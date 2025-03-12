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Программное обеспечение для поиска в электронной коммерции
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Программное обеспечение для поиска в электронной коммерции - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для поиска в электронной коммерции расширяет возможности онлайн-покупателей, упрощая поиск товаров, соответствующих их потребностям. Он анализирует и индексирует данные о товарах и другую информацию электронной коммерции, упрощая процесс поиска для покупателей. Это программное обеспечение также предлагает интеллектуальные рекомендации по продуктам, помогает уменьшить количество брошенных корзин, улучшает взаимодействие с клиентами и увеличивает доход. Информация и анализ, предоставляемые этим программным обеспечением, которые в первую очередь используются мерчендайзерами и администраторами платформ электронной коммерции, также помогают командам по маркетингу и продажам совершенствовать свои стратегии для увеличения доходов.

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Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia — платформа для поиска и обнаружения на основе ИИ, обрабатывающая миллиарды запросов и помогающая компаниям улучшать пользовательский опыт.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo — облачная платформа, улучшающая цифровые взаимодействия с помощью поиска, аналитики и ИИ для персонализированной информации и рекомендаций.

AddSearch

AddSearch

addsearch.com

AddSearch — это решение для быстрого и настраиваемого поиска на сайтах, поддерживающее интеграцию с различными платформами и обеспечивающее точные результаты поиска.

Yext

Yext

yext.com

Yext — платформа для управления цифровым присутствием, позволяющая компаниям оптимизировать свои списки, отзывы и контент на различных платформах.

ExpertRec

ExpertRec

expertrec.com

Expertrec — это поисковая система, позволяющая быстро добавлять результаты поиска на сайт с мощными опциями настройки и функциями автозавершения и голосового поиска.

Syte

Syte

syte.ai

Syte - платформа для поиска продуктов в eCommerce, использующая визуальный ИИ для оптимизации поиска, персонализации и автоматической маркировки товаров.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider — облачный поисковый движок для сайтов, позволяющий создавать индивидуизированный поиск и улучшать пользовательский опыт.

Typesense Cloud

Typesense Cloud

cloud.typesense.org

Typesense Cloud — это облачная поисковая система, обеспечивающая быстрый и релевантный поиск с поддержкой масштабируемости и сложных функций.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach — платформа, обеспечивающая персонализированные клиентские путешествия в электронной коммерции через инструменты поиска, контента и автоматизации.

Findify

Findify

findify.io

Findify - платформа для поиска и персонализации в электронной коммерции, использующая обработку естественного языка и алгоритмы для улучшения покупок и взаимодействия с клиентами.

Doofinder

Doofinder

doofinder.com

Doofinder - это интеллектуальный поисковый движок для электронной коммерции, который улучшает результаты поиска и видимость продуктов в реальном времени.

LupaSearch

LupaSearch

lupasearch.com

LupaSearch — AI-система векторного поиска, улучшающая результаты поиска на сайтах и увеличивающая конверсию покупок на 20%.

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

Searchspring - это система для поиска и мерчендайзинга в интернет-магазинах, которая улучшает обнаружение продуктов и персонализирует покупки.

PureClarity

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity – приложение для интеллектуальной персонализации интернет-магазинов, повышающее доход и конверсию с помощью персонализированного контента и рекомендаций.

Constructor

Constructor

constructor.io

Constructor - платформа для улучшения поиска и рекомендаций продуктов в электронной коммерции, используя машинное обучение и анализ данных в реальном времени.

Hawksearch

Hawksearch

hawksearch.com

Hawksearch - это платформа для персонализированного поиска и рекомендаций, использующая ИИ для улучшения взаимодействия пользователей и увеличения продаж в электронной торговле.

Klevu

Klevu

klevu.com

Klevu — платформа для поиска и обнаружения продуктов в электронной коммерции, использующая ИИ и NLP для улучшения релевантных результатов и повышения конверсии.

Salesfire

Salesfire

salesfire.co.uk

Salesfire - приложение для оптимизации пользовательского пути и повышения конверсии на веб-сайте, предлагающее анализ данных и персонализацию контента.

Prefixbox

Prefixbox

prefixbox.com

Prefixbox — это приложение для улучшения поиска и навигации в интернет-магазинах, предлагающее персонализированные рекомендации и анализ данных для повышения конверсии.

Okkular.io

Okkular.io

okkular.io

Okkular.io помогает розничной торговле в моде и мебели автоматизировать процесс тегирования товаров с использованием технологий глубокого обучения.

Loop54

Loop54

loop54.com

Loop54 — платформа для персонализированного поиска и навигации по сайтам электронной коммерции на основе ИИ, повышающая конверсии и удовлетворенность клиентов.

Relewise

Relewise

relewise.com

Relewise — это платформа персонализации, которая анализирует поведение пользователей и предлагает индивидуальные рекомендации, улучшая опыт покупок в электронной коммерции.

Nosto

Nosto

nosto.com

Nosto — платформа для управления опытом покупок, которая помогает брендам персонализировать онлайн-продажи и оптимизировать конверсии с использованием данных в реальном времени.

Pixyle.ai

Pixyle.ai

pixyle.ai

Pixyle.ai генерирует данные о товарах для электронной коммерции, улучшая поиск и рекомендации на сайтах брендов и ритейлеров.

Luigi's Box

Luigi's Box

luigisbox.com

Luigi's Box — это платформа для поиска и обнаружения продуктов, улучшающая опыт электронной коммерции с помощью AI, аналитики и персонализированных инструментов.

Segmentify

Segmentify

segmentify.com

Segmentify - это платформа, использующая ИИ для персонализации опыта покупок в электронной коммерции, предлагающая рекомендации, фильтрацию и многоканальный маркетинг.

RichRelevance

RichRelevance

richrelevance.com

RichRelevance предлагает инструменты для персонализации взаимодействия с клиентами и рекомендаций, используя анализ данных для улучшения маркетинга и удовлетворенности.

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Программное обеспечение для поиска в электронной коммерции - Самые популярные приложения - WebCatalog