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Программное обеспечение для поиска в электронной коммерции - Самые популярные приложения - о-в Норфолк
Программное обеспечение для поиска в электронной коммерции расширяет возможности онлайн-покупателей, упрощая поиск товаров, соответствующих их потребностям. Он анализирует и индексирует данные о товарах и другую информацию электронной коммерции, упрощая процесс поиска для покупателей. Это программное обеспечение также предлагает интеллектуальные рекомендации по продуктам, помогает уменьшить количество брошенных корзин, улучшает взаимодействие с клиентами и увеличивает доход. Информация и анализ, предоставляемые этим программным обеспечением, которые в первую очередь используются мерчендайзерами и администраторами платформ электронной коммерции, также помогают командам по маркетингу и продажам совершенствовать свои стратегии для увеличения доходов.
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Algolia
algolia.com
Algolia — единственная в мире комплексная платформа для поиска и обнаружения ИИ. Наши инженеры изобрели революционное использование искусственного интеллекта для значительного улучшения поиска и обнаружения. Наша запатентованная технология NeuralSearch сочетает в себе векторную обработку естественно...
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии, независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.
Coveo
coveo.com
Coveo — это базирующаяся в Квебеке компания, предоставляющая корпоративное программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает облачную платформу для повышения интеллектуального цифрового опыта и предоставляет специальное программное обеспечение, созданное на этой платформе. Coveo Relevanc...
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) — это ведущая платформа цифрового присутствия для брендов, работающих в нескольких точках продаж, с тысячами клиентов по всему миру. Благодаря одной центральной платформе бренды могут беспрепятственно предоставлять последовательный, точный и привлекательный опыт и эффективно взаимо...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный индивидуальный поиск по веб-сайту без дополнительного времени и затрат. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результа...
Syte
syte.ai
Syte — это платформа для поиска продуктов, специально разработанная для приложений электронной коммерции. Он использует визуальный искусственный интеллект для улучшения различных видов деятельности электронной коммерции, включая визуальный поиск, персонализацию и автоматическую маркировку продуктов....
ExpertRec
expertrec.com
Пользовательская поисковая система Expertrec позволяет быстро добавлять на ваш веб-сайт сверхбыстрые результаты поиска. Он также предлагает мощные возможности настройки одним нажатием кнопки. Это также отличная замена поиску по сайту Google. Особенности: 1. Сверхбыстрое автозаполнение. 2. Правильное...
Typesense Cloud
cloud.typesense.org
Typesense — это современная, безопасная для конфиденциальности поисковая система с открытым исходным кодом (с возможностью размещения SaaS), тщательно разработанная для обеспечения производительности и простоты использования. Он использует передовые алгоритмы поиска, которые используют последние дос...
AddSearch
addsearch.com
AddSearch обеспечивает молниеносный, простой и настраиваемый персонализированный поиск по любому веб-сайту, магазину электронной коммерции или веб-приложению. Используйте Crawler или API индексирования, чтобы индексировать контент и поддерживать его в актуальном состоянии. Используйте полную услугу ...
Findify
findify.io
Findify — это платформа персонализации поиска и обнаружения, основанная на данных и машинном обучении. Создан для сайтов электронной коммерции для ускорения роста.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, позволяющее брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Discovery, ...
Searchspring
searchspring.net
Searchspring — одно из оригинальных и пользующихся наибольшим доверием решений для электронной коммерции. За последние 16 лет компания Searchspring разработала целый набор продуктов для электронной коммерции, которые помогают интернет-магазинам обеспечивать максимальное качество обслуживания покупат...
Doofinder
doofinder.com
15% клиентов уходят, не найдя того, что им нужно. Doofinder поможет вам это исправить. Doofinder — это интеллектуальная поисковая система по сайтам для электронной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая улучшает результаты поиска и видимость продуктов. Наше приложение предоставляет пер...
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity является одним из ведущих поставщиков интеллектуальной персонализации электронной коммерции и предоставляет идеальное решение для бизнеса, будь то B2C или B2B, для увеличения онлайн-доходов, средней стоимости заказа, коэффициента онлайн-конверсии, а также для создания базы данных лояльны...
