AppMySite

AppMySite

appmysite.com

Создайте приложение с помощью самого мощного конструктора мобильных приложений. AppMySite упрощает разработку приложений. Создавайте собственные мобильные приложения премиум-класса для Android и iOS без написания единой строки кода.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Маркетинговая платформа удержания электронной коммерции Yotpo помогает брендам любого размера укреплять свои отношения с потребителями. Благодаря унифицированным, основанным на данных решениям для лояльности, маркетинга по SMS и электронной почте, отзывов, подписок и многого другого, Yotpo помогает ...

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Pepperi предоставляет брендам потребительских товаров и оптовикам комплексную торговую платформу B2B, позволяющую последовательно управлять всеми аспектами омниканальных продаж. Предоставляя вам возможность продавать больше, лучше и быстрее, наша платформа уникальным образом сочетает в себе электрон...

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

Компании приходят в PaySimple с простой, но важной потребностью — улучшить способ приема платежей. PaySimple, разработанная с учетом уникальных потребностей предприятий, предоставляющих услуги, предоставляет гибкие решения для оплаты и выставления счетов, которые ежедневно предпочитают более 20 000 ...

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv — дальновидный технологический лидер, стремящийся создать будущее омниканального выполнения заказов. Благодаря нашей непревзойденной сети из более чем 1500 подключенных 3PL-провайдеров и набору интегрированных облачных платформ управления складом, заказами и запасами мы даем возможность сов...

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido, компания Entrust, помогает предприятиям создавать автоматизированную проверку личности с учетом их уникальных потребностей с помощью комплексного решения для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Мы помогаем более чем 1200 компаниям поддерживать открытые, безопасные и инклюзив...

Epicor

Epicor

epicor.com

Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...

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