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Программное обеспечение для поиска в электронной коммерции
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Программное обеспечение для поиска в электронной коммерции - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для поиска в электронной коммерции расширяет возможности онлайн-покупателей, упрощая поиск товаров, соответствующих их потребностям. Он анализирует и индексирует данные о товарах и другую информацию электронной коммерции, упрощая процесс поиска для покупателей. Это программное обеспечение также предлагает интеллектуальные рекомендации по продуктам, помогает уменьшить количество брошенных корзин, улучшает взаимодействие с клиентами и увеличивает доход. Информация и анализ, предоставляемые этим программным обеспечением, которые в первую очередь используются мерчендайзерами и администраторами платформ электронной коммерции, также помогают командам по маркетингу и продажам совершенствовать свои стратегии для увеличения доходов.

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Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia — платформа для поиска и обнаружения на основе ИИ, обрабатывающая миллиарды запросов и помогающая компаниям улучшать пользовательский опыт.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo — облачная платформа, улучшающая цифровые взаимодействия с помощью поиска, аналитики и ИИ для персонализированной информации и рекомендаций.

AddSearch

AddSearch

addsearch.com

AddSearch — это решение для быстрого и настраиваемого поиска на сайтах, поддерживающее интеграцию с различными платформами и обеспечивающее точные результаты поиска.

Yext

Yext

yext.com

Yext — платформа для управления цифровым присутствием, позволяющая компаниям оптимизировать свои списки, отзывы и контент на различных платформах.

ExpertRec

ExpertRec

expertrec.com

Expertrec — это поисковая система, позволяющая быстро добавлять результаты поиска на сайт с мощными опциями настройки и функциями автозавершения и голосового поиска.

Syte

Syte

syte.ai

Syte - платформа для поиска продуктов в eCommerce, использующая визуальный ИИ для оптимизации поиска, персонализации и автоматической маркировки товаров.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider — облачный поисковый движок для сайтов, позволяющий создавать индивидуизированный поиск и улучшать пользовательский опыт.

Typesense Cloud

Typesense Cloud

cloud.typesense.org

Typesense Cloud — это облачная поисковая система, обеспечивающая быстрый и релевантный поиск с поддержкой масштабируемости и сложных функций.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach — платформа, обеспечивающая персонализированные клиентские путешествия в электронной коммерции через инструменты поиска, контента и автоматизации.

Findify

Findify

findify.io

Findify - платформа для поиска и персонализации в электронной коммерции, использующая обработку естественного языка и алгоритмы для улучшения покупок и взаимодействия с клиентами.

Doofinder

Doofinder

doofinder.com

Doofinder - это интеллектуальный поисковый движок для электронной коммерции, который улучшает результаты поиска и видимость продуктов в реальном времени.

LupaSearch

LupaSearch

lupasearch.com

LupaSearch — AI-система векторного поиска, улучшающая результаты поиска на сайтах и увеличивающая конверсию покупок на 20%.

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

Searchspring - это система для поиска и мерчендайзинга в интернет-магазинах, которая улучшает обнаружение продуктов и персонализирует покупки.

PureClarity

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity – приложение для интеллектуальной персонализации интернет-магазинов, повышающее доход и конверсию с помощью персонализированного контента и рекомендаций.

Constructor

Constructor

constructor.io

Constructor - платформа для улучшения поиска и рекомендаций продуктов в электронной коммерции, используя машинное обучение и анализ данных в реальном времени.

Hawksearch

Hawksearch

hawksearch.com

Hawksearch - это платформа для персонализированного поиска и рекомендаций, использующая ИИ для улучшения взаимодействия пользователей и увеличения продаж в электронной торговле.

Klevu

Klevu

klevu.com

Klevu — платформа для поиска и обнаружения продуктов в электронной коммерции, использующая ИИ и NLP для улучшения релевантных результатов и повышения конверсии.

Salesfire

Salesfire

salesfire.co.uk

Salesfire - приложение для оптимизации пользовательского пути и повышения конверсии на веб-сайте, предлагающее анализ данных и персонализацию контента.

