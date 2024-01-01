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Программное обеспечение для электронной коммерции - Самые популярные приложения - Австралия
Программное обеспечение для электронной коммерции оптимизирует сложный процесс онлайн-продаж, принося пользу потребителям, позволяя профессионалам обеспечивать оптимальный опыт покупок. Поскольку современный процесс онлайн-покупок становится все более сложным, включая множество каналов и множество потребительских решений, программное обеспечение для электронной коммерции обеспечивает плавную интеграцию. Наша категория программного обеспечения для электронной коммерции включает в себя широкий спектр решений, таких как платформы электронной коммерции, платежные шлюзы, программное обеспечение для управления подписками и инструменты живого чата.
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструмент...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (ивр. וויקס.קום) — израильская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая услуги облачной веб-разработки. Он позволяет пользователям создавать веб-сайты HTML5 и мобильные сайты с помощью онлайн-инструментов перетаскивания. Помимо штаб-квартиры и других офисов в Израи...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...
Patreon
patreon.com
Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают на Patreon. Благодаря постоянному финансированию они могут уделять больше времени интерактивному взаимо...
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и транс...
Sellix
sellix.io
Sellix — это SaaS-платформа электронной коммерции для предприятий и частных лиц. Мы позволяем клиентам регистрироваться и создавать свои цифровые товары (например, Shopify). Затем мы обеспечиваем все, от платежных шлюзов до нижележащей инфраструктуры. Наши предложения криптовалюты являются ключевой ...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...
AppMySite
appmysite.com
Создайте приложение с помощью самого мощного конструктора мобильных приложений. AppMySite упрощает разработку приложений. Создавайте собственные мобильные приложения премиум-класса для Android и iOS без написания единой строки кода.
Algolia
algolia.com
Algolia — единственная в мире комплексная платформа для поиска и обнаружения ИИ. Наши инженеры изобрели революционное использование искусственного интеллекта для значительного улучшения поиска и обнаружения. Наша запатентованная технология NeuralSearch сочетает в себе векторную обработку естественно...
Printify
printify.com
Продавайте изготовленные на заказ футболки, чехлы для телефонов и более 750 товаров с печатью вашего дизайна по запросу. Мы позаботимся о печати и доставке вашим клиентам.
Sketchfab
sketchfab.com
Решения 3D и AR-визуализации для бизнеса. Sketchfab — это ведущая платформа для публикации, обмена и интеграции интерактивных 3D- и AR-технологий в любом месте в Интернете: на веб-сайтах, платформах электронной коммерции, блогах, статьях и рекламных кампаниях. Посетите нас: Sketchfab.com/enterprise
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — самый популярный плагин электронной коммерции WordPress. И это доступно бесплатно. Множество функций, идеально интегрированных в ваш собственный веб-сайт WordPress. Добавьте мощные возможности магазина на свой веб-сайт WordPress с помощью нашего бесплатного плагина электронной коммерци...
Klarna
klarna.com
Разделите любую покупку на 4 беспроцентных платежа. Онлайн или в магазине — с приложением Klarna это легко.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista — партнер по дизайну и маркетингу миллионов малых предприятий по всему миру. Будучи глобальной компанией, ориентированной на удаленную работу, Vista расширяет свое присутствие: члены ее команды работают более чем в 25 странах. Уже более 20 лет нас вдохновляет малый бизнес, и мы постоянно работ...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — это облачное программное обеспечение, специализирующееся на выставлении счетов и управлении подписками, с ведущей интеграцией платежного шлюза для облегчения сбора платежей. Он предлагает функции, которые упрощают вашу работу, такие как управление налогами при выставлении счет...
ManyChat
manychat.com
Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах....
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Printful
printful.com
Выполнение печати и вышивки на заказ. Продавайте свои дизайны онлайн или распечатывайте их самостоятельно без минимального заказа! Мы автоматически распечатаем и отправим ваши заказы по требованию, и все это под именем вашего бренда. Printful интегрируется с ведущими платформами электронной коммерци...
Zoho Billing
zoho.com
Программное обеспечение для выставления счетов по подписке, созданное для растущего бизнеса. Управляйте жизненным циклом выставления счетов за подписку вашего клиента от начала до конца. Автоматизируйте регулярное выставление счетов, управляйте подписками, отправляйте профессиональные налоговые сче...
