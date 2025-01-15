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Программное обеспечение для поиска в электронной коммерции - Самые популярные приложения - Палестинские территории
Программное обеспечение для поиска в электронной коммерции расширяет возможности онлайн-покупателей, упрощая поиск товаров, соответствующих их потребностям. Он анализирует и индексирует данные о товарах и другую информацию электронной коммерции, упрощая процесс поиска для покупателей. Это программное обеспечение также предлагает интеллектуальные рекомендации по продуктам, помогает уменьшить количество брошенных корзин, улучшает взаимодействие с клиентами и увеличивает доход. Информация и анализ, предоставляемые этим программным обеспечением, которые в первую очередь используются мерчендайзерами и администраторами платформ электронной коммерции, также помогают командам по маркетингу и продажам совершенствовать свои стратегии для увеличения доходов.
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Relewise
relewise.com
Давайте реализуем ваш потенциал персонализации. В Relewise мы предоставляем нашим клиентам конкурентное преимущество настоящей персонализации, чтобы они могли предоставлять уникальный пользовательский опыт. Мы хотим, чтобы ваш бизнес реализовал свой потенциал персонализации, и мы хотим помочь вам во всем. Персонализированные результаты с невероятной скоростью Мы предлагаем платформу персонализации с выдающимися возможностями предоставления персонализированных результатов поиска и рекомендаций. Основываясь на поведении пользователей в реальном времени, наша платформа адаптируется к уникальным интересам и действиям пользователя и обеспечивает превосходные результаты с невероятной скоростью. Результатом является фантастический пользовательский опыт, а предприятия электронной коммерции получают выгоду от чрезвычайной адаптивности платформы, гибкой интеграции, сверхбыстрого механизма и автоматизированного обучения. Выполняйте поиск по продуктам, вариантам, категориям и контенту, представляйте персонализированные рекомендации по продуктам, персонализируйте порядок сортировки при просмотре категорий и триггерах, например. для автоматизации маркетинга. Relewise поддерживает миллионы продуктов и вариантов, при этом все данные сохраняются, а данные анализируются и используются в режиме реального времени с нулевой задержкой. Все работает гладко как в B2C, так и в B2B. Кроме того, Relewise полностью поддерживает B2B благодаря целевым функциям, таким как поддержка персонализации ассортимента для конкретных клиентов, сегментация клиентов и многопользовательские учетные записи клиентов (и корзины). Никакой болтовни, много откровенных разговоров и никогда не скучно. Мы верим, что хорошие отношения – это все, и что хороший диалог – это то, с чего они начинаются. Вот почему наша продукция меняется вместе с потребностями наших клиентов и почему мы очень серьезно относимся к обеспечению высочайшего качества продукции HOW и превосходного обслуживания. Доверие — наша самая сильная валюта, и мы обещаем говорить с вами честно и без рекламных предложений. Мы также обещаем сохранять интерес — нами движет нескончаемое желание исследовать и разрабатывать что-то лучшее, чем то, что есть.
LupaSearch
lupasearch.com
Векторный поиск с помощью искусственного интеллекта, который знает, что думают ваши клиенты. Помогите посетителям вашего сайта превратиться в покупателей. LupaSearch предоставляет точные результаты поиска, которые увеличивают продажи вашего бизнеса. LupaSearch получает больше товаров в каждой корзине: - Расширенные функции маркетинга продуктов. Просто включайте и выключайте. - Больше точности. Больше гибкости. Больше удовлетворения. - Поиск на основе изображений с использованием искусственного интеллекта. Переосмысление электронных покупок. В среднем компании, сотрудничающие с LupaSearch, отмечают увеличение коэффициента конверсии на 20%. Запросите бесплатную демо-версию на LupaSearch.com
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire предоставляет ритейлерам интеллектуальные решения по оптимизации пути клиента на основе данных, которые направляют онлайн-покупателей через воронку покупок и удерживают их в экосистеме. Используя информацию о клиентах, Salesfire дает компаниям возможность повысить вовлеченность на местах, персонализировать пользовательский опыт и стимулировать рост доходов. Salesfire использует возможности искусственного интеллекта для выявления большего количества покупателей, улучшения ретаргетинга и преобразования данных о посетителях в продажи — от сбора собственных данных до расширенной аналитики.
