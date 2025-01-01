Платформы электронной коммерции - Самые популярные приложения

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Платформа электронной коммерции представляет собой комплексное программное решение, позволяющее компаниям контролировать все аспекты онлайн-продаж продуктов или услуг. Создавая централизованный цифровой центр, эти платформы облегчают управление данными о продуктах и клиентах. Это позволяет предприятиям электронной коммерции обрабатывать информацию о продуктах, адаптировать содержимое и планировку магазинов, а также облегчать онлайн-транзакции и платежи. Хотя в первую очередь они предназначены для продаж B2C, некоторые поставщики также предлагают версии B2B. Первоначально ориентированные на продажу физических продуктов, современные платформы электронной коммерции все чаще включают в себя функциональные возможности цифровых продуктов, продаваемых по моделям подписки. Такое программное обеспечение применимо во всех отделах компании, занимающейся онлайн-торговлей, но особенно полезно для отделов продаж, управления продуктами и маркетинга.
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Shopify
shopify.com
Shopify – платформа для создания и управления интернет-магазинами, предоставляет инструменты для продажи, обработки платежей и доставки.
Wix
wix.com
Wix - это платформа для создания и управления веб-сайтами, предлагающая инструменты для дизайна, SEO, электронной коммерции и мобильного редактирования.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — плагин для WordPress, превращающий сайты в интернет-магазины. Позволяет продавать товары, управлять запасами и принимать платежи.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid — платформа для создания интернет-магазинов и продаж через веб-сайты и социальные сети, поддерживающая многоканальную торговлю и управление запасами.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan - платформа для создания интернет-магазинов без кода, позволяющая быстро начать продажи и управлять ими с помощью простых инструментов.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct - это гибкая финансовая платформа с функционалом бухгалтерского учета для бизнеса, включая основные бухгалтерские функции и управление проектами.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce - платформа электронной коммерции, позволяющая создать и управлять интернет-магазинами с возможностью настройки и интеграции с различными каналами продаж.
Sellix
sellix.io
Sellix - это платформа электронной коммерции, позволяющая бизнесу и частным лицам создавать цифровые товары и управлять платежами, включая криптовалюту.
SAP
sap.com
Приложение SAP оптимизирует бизнес-операции, интегрируя управление финансами, HR, продажами и цепочками поставок для повышения эффективности.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — цифровая платформа электронной торговли для предпринимателей. Позволяет создавать интернет-магазины и продавать цифровые товары.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce — это платформа для создания и управления интернет-магазинами, позволяющая обрабатывать заказы, управлять запасами и автоматизировать маркетинг.
SendOwl
sendowl.com
SendOwl - платформа для продажи цифровых товаров онлайн, включая книги, курсы, и программное обеспечение с автоматической доставкой и поддержкой подписок.
EasyStore
easystore.co
EasyStore — это платформа для продаж, позволяющая управлять интернет-магазином и офлайн-торговлей из одного интерфейса.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.
Sellfy
sellfy.com
Sellfy - платформа для продажи цифровых, физических товаров и подписок. Она упрощает создание интернет-магазина и управление продажами.
2Checkout
2checkout.com
2Checkout - это платформа для обработки платежей, позволяющая компаниям продавать товары и услуги по всему миру с поддержкой различных методов оплаты и управления подписками.
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart — это платформа для управления подписками и партнерскими программами, оптимизирующая процесс продаж для онлайн-бизнеса.
Pepperi
pepperi.com
Pepperi - платформа B2B для управления продажами и заказами в сфере потребительских товаров, интегрирующая функции e-commerce и автоматизации продаж.
ikas
ikas.com
IKAS- это платформа для электронной коммерции, позволяющая малым и средним предприятиям управлять онлайн-продажами на разных каналах.
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy - платформа для управления SaaS-бизнесом: прием платежей, подписки, соответствие налогам и интеграция с PayPal.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo — это платформа для управления электронной коммерцией, которая упрощает обработку заказов, инвентаризацию и взаимодействие с клиентами на нескольких каналах.
Digital River
digitalriver.com
Digital River — это бэкэнд-решение для глобальных продаж, управления платежами, налогами и соблюдения нормативных требований с настраиваемыми API.
Selldone
selldone.com
Selldone - это платформа без кода для создания и управления интернет-магазинами и мобильными приложениями, оптимизирующая электронную коммерцию.
Fygaro
fygaro.com
Fygaro — приложение для онлайн-продаж, которое помогает малым и крупным компаниям управлять бизнесом в интернете.
Billtrust
billtrust.com
Billtrust - приложение для оптимизации процессов управления дебиторской задолженностью и платежами в бизнесе.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ предлагает пользователям настраиваемую страницу для представления цен и пакетов, улучшая опыт покупки и продажи.
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global — платформа для автоматизации онлайн-продаж программного обеспечения и SaaS, включая обработку платежей и управление подписками.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta — это платформа для управления цифровым маркетингом, позволяющая агентствам и малым бизнесам продавать и использовать услуги под своим брендом.
