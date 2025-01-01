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Платформы электронной коммерции
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Платформы электронной коммерции - Самые популярные приложения

Платформа электронной коммерции представляет собой комплексное программное решение, позволяющее компаниям контролировать все аспекты онлайн-продаж продуктов или услуг. Создавая централизованный цифровой центр, эти платформы облегчают управление данными о продуктах и ​​клиентах. Это позволяет предприятиям электронной коммерции обрабатывать информацию о продуктах, адаптировать содержимое и планировку магазинов, а также облегчать онлайн-транзакции и платежи. Хотя в первую очередь они предназначены для продаж B2C, некоторые поставщики также предлагают версии B2B. Первоначально ориентированные на продажу физических продуктов, современные платформы электронной коммерции все чаще включают в себя функциональные возможности цифровых продуктов, продаваемых по моделям подписки. Такое программное обеспечение применимо во всех отделах компании, занимающейся онлайн-торговлей, но особенно полезно для отделов продаж, управления продуктами и маркетинга.

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Shopify

Shopify

shopify.com

Shopify – платформа для создания и управления интернет-магазинами, предоставляет инструменты для продажи, обработки платежей и доставки.

Wix

Wix

wix.com

Wix - это платформа для создания и управления веб-сайтами, предлагающая инструменты для дизайна, SEO, электронной коммерции и мобильного редактирования.

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

WooCommerce — плагин для WordPress, превращающий сайты в интернет-магазины. Позволяет продавать товары, управлять запасами и принимать платежи.

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

Ecwid — платформа для создания интернет-магазинов и продаж через веб-сайты и социальные сети, поддерживающая многоканальную торговлю и управление запасами.

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

Dukaan - платформа для создания интернет-магазинов без кода, позволяющая быстро начать продажи и управлять ими с помощью простых инструментов.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Intacct - это гибкая финансовая платформа с функционалом бухгалтерского учета для бизнеса, включая основные бухгалтерские функции и управление проектами.

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce - платформа электронной коммерции, позволяющая создать и управлять интернет-магазинами с возможностью настройки и интеграции с различными каналами продаж.

Sellix

Sellix

sellix.io

Sellix - это платформа электронной коммерции, позволяющая бизнесу и частным лицам создавать цифровые товары и управлять платежами, включая криптовалюту.

SAP

SAP

sap.com

Приложение SAP оптимизирует бизнес-операции, интегрируя управление финансами, HR, продажами и цепочками поставок для повышения эффективности.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Sellpass — цифровая платформа электронной торговли для предпринимателей. Позволяет создавать интернет-магазины и продавать цифровые товары.

Zoho Commerce

Zoho Commerce

zoho.com

Zoho Commerce — это платформа для создания и управления интернет-магазинами, позволяющая обрабатывать заказы, управлять запасами и автоматизировать маркетинг.

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

SendOwl - платформа для продажи цифровых товаров онлайн, включая книги, курсы, и программное обеспечение с автоматической доставкой и поддержкой подписок.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

EasyStore — это платформа для продаж, позволяющая управлять интернет-магазином и офлайн-торговлей из одного интерфейса.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.

Sellfy

Sellfy

sellfy.com

Sellfy - платформа для продажи цифровых, физических товаров и подписок. Она упрощает создание интернет-магазина и управление продажами.

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

2Checkout - это платформа для обработки платежей, позволяющая компаниям продавать товары и услуги по всему миру с поддержкой различных методов оплаты и управления подписками.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

PayKickstart — это платформа для управления подписками и партнерскими программами, оптимизирующая процесс продаж для онлайн-бизнеса.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Pepperi - платформа B2B для управления продажами и заказами в сфере потребительских товаров, интегрирующая функции e-commerce и автоматизации продаж.

ikas

ikas

ikas.com

IKAS- это платформа для электронной коммерции, позволяющая малым и средним предприятиям управлять онлайн-продажами на разных каналах.

Lemon Squeezy

Lemon Squeezy

lemonsqueezy.com

Lemon Squeezy - платформа для управления SaaS-бизнесом: прием платежей, подписки, соответствие налогам и интеграция с PayPal.

Kibo

Kibo

kibocommerce.com

Kibo — это платформа для управления электронной коммерцией, которая упрощает обработку заказов, инвентаризацию и взаимодействие с клиентами на нескольких каналах.

Digital River

Digital River

digitalriver.com

Digital River — это бэкэнд-решение для глобальных продаж, управления платежами, налогами и соблюдения нормативных требований с настраиваемыми API.

Selldone

Selldone

selldone.com

Selldone - это платформа без кода для создания и управления интернет-магазинами и мобильными приложениями, оптимизирующая электронную коммерцию.

Fygaro

Fygaro

fygaro.com

Fygaro — приложение для онлайн-продаж, которое помогает малым и крупным компаниям управлять бизнесом в интернете.

Billtrust

Billtrust

billtrust.com

Billtrust - приложение для оптимизации процессов управления дебиторской задолженностью и платежами в бизнесе.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring IQ предлагает пользователям настраиваемую страницу для представления цен и пакетов, улучшая опыт покупки и продажи.

PayPro Global

PayPro Global

payproglobal.com

PayPro Global — платформа для автоматизации онлайн-продаж программного обеспечения и SaaS, включая обработку платежей и управление подписками.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta — это платформа для управления цифровым маркетингом, позволяющая агентствам и малым бизнесам продавать и использовать услуги под своим брендом.

Pimcore

Pimcore

pimcore.com

Pimcore — это платформа с открытым исходным кодом для управления данными о продуктах, цифровыми активами и клиентскими данными для оптимизации цифровых операций.