Prefixbox
prefixbox.com
Решения Prefixbox AI Search, AI Navigation, AI Recommend и Insights & Experimentation улучшают качество покупок, повышая коэффициент конверсии и доход. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 использует новейшие технологии поиска для понимания значения. Объединив вектор, большие языковые модели (LLM) и технологию GPT, он может извлечь смысл общего предложения и вернуть релевантные результаты продукта. Модули «Сопутствующие товары», «Похожие ключевые слова» и «Похожие категории» Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 повышают вовлеченность и помогают покупателям уточнить цель поиска всего одним щелчком мыши. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 вдохновляет покупателей изучать ваш каталог с соответствующими рекомендациями, которые повышают среднюю стоимость заказа. Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 может оптимизировать ваше решение с помощью подробных показателей, частых A/B-тестов и поддержки специалистов по персонализированному поиску.
Findify
findify.io
Findify — это платформа персонализации поиска и обнаружения, основанная на данных и машинном обучении. Создан для сайтов электронной коммерции для ускорения роста.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity является одним из ведущих поставщиков интеллектуальной персонализации электронной коммерции и предоставляет идеальное решение для бизнеса, будь то B2C или B2B, для увеличения онлайн-доходов, средней стоимости заказа, коэффициента онлайн-конверсии, а также для создания базы данных лояльных клиентов. PureClarity позволяет вам предоставлять вашим клиентам высоко персонализированный и актуальный опыт онлайн-покупок с помощью широкого спектра интеллектуальных функций персонализации электронной коммерции, превращая ваших онлайн-посетителей в лояльных клиентов. Программное обеспечение совместимо со всеми платформами электронной коммерции и предлагает плагины/расширения для Magento 1x и 2x, Shopify, BigCommerce, X-Cart, WooCommerce и Kooomo. PureClarity эффективно работает с любыми объемами данных и приступает к работе с первого дня. Предприятия обычно быстро начинают видеть положительные результаты. Возможности PureClarity включают в себя: Персонализированный контент — позволяет вам вести релевантный и увлекательный диалог 1-2-1. Показывайте целевой контент и рекламные баннеры, которые актуальны для каждого вашего онлайн-посетителя. Превратите их в постоянных и лояльных клиентов, показывая акции, предложения и изображения, которые им интересны. Интеллектуальные рекомендации, которые знают, чего хотят ваши клиенты, еще до того, как они это сделают. Показывая клиентам нужный продукт в нужное время на их пути к покупке, вы можете увеличить онлайн-конверсию и доход. Позвольте искусственному интеллекту PureClarity продавать и перекрестно продавать продукты в режиме реального времени на протяжении всего пути клиента, чтобы максимизировать ваши онлайн-продажи. Персонализация в поиске: переводите клиентов из поиска прямо к оформлению заказа. Вы можете облегчить клиентам поиск именно того, что они ищут, отображая персонализированные рекомендации по продуктам и контент в режиме реального времени во время поиска на вашем веб-сайте и на страницах результатов поиска. Персонализация в электронной почте, которая вернет ваших клиентов в вашу воронку продаж. Привлекайте клиентов обратно на свой веб-сайт, добавляя продукты, адаптированные к их опыту на сайте. Убедите своих клиентов купить, купить еще раз или снова посетить брошенную корзину. Почему бы не добавить стимул, чтобы действительно заинтересовать их. Всплывающие окна, которые привлекут внимание ваших клиентов! Создавайте персонализированные всплывающие окна и всплывающие окна для захвата электронной почты, чтобы привлечь внимание и повысить коэффициент онлайн-конверсии. Информация и аналитика, которые понимают ценность и потенциальную покупательную способность каждого из ваших клиентов. Вы можете получить полное представление о поведении ваших посетителей, сегментах клиентов и эффективности кампании, а также узнать, как максимизировать потенциал вашего веб-сайта для дальнейшего увеличения дохода.