Pimcore
pimcore.com
Pimcore — это платформа с открытым исходным кодом для управления данными о продуктах, цифровыми активами и клиентскими данными для оптимизации цифровых операций.
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty — это платформа для создания и управления собственным интернет-магазином с помощью смартфона за считанные минуты.
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop — платформа электронной коммерции для создания и управления интернет-магазинами с мощными инструментами и поддержкой.
Volusion
volusion.com
Volusion — это платформа для создания и управления интернет-магазинами, предлагающая оформление, оплату, маркетинг и аналитику для бизнеса.
Shoplazza
shoplazza.com
ShopLazza - онлайн-платформа для создания и управления магазинами электронной коммерции с функциями анализа и маркетинга.
Kooomo
kooomo.com
Kooomo – платформа электронной коммерции для оптимизации цифровых каналов продаж, предлагающая инструменты для управления продуктами и улучшения пользовательского опыта.
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud - это мощное программное обеспечение для управления отношениями с клиентами (CRM), дополненное плагинами ReadyShipper и ReadyReturns для решения задач электронной коммерции.
Turis
turis.app
Приложение Turis предоставляет оптовый веб-магазин, автоматизирующий обработку заказов и управление розничными клиентами.
Oode
oode.com
Oode — это универсальная платформа для управления бизнесом, которая помогает поставщикам услуг управлять бронированиями и платежами.
Contentder
contentder.com
Contentder - бесплатный конструктор сайтов для создания веб-сайтов, интернет-магазинов, блогов и новостных порталов с помощью функции перетаскивания.
Shopaccino
shopaccino.com
Shopaccino - платформа для электронной коммерции, позволяющая создавать интернет-магазины и продавать товары с интеграцией платежей и инструментами маркетинга.
RepSpark
repspark.com
RepSpark — облачная платформа для оптовой электронной коммерции B2B, помогающая брендам управлять продажами и взаимодействовать с ритейлерами.
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling - платформа электронной коммерции, позволяющая бесплатно создавать интернет-магазины с высоким уровнем безопасности и многофункциональными инструментами.
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks – платформа для создания и управления интернет-магазинами, позволяющая настраивать сайты и управлять продуктами и заказами.
Zegashop
zegashop.com
Zegashop - платформа для создания интернет-магазинов без знаний программирования, предлагающая инструменты для управления продажами и аналитики.
MarketTime
markettime.com
MarketTime - это платформа для упрощения управления продажами и интеграции оптовой торговли, позволяющая эффективно управлять запасами и транзакциями.
ChannelSight
channelsight.com
ChannelSight - платформа для электронной коммерции, предоставляющая данные и анализ для оптимизации онлайн-продаж и улучшения клиентского опыта.
Brikl
brikl.com
Brikl — это технология для создания онлайн-магазинов и командных магазинов, упрощающая дизайн и управление процессами в бизнесе.
WebSell
websell.io
WebSell - платформа электронной коммерции, соединяющая системы точек продаж с онлайн-магазинами, используя данные из существующих ERP-систем.
Storeino
storeino.com
Storeino — платформа для создания интернет-магазинов с интеграцией приложений и услуг для улучшения бизнес-процессов и повышения эффективности продаж.
Builderfly
builderfly.com
Builderfly - приложение для создания мобильных приложений без кода, позволяющее предприятиям управлять продажами и повышать вовлечение пользователей.
Traede
traede.com
Traede управляет оптовой продажей: управление товарами, отслеживание клиентов, создание заказов. Позволяет продавцам торговать с помощью iPad и предлагает частный веб-магазин.
Shopiroller
shopiroller.com
Shopiroller — платформа для электронной коммерции, позволяющая малым и средним предприятиям управлять интернет-магазинами и принимать платежи.
Unizap
unizap.ai
Unizap — платформа для создания сайтов электронной коммерции, упрощающая процесс регистрации, загрузки каталога и управления онлайн-продажами.
Comecero
comecero.com
Comecero – приложение для быстрой разработки и поддержки мощных e-commerce решений, созданное командой с 15-летним опытом в этой сфере.
Aasaan
aasaan.app
Aasaan — это платформа без кода, позволяющая малым и средним предприятиям легко создавать современные решения для онлайн-торговли с минимальными затратами времени на разработку.
Acenda
acenda.com
Acenda — облачная платформа электронной торговли для управления запасами, заказами и интеграции с различными каналами продаж в реальном времени.
Siteglide
siteglide.com
Siteglide — это платформа для создания и управления цифровыми проектами, такими как онлайн-курсы и интернет-магазины, с интуитивным интерфейсом и интеграцией различных инструментов.
Twice Commerce
twicecommerce.com
Twice Commerce — платформа для продажи, аренды и перепродажи товаров и услуг, обеспечивающая удобное управление запасами и безопасную оплату.
ShopWired
shopwired.io
ShopWired - платформа для создания и управления интернет-магазинами с возможностями многоканальной торговли и интеграциями для повышения продаж.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold — платформа для онлайн-продаж через живые видео, позволяющая компаниям интегрировать продажи на социальных сетях и управлять инвентарием.
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