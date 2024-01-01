Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows, Linux. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения - Бразилия
Программное обеспечение для электронной коммерции оптимизирует сложный процесс онлайн-продаж, принося пользу потребителям, позволяя профессионалам обеспечивать оптимальный опыт покупок. Поскольку современный процесс онлайн-покупок становится все более сложным, включая множество каналов и множество потребительских решений, программное обеспечение для электронной коммерции обеспечивает плавную интеграцию. Наша категория программного обеспечения для электронной коммерции включает в себя широкий спектр решений, таких как платформы электронной коммерции, платежные шлюзы, программное обеспечение для управления подписками и инструменты живого чата.
Отправить новое приложение
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Patreon
patreon.com
Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают на Patreon. Благодаря постоянному финансированию они могут уделять больше времени интерактивному взаимо...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и транс...
ManyChat
manychat.com
Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах....
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (ивр. וויקס.קום) — израильская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая услуги облачной веб-разработки. Он позволяет пользователям создавать веб-сайты HTML5 и мобильные сайты с помощью онлайн-инструментов перетаскивания. Помимо штаб-квартиры и других офисов в Израи...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструмент...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Octadesk
octadesk.com
Превратите каждую услугу в доход От продаж до послепродажного обслуживания. От самого простого до самого сложного сервиса. Самая полная и интегрированная платформа на рынке, позволяющая превратить каждую услугу в возможность получения дохода и возможность порадовать своих клиентов.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты,...
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — самый популярный плагин электронной коммерции WordPress. И это доступно бесплатно. Множество функций, идеально интегрированных в ваш собственный веб-сайт WordPress. Добавьте мощные возможности магазина на свой веб-сайт WordPress с помощью нашего бесплатного плагина электронной коммерци...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
DSers
dsers.com
Dsers — один из лучших инструментов прямой поставки AliExpress для электронной коммерции, который позволяет обрабатывать оптовые заказы на AliExpress и осуществлять платежи. С помощью Dsers вы можете одним щелчком мыши найти множество поставщиков с AliExpress. Он позволяет вам подключаться к поставщ...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные дан...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce — это комплексная платформа электронной коммерции, которая позволяет предприятиям создавать интернет-магазины и управлять ими, принимать заказы, отслеживать запасы, обрабатывать платежи, управлять доставкой и с легкостью продвигать свой бренд. Благодаря глобальному охвату и доступности...
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS предлагает комплексные программные инструменты для 3D-графики, которые позволяют создавать, моделировать, публиковать данные и управлять ими. Продукты SOLIDWORKS просты в освоении и использовании и помогают лучше проектировать продукты.
Bright Data
brightdata.com
Являясь аналитическим продуктом Bright Data, мы используем беспрецедентный масштаб, технологии и глобальный охват крупнейшей в мире платформы сбора данных. Наш уникальный доступ позволяет брендам и ритейлерам всех видов получать комплексную информацию в режиме реального времени об онлайн-рынках и ко...
Heap
heap.io
Heap — единственная платформа цифровой аналитики, которая дает вам полное представление о цифровых путешествиях ваших клиентов, поэтому вы можете быстро улучшить конверсию, удержание и удовлетворенность клиентов. - Улучшайте качество обслуживания клиентов: точно определяйте, с чем пользователи сталк...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta предоставляет комплексную платформу электронной коммерции более чем 60 000 партнерам, которые продают цифровые продукты и услуги более чем 5,5 миллионам малых и средних предприятий (SMB) по всему миру. В число этих партнеров входят маркетинговые агентства, независимые поставщики программног...
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — это продвинутый инструмент для экспериментов, который в основном используется агентствами, командами разработчиков и продуктов, которые хотят проводить сложные эксперименты, а также маркетологами, которым требуется минимальная помощь со стороны ИТ-отдела. Мы выделяемся: мы дейс...
Olist
olist.com
Создано для тех, кто ищет лучшие технологии, инструменты и интеграции в онлайн-продажах. Ускорьте свой бизнес, развивайтесь в сфере электронной коммерции.