Okkular.io
okkular.io
Tag-Gen от Okkular помогает ритейлерам в сфере моды и мебели, создавая непрерывный процесс мерчендайзинга, обеспечивая эффективный поиск продуктов и онлайн-продукцию. Решение Okkular Tag-Gen помогает автоматизировать процесс маркировки продуктов с использованием современной технологии глубокого обучения. Наше решение предлагает релевантные теги на основе изображений продуктов вашего бренда.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерирует данные о продуктах электронной коммерции, которые позволяют брендам, розничным торговцам и торговым площадкам предоставлять исключительный опыт поиска продуктов. Благодаря богатым и подробным характеристикам Pixyle компании улучшают свои поисковые системы и системы рекомендаций, помогая покупателям находить именно то, что они ищут. Такие компании, как ESPRIT, Otrium, Depop и Shoptrue, повышают конверсию и лояльность с помощью решений Pixyle по маркировке продуктов на базе искусственного интеллекта, генерации текста, модерации изображений и рекомендациям.
Loop54
loop54.com
Поиск и персонализация сайтов электронной коммерции Loop54s основаны на запатентованном искусственном интеллекте. Loop54 AI персонализирует поиск по сайту и навигацию по категориям, поэтому каждый посетитель получает релевантные результаты. В то время как большинству инструментов персонализации требуются месяцы сбора данных, Loop54 использует небольшие наборы данных для выполнения работы тысяч правил. Позволяет автоматически и быстро персонализировать пользовательский опыт. Поиск по сайту Превратите окно поиска в полезного помощника по продажам – без навязчивого зависания. - Предиктивная персонализация - Автозаполнение - Изучение новых слов - Проверка орфографии - Автоматическое ранжирование и сортировка - Поиск по контенту - Динамическое фасетирование - Похожие результаты Наш поиск увеличивает AOV и коэффициент конверсии в среднем на 30%. Некоторые клиенты, с которыми мы работаем, — это Not On The High Street, Webhallen, Office Depot и другие.
Constructor
constructor.io
Платформа обнаружения продуктов, которая обеспечивает привлекательные моменты обнаружения продуктов на каждом канале на протяжении всего пути покупателя — от поиска и просмотра до рекомендаций и управляемых продаж. Основанное на новейшей технологии поиска AI/ML, Constructor's Native Commerce Core учится на каждом взаимодействии с клиентом, оптимизируется с учетом ваших приоритетных показателей электронной коммерции и предоставляет командам мерчандайзинга средства контроля и аналитики для достижения беспрецедентных бизнес-результатов. Секретный соус? В то время как другие решения начинаются с механизмов сопоставления ключевых слов с открытым исходным кодом и дополнительного искусственного интеллекта, мы являемся единственным решением для обнаружения продуктов с собственным собственным ядром, специально созданным для электронной коммерции. Передовые алгоритмы, преобразователи и большие языковые модели Constructor работают вместе, обеспечивая в режиме реального времени персонализированный опыт, который декодирует сложные шаблоны и понимает намерения пользователя. Вот почему мы никогда не пропускали A/B-тестирование, когда дело доходит до определения таких важных бизнес-показателей, как доход, коэффициент конверсии и размер прибыли. Успехи наших клиентов говорят сами за себя: Grove Collaborative добилась увеличения рентабельности инвестиций в 20,07 раза, а Bonobos увеличила доход от поиска на 9 % по сравнению с устаревшими инструментами. Но не верьте нам на слово. Заставьте нас доказать ваш успех еще до подписания контракта. Протестируйте Конструктор на своих сайтах или в приложениях с помощью нашего графика проверки — 4-недельной оценки возможностей получения дохода с использованием вашего реального каталога и реального трафика. Бесплатно.