Constructor
constructor.io
Платформа обнаружения продуктов, которая обеспечивает привлекательные моменты обнаружения продуктов на каждом канале на протяжении всего пути покупателя — от поиска и просмотра до рекомендаций и управляемых продаж. Основанное на новейшей технологии поиска AI/ML, Constructor's Native Commerce Core уч...
Klevu
klevu.com
Klevu AI Ecommerce Search & Discovery совместим с безголовым интерфейсом и включает в себя поиск по сайту на основе искусственного интеллекта, интеллектуальный мерчандайзинг по категориям, интеллектуальные рекомендации и механизм персонализации, все из которых основаны на намерениях покупателей в ре...
LupaSearch
lupasearch.com
Векторный поиск с помощью искусственного интеллекта, который знает, что думают ваши клиенты. Помогите посетителям вашего сайта превратиться в покупателей. LupaSearch предоставляет точные результаты поиска, которые увеличивают продажи вашего бизнеса. LupaSearch получает больше товаров в каждой корзин...
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire предоставляет ритейлерам интеллектуальные решения по оптимизации пути клиента на основе данных, которые направляют онлайн-покупателей через воронку покупок и удерживают их в экосистеме. Используя информацию о клиентах, Salesfire дает компаниям возможность повысить вовлеченность на местах, ...
Prefixbox
prefixbox.com
Решения Prefixbox AI Search, AI Navigation, AI Recommend и Insights & Experimentation улучшают качество покупок, повышая коэффициент конверсии и доход. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 использует новейшие технологии поиска для понимания значения. Объединив вектор, большие языковые модели (LLM) и технолог...
Okkular.io
okkular.io
Tag-Gen от Okkular помогает ритейлерам в сфере моды и мебели, создавая непрерывный процесс мерчендайзинга, обеспечивая эффективный поиск продуктов и онлайн-продукцию. Решение Okkular Tag-Gen помогает автоматизировать процесс маркировки продуктов с использованием современной технологии глубокого обуч...
Loop54
loop54.com
Поиск и персонализация сайтов электронной коммерции Loop54s основаны на запатентованном искусственном интеллекте. Loop54 AI персонализирует поиск по сайту и навигацию по категориям, поэтому каждый посетитель получает релевантные результаты. В то время как большинству инструментов персонализации треб...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch — это платформа персонализированного поиска и рекомендаций, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает успех бизнеса любого размера во всех отраслях. Наша цель — предоставить брендам инновационные инструменты для обеспечения точного и релевантного поиска, позволяющего по...
Relewise
relewise.com
Давайте реализуем ваш потенциал персонализации. В Relewise мы предоставляем нашим клиентам конкурентное преимущество настоящей персонализации, чтобы они могли предоставлять уникальный пользовательский опыт. Мы хотим, чтобы ваш бизнес реализовал свой потенциал персонализации, и мы хотим помочь вам во...
Nosto
nosto.com
Опыт интеллектуальной коммерции Nosto — это интеллектуальная платформа Commerce Experience Platform (CXP), которая предоставляет брендам и ритейлерам интуитивно понятные инструменты для увеличения онлайн-доходов посредством комплексного управления коммерцией. С помощью experience.AI Nosto помогает...
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерирует данные о продуктах электронной коммерции, которые позволяют брендам, розничным торговцам и торговым площадкам предоставлять исключительный опыт поиска продуктов. Благодаря богатым и подробным характеристикам Pixyle компании улучшают свои поисковые системы и системы рекомендаций,...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — это решение для поиска и обнаружения продуктов, подходящее для любой платформы электронной коммерции. Магия Luigi's Box начинается с подробных аналитических панелей, предоставляющих всю необходимую информацию о работе элементов поиска и навигации на вашем сайте. Узнайте больше о произв...
Segmentify
segmentify.com
Segmentify — это платформа взаимодействия с клиентами, которая помогает упростить процесс роста электронной коммерции, помогая вам узнать, как увеличить пожизненную ценность клиента. Для достижения этой цели Segmentify предлагает ряд функций, включая решения для персонализации, такие как рекомендаци...
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance — мировой лидер в области персонализации опыта, стимулирования цифрового роста и лояльности к брендам для более чем 200 крупнейших мировых брендов и ритейлеров B2C и B2B. Компания использует передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы преодолеть разрыв в опыте между маркетинг...