SoTrusty

SoTrusty

sotrusty.com

SoTrusty — это платформа для создания и управления собственным интернет-магазином с помощью смартфона за считанные минуты.

Shift4Shop

Shift4Shop

shift4shop.com

Shift4Shop — платформа электронной коммерции для создания и управления интернет-магазинами с мощными инструментами и поддержкой.

Volusion

Volusion

volusion.com

Volusion — это платформа для создания и управления интернет-магазинами, предлагающая оформление, оплату, маркетинг и аналитику для бизнеса.

Shoplazza

Shoplazza

shoplazza.com

ShopLazza - онлайн-платформа для создания и управления магазинами электронной коммерции с функциями анализа и маркетинга.

Kooomo

Kooomo

kooomo.com

Kooomo – платформа электронной коммерции для оптимизации цифровых каналов продаж, предлагающая инструменты для управления продуктами и улучшения пользовательского опыта.

ReadyCloud

ReadyCloud

readycloud.com

ReadyCloud - это мощное программное обеспечение для управления отношениями с клиентами (CRM), дополненное плагинами ReadyShipper и ReadyReturns для решения задач электронной коммерции.

Turis

Turis

turis.app

Приложение Turis предоставляет оптовый веб-магазин, автоматизирующий обработку заказов и управление розничными клиентами.

Oode

Oode

oode.com

Oode — это универсальная платформа для управления бизнесом, которая помогает поставщикам услуг управлять бронированиями и платежами.

Contentder

Contentder

contentder.com

Contentder - бесплатный конструктор сайтов для создания веб-сайтов, интернет-магазинов, блогов и новостных порталов с помощью функции перетаскивания.

Shopaccino

Shopaccino

shopaccino.com

Shopaccino - платформа для электронной коммерции, позволяющая создавать интернет-магазины и продавать товары с интеграцией платежей и инструментами маркетинга.

RepSpark

RepSpark

repspark.com

RepSpark — облачная платформа для оптовой электронной коммерции B2B, помогающая брендам управлять продажами и взаимодействовать с ритейлерами.

Quick eSelling

Quick eSelling

quickeselling.com

Quick eSelling - платформа электронной коммерции, позволяющая бесплатно создавать интернет-магазины с высоким уровнем безопасности и многофункциональными инструментами.

Shopblocks

Shopblocks

shopblocks.com

Shopblocks – платформа для создания и управления интернет-магазинами, позволяющая настраивать сайты и управлять продуктами и заказами.

Zegashop

Zegashop

zegashop.com

Zegashop - платформа для создания интернет-магазинов без знаний программирования, предлагающая инструменты для управления продажами и аналитики.

MarketTime

MarketTime

markettime.com

MarketTime - это платформа для упрощения управления продажами и интеграции оптовой торговли, позволяющая эффективно управлять запасами и транзакциями.

ChannelSight

ChannelSight

channelsight.com

ChannelSight - платформа для электронной коммерции, предоставляющая данные и анализ для оптимизации онлайн-продаж и улучшения клиентского опыта.

Brikl

Brikl

brikl.com

Brikl — это технология для создания онлайн-магазинов и командных магазинов, упрощающая дизайн и управление процессами в бизнесе.

WebSell

WebSell

websell.io

WebSell - платформа электронной коммерции, соединяющая системы точек продаж с онлайн-магазинами, используя данные из существующих ERP-систем.

Storeino

Storeino

storeino.com

Storeino — платформа для создания интернет-магазинов с интеграцией приложений и услуг для улучшения бизнес-процессов и повышения эффективности продаж.

Builderfly

Builderfly

builderfly.com

Builderfly - приложение для создания мобильных приложений без кода, позволяющее предприятиям управлять продажами и повышать вовлечение пользователей.

Traede

Traede

traede.com

Traede управляет оптовой продажей: управление товарами, отслеживание клиентов, создание заказов. Позволяет продавцам торговать с помощью iPad и предлагает частный веб-магазин.

Shopiroller

Shopiroller

shopiroller.com

Shopiroller — платформа для электронной коммерции, позволяющая малым и средним предприятиям управлять интернет-магазинами и принимать платежи.

Unizap

Unizap

unizap.ai

Unizap — платформа для создания сайтов электронной коммерции, упрощающая процесс регистрации, загрузки каталога и управления онлайн-продажами.

Comecero

Comecero

comecero.com

Comecero – приложение для быстрой разработки и поддержки мощных e-commerce решений, созданное командой с 15-летним опытом в этой сфере.

Aasaan

Aasaan

aasaan.app

Aasaan — это платформа без кода, позволяющая малым и средним предприятиям легко создавать современные решения для онлайн-торговли с минимальными затратами времени на разработку.

Acenda

Acenda

acenda.com

Acenda — облачная платформа электронной торговли для управления запасами, заказами и интеграции с различными каналами продаж в реальном времени.

Siteglide

Siteglide

siteglide.com

Siteglide — это платформа для создания и управления цифровыми проектами, такими как онлайн-курсы и интернет-магазины, с интуитивным интерфейсом и интеграцией различных инструментов.

Twice Commerce

Twice Commerce

twicecommerce.com

Twice Commerce — платформа для продажи, аренды и перепродажи товаров и услуг, обеспечивающая удобное управление запасами и безопасную оплату.

ShopWired

ShopWired

shopwired.io

ShopWired - платформа для создания и управления интернет-магазинами с возможностями многоканальной торговли и интеграциями для повышения продаж.

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

CommentSold — платформа для онлайн-продаж через живые видео, позволяющая компаниям интегрировать продажи на социальных сетях и управлять инвентарием.

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Платформы электронной коммерции - Самые популярные приложения - WebCatalog