ExpertRec
expertrec.com
Пользовательская поисковая система Expertrec позволяет быстро добавлять на ваш веб-сайт сверхбыстрые результаты поиска. Он также предлагает мощные возможности настройки одним нажатием кнопки. Это также отличная замена поиску по сайту Google. Особенности: 1. Сверхбыстрое автозаполнение. 2. Правильное правописание Доступная система пользовательского поиска Expertrec позволяет быстро добавлять на ваш веб-сайт сверхбыстрые результаты поиска. Он также предлагает мощные возможности настройки одним нажатием кнопки. Особенности- 1. Сверхбыстрое автозаполнение. 2. Правильное написание. 3. Пользовательский сканер. 4. Индексация страниц входа. 5. Голосовой поиск. 6. Редактор пользовательского интерфейса поиска. 3. Пользовательский сканер. 4. Индексация страниц входа. 5. Голосовой поиск. 6. Редактор пользовательского интерфейса поиска.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch — это платформа персонализированного поиска и рекомендаций, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает успех бизнеса любого размера во всех отраслях. Наша цель — предоставить брендам инновационные инструменты для обеспечения точного и релевантного поиска, позволяющего пользователям находить результаты, соответствующие их потребностям, в контексте, независимо от устройства, платформы или языка. После более чем 800 внедрений Hawksearch используется для обеспечения привлекательного и персонализированного поиска с помощью наших инновационных функций, которые позволяют маркетологам, мерчендайзерам и разработчикам достигать своих целей. Передовые методы машинного обучения и автоматизации Hawksearch позволяют выполнять весь реактивный и ежедневный мониторинг, позволяя вашей команде сосредоточиться на решении общей картины. Наш анализатор конверсий создан для того, чтобы понимать ключевые слова вашего клиента и преобразовывать их во фразы, содержащиеся в ваших данных. Благодаря встроенным семействам и библиотекам метрик вам больше не нужно иметь сотни синонимов для работы с единицами измерения и другими метриками.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — это решение для поиска и обнаружения продуктов, подходящее для любой платформы электронной коммерции. Магия Luigi's Box начинается с подробных аналитических панелей, предоставляющих всю необходимую информацию о работе элементов поиска и навигации на вашем сайте. Узнайте больше о производительности вашей платформы и обеспечьте наилучшие результаты благодаря поиску, рекомендациям и листингу продуктов на базе искусственного интеллекта. Предоставьте вашим посетителям лучшие инструменты для максимально эффективного знакомства с вашими продуктами. Luigi's Box — это программное обеспечение, которое вам и вашим клиентам понравится использовать.
Segmentify
segmentify.com
Segmentify — это платформа персонализации на базе искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям электронной коммерции улучшать качество обслуживания клиентов и увеличивать конверсию. Решения для роста Повышайте конверсию и удержание с помощью персонализированных рекомендаций, кампаний по привлечению клиентов и стратегий дополнительных продаж. Поиск и обнаружение Улучшает качество покупок благодаря персонализированному поиску, динамической фильтрации и обнаружению продуктов. Канальный маркетинг Обеспечивает многоканальное сегментированное взаимодействие по электронной почте и push-уведомлениям. Segmentify — это платформа взаимодействия с клиентами, которая помогает упростить процесс роста электронной коммерции, помогая вам узнать, как увеличить пожизненную ценность клиента. Для достижения этой цели Segmentify предлагает ряд функций, включая решения для персонализации, такие как рекомендации, взаимодействие, динамические пакеты; Решения по работе с данными клиентов, включая сегментацию, профили клиентов; Решения для межканального маркетинга, такие как электронная почта и push-сообщения, а также решения для мерчендайзинга, такие как окно поиска, поиск и многое другое.
Algolia
algolia.com
Algolia — единственная в мире комплексная платформа для поиска и обнаружения ИИ. Наши инженеры изобрели революционное использование искусственного интеллекта для значительного улучшения поиска и обнаружения. Наша запатентованная технология NeuralSearch сочетает в себе векторную обработку естественного языка и сопоставление ключевых слов в одном API. Algolia обрабатывает 1,75 триллиона поисковых запросов в год или более 30 миллиардов в неделю, позволяя более чем 17 000 клиентам в более чем 150 странах создавать молниеносно быстрый и релевантный поиск и возможности для своих пользователей в приложениях и/или онлайн-посетителей (используя любой веб-сайт, мобильное или голосовое устройство) — мгновенно и в большом масштабе отображая желаемый контент. Чтобы узнать больше, посетите www.algolia.com.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance — мировой лидер в области персонализации опыта, стимулирования цифрового роста и лояльности к брендам для более чем 200 крупнейших мировых брендов и ритейлеров B2C и B2B. Компания использует передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы преодолеть разрыв в опыте между маркетингом и коммерцией, чтобы помочь лидерам цифрового маркетинга создавать незабываемые впечатления, которые обращаются к людям — в масштабе, в реальном времени и на протяжении всего жизненного цикла клиента.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный индивидуальный поиск по веб-сайту без дополнительного времени и затрат. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результаты по их поисковым запросам. Решение для веб-сайтов, позволяющее улучшить качество поиска и повысить конверсию. Компания намерена переопределить то, как клиенты перемещаются по веб-сайтам клиентов, с помощью поиска как услуги, который не оставляет камня на камне. Повышайте релевантность в разных средах с помощью индивидуального поиска.