Printify
printify.com
Продавайте изготовленные на заказ футболки, чехлы для телефонов и более 750 товаров с печатью вашего дизайна по запросу. Мы позаботимся о печати и доставке вашим клиентам.
Printful
printful.com
Выполнение печати и вышивки на заказ. Продавайте свои дизайны онлайн или распечатывайте их самостоятельно без минимального заказа! Мы автоматически распечатаем и отправим ваши заказы по требованию, и все это под именем вашего бренда. Printful интегрируется с ведущими платформами электронной коммерци...
Ecwid
ecwid.com
Ecwid от Lightspeed — это самый простой способ добавить интернет-магазин на любую веб-страницу или профиль в социальной сети. Ecwid от Lightspeed, которым пользуются сотни тысяч продавцов в 175 странах, предлагает все необходимое, чтобы связаться с вашими клиентами, где бы они ни находились: лично, ...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple использует инновационные технологии для воплощения продуктов на экране, делая процесс цифровых покупок более быстрым, точным и в целом улучшая качество обслуживания. Наши возможности 3D-визуализации и настройки продуктов интегрируются с другими поставщиками программного обеспечения для создан...
Sketchfab
sketchfab.com
Решения 3D и AR-визуализации для бизнеса. Sketchfab — это ведущая платформа для публикации, обмена и интеграции интерактивных 3D- и AR-технологий в любом месте в Интернете: на веб-сайтах, платформах электронной коммерции, блогах, статьях и рекламных кампаниях. Посетите нас: Sketchfab.com/enterprise
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малым предприятиям, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящи...
Debutify
debutify.com
Debutify — это идеальное комплексное решение для современного бренда электронной коммерции. Благодаря набору приложений, оптимизированных для конверсии, он упрощает запуск, управление и масштабирование любого бренда. Вот почему многие бренды DTC по всему миру доверились Debutify. Каждый продукт Debu...
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — это гибкая и масштабируемая финансовая платформа, предоставляющая широкие возможности бухгалтерского учета тысячам компаний по всему миру. Sage Intacct предоставляет любому бухгалтерскому отделу или финансовому отделу ряд основных бухгалтерских приложений, таких как главная книга, кре...
BigCommerce
bigcommerce.com
О BigCommerce BigCommerce (Nasdaq: BIGC) — это ведущая платформа электронной коммерции с открытым программным обеспечением как услуга (SaaS), которая позволяет торговцам всех размеров строить, внедрять инновации и развивать свой бизнес в Интернете. BigCommerce предоставляет продавцам сложную функцио...
BuildFire
buildfire.com
BuildFire — это самый быстрый и простой способ создания мобильных приложений профессионального уровня для iOS и Android. Эта уникальная платформа «сделай сам» позволяет настраивать каждый аспект вашего приложения без написания кода. Просто перетащите его и создайте приложение с нуля или настройте од...
FullStory
fullstory.com
Fullstory — это платформа поведенческих данных, которая раскрывает настроения, скрытые между кликами, и раскрывает нерассказанную историю поведения потребителей. Fullstory позволяет командам по продуктам, инженерам и данным связывать сигналы настроений с другими источниками данных, чтобы намеренно р...
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack — самый быстрый конвертер PDF в флипбук на рынке. Оживите свои PDF-файлы, превратив их в реалистичные публикации с эффектом 3D-переворачивания страниц. Кроме того, вы можете использовать нашу Студию дизайна, чтобы легко создавать интересные флипбуки с нуля. Предоставьте свои печатные катал...
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — это платформа цифровой электронной коммерции, созданная для быстрорастущих предпринимателей. Предприниматели могут создать интернет-магазин, продавать цифровые продукты, принимать платежи, блокировать мошенничество и анализировать данные клиентов — от программного обеспечения до сообществ...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.
2Checkout
2checkout.com
2Checkout — это поставщик цифровой коммерции и платежей, который помогает компаниям продавать свои продукты и услуги по нескольким каналам, привлекать клиентов из нескольких точек соприкосновения, увеличивать удержание клиентов и доходов, использовать более разумные варианты оплаты и модели выставле...