Spott
spott.ai
Чтобы добиться успеха в Интернете, вам нужно очень хорошо делать три вещи. 1. Создавайте отличный контент. 2. Обязательно публикуйте его на тех каналах, на которых присутствует ваша аудитория. 3. Убедитесь, что после того, как вы вдохновили свою аудиторию, вы позволяете им действовать в соответствии...
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple использует инновационные технологии для воплощения продуктов на экране, делая процесс цифровых покупок более быстрым, точным и в целом улучшая качество обслуживания. Наши возможности 3D-визуализации и настройки продуктов интегрируются с другими поставщиками программного обеспечения для создан...
AfterShip
aftership.com
AfterShip — стартап-компания из Гонконга, предлагающая отслеживание поставок по модели SaaS (программное обеспечение как услуга). Компания была основана после победы на Startup Weekend Hong Kong 2011 и Global Startup Battle 2011. В мае 2014 года AfterShip получила инвестиции серии A в размере 1 милл...
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — это платформа цифровой электронной коммерции, созданная для быстрорастущих предпринимателей. Предприниматели могут создать интернет-магазин, продавать цифровые продукты, принимать платежи, блокировать мошенничество и анализировать данные клиентов — от программного обеспечения до сообществ...
Ecwid
ecwid.com
Ecwid от Lightspeed — это самый простой способ добавить интернет-магазин на любую веб-страницу или профиль в социальной сети. Ecwid от Lightspeed, которым пользуются сотни тысяч продавцов в 175 странах, предлагает все необходимое, чтобы связаться с вашими клиентами, где бы они ни находились: лично, ...
ShipStation
shipstation.com
Импортируйте, управляйте и отправляйте свои заказы с помощью ShipStation, выбора №1 среди продавцов электронной коммерции. Мы интегрируемся с более чем 150 наиболее популярными торговыми площадками, корзинами покупок и операторами связи. Кроме того, вы можете иметь столько каналов продаж и операторо...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
BigCommerce
bigcommerce.com
О BigCommerce BigCommerce (Nasdaq: BIGC) — это ведущая платформа электронной коммерции с открытым программным обеспечением как услуга (SaaS), которая позволяет торговцам всех размеров строить, внедрять инновации и развивать свой бизнес в Интернете. BigCommerce предоставляет продавцам сложную функцио...
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack — самый быстрый конвертер PDF в флипбук на рынке. Оживите свои PDF-файлы, превратив их в реалистичные публикации с эффектом 3D-переворачивания страниц. Кроме того, вы можете использовать нашу Студию дизайна, чтобы легко создавать интересные флипбуки с нуля. Предоставьте свои печатные катал...
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать с максимальной отдачей. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это платформа взаимодействия с клиентами, основанная на аналитике, которой доверяют более 1200 мировых потребительских брендов, таких как Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel и других. Бренды, ориентированные на цифровые технологи...
Pepperi
pepperi.com
Pepperi предоставляет брендам потребительских товаров и оптовикам комплексную торговую платформу B2B, позволяющую последовательно управлять всеми аспектами омниканальных продаж. Предоставляя вам возможность продавать больше, лучше и быстрее, наша платформа уникальным образом сочетает в себе электрон...
Marketing 360
marketing360.com
Компания Marketing 360® была основана в 2009 году отцом и сыном Джо и Джей Би Келлоггами с целью изменить ситуацию к лучшему, помогая малым предприятиям расти и расти их местным сообществам. Сейчас компания Marketing 360, расположенная в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, и Остине, штат Техас, насчитывае...
Convictional
convictional.com
Convictional помогает признанным ритейлерам запускать новые программы перекрестных продаж, прямых поставок и торговых площадок. Наша платформа используется розничными торговцами для поиска, подключения и заключения сделок с любым поставщиком, включая нашу сеть, состоящую из более чем 5000 курируемых...
Ratingful
ratingful.com
Улучшите свою репутацию в Интернете и получите больше 5-звездочных обзоров Google с помощью Ratingful. Наша платформа упрощает процесс запроса отзывов от клиентов, защиту ваших рейтингов, выделение лучших отзывов и мониторинг вашей цифровой репутации. Вы также можете отвечать на отзывы Google и Face...