Nosto
nosto.com
Опыт интеллектуальной коммерции Nosto — это интеллектуальная платформа Commerce Experience Platform (CXP), которая предоставляет брендам и ритейлерам интуитивно понятные инструменты для увеличения онлайн-доходов посредством комплексного управления коммерцией. С помощью experience.AI Nosto помогает брендам обогащать и активировать данные о клиентах, продуктах и контенте в режиме реального времени посредством персонализации, обнаружения продуктов и пользовательского контента, чтобы обеспечить высокоэффективный коммерческий опыт в масштабе.
AddSearch
addsearch.com
AddSearch обеспечивает молниеносный, простой и настраиваемый персонализированный поиск по любому веб-сайту, магазину электронной коммерции или веб-приложению. Используйте Crawler или API индексирования, чтобы индексировать контент и поддерживать его в актуальном состоянии. Используйте полную услугу внедрения, чтобы сэкономить время своих разработчиков и в полной мере воспользоваться преимуществами поискового опыта AddSearch. AddSearch — это проверенное лучшее в своем классе решение для поиска по сайту, имеющее почти 2000 клиентов по всему миру, в сфере средств массовой информации, телекоммуникаций, государственного управления, образования, электронной коммерции и многих других. Благодаря быстрому выходу на рынок, расширению возможностей функций и аналитики на основе искусственного интеллекта AddSearch предлагает все необходимое для достижения бизнес-результатов с помощью поиска. Функции AddSearch включают в себя: - Автозаполнение - Интеллектуальное ранжирование результатов - Включение/исключение контента - Расширенная поисковая аналитика с хранением в течение 1 года - Фильтры и фасеты - Персонализация поиска - Пользовательский единый вход - Журналы аудита - Механизм рекомендаций - Автоматические предложения синонимов - Организационное управление пользователями - Работает с любой CMS - Внедрение с помощью сканера или API - SLA до 99,999% - Быстрое время выполнения работ
Doofinder
doofinder.com
15% клиентов уходят, не найдя того, что им нужно. Doofinder поможет вам это исправить. Doofinder — это интеллектуальная поисковая система по сайтам для электронной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая улучшает результаты поиска и видимость продуктов. Наше приложение предоставляет персонализированные результаты поиска на основе индивидуальных предпочтений в режиме реального времени менее чем за 25 миллисекунд без увеличения скорости загрузки. - Предоставьте своим клиентам возможность находить именно то, что они ищут, с помощью передовой технологии поиска Doofinder, снижая показатели отказов и увеличивая шансы на продажу. - Получите более глубокое понимание поведения и потребностей ваших клиентов, анализируя результаты поиска. - Преобразуйте свой опыт поиска в электронной коммерции с помощью точных результатов, даже если поиск беспорядочен. - Принимайте обоснованные решения и предугадывайте потребительский спрос и новые тенденции с помощью нашего мощного анализа результатов поиска. +20 % конверсий, просто улучшив поиск. Это так просто. Более 10 000 довольных клиентов не могут ошибаться. Наше решение просто в использовании, поскольку его можно быстро и легко интегрировать с любым решением для Интернета или электронной коммерции, а также с сайтами, созданными по индивидуальному заказу, что дает вам необходимую гибкость. Программирование не требуется, легко установить и начать использовать.