Prefixbox

Prefixbox

prefixbox.com

Prefixbox — это приложение для улучшения поиска и навигации в интернет-магазинах, предлагающее персонализированные рекомендации и анализ данных для повышения конверсии.

Okkular.io

Okkular.io

okkular.io

Okkular.io помогает розничной торговле в моде и мебели автоматизировать процесс тегирования товаров с использованием технологий глубокого обучения.

Loop54

Loop54

loop54.com

Loop54 — платформа для персонализированного поиска и навигации по сайтам электронной коммерции на основе ИИ, повышающая конверсии и удовлетворенность клиентов.

Relewise

Relewise

relewise.com

Relewise — это платформа персонализации, которая анализирует поведение пользователей и предлагает индивидуальные рекомендации, улучшая опыт покупок в электронной коммерции.

Nosto

Nosto

nosto.com

Nosto — платформа для управления опытом покупок, которая помогает брендам персонализировать онлайн-продажи и оптимизировать конверсии с использованием данных в реальном времени.

Pixyle.ai

Pixyle.ai

pixyle.ai

Pixyle AI генерирует данные о продуктах электронной коммерции, которые позволяют брендам, розничным торговцам и торговым площадкам предоставлять исключительный опыт поиска продуктов. Благодаря богатым и подробным характеристикам Pixyle компании улучшают свои поисковые системы и системы рекомендаций, помогая покупателям находить именно то, что они ищут. Такие компании, как ESPRIT, Otrium, Depop и Shoptrue, повышают конверсию и лояльность с помощью решений Pixyle по маркировке продуктов на базе искусственного интеллекта, генерации текста, модерации изображений и рекомендациям.

Luigi's Box

Luigi's Box

luigisbox.com

Luigi's Box — это решение для поиска и обнаружения продуктов, подходящее для любой платформы электронной коммерции. Магия Luigi's Box начинается с подробных аналитических панелей, предоставляющих всю необходимую информацию о работе элементов поиска и навигации на вашем сайте. Узнайте больше о производительности вашей платформы и обеспечьте наилучшие результаты благодаря поиску, рекомендациям и листингу продуктов на базе искусственного интеллекта. Предоставьте вашим посетителям лучшие инструменты для максимально эффективного знакомства с вашими продуктами. Luigi's Box — это программное обеспечение, которое вам и вашим клиентам понравится использовать.

Segmentify

Segmentify

segmentify.com

Segmentify — это платформа персонализации на базе искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям электронной коммерции улучшать качество обслуживания клиентов и увеличивать конверсию. Решения для роста Повышайте конверсию и удержание с помощью персонализированных рекомендаций, кампаний по привлечению клиентов и стратегий дополнительных продаж. Поиск и обнаружение Улучшает качество покупок благодаря персонализированному поиску, динамической фильтрации и обнаружению продуктов. Канальный маркетинг Обеспечивает многоканальное сегментированное взаимодействие по электронной почте и push-уведомлениям. Segmentify — это платформа взаимодействия с клиентами, которая помогает упростить процесс роста электронной коммерции, помогая вам узнать, как увеличить пожизненную ценность клиента. Для достижения этой цели Segmentify предлагает ряд функций, включая решения для персонализации, такие как рекомендации, взаимодействие, динамические пакеты; Решения по работе с данными клиентов, включая сегментацию, профили клиентов; Решения для межканального маркетинга, такие как электронная почта и push-сообщения, а также решения для мерчендайзинга, такие как окно поиска, поиск и многое другое.

RichRelevance

RichRelevance

richrelevance.com

RichRelevance — мировой лидер в области персонализации опыта, стимулирования цифрового роста и лояльности к брендам для более чем 200 крупнейших мировых брендов и ритейлеров B2C и B2B. Компания использует передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы преодолеть разрыв в опыте между маркетингом и коммерцией, чтобы помочь лидерам цифрового маркетинга создавать незабываемые впечатления, которые обращаются к людям — в масштабе, в реальном времени и на протяжении всего жизненного цикла клиента.

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