DSers
dsers.com
Dsers — один из лучших инструментов прямой поставки AliExpress для электронной коммерции, который позволяет обрабатывать оптовые заказы на AliExpress и осуществлять платежи. С помощью Dsers вы можете одним щелчком мыши найти множество поставщиков с AliExpress. Он позволяет вам подключаться к поставщ...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout — ведущая универсальная платформа для продаж на Amazon. Наша миссия — помочь предпринимателям и брендам построить успешный бизнес на Amazon посредством исследования продуктов, анализа рынка, возможностей управления брендами и листингами и многого другого. С 2015 года мы помогли более 50...
Big Cartel
bigcartel.com
С 2005 года Большой картель помог людям со всего мира продать свои работы на сумму более 3,5 миллиардов долларов. Мы на 100 % независимы и готовы помочь авторам, художникам, производителям и небольшим брендам открыть магазин и начать зарабатывать на жизнь тем, что они любят. Мы — небольшая сплоченна...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные дан...
Dropified
dropified.com
Dropified позволяет вам автоматизировать свой бизнес по прямым поставкам на eBay/AliExpress или запустить добавки под вашим собственным брендом, которые будут доставляться вашим клиентам напрямую.
Webgility
webgility.com
Webgility — это гибкое и мощное программное обеспечение для автоматизации электронной коммерции, которое соединяет все ваши магазины и торговые площадки электронной коммерции, систему торговых точек, платформу доставки и многое другое с QuickBooks Online, QuickBooks Desktop и NetSuite — без необходи...
Gelato
gelato.com
Gelato — это крупнейшая в мире платформа для местного производства индивидуальных товаров по запросу от имени глобальных продавцов электронной коммерции. Наша миссия — расширить возможности быстро растущей экономики творцов за счет местного производства и мгновенной доставки любого индивидуального т...
OpenCart
opencart.com
Opencart — это простая в использовании, мощная программа управления интернет-магазином с открытым исходным кодом, которая может управлять несколькими интернет-магазинами из единого серверного интерфейса. Административную область, просто заполнив формы и нажав «Сохранить». Существует множество профес...
Bright Data
brightdata.com
Являясь аналитическим продуктом Bright Data, мы используем беспрецедентный масштаб, технологии и глобальный охват крупнейшей в мире платформы сбора данных. Наш уникальный доступ позволяет брендам и ритейлерам всех видов получать комплексную информацию в режиме реального времени об онлайн-рынках и ко...
Kalodata
kalodata.com
Kalodata — это инструмент анализа и анализа данных для магазина TikTok. Предоставляя информацию о трендовых продуктах, талантливых влиятельных лицах, популярных коротких видеороликах, качественных прямых трансляциях, исследованиях рынка, конкурентном анализе, мы можем помочь продавцам магазинов/брен...
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat предоставляет профессиональные решения для чат-коммерции широкому кругу розничных продавцов в Гонконге, Тайване, Сингапуре, Малайзии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как официальный поставщик бизнес-решений WhatsApp и официальный партнер Meta и LINE, мы предлагаем передовые бизнес-решения ...
Subbly
subbly.co
Subbly — мировой лидер в сфере коммерции по подписке. Мы гордимся тем, что являемся единственной в мире платформой, ориентированной на подписку™, созданной для компаний (и вместе с ними), которые ставят подписку на первое место. Subbly решает уникальные проблемы, с которыми не могут справиться други...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji — это омниканальная служба обмена сообщениями, которая позволяет любому клиенту и сотруднику использовать повседневные приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp Business. Никаких ИТ-навыков не требуется. Нет мобильного приложения для скачивания.
CustomCat
customcat.com
Создавайте и продавайте нестандартные продукты, развивайте свой бренд и зарабатывайте свои награды с помощью CustomCat!
Spectrum
spectrum.net
Spectrum является мировым лидером в области 3D-модификации продуктов до заводских настроек, что позволяет брендам внедрять инновации, снижать конкуренцию со сторонними розничными торговцами и увеличивать прибыль и конверсию. Spectrum разрабатывает специальные программы, которые обеспечивают лучшую в...
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты,...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
Helium 10
helium10.com
Helium 10 — это ведущая универсальная программная платформа, которой доверяют более 2 000 000 предпринимателей, агентств и ведущих мировых брендов в области электронной коммерции, которые обеспечивают рост их бизнеса на Amazon путем предоставления точных решений, основанных на данных. Компания Heliu...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com — датский веб-сайт, посвященный обзорам потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, програ...