Klevu
klevu.com
Klevu AI Ecommerce Search & Discovery совместим с безголовым интерфейсом и включает в себя поиск по сайту на основе искусственного интеллекта, интеллектуальный мерчандайзинг по категориям, интеллектуальные рекомендации и механизм персонализации, все из которых основаны на намерениях покупателей в режиме реального времени. Klevu помог продавцам: увеличить конверсию из поиска в 6 раз, увеличить AOV через поиск на 6 % и увеличить конверсию электронной торговли на всем сайте на 15 %. Платформа поиска и обнаружения Klevu AI включает в себя: Klevu AI Поиск по сайту электронной коммерции. Богатое автозаполнение и релевантные результаты поиска. Поиск по мере ввода. Обработка естественного языка (NLP). Самообучающаяся панель поиска на месте на основе искусственного интеллекта. , стоп-слова и флексии Автоматическое пополнение каталога товаров Тенденции поиска и персонализация в режиме реального времени Визуальный мерчендайзинг результатов поиска Поиск Продвижение товаров на основе ключевых слов ----------------------- --------- Klevu AI Электронная коммерция Мерчендайзинг Баланс ИИ и стратегический контроль Автоматический и визуальный мерчандайзинг страниц коллекций Динамические фильтры и оптимизированные для SEO макеты страниц коллекций Заранее планируйте кампании и добавляйте рекламные баннеры Перетаскивание визуального мерчандайзинга Продукты Pin Hero чтобы всегда оставаться на вершине коллекций. Планируйте ограниченные по времени кампании для визуальных баннеров и продвижения продуктов. Экономьте время с помощью простого копирования правил для всех категорий или выбранных категорий ------------------ -------------- Персонализированные рекомендации по продуктам Сверхрелевантные рекомендации по продуктам с использованием искусственного интеллекта на основе поиска. Самообучение при каждом клике, поисковом запросе и покупке. Выбирайте различные типы рекомендаций, включая трендовые, новые, высоко- рекомендации по самым популярным продуктам (на основе кликов, просмотров и поиска). Поощряйте дополнительные продажи и перекрестные продажи на домашней странице, странице коллекции, странице сведений о продукте и корзине. Механизм персонализации. Отображение наиболее актуальных продуктов в наилучшее время. Простая активация «из коробки», полностью настраиваемая с помощью Klevu API. Персонализация всех страниц веб-сайта, включая домашнюю страницу, страницы списков, страницы сведений о продуктах и страницы оформления заказа. Персонализация с небольшой историей взаимодействия, используя обучение у других. -------------------------------- Почему стоит выбрать Клеву? Простота в использовании и быстрая окупаемость Программное обеспечение Klevu ориентировано на API и совместимо с безголовым интерфейсом. При поиске используется обработка естественного языка. Искусственный интеллект и машинное обучение по всему продукту. Поддержка 24/7. Поиск, не зависящий от языка, специально разработанный для международного магазина ----- --------------------------- Klevu помогает людям найти продукты, которые они хотят купить. Благодаря технологии обнаружения на основе искусственного интеллекта и НЛП Klevu позволяет продавцам предоставлять сверхрелевантный персонализированный опыт, основанный на намерениях покупателей в режиме реального времени. Технология обнаружения Klevu сочетает в себе автоматизацию искусственного интеллекта и стратегический контроль, быстро и легко устанавливается и совместима со всеми платформами электронной коммерции. Klevu управляет тысячами предприятий электронной коммерции по всему миру и имеет офисы в Великобритании, США, Швеции, Финляндии, Австралии и Индии.
Syte
syte.ai
Syte — это платформа для поиска продуктов, специально разработанная для приложений электронной коммерции. Он использует визуальный искусственный интеллект для улучшения различных видов деятельности электронной коммерции, включая визуальный поиск, персонализацию и автоматическую маркировку продуктов. Syte стремится связать покупателей с продуктами, предоставляя визуальный поиск, который повышает эффективность, поддерживает устойчивость и устраняет тупики. Он отображает визуально похожие и дополняющие друг друга рекомендации по продуктам, стремясь вдохновить и конвертировать покупателей разных типов. Он также оснащен автоматической системой маркировки продуктов, которая экономит время, оптимизирует процессы мерчандайзинга и повышает точность данных о продуктах. Эти решения можно адаптировать к различным реалиям рынка и масштабировать для удовлетворения конкретных потребностей различных секторов промышленности, таких как мода, домашний декор и ювелирные изделия. Он обслуживает бизнес разного размера: от растущего бизнеса до крупных предприятий.