Coohom
coohom.com
Программное обеспечение для 3D-рендеринга и визуализации продуктов с мощными функциями AR и VR, предназначенное для дизайна интерьера, домашнего декора, кухни и ванной, гостиничного бизнеса, освещения, благоустройства дома, реконструкции и строительства! Превратите розничную торговлю, производство и...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 бренд...
SendOwl
sendowl.com
Все, что вам нужно для продажи чего-либо цифрового в любом месте в Интернете — аудиокниги, электронные книги, фотографии, программное обеспечение, членство, билеты на мероприятия, онлайн-курсы и многое другое.
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy — это универсальная платформа для ведения вашего SaaS-бизнеса. Платежи, подписки, глобальное налоговое соблюдение, предотвращение мошенничества, мультивалютная поддержка, восстановление неудачных платежей, интеграция PayPal и многое другое. Мы делаем ведение вашего бизнеса по разработк...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub предоставляет комплексное решение для расчета соотношения цены и дохода, предназначенное для ускорения процессов продаж. DealHub — единственный коммерческий механизм с низким кодом, который сочетает в себе настраиваемость и гибкость бизнеса. Он позволяет лидерам среднего бизнеса и предприяти...
Perpetua
perpetua.io
Универсальная розничная медиа-платформа Perpetua помогает брендам вывести эффективность рекламы на новый уровень. Мы предоставляем вам инструменты, средства автоматизации и контроля, необходимые для полной реализации вашего рекламного потенциала на Amazon, Walmart, Instacart и других платформах.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это платформа для общения с клиентами, которая помогает компаниям продавать и поддерживать своих клиентов через WhatsApp и другие каналы социальных сообщений. Основные функции: - Общий почтовый ящик группы с двусторонним обменом сообщениями - Чат-бот WhatsApp - Трансляции WhatsApp и массов...
Freemius
freemius.com
Freemius — это новый стандарт в продаже программного обеспечения премиум- и условно-бесплатного уровня, плагинов, тем, шаблонов и SaaS.
Sellfy
sellfy.com
Sellfy — это простая платформа электронной коммерции для авторов, желающих продавать цифровые, физические продукты, продукты по подписке и продукты для печати по требованию в красивом интернет-магазине. Sellfy позаботится о технической части вашего бизнеса, чтобы у вас было больше времени, чтобы сос...
Recurly
recurly.com
Тысячи инновационных компаний в сфере цифровых медиа, потокового вещания, издательского дела, SaaS, образования, потребительских товаров и профессиональных услуг полагаются на Recurly, чтобы обеспечить трансформационный рост с помощью подписок. Универсальная интегрированная платформа Recurly устраня...
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget — это бесплатный плагин виджетов для веб-сайта, позволяющий повысить вовлеченность клиентов и построить последовательный путь к ним с помощью основных инструментов, доступных для вас «из коробки»: — Карточка контакта, дающая вашим клиентам возможность оставить вам сообщение, которое будет...
Qonversion
qonversion.io
Платформа монетизации подписки внутри приложения для мобильных приложений: - Кросс-платформенная инфраструктура подписки внутри приложения - Аналитика подписок - A/B-тестирование монетизации Все в одном месте, чтобы помочь вам быстрее развивать свое приложение. Qonversion позволяет быстро внедрить п...
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality — сервисная компания, которая помогает брендам отслеживать и обеспечивать соблюдение политики минимальной рекламируемой цены (MAP). Наши продуманные процессы и онлайн-инструменты отражают уникальный уровень опыта нашей команды и понимание ландшафта онлайн-торговли.
Buzops
buzops.com
Buzops — это больше, чем просто система управления тренажерным залом. Мы — единая команда, миссия которой — расширять возможности владельцев спортивных залов и быть преданным партнером в повышении эффективности и роста вашего фитнес-бизнеса. В 2009 году Майкл основал компанию по индивидуальному обуч...
Malomo
gomalomo.com
Создавайте свой бренд с каждой поставкой. Фирменное отслеживание заказов, которое привлекает постоянных клиентов, сокращает количество билетов WISMO и дает вам ценную информацию о операторах связи.