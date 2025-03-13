Программное обеспечение для поиска в электронной коммерции - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для поиска в электронной коммерции расширяет возможности онлайн-покупателей, упрощая поиск товаров, соответствующих их потребностям. Он анализирует и индексирует данные о товарах и другую информацию электронной коммерции, упрощая процесс поиска для покупателей. Это программное обеспечение также предлагает интеллектуальные рекомендации по продуктам, помогает уменьшить количество брошенных корзин, улучшает взаимодействие с клиентами и увеличивает доход. Информация и анализ, предоставляемые этим программным обеспечением, которые в первую очередь используются мерчендайзерами и администраторами платформ электронной коммерции, также помогают командам по маркетингу и продажам совершенствовать свои стратегии для увеличения доходов.
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Algolia
algolia.com
Algolia — платформа для поиска и обнаружения на основе ИИ, обрабатывающая миллиарды запросов и помогающая компаниям улучшать пользовательский опыт.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.
Coveo
coveo.com
Coveo — облачная платформа, улучшающая цифровые взаимодействия с помощью поиска, аналитики и ИИ для персонализированной информации и рекомендаций.
AddSearch
addsearch.com
AddSearch — это решение для быстрого и настраиваемого поиска на сайтах, поддерживающее интеграцию с различными платформами и обеспечивающее точные результаты поиска.
Yext
yext.com
Yext — платформа для управления цифровым присутствием, позволяющая компаниям оптимизировать свои списки, отзывы и контент на различных платформах.
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec — это поисковая система, позволяющая быстро добавлять результаты поиска на сайт с мощными опциями настройки и функциями автозавершения и голосового поиска.
Syte
syte.ai
Syte - платформа для поиска продуктов в eCommerce, использующая визуальный ИИ для оптимизации поиска, персонализации и автоматической маркировки товаров.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider — облачный поисковый движок для сайтов, позволяющий создавать индивидуизированный поиск и улучшать пользовательский опыт.
Typesense Cloud
cloud.typesense.org
Typesense Cloud — это облачная поисковая система, обеспечивающая быстрый и релевантный поиск с поддержкой масштабируемости и сложных функций.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — платформа, обеспечивающая персонализированные клиентские путешествия в электронной коммерции через инструменты поиска, контента и автоматизации.
Findify
findify.io
Findify - платформа для поиска и персонализации в электронной коммерции, использующая обработку естественного языка и алгоритмы для улучшения покупок и взаимодействия с клиентами.
Doofinder
doofinder.com
Doofinder - это интеллектуальный поисковый движок для электронной коммерции, который улучшает результаты поиска и видимость продуктов в реальном времени.
LupaSearch
lupasearch.com
LupaSearch — AI-система векторного поиска, улучшающая результаты поиска на сайтах и увеличивающая конверсию покупок на 20%.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring - это система для поиска и мерчендайзинга в интернет-магазинах, которая улучшает обнаружение продуктов и персонализирует покупки.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity – приложение для интеллектуальной персонализации интернет-магазинов, повышающее доход и конверсию с помощью персонализированного контента и рекомендаций.
Constructor
constructor.io
Constructor - платформа для улучшения поиска и рекомендаций продуктов в электронной коммерции, используя машинное обучение и анализ данных в реальном времени.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch - это платформа для персонализированного поиска и рекомендаций, использующая ИИ для улучшения взаимодействия пользователей и увеличения продаж в электронной торговле.
Klevu
klevu.com
Klevu — платформа для поиска и обнаружения продуктов в электронной коммерции, использующая ИИ и NLP для улучшения релевантных результатов и повышения конверсии.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire - приложение для оптимизации пользовательского пути и повышения конверсии на веб-сайте, предлагающее анализ данных и персонализацию контента.
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox — это приложение для улучшения поиска и навигации в интернет-магазинах, предлагающее персонализированные рекомендации и анализ данных для повышения конверсии.
Okkular.io
okkular.io
Okkular.io помогает розничной торговле в моде и мебели автоматизировать процесс тегирования товаров с использованием технологий глубокого обучения.
Loop54
loop54.com
Loop54 — платформа для персонализированного поиска и навигации по сайтам электронной коммерции на основе ИИ, повышающая конверсии и удовлетворенность клиентов.
Relewise
relewise.com
Relewise — это платформа персонализации, которая анализирует поведение пользователей и предлагает индивидуальные рекомендации, улучшая опыт покупок в электронной коммерции.
Nosto
nosto.com
Nosto — платформа для управления опытом покупок, которая помогает брендам персонализировать онлайн-продажи и оптимизировать конверсии с использованием данных в реальном времени.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle.ai генерирует данные о товарах для электронной коммерции, улучшая поиск и рекомендации на сайтах брендов и ритейлеров.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — это платформа для поиска и обнаружения продуктов, улучшающая опыт электронной коммерции с помощью AI, аналитики и персонализированных инструментов.
Segmentify
segmentify.com
Segmentify - это платформа, использующая ИИ для персонализации опыта покупок в электронной коммерции, предлагающая рекомендации, фильтрацию и многоканальный маркетинг.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance предлагает инструменты для персонализации взаимодействия с клиентами и рекомендаций, используя анализ данных для улучшения маркетинга и удовлетворенности.
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