Typesense Cloud
cloud.typesense.org
Typesense — это современная, безопасная для конфиденциальности поисковая система с открытым исходным кодом (с возможностью размещения SaaS), тщательно разработанная для обеспечения производительности и простоты использования. Он использует передовые алгоритмы поиска, которые используют последние достижения в области аппаратных возможностей и искусственного интеллекта/машинного обучения. Мы обслуживаем более 1,6 миллиарда поисковых запросов в месяц среди более чем 1 тысячи клиентов по всему миру только в Typesense Cloud и еще несколько миллиардов в самостоятельных кластерах каждый месяц. Typesense сокращает время выхода на рынок для разработчиков, позволяя создать молниеносно быстрый поиск, который сразу же обеспечивает релевантные результаты, и все это без больших затрат и без эксплуатационных расходов.
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) — это ведущая платформа цифрового присутствия для брендов, работающих в нескольких точках продаж, с тысячами клиентов по всему миру. Благодаря одной центральной платформе бренды могут беспрепятственно предоставлять последовательный, точный и привлекательный опыт и эффективно взаимодействовать с клиентами в любой точке цифрового мира. Технология искусственного интеллекта и машинного обучения Yext обеспечивает знания, лежащие в основе каждого взаимодействия с клиентами, автоматизирует рабочие процессы в масштабе и предоставляет действенную межканальную информацию, которая позволяет принимать решения на основе данных. От SEO и веб-сайтов до социальных сетей и управления репутацией, Yext позволяет брендам превратить свое цифровое присутствие в отличительную черту.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring — одно из оригинальных и пользующихся наибольшим доверием решений для электронной коммерции. За последние 16 лет компания Searchspring разработала целый набор продуктов для электронной коммерции, которые помогают интернет-магазинам обеспечивать максимальное качество обслуживания покупателей посредством поиска, мерчандайзинга, персонализации и отчетности. Команда экспертов по электронной коммерции Searchspring обеспечивает полную интеграцию с персонализированным внедрением и постоянную поддержку со стороны отмеченной наградами команды по работе с клиентами. Будучи платформой поиска, мерчендайзинга и персонализации №1, созданной исключительно для электронной коммерции, Searchspring предоставляет нужный продукт нужному человеку в нужное время. Такие клиенты, как Chubbies, Pura Vida, Moen, Fabletics, Peet’s Coffee, SKIMS, West Elm, Specialized, Wildfang и Ripcurl, доверяют Searchspring, чтобы помочь увеличить размер корзины, количество конверсий и количество постоянных клиентов.
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии, независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.
Coveo
coveo.com
Coveo — это базирующаяся в Квебеке компания, предоставляющая корпоративное программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает облачную платформу для повышения интеллектуального цифрового опыта и предоставляет специальное программное обеспечение, созданное на этой платформе. Coveo Relevance Cloud™ использует технологии поиска, аналитики и машинного обучения для объединения разрозненного контента и данных и автоматизации доставки актуальной персонализированной информации. Coveo предоставляет решения для электронной коммерции, обслуживания клиентов и повышения квалификации персонала. Компания признана лидером в магическом квадранте Gartner для систем аналитики, лидером в рейтинге The Forrester Wave™: когнитивный поиск и сильным игроком в рейтинге The Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, позволяющее брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Discovery, предлагающий поиск и мерчандайзинг на основе искусственного интеллекта; Контент, предлагающий безголовую CMS; и Engagement, предлагающие ведущие решения CDP и автоматизации маркетинга. Вместе эти решения сочетают в себе возможности унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом оптимизации с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая приносящий доход опыт цифровой коммерции, который конвертируется на любом канале и в каждом путешествии. Bloomreach обслуживает более 850 мировых брендов, включая Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München и Marks & Spencer. Для получения дополнительной информации посетите Bloomreach.com. (Exponea была приобретена Bloomreach в 2